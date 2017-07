Am 16. Juli erschien im Tagesspiegel die Abiturbeilage 2017. Tausende Berliner Abiturientinnen und Abiturienten, ihre Familien und Freunde haben sich gefreut. Trotzdem konnten nicht alle der über 15 000 Glücklichen ihre Namen nachlesen. Leider haben uns etliche Schulen ihre Listen nicht übermittelt, obwohl wir sie bereits Anfang Juni in einem Brief über die geplante Beilage ausführlich informierten. Einige haben versehentlich unvollständige Dateien weitergeleitet. Die Schüler des Goethe-Gymnasiums haben der Veröffentlichung nicht zugestimmt. Die Liste des Romain-Rolland-Gymnasiums wurde uns zwei Tage nach der Veröffentlichung der Beilage zugeschickt.

Unglücklicherweise ist auch uns ein Fehler unterlaufen: Die Liste der privaten Kant-Schulen ist uns "durchgerutscht" und so fehlten ihre Abiturienten in der Veröffentlichung. Am kommenden Dienstag werden die Namen auf der Schulseite des Tagesspiegels nachgemeldet.

Diese Schulen haben die Listen ihrer Abiturienten nicht zugesandt: Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, bbw Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung, Brillant-Savarin-Schule, Campus Berufsbildung, Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Druck- und Medientechnik), Fachoberschule für Sozialwesen (Pankow), Friedensburg-Oberschule, Friedrich-List Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen), Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Heinrich-Schliemann-Gymnasium, Johan August Zeune Schule für Blinde, John-F.-Kennedy-Schule, Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn, Katholisches Schulzentrum Edith Stein, Kopernikus-Oberschule, Lessing-Gymnasium, Lette Verein Berlin, Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft), Lichtenberg-Kolleg, Lise-Meitner Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie), Louise-Schröder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung), MSK Schule für Musik, Sprachen und Kunst, Nelson-Mandela-Schule, Oberlin-Seminar, OSZ Bekleidung und Mode, OSZ Gesundheit I, OSZ Kraftfahrzeugtechnik, Pestalozzi-Fröbel-Haus, Phorms Berlin Süd, Privates Europa Gymnasium, Rackow-Obeschule, Rudolf-Virchov-Oberschule, Wilhelmstadt Gymnasium.

ABENDGYMNASIUM PRENZLAUER BERG

Hannes Antefuhr, Nico Ballhorn, Marco Diehl, Konstantin Evmenenko, Felix Exner, Johann Galender, Simon Gallus, Sarah Gohlke, Jasmina Yvonne Groß, Julia Hemmerling, Florian Herbst, Albrecht Joeres, Sarah Kalka, Jens Boie Kandler, Sarah Kilter, Robert Konieczek, Rose Marie Kowollik, Florian Künzel, Quang Le Van, Joe Leykauf, Tina Linke, Larissa Meier, Ali Mudassir, Marion Müller, Björn Ohnesorge, Dennis Platow, Lisa Prammer, Dennis Resch, Manuel Roa Müller, Nancy Rösicke, Martin Schilling, Shari ten Hoopen, Stefan Waelisch, Jörg Westphal

AKADEMIE FÜR INTERNATIONALE BILDUNG, CHARLOTTENBURG

Samet Sefa Akpinar, Jarl Lando Beger, Kira Blaich, Lara Estella Böhlig, Lisa Brandt, Samira Budich, Karl Columbus, Riam Diab, Kim Sophie Fedtke, Pius Justus Flieger, Mira Grimm, Tassia Gross, Benjamin Größer, Luca Jonathan Häußermann, David Heft, Laurentia Hetz, Xenia Heuß, Nhat Phat David Hoang, Niklas Hüttner, Julia Klosowski, Dominic Liebeke, Tim Gene Ludwig, Stella Alicia Mathies, Connar Heinz Mordelt, Antonia Müller, Anton Pauli, Valentin Pauli, Natalie Peters, Antonin Peysakhov, Mikael Podolskyi, Annabelle Pöthke, Maja Schneider, Saskia Schrinner, Anna-Maria Seppelt, Maximilian Sonntag,Kim Tomnitz, Dario Felix Veltkamp, Emilia Vogt, Carl von Papen, Pascal Voß, Moritz Wagener, Maxim Zhuravlov

ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Fatima Ahmad, Irem Akbulut, Melih Akgül, Dicle-Kajal Akinci, Sebnem Alma, Valerio Amato, Sina Andreas, Cassandra Askin, Bilgehan Ayvaz, Jaro Bagsada, Karla Baumgardt, Kerem Bekiroglu, Nils Bielzer, Vincent Binkau, Vanessa Blumberg, Anton Bölian, Sophia Borck Molinari, Charlotte Bouchon, Francesca Bradaschia, Saskia-Denise Brandt, Vivien Braunhart, Ben Brick, Liane Brockmann, Antonina Brühl, Nina Büchsenschütz, Christian Bugge, Maria Caci, Muhammed Celik, Görkem Ceylan, Dario Chisari, Filip Chlebowski, Gülsah Cira, Victor Clauß, Demian Colombo-Acquarone, Amina Crnovršanin, Alessia Curti, Carmen D'Angelo, Betül Dener, Mina Di Martino, Darian Divkovic, Cindy Dodaro, Aylin Dörtkardes, Lorenza Doherty, Celine Dominikowski, Ruth Droste, Nada El-Sobhy, Maya Eleodori, Francesco Engelbert, Daniel Essilfie, Nadia Farina, Philine Fasulo, Rosy Feola, Aurelia-Anna Ferrante, Laura Finderle, Ramona Fischer, Benedict Freiberg, Nicole Fröhlich, Liam Gedlich, Asia Gibbels, Ceyda Gök, David Grobosch, Laetitia Grussu, Tina Grybos, Sadet Güler, Paolo Guerra, Caitlin Hartlage, Jula Hartmann, Luis Hebendanz, Carlo Heller, Lennart Heuser, Cecilia Hökenschnieder, Josefa Hökenschnieder, Katharina Hoffmann, Tobias Hoffmann, Angelo Huth, Francesco Iaccarino, Elisabetta Incoronato, Jessica Iwanowski, Annika Jachmann, Laura Jakupi, Ismail-Enes Kahya, Melisa Kajic, Assiye Keysan, Ahmed Kiper, Jeremy Kirstein, Celina Kiss, Marie-Luise Klein, Livia Kolenda, Julia Kolodziejczyk, Bernhard Kurze, Miro Lehmann, Fabio Lorenz, Antonia Lüdtke, Henrieke Magnus, Robin Mainau, Linda Manuitt Ceravolo, Sophie Mattiuzzo, Moe Messerschmied, Isabel Meyer, Levin Mikus, Francesca Müller-Marquardt, Kiana Nafarieh, Xenia Nannucci, Clara Nesemann, Nadine Neukirchner, Verda Özdemir, Emily Peretz, Marco Piana, Dominik Plonies, Chiara Pollack, Lina Prochaska, Luis Rahmel, Lucie Rank, Stella Richter, Katharina Roth, Federico Rubini, Maximilian Rühl, Sofia Ruffo, Erik Rygiel, Burak Salt, Maya Sandschulte, Alessia Santamaria, Francesca Santoro, Enrico Schewe, Luis Schiefelbein, Kaya Schittenhelm, René Schloßhauer, Carlo Schmitz, Mandy Schossnick, Paragonn Schröder, Philina Schürmann, Eleonora Schütz, Jasmin Sebastiani, Muhammed Sen, Afife Sener, Florian Simon, Ahmad Sino Hussein, Shirin Song, Luis Staufenbiel, Lucile Strauch, Yannick Strocka, Sevilay Tekin, Chiara Tonndorf, Elias Trabucchi, Isabella Trincia, Hanne Türkmen, Volkan Tütüncü, Umut-Adar Ülgül, Anna Lisa Vallero, Clara Vastano, Alessandra Viperino, Valeria Werner, Katrin Wilhelm, Ann-Catrin Wischner, Kaspar Zalewski, Tabea Zielke

