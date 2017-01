Eine Straßenbahn der Linie 37 hat am Dienstag kurz vor 12.30 Uhr in Niederschöneweide einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 49-Jährige die Brückenstraße, als er aus noch ungeklärten Gründen vor den Zug geriet, der in Richtung Edisonstraße unterwegs war. Er wurde mit erheblichen Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik gebracht. Der 26 Jahre alte Tramfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeidirektion 6.