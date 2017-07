Bei einem Verkehrsunfall ist ein 16-Jähriger am Dienstagabend in Pankow schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte der Jugendliche die Breitestraße gegen 18.10 Uhr. Dabei soll er offenbar eine rote Ampel missachtet und plötzlich die Fahrbahn betreten haben. Ein 27-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Mühlenstraße unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jugendlichen. Der 16-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Breitestraße zwischen der Eintracht- und der Ossietzkystraße für circa eine Stunde gesperrt.