ALBERT-SCHWEIZER-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Ahmad Abou Harb, Nadine Nawal Abulatifeh, Adaleta Ademovic, Eda Agsarlioglu, Gizem Akgül, Rümeysa Aktas, Mirsada Alic, Cenk Kubilay Altu, Deniz Arca, Tugce Arik, Mücahit-Oguzhan Aydemir, Hamza Aydin, Mücahid Aydin, Ensar Eyüp Bayir, Harun Bayram, Gizem Bektas, Nora Ben Muftah, Merve Biber, Murat Biber, Rabia Nur Bilgin, Leyla Bobaj, Lirije Bojniku, Mustafa Caliskan, Melis Calkilic, Kubilay Celik, Sidal Celiköz, Ahmet Taha Cevik, Cihad Serif Cevik, Vildan Ayse Cevik, Oguzhan Ceylan, Zahraa Chahrour, Beyza Cönt, Halime Demir, Serkan Demircioglu, Cagla Ekiz, Semih-Fazil Eksi, Zeynep Ayca Ercan, Melike Eren, Melek Ermistekin, Berat Can Ertalay, Midiala Gewohn Salasar, Atakan Gönül, Batuhan Gözüacik, Canel Gülen, Ismail Günay, Soumaya Guizani, Melissa Isik, Farah Jaabous, Lamma Kaawar, Sebahat Kandemir, Didem Karadag, Kaan Karakaya, Amina Khan, Esra-Nur Kirlar, Melike Koc, Berfin Kumus, Kauthar Maarouf, Floriana Maloku, Hussam Mohamad, Omran Nasreddine, Celine Özarslan, Melike Özcan, Melisa Beyza Özcan, Samet Özkilic, Fevzi Alperen Özmen, Semiha Öztürk, Elif Özün, Enes Osman Özyurt, Fatma Zelal Polat, Yavuz Selim Pugar, Radwa Raia, Dino Ramcilovic, Sejla Ramcilovic, Amar Salcinovic, Esma Sargin, Jovan Sauer-Deric, Fatih Sener, Merve Büsra Serbes, Sivananghai Sivakumaran, Ricky Somsib, Ibrahim Soueid, Özlem Subasi, Tarkan-Bruce Tasar, Nasmiye Tefik, Sedef Ünlütürk, Fatma Nur Uyar, Benek Yardimli, Tayma Youssef

ALBRECHT-DÜRER-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Yusra Abdel Muhdi, Abbas Abed-Ali, Mohammed Adi, Nura Al Hamwi, Saifali Ali, Sultan Altun, Liridona Bajrami, Leon Janek Benzerari, Nathasha Bhuiyan, Enes Bilki, Predrag Blagojevic, Clara Böhme, Jennifer Borowiec, Oleksandra Buttke, Cansin-Zara Celik, Maha Chalabi, Aylin Cölkusu, Ceyda Duman, Delal Durgun, Rasha El-Nomeiri, Ulla El-Saleh, Betül Erdogan, Taiowa Fey, Wynona Fischer, Mira Gobel, Lena Granowski, Dilara Halime Gülay, Ugur Gümüs, Esma Handekli, Zahra Hussein, Snezana Ilic, Fadi Iraqi, Rosa Jellinek, Sarthik Khajuria, Mimoza Kokollari, Majlinda Mahmuti, Tassio Müller, Lulu Mustapha, Boris Naefe, Ezgi Örkün, Hilal Özcan, Furkan Öztürk, Cansu Othan, Rosanna Piemonte, Jody Pinkrah, Jonaed Rahman, Noor Rahman, Ben Andrews Rumler, Sertan Sahin, Naasser Rahman Salihie, Senem Sava, Elanur Saygili, Lea Karen Seefeld, Ardita Selmani, Alexander Semchyshyn, Shubagshana Thurairasa, Sait Timur, Ali Türkyilmaz, Görkem Utan, Hürkan Utan, Sven Wagner, Aleyna Yildirim, Seymanur Yildirim, Fatma Yüce, Lara Valentina Zienau

ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-GYMNASIUM, KÖPENICK

Hannah Affeldt, Saskia Appenroth, Norman Aßmann, Markus Becher, Mara Bein, Jeremy Berger, Cosmo-Leon Betz, Niklas Binder, Tom Bitomsky, Emilia Bobrik, Jannis Böge, Jonas Böhmert, Jennifer Borowski, Noah Brehm, Marvin Breternitz, Ben Bukowski, Hannah Buttkus, Isolde Çelik, Yuen Ying Chan, Liza Decker, Ilirian Derguti, Elisa Dettmar, Leander Diecke, Anne Dittmann, Klara Dittmer, Justus Donner, Julia Dreimann, Paul Dubinski, Vanessa Ehrentraut, Lukas Eisele, Julius Eltz, Oliver Fiedler, Maximilian Fox, Alicia Franze, Helene Fröhmcke, Tobias Gebhardt, Patrick Gendzierski, Ida Gerber, Felix Ginsel, Johan Glase, Ole Goldammer, Lara Graf, Georgiy Gromov, Michelle Groschupp, Anna Gutschick, Niklas Halle, Luise Harder, Celina Helmich, Lambert Hennig, Jonas Hillert, Carolin Hillmann, Lena Hinz, Janek Hoburg, Leon Hofmann, Liesa Ignor, Katharina Jahn, Erik Jensen, Jonas Just, Ronja Kelch, Anne-Kathrin Keller, Laura Kießig, Felix Kirschmann, Tim Krause, Niklas Lautenbach, Luisa Lay, Karolin Lehmann, Oliver Lenz, Wencke Liermann, Elisa Mahnkopf, Laura-Carolin Marz, Anton Meier, Yannick Meye, Anne Müller, Felix Müller, Henrik Nagel, Isabel Neumann, Maurice Nitschke, Daniel Nordhoff, Laura Peschel, Anna Maria Pham, Phu Pham Duc, Gregor Plaksin, Yorick Platzek, Yannik Quade, William Rößler, Nico Rohland, Robin Rottstock, Nils Ryšlavý, Martin Sauer, Franka Schauer, Anna Magdalena Schneider, Adrian Schönnagel, Linda Schrape, Florian Schreiter, Dennis Schuldt, Nadine Schulz, Johannes Schwarz, Paul Seyfahrt, Ben Skodda, Hoimar von Sommerfeld, Marcus Stefan, Christopher Sternberg, Alyssa-Monique Suhnel, Moritz Tempel, Julius Thiede, Uta Unverfähr, Wilhelm Voigt, Louise Walter, Justin Waschk, Leo Wegener, Lukas Weißhaupt, Xenia Wendt, Jonathan Westphal, Jakob Wurzinger, Tabea Ylä Outinen, Michelle Zander, Nico Zimathies

