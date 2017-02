In Berlin-Moabit ist es nahe dem S-Bahnhof Beusselstraße zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie es im Polizeipräsidium hieß, sei die Lage seit 13 Uhr wieder unter Kontrolle. Etwa 100 Anhänger von Eintracht Frankfurt sollen dem Vernehmen nach in Moabit auf der Beusselstraße aufgezogen sein, weil sich in der Nähe ein Treffpunkt von Hertha-Ultras befindet. Es flogen Flaschen, auch Leuchtraketen.

Etwa 60 Personen wurden von der Polizei festgesetzt, von ihnen sollen die Personalien aufgenommen werden. Auch Krankenwagen seien vor Ort, heißt es. Bei Facebook ist ein Video von Anwohner zu finden, auf dem zu sehen ist, wie die schwarz gekleideten Menschen an der Straßenkreuzung vor der Reformationskirche aufeinandertreffen (Beusselstraße Ecke Wiclefstraße). Die Menschenmenge trifft auf der Straße aufeinander - andere Autofahrer vor der dortigen Aral-Tankstelle wenden schnell und verlassen den Ort.

Das Spiel der beiden Vereine im Olympiastadion beginnt um 18.30 Uhr. Ärger mit Frankfurter Fans gab es auch in der Vergangenheit. 2014 hatten Fans von Eintracht Frankfurt in einer Kreuzberger Kneipe Fans von Union angegriffen.