In Friedenau wurden zwei Stolpersteine besprüht. Ein Passant informierte die Polizei Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr über die Beschädigungen in der Fregestraße. Die beiden unmittelbar nebeneinanderliegenden, in den Gehweg eingelassenen Gedenktafeln waren mit silberner Farbe besprüht worden. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (Tsp)