ANDREAS-GYMNASIUM, FRIEDRICHSHAIN

Ashkan Akhgari, Cem Akkus, Neira Alic, Mahir Arslan, Meltem Arslantürk, Cihan Atmaca, Milan Bela Bachmann, Gamze Bakir, Nicolas Ballner, Nadriye Barut, Maximilian Bedau, Josephine Biyaga, Juliette Brauneis, Seyma Celik, Laila Chamo, Ben Chowdhury, Thu Phuong Dang, Bach Dao Xuan, Sheila Dos Santos Ramos, Miguel Carlos Doughty, Lilly Dressel, Berivan Asya Düven, Mehriban Silan Düven, Efosa Emonvomwan, Ladislaus Finger, Lily Frey, Anna-Sophie Fuchs, Charlie Geisler, Fabian Georgi, Jaromir Gerhardt, Maximilian Girke, Philipp Gläser, Oscar Linus Gleich, Lydia Goslicki, Jonas Grüneberg, Salim Guichard, Leo Hack, Leo Lukas Härtel, Nicklas Hanzig, Xin Huang, Adrian Inderique Arnold, Tarek Jäger, Richard Jahnke, Talitha Lamis Javaid, Hanna Jeozen, Lena-Maria Junge, Amin Kanan, Friedrich Keil, Sami Kharma, Aytac Kilinc, Tobias Kober, Philomena Köbele, Emily Köhn, Lenny Kovac, Kirsten Kowal, Mikal Kremer, Lennart Kroll, Maik Krützner, Robert Kühnen, Dilara Kurt, Henriette Leber, Lukas Lehmann, Niklas Liebenthal, Leon Löbig, Hannah Lohmann, Henri Ludwig, Marina Maier, Jabeena Malik, Friedrich Meißner, Willi Meißner, Ella Mildner, Younes Mohammadi, Sona Mohammadzadeh, Tinus Mrkwiczka, Niklas Müller, Kyrylo Muntian, Karolina Musial, Duc Trung Nguyen, Jennifer Anh Thu Nguyen, Le Dung Nguyen, Thu Giang Nguyen, Thanh Huyen Nguyen Thi, Bryan Oppong-Boateng, Estelle Parlow, Phuong Thao Thi Phan, Loona Qrgai, Elisabeth Reck, Jonas Rehnitz, Rayene Rezouani, Charlotte Riegel, Hendrik Rösler, Christopher Rüsch, Martina Sachariew, Lynn-Carolin Sardar, Sarah Marie Schewe, Nina Scholz, Stephan Schreiber, Sophia Schröder, Vivien Schütze, Ragnar Schuler, Paul Schulz, Lennart Schulze, Marcel Seidenzahl, Frauke Skutnik, Undral Sorigoo, Karlotta Staiger, Marié Teichert, Niclas Thal, David Todorov, Tung Tuan Tran, Thuy Linh Truong, Julia Tuyet Nhi Vu, Laura Walter, Felix Wayß, Dorothea Wegerich, Toni Wekenborg, Maria Wiebke, Melina Wiebke, Bela Wiethüchter, Paul Wöller, Helen Yilmaz

ANNA-FREUD-SCHULE (OSZ FÜR SOZIALWESEN), CHARLOTTENBURG

Allgemeine Hochschulreife: Alissa Acar, Melina Anklam, Sherin Asouli, Dania Ayyoub, Maria-Panagiota Bakalidou, Selin Bas, Gila Becker, Celina Berg, Philippos Berlin, Johannes Berndt, Sabrin Beyer, Juliane Biewald, Sophie Böhl, Johanna Brachmann, Anna Buchcik, Jennifer Clarke, Baris Dambach, Lisa Dikof, Eyleen Ebel, Denise Eicke, Aylin Erdem, Malin Eretier, Susanne Ewig, Jamie Fischer, Josefine Frenzel, Niklas Freygang, Beyza Genc, Juliane Gill, Maximilian Gley, Sophia Gonnermann, Carolin Graf, Mia Grégoire, Florian Griebel, Nils Gröhlich, Dana Grönberg, Kim Hallmann, Laura Heimbrodt, Annekatrin Herfort, Alicia-Celine Herwig, Marie Hollmann, Charlotte Horst, Hanna Hyrbaczek, Celine Jaeger, Wieka Jankowski, Merle Janz, Tabea Jippe, Raana Johannsen, Lovis Johland, Mascha Jorch, Jesmin Kämmerer, Erik Kassin, Patricia Keil, Meyra Keles, Zoé Kempinski, Jennifer Keppler, Deborah Klauk, Julia-Sophie Klaus, Nora Klipphahn, Johanna Klose, Celine Knorr, Sophie Kober, Jasmin Kochan, Marie Köhler, Celine Kortmann, Johanna Kraft, Laura Kreibig, Sarah Krey, Niklas Kristandt, Esther Krug, Pia Krupke, Dennis Kucht, Lea Kühn, Jennifer Kunde, Michelle Kurfeld, Josefine Laschinski, Victoria Lemma, Meggan Lemp, Johanna Liebing, Maria Lucht, Suha Mansour, Joel Merten, Kim Mielke, Magdalena Mijovic, Debby Mitrea, Joyce Möller, Jennifer Möws, Janik Nawroth, Rosalie-Celine Neue, Jacques Oppermann, Tami Orlich, Vanessa Poschitzki, Pascale Quednau, Nora Raab, Oumhani Rami, Feliza Reinke, Sandra Reinke, Sophia Richter, Marie-Julie Robert, Joyce-Alison Ruckat, Freya Sahl, Ronja Schatz, Sophie Schildberger, Sophie Schleicher, Rebecca Schröder, Nicola Schruth, Sophie Siebert, Celine Sieverts, Katharina Springer, Maxi Stöcker, Julia Stotko, Saron Tekiu, Felix Tente, Jil Thiermann, Tobias Traphagen, Lea-Antonia Tschirschwitz, Johanna Väth, Mathilda von Benda, Stefanie Wagner, Cara Walter, Vicky Walter, Marie-Chantal Washofer, Laura Zech

Allgemeine und fachgebundene Hochschulreife: Leonard Bahr, Nicole Eglseder, Anica Hofmann, Elif Iriz, Tobias Köthke, Suldano Schuppan, Louisa-Marie Timmich, Marleen Uebe

