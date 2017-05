Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag sind in Neukölln fünf Menschen verletzt worden. Kurz nach 22 Uhr prallten im Kreuzungsbereich der Fulda- Ecke Donaustraße eine VW Touran und ein Golf zusammen. Während der 63-jährige Golffahrer ambulant behandelt wurde, kamen der 51-jährige Touranfahrer mit einer Schulterverletzung und drei Mitinsassen mit leichten Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen zufolge war der Fahrer des Touran die Donaustraße in Richtung Fuldastraße gefahren und hatte dabei den in der Fuldastraße fahrenden Golf erfasst. (Tsp)