Fachhochschulreife: Montasir Tim Abd El Halim, Kim-Tabea Bauer, Sebastian Beckert, Jessica-Nina Brohm, Adam Dunlop, Fatme Fares, Isabelle Kellner, Michelle Kohn, Elena Kracke, David Krakau, Dennis Sutipong Kühne, Linus Lingg, Jessica Mazur, Marcel Nalewaja, Alina Nowaczyk, Laura Sabert, Sarina Scheel, Maxi Siewert, Nadine Sorg, Max Tegtmeier, Fee-Bluette Tristram, Denise Chiara Ulrich, Sascha Vojticsek, Tobias Weirauch, Faye-Joann Willers, Oliver Zeisler

ANNA-SEGHERS-SCHULE, TREPTOW

Jan-Niklas Albrecht, Simon Sebastian Asmus, Jacqueline Berg, Tillman Besser, Sophia Michelle Bode, Dustin Bortfeldt, Fred Benjamin Wedery Bredow, Virginia-Charline Burrichter, Jessica Christen, Dolunay Coban, Shana Ananda Dankelmeier, Anton Rudolph Dietel, Julia Dommack, Paulina Dupke, Paula Eckert, Carl Fischer, Julia Fischer, Charlotte Fleming, Juliane Helga Ursula Flohe, Jonas Fritz, Stephanie Froh, Edin Gibovic, Justin Grünberg, Isabelle Güth, Darline Haar, Jana Heyden, Martin Hinzer, Erik Hoppe, Niklas Hummel, Mustaf Ibishi, Vivien Jennifer Jasch, Maria-Sophie Jenkel, Lara Michaela Saskia Jödicke, Charlien Lilly Mag Kensy, Tobias Knaut, Angelika Knazeva, Marie Christin Köppe, Daniel Krause, Fabian Krebs, Thomas Küntscher, Melanie Lammert, Luc Erik Lange, Jolin Antonia Lehmann, Winnie Heidrun Lippert, Martijn Uwe Dieter Maczkiewitz, Jason Fabian Malek, Viktor Martinen, Lisa-Marie Matthiae, Tim Joèl Meier, Manja Mundt, Angelina Yasmin Naumann, Michelle Denise Naumann, Jan Neuenhagen, Linus Daniel Neústupný, Thomas Niemann, Sena Okur, Melina Oliver Freund, Dina Sophia Orschmann, Katja Nicola Orschmann, Layla Pätzold, Diana Chelsea Parsons, Joshua Eric Pritzkau, Eric Andreas Puschner, Victoria Range, Melina Rathke, Carla Heide Rattmann, Linus Konstantin Rauchhaus, Nikolas Maximilian Reidenbach, Isabella Beatrice Roesner, Lena Rostock, Damon Philipp Ruhländer, Sarah Salzwedel, Peggy Schmidt, Sabrina Schreiber, Andreas Thomas Helmut Schulz, Marie-Luise Schulz, Tizian Robert Dominik Schulz, Lukas Schulze,

Jana Schwettge, Claudius Seidenfaden, Laura Michelle Skarupke, Tim Alexander Spikowius, Stephan Julius Städter, Martin Sebastian Steinführ, Julia Stier, Vanessa Vielh

ANNE-FRANK-GYMNASIUM, TREPTOW

Lea Alica Altrock, Gizem Avci, Mike Bauer, Gina Becker, Sophie Maria Behrendt, Rosalie Bergmann, David Pascal Michael Binnenböse, Lisa-Marie Bohl, Leonard Branczyk, Nora Brendel, Jan Michael Brückner, Marvin Ciesielski, Seranda Cocaj, Nghia Minh Do, Anne Magdalena Duderstadt, Sarah Arabella Ebel, Lea Marie-Josephine Einbrodt, Ophelia Josephine Eipeldauer, Philine Erxleben, Felix Etterwendt, Görkem Tarik Evren, Frodo Camillo Fischer, Martina Frädrich, Lena Marie Fragel, Alina Edith Franz, Nadine Freudenberg, Nikolas Moritz Frey, Jonathan Lennox Yannic Friedrichs, Melissa German, Ronja Glöckner, Niclas Göhring, Nikolas Tarik Gözen, Robin Timur Gözen, Jessica Nadine Gosse, Robert Grasnick, Eray-Mert Gül, Sarah Gülle, Maurice Laurent Haffner, Gina-Lisanne Michéle Angelique Estelle Mercedes Hahnewald, Lena Zoe Harmjanz, Tom-Jordan Hartwig, Katharina Hemm, Celine Herbst, Erik Hermerschmidt, Gina Herrmann, Paula Herzog, Philipp Homuth, Karin Hubert, Sascha Hüller, Max Janke, Julia Jürgens, Sharlyne-Pia Jung, Paul Kantiem, Melissa Kapell, Isabell-Olivia Klemm, Maja Komitsch, Marie Koß, Florian Kralik, Nadine Kralik, Leonie Krekow, Marlene Kuhle, Katrin Kuhn, Lea Mara Kummer, Sandra Kuniczewski, Nico Jannis Andreas Lehe, Michele Lipski, Claudia Lizenberg, Karina Lochmann, Lennart Mahlow, Alexander Samuel Mauritz, Dennis Nils Meißner, Tobias Menzel, Antonia Andrea Anke Brigitte Müller, Nina Munz, Laura-Marie Sabrina Nöth, Richard Paetke, Isabel Pantermöller, Annabelle-Bijou Paulat, Jason Peikow, Susanna Kathrin Reichelt, Chantal Reißner, Linda Reschke, Patrick Reßler, Jonas Richter, Alina Röder, Svenja Sabrina Rohde, Rico Christian Roos, Arvid Leon Rosenbaum, Alexa Leonie Rother, Tina Ruhland, Aleksander Josef Salek, Laura Josephine Schmidt, Katja Schönhof, Merlin Yannik Scholz, Maria Schüler, Marie Florentine Schultz, Maike Alina Schumann, Jennifer Sergeev, Willi Sommer, Miroslav Daniel Stankovic, Ann-Cathrin Erika Stegemann, Laura Isabelle Stenzel, Jan Steude, Demi Stürmer, Erik Suchowski, Niclas Szullo, Georgios Tsercezos, Dennis Ulatowski, Marvin Voigt, Benjamin Vrankovic, Oliwia Wadhwa, Jonas Robin Wagner, Nele Waibel, Kevin Warkentin, Paul Weidlich, Alexander Westphal, Rebecca

Wöhrle, Cassandra Joy Wood, Janice Wroblewski, Sophie Zapke

ARCHENHOLD-OBERSCHULE, TREPTOW

Mark Bader, Christopher Badrian, Friedrich Behling, Diana Beifort, Karina Beil, Anne Bennewitz, André Benthien-Reiher, Luis Albert Bernecker, Julius Antonio Bittner, Fabio Bluhm, Vanessa Böther, Florian René Bräuer, Edwin Ralf Brüseke, Manuel Bucher, Nils Büchner, Josephine Chlebos, Sarah Michelle Conrad, Sabri Can Dündar, Mila Helene Viktoria Dyck, Luca Arne Eichhorn, Ricky Leon Ertel, Hendrik Fittkau, Jannik Fritz, Elisabeth Frost, Marcel Gallien, Eric Gautzsch, Cara Gerber, Lucas Noah Groh, Steven Güldenpfennig, Jan Nils Hansen, Joanna Hellwig, Paula Hempel, Anna-Lena Hentsch, Tom Levi Heppelmann, Lucas Herrenkind, Jennifer Lilly Heyl, Dominik Patrick Hoch, Robin Xavier Iskraut, Marc Jelenski, Mona Jung, Max Lukas Kaltenmaier, Niklas Kant, Alexander Kempe, Anja Kristin Knothe, Jannis Köckritz, Tabea Lilli Kraenz, Isabell Chantal Krebs, Justine Krüger, Louisa Selma Laun, Niklas Lengert, Philipp Linke, Niko Lockenvitz, Maximilian Lüders, Jana Esther Desiree Maertz, Marcus Mai, Robert Wolfgang Matthes, Florian May, Florian Mayr, Robin Meier, Tom-Philipp Mix, Stefan Molks, Yannick Paul Motschke, Sven Müller, Philipp Nadeborn, Tuan Anh Nguyen, Liza Nunkesser, Cornelius Christian Ott, Tania Penack, Fabio Pinoncely, Hannah Poppe, Melinda Ritt, Paul Rudolph, Gina Rüdiger, Pia Barbera Saborrosch, Kristin Sartorius, Pascal Schaumann, Niclas Colin Schingorra, Leon Alexander Schmidt, Marie Luise Schmidt, Niklas Schmidt, Paul Erik Schmidt, Lilly Schön, Gregor Schönberg, Victoria Scholtz, Julia Schubert, Oliver Schubert, Wim Edwin Schubert, Frederic Waldemar Schulz, Jakob Johannes Schulz, Marc Kevin Schulze, Martin Schulze, Alexander Seher, Janika Stanschuß, Gunnar Stefan Tretzsch, Linda Luise Waldeck, Lahra Weber, Antonia Wedemeyer, Mark Martin Weyer, Dominik Wochnik, Paula Ziesack

ARNDT-GYMNASIUM DAHLEM, ZEHLENDORF

Gordowjan Aghdasi, Lilian Amann, Meral Ardic, Vanessa Attah, Charlotte Baer, Fanny Barlet,Alexandra Bek, Esther Beutin, Paula Boldt, Margaretha Bräutigam, Lara Brinkhaus, Tabea Bruns, Victoria Buciak, Lotte Diering, Katharina Fuchs, Jochen Gauger, Tim Göbel, Lena Großmann, Julia Hadala,Julius Hallmann, Leonie Hartmann, Lara Heidemann, Helene Heineke, Maximilia Hogrebe, Lorenz Holzhauer, Frieda Huisinga, Patricia Jesch, Su-Jung Kang, Johanna Keller, Jia Kim, Tim Litwinschuh, Aileen Luo, Jonathan Maaser, Johanna Mängel, Lioba von Magnus, Luisa von Magnus, Friederike Meyer, Julia Meyer, Pauline Möhrke, Clara Nuber, Rebecca Obst, Nell Peter, Dominik Philipp, Olivia Piepenbrock, Rachel Piters, Arman Rasouli,Charlotte Richter, Fiona Richter, Katharina Rosin, Thea Salomon, Konrad Schlatmann, Lena Schmidt, Jule Schmiechen, Marlene Schrader, Lilly Schröder, Daniel Schütz, Paula Schumacher, Paul Sigrist, Leonidas Skopeteas, Marvin Ugbomor, Julia von Wartburg, Ben Wenner, Jonas Weschke, Edgar Wienhausen, Chassiel Zehbe

ASKANISCHES GYMNASIUM, TEMPELHOF

Furkan Akyüz, Aydan Arslan, Fady Azem, Ben Bachem, Magdalena Barke, André Bartel, Sabrine Ben Jalleb, Quentin Berger, Aaron Biebuyck, Sofie Bittmann, Domenick Boxler, Alexandra Bräuer, Derya Celik, Wing-Shan Cheung, Tizian Claus, Sabrin El Haj Hussein, Alina Fiedler, Melina Fuchs, Alessandro Garcia Choque, Noa Gellenbeck, Leo Goldenbogen, Alim Gülfirat, Safa Harb, Lasse Haupt, Safa Hazem, Johanna Heikenfeld, Justus Heikenfeld, Jule Heinrich, Anna Heuer, Paula Heymann, Nick Höhna, Stella Huismann, Til Ihde, Laura Jancke, Philippe Kalinowski, Eric Kaml, Yasemin Karacan, Joseph Karg, Gizem Kaya, Enes Keskin, Mila Klaes, Natalie Klein, Rosa Klotz, Maximilian Kohlhaus, Nils Kreitling, Dustin Krohne, Daniel Krüger, Felicia Kudiabor, Ormiy Lahdo, Nils Lang, Tim Leopold, Dominic Lindhammer, Yanik Loob, Kevin Meyer, Maria Misiuda, Franka Neis, Anton Neuendorf, Ida Nowak, Lucas Olbertz, Sophia Pawlak, Martina Pejic, Kristin Piontek, Jan Pohl, Kai Püschner, Louis Radlinski, Bo Rapke, Vanessa Rudolph, Vanessa Savic, Maximilian Schiller, Nicolas Schleske, Lennart Schlimmgen, Tim Schoetz, Sophia Schrepel, Isabella Schulz, Jasmin Schulz, Maximilian Schütze, Kaan Seylan, Toygar Sonay, Jonas Splanemann, Frederik Stach, Aleksander Stepniewski, Summan Tariq, Sophie Verhoeven, Jarin Widczisk, Kaan Yüksel, Kyrylo Zakharov

BARNIM-GYMNASIUM, LICHTENBERG

Timothy Albrecht, David Arikan, Maxim Bader, Colin Bastin, Luisa Behling, Jessica Berger, Gona Berisha, Vivien Blihs, Gina-Marie Bognár, Viktoria Bokk, Philipp Born, Jasmin Brauer, Vivien Brunswig, Bjondina Cocaj, Tim Pascal Cornelius, Long Dam Duc, Carolin Deller, Josephine Deneke, Charline Deter, Luisa Deutsch, Steven Diestel, Melina Dietz, Nghia Thomas Dinh, Peter Dung Dinh, Cavin Dittmann, Dat Do Cao, Celine Dobritz, Quang Dong, Nina Dräger, Annemarie Drews, Jack Ebert, Rochsar Faiz, Sophie Faltinath, Enita Fejzulahi, Sophie Förster, Yanik Fröhlich, Vladislav Gecht, Jessica Geldner, Henriette Margarete Glatter, Anna Gocksch, Alicia Abigail Göttlich, Mark Gordienko, Alexander Graichen, Kevin Groenke, Alyssa Grogorenz-de Oliveira, Alina Grubel, Felix Gründler, Lina Sophie Gutschick, Niclas Haase, Tim Haberstroh, Nora Isabel Hackbarth, Sebastian Halaicu, Alexa Harder, Katja Helm, Anh Ho Kieu, Duc Trung Hoang, Jenny Thu-Ha Hoàng, Johannes Huck, Nora Ihlius, Charlyn Jahnel, Alfredo Joél Joáo Quiangala, Justine Jung, Kevin Keil, Philipp Kelm, Anastasija Khmelnytska, Jasper Kiesewetter, Jolina Marie Klekacz, Charlene Klemp, Kristian Klucks, Laura Kluge, Fabian Könner, Monique Krüger, Robin Kücken, Steffi Kuhn, Benjamin Kurtovic, Sarah Lämmerhirt, Dai Le, Rocco Lehmann, Lisa Leiter, Judy Lempio, Ian Liedtke, Florian Lindow, Peter Macht, Marie Michelle Maerten, Jasmin

Mahlendorf, Laetitia Malotka, Niklas Marczewski, Kira Maruniak, Leon Mauersberger, German Maurer, Nico Meyer, Maria Molnár, Gina Müller, Rick Müller, Selina Müller, Fatmire Muqaj, Artem Naj, Kimberly Neumann, Vân Thu Nguyen, Anthony Nguyen, Ha Linh Nguyen, Ha Linh Hong Tran Nguyen, Ha Phuong Nguyen, Hai Long Nguyen, Hang Julia Nguyen, Kerstin Nguyen, Nam Van Nguyen, Ngan Mai Nguyen, Nhat Anh Nguyen, Thanh Binh Nguyen, Thi Mong Thuy Nguyen, Thi Phuong Van Nguyen, Anh Tho Nguyen Lam, Niklas Noske, Jeremy Nottrodt, Dario Odenkirchen, Marten Paetzelt, Alina Pantuhov, Ben Pardun, Paul Paß, Jennifer Paustian, Sabrina Rahn, Cornel Rath, Franziska Reiter, Carlo Richter, Gina-Ann Richter, Sascha Richter, Michelle Ritscher, Artur Rudomanov, Anina Rüdiger, Robert Willi Ruthenberg, Sebastian Schalla, Monika Schell, Nick Schiffke, Vanessa Schilling, Paul Schoele, Melissa Scholl, Anna Schreiner, Kevin Schröder, Marijke Schütz, Anna Schulze, Valeria Schwindt, Lisa Sophie Seidl, Joane Slawitzki, Tim Sockel, Jessica Spinger, Charlotte Stellmach, Rebecca Stoye, Tim Strauß, Lina Michelle Stübs, Vivian Suske, Johanna Tews, Le Phong Tews, Julien-Josh Thieme, Elli Trampenau, Tu Anh Tran, Bang Tran Trinh Tri, Maximilian Trollmann, Duc Hieu Trân, Linh Chi Lisa Trân, Mai Linh Trâñ Thi, Ky Thu Vu Hoang, Lena Wagner, Nils Walter, Paul Wernicke, Luise Westphal, Jeannine Wipprecht, David Wolf, Robert Zeiser, Ekaterina Zimina, Isabell Zorr

BEETHOVEN-GYMNASIUM, STEGLITZ

Julia Albrecht, Lukas Apitz, Tara Abradzadeh jamali, Ana Arsic, Angelo Thomas Aschert, Leyan Nuran Ataman, Valerie Nicoletta Augustin, Lionel-Pascal Baensch, Helana Bartz, Victoria Basel, Dennis Birr, Maren Johanna Böltes, Julian Brendel, Gizem Damla Bugur, Lea Esther Can, Selin Isil Can, Janis Churacki, Frederieke Cirksena, Franziska Marlene Daiger, Sale Dajic, Melina Dilling, Charlotte Droese, Paul Klaus Duske, Niko Ehrlich, Nele Sophie Eichmann, Till Favier, Florian Benedikt Fischer, Vivian Kabeje Fogain, Niklas Leon Forner, Laura-Leonie Gatzemeier, Meike Glau, Leah Emilia Gößler, Laura Gundlach, Sarah Michelle Hallek, Ella Emily Josephine Hamann, Svenja Charlotte Hansen, Tobias Benjamin Hantsche, Leon Hein, Niklas Alexander Heinze, Annalena Herrenkind, Philip Daniel Hotes, Jia Lin Hu, Renée Michelle Jakscht, Merle Jannicke, Martyna Weronika Janusz, Helen Sophie Jerratsch, Wolfgang Horst Jost, Tabea kaminski, Paula Kern, Viktoria Georgina Kilian, Marleen Kirchhoff, Sabrina Maike Kirste, Leonie Tabea Klawe, Finja Annina Knigge, Carla Knoch, Viktoria Sophie Kölling, Lea Marie Krapp, Linus Wynand Kreiß, Alicla Roswitha Krumpholz, Johanna Elis Kuchel, Juliette Margarete Evelyne Lapouthe, Alina Laws, Klara Marianne Leithäuser, Leon Manuel Lipka, Felix Henry Lorentschk, Simon Aimo Lüders,Yannic Lüdtke, Julia Helena Macos, Marie Mävers, Lasse Malek, Maximilian Ivo Raffaele Marraffa, Anja-Rami Lucienne Middendorf, Nicolas Monier, Isabell Agnes Katharina Moter, David nathan Motter, Ronja Lotte Müller-Hohenstein, Dennis Nikolaus Natusch, Michael Neitmann, Tuong-Han Nguyen, Thomas Nathan Nölte, Cana Özen, Louis Fabien Ollik, Nicolina Johanna Otto, Sophie Marie Pfeiffer, Anna Luisa Pietzonka, Friederik Polakiewicz, Luise Poser, Irena Luise Veronika Quintscher, Lion Bendix Rauer, Julia Natalie Reh, Friederike Lisa Ernst Reimer, Alisa Maria Vittoria Reiter, Nane Paula Rennert, Isabel Tamara Rose, Leonie Antje Roth, Carla Rother, Antonia Ilonka Rücker, Luca Sophie Rühe, Julis Florian Rühl, Marius Nicolai Rühl, Tobias Niclas Rüterbusch, Simone Jessica Sanft, Nele Marie Sawallisch, Laura Justyna Schäfer, Lucca Nikita Schek, Sonja Lydia Scheulen, Lukas Schirren, Clara Sophie Schneider, Gwendolyn Schönstedt, Sophie Charlotte Scholz, Tabea Karolin, Schubert, Kristina Alice Schudrowitsch, Arne David Schüler, Isabelle Kathrine Schulz, Charlotte Friederike Schwuchow, Tobias Michael Schwuchow, Wiebke Sczeponik, Felix Seegmüller, Illayda Sever, Serpil Sever, Katja Elena Siegemnd, Sarah Sophie Simon, Louis Skowronski, Theo Sommer, Judith Felizia Stamm, Leonhard Rafael Stamm, Cora Johanna Steinke, Jonan Mesfin Stein, Rosalia Monika Swiderski, Luca Frederie Thormann, Rebecca Vanessa Tomann, Laura Isabelle Tatjana Träger, Elis Clemens Trapp, Birte Kariane Tröger, Robin Domink Uhlig, Nadja Karoline Urban, Noël Robin Wagner, Clara Walther, Roberta Luise Winkler, Laura-Luise Wittmann, Jenny Xu, Julian Zimmermann

BERLIN COSMOPOLITAN SCHOOL, MITTE

Bilinguales Abitur: Joyce Abou-Zeid, Jan-Eric Bolduan, Ole Johannes Burkhardt, Surya Rashmi Marie Galapitage, Luna Petereit, Antonia Schama, Thea Seidler, Ada von Glasenapp Rubies, S. W.

IB Diploma Programme: Fee Hannah Sophie Benz, Florence Böhmisch, Cristina Carnicella, Karanpreet Kaur Gill, Nora Hadi, Hala Mammadova, Stella Peucelle, Ashley Russelburg, Aleksandra Till, Sophia Ulrich, Sophia Wende

BERLIN-KOLLEG, TIERGARTEN

Luka Andelovic, Benjamin Arf, Frishta Badghissy, Victor Baumm, Henriette Birkner, Maik Boateng, Lena Böhe, Mandy Boldt, Lisa Chriske, Sonja Dakakni, Dominik Domonell, Marisa Eckert, Vladislav Fetisov, Noah Frick, Bastian Froese, Alexander Gdanietz, Jana Gebert, Alican Gedikli, Lisa Geier, Annika Geisler, Cindy Gillandt, Ole Gleß, Nico Gollnick, Jessica Gomez Fernandez, Sonja Grund, Hendrik Haase, Leo Heisig, Sarah Herweg, Jacob Höhn, Manuela Hohwedel, Max Hübner, Rebecca Hüdig, Benjamin Jung, Marius Kaiser, Verena Khoubzi, Sibel Kir, Stefan Kohlmann, Svenja Krämer, Christopher Krause, Max Krempke, Leslie Krtil, Maik Kwietschinsky, Brian Ladwig, Lisa Lamprecht, Tina Leonhardt, Julia Lesnikov, Anna Lindner, Hendrik Luxenburger, Florian Martens, Marcus Matznick, Natascha Merckens, Céline Meschke, Marcus Meyer, Marcus Müller, Dilek Mutlu, Krystian Myszk, Annekatrin Naß, Christian Nitsch, Lugina-Aylin Özdemir, Christoph Olesch, Lukas Orlt, Eduardo Ortega del Castillo, Markus Piening, Ronny Planer, Joyce Pohlmann, Johanna Popanda, Samantha Preilowski, Simone Prewer, Eileen Rankl, Christian Reinsberg, Sandra Reinsberg, Simon Richter, Raja Sakr, Alexandra Sallmann, Taylan Salman, Tobias Scheib, Manuel Schierenberg, Jeffrey Schlesinger, Max Schüller, Ben Schuppert, Nesrin Senli, Peer Siebert, Natalie Sieslack, Marcel Smolinski, Vanessa Sparacio, Felix Steffen, Florian Thiele, Denis Tieth, Laura-Aileen Ullmann, Philip Urack, Rico Voigt, Esther Vomfelde, Jakob Weller, Marco Weske, Gregor Wesolowski, Sascha Wittig, Aykut Yasar, Maria Yazdani, Cansu Yildirim, Maximilian Zedler

BERTHA-VON-SUTTNER EUROPÄISCHES GYMNASIUM, REINICKENDORF

Aida Alijagic, Marcel Arendt, Dorothea Bähr, Dominik Baersch, Patrick Becker, Fabian Berndt, Lara Biedermann, Cigdem Binbay, Josepha Brag, Cora Bretthauer, Hana Brickenkamp, Eric Buchholz, Benjamin Büge, Sena Buran, Gizem Celik, Daniel Christoph, Melis Çiçekdagi, Selin Cumaoglu, Laura Dauselt, Jelena Demirovska, Sophie Dewitt, Laurits Dietrich, William Djalal, Sumru Dogan, Katharina Dziewior, Déesse Eger, Marie-Claude Eloundou, Lucie Erdmann, Sophia Eschenburg, Malika Essers, Aljoscha Fahning, Chiara Festera, Anna-Emilia Forck, Paula Fredrich, Paul Fritz, Gero Gerke, Alexandra Goder, Ebru Gönültas, Konrad Goldenbaum, Samuel Leon Griebel, Minnja Hartmann, Violetta Haun, Miriam-Cara Hautau, Lara Heidler, Sophie Held, Cindy Herzog, Patrick Hildebrandt, Meret Höffer, Anna Holland-Moritz, Dae-Seong Hwang, Janine Jäger, Leonie Jepp, Selin Kaya, Ahmet Kilic, Irina-Marie Kinscher, Sophie Kirchherr, Charlotte Koch, Jacqueline Kornett, Fabian Kraiczek, Jonas Krauß, Vukosav Krstic, Lina Krück, Barbara Krumpholz, Louise Kuberka, Kathrin Kühl, Thorben Kurzbach, Hai-Tam Lam, Niklas Lampe, Anton Lang, Josefina Leisle, Tabea Lemke, Corinna Liedtke, Elisa Lorenz, Christoph Lottermoser, Felix Mehlinger, Timotheus Meiß, Tilman Metzger, Luca Vincent Miehler, Madita Müller, Paula Mürmann, Jasmin Neumann, Hoai Nam Nguyen, Benedict Noack, Klara Nowak, Sinem Özcan, Tablu Othmann, Maria Peine, Mégumi Piekenbrock, Erdem Pinarcik, Aylin Piontek, Nils Rasmussen, Marvin Rausch, Eva Richter, Niklas Rimkus, Lauren Rommeswinkel, Hila Safi, Lina Schäfer, Skadi Schewe, Leander Schiller, Sandrine Schlegel, Melina Schmelzer, Katharina Schmidt, Jamie-Lee Schmiele, Helen Schmitz, Josephine Schöde, Hannah Schröder, Marie Schuller, Nico Schumann, Celine Schuster, Julia Seyfried Cohen, Sabrina Seyger, Pina Skupin, Jan Soennecken, Simon Stadthaus, Adriana Stier, Ella Storck, Esther Tegel, Senait Tenaw, Elif-Nur Tok, Nhu Ha Tran, Tobias Trojaneck, Marvin Tscherner, Milena Tscherner, Yusuf Ünal, Laura Voigt, Felix Wagenitz, Caroline Wagner, Claudia Weber, Susanne Weber, Marcel Wurch, Dunya Yassine, Steven Zehmke, David Zielke

BERTOLD-BRECHT-OBERSCHULE, SPANDAU

Burak Mehmet Kaan Akgün, Elcan Asgarov, Dina Baschenow, Okay Belek, Jenny Bitte, Sally Alexander Bollmoor, Michelle Bräunlein, Luca Anna Brembach, Theresa Brunner, Kevin Sebastian Büttner, Mohammad Azeem Akram Butt, Caroline Drozdowski, Lea Barbara Eberhardt, Yomna Menna El-Menshawy, Jean Marc Elsässer, Mehmet Er, Tanyel Fakiroglu, Kristina Frühauf, Nanette Gabriel, Tomka Henrike Gamalski, Hannes Gappa, Eebbaa Gillo, Oliver Hans Paul Grimme, Adam Hajjir, Ahmad Hajjir, Nader Emile Halimé, Christopher Hanke, Christoph Harbig, Josephine Hartmann, Idil Hassan, Mohamad Helal, Mustafa Helal, Anika Hoffmann, Tabata Igracki, Klaus Isenbruck, Mehtap Iyisoy, Tim Pascal Jannicke, Felix Kaplick, Mustafa Tugrul Kaya, Lorin Marius Kerstian, Taha Kirak, Miro Koeiy, Saskia Kowalski, Joelina Lawrence, Marvin Miller, Mathew Timothy Müller, Samantha Müller, Karthikan Nirmalananthan, Büsra Nur Özmen, Magnus Fredrik Prüfer, Natasa Radovic, Vincent William Wallace Rautmann, Karoline Olivia Roxlau, Reber Saeed, Alexandra Charlotte-Ann Salomon, Elena Sargaeva, Alexander David Schnelle, Thorben Schütte, Selina Eva Schütze, Angela Schulz, Marie-Louis Seeger, Oliver Selwyn, Lisa Sendatzki, Kevin Tschishow, Dilan Dilsat Türkeri, Daniel Tusek, Jan Ulrich, Vanessa Ungnad, Nico Maurice Weiß, Kübra Yilmaz, Darleane Vanessa Zagorski

BEST-SABEL-BERUFSAKADEMIE, MITTE

Evelina Bill, Jasmin Bräuer, Artur Butsch, Kaan Dadak, Angelo Fusaro, Benian Güngör, Kerstin Hakelberg, Clemens Heß, Eduard Iacob, Anna-Katharina Jäger, Cina Kabiri, Clarissa Koske, Sarah Kulicke, Christina Lange, Katarzyna Lenhardt, Niklas Marder, Maren Mühe, Lisa-Marie Roser, Jakob Rusch, Deniz Sandikci, Alexander Seidl, Sevkan Tepeli, Frederick van Bentheim, Jesse Wojtyczka, Dilan Yergün

BEST-SABEL-OBERSCHULE, KÖPENICK

Annika Arnold, Daniel Bading, Melissa Berthold, André Ramos Betsch, Elisa Brinckmann, Nele Burschik, Julia Conrad, Marleen Grabow, Annalena Gregorius, Josephin Heidenreich, Willi Herhold, Friederike Heyn, Enrico Hoeft, Anna-Lena Jaenichen, Klara Liebe, Patrick Milde, Sina-Sophie Müldner, Elisa Röber, Maximilian Rosenbaum, Gina-Loreen Seydler, Melina Teubner, Georgina Urzowski, Florian Zick

BETTINA-VON-ARNIM-OBERSCHULE, REINICKENDORF

Haytham Abdolfatah, Florian Ahlgrimm, Laurenz Backa, Sophie Bäselt, Marlen Kristin Bässler, Linda Behrendt, Julia Boldin, Karoline Brandis, Isabelle Angelique Alexandra Brauner, Geraldine Melissa Buchenau, Corvin Cierpka, Wiebke Ciongawa, Alisha Codrington, Paul Conradt, Janno Lou Dinges, Lena Dittrich, Leon Doneit, Rijalda Dragolovcanin, Lavinia Driesch, Natalie Dumke, Sophie Ewert, Aileen Angelina Kim Fischer Rivera, Viktoria Luise Fürstenberg, Anna Gembruch, Mattis Giese, Jakob Heinrich, Clara Herbst, Viktor Herlein, Laura Marie Herz, Calvin David Holt, Jamie Lee Jaeckel, Julia Jaskula, Mira Mirjam Karliczek, Angie Kelm, Linus Kesler, Carolin Kirmis, Julian Klawitter, Marvin Klenner, Victor Hartmann Klimek, Antonia Klöck, Selina Klöhn, Alicja Magdalena Komorowski, Mareike Krahn, Sebastian Kretschmer, Ante Krolo, Nina Lachs, Jennifer Lehmann, Erik Leipe, Maurice Luchte, Frederike Lüth, Marlen Viktoria Mangelsdorf, Gina Lucia Marggraf, Patrice Mary, Pia Kristin Matzigewski, Marie Assumpta Minidugbe Naunguna, Leon Mittl, Kilian Felix Neicke, Fanny Karoline Neubauer, Florian Dirk Neumann, Thanh Ngoc Nguyen, Josephine-Ijeoma Osuoha, Lara Sophie Palm, Tom Ratajczak, Felicia Tabea Saxer, Rafael Schäfer, Sophie Scheffelke, Samantha-Jean Scheffler, Hannah Sophie Scherfose, Jonas Schmidt, Melina Schönemann, Felicitas Schönhoff,

Lina Katja Schröder, Patrizia Vanessa Schulze, Tom Schulze, Ramina Lara Severin, Emil Sichter, Florian Sperling, Johanna Stahr, Steven Stangel, Laura Margarete Stascheck, Sarah Janina Stascheck, Luise Stelzel, Corey Thome, Philip Trappe, Olga Tschausowsky, Aylin Melisa Vurgun, Saskia Wannagat, Joschka Werk, Nele Marleen Wille, Isabel Madalena Wolff, Sophie Teresa Wolff, Michelle Wolski, Anna-Lina Zawada, Chenjia Zhang, Sarah Vanessa Zielinski, Aleksander Zipenjuk

BRÖNDBY-OBERSCHULE, STEGLITZ

Ronny Abdallah, Dennise Ampadu-Gyimah, Kafkas-Koray Argin, Luisa Josefina Baruth, Lena Bauer, Dustin Baumann, Cüneyt Kemal Bebek, Jean Behrend, Berna Bektas, Elika Biglari, Anton Büscher, Pantea Davari, Esma Demir, Dzuy Anh Julian Dinh, Jonathan Diya, Tim Dornbusch, Burcu Duman, Lisa Dzeladini, Karem Ezmar, Anthony Hamilton Fernando, Frank Fischer, Saylin Nichole Freyer, Nino Gebel, Yannik Geisler, Brewien Gnanasaba, Selin Gündüz, Kimja Hassanalizadeh, Nina Heinrich, Tim Helmkamp, Lea Hemelt, Tobias Henze, Joel Heuer, Alisa Hodovic, Merima Hodovic, Nicolas Huste, Jasmin Jurs, Yasin Kaplan, Yusuf Karim, Melissa Kasperek, Enis Kaynar, Maria Klaus, Fabian Köbke, Daniel Kretschmer, Dörte Krüger, Jonas Kurtz, Katherina Leopold, Arjang Majlessi, Azzadino Mancini, Marvin Milo, Lisa-Marie Morhard, Helena Mühlmeyer, Johannes Müller, Jason Nebe, Tuan Thanh Kevin Ngo, Andy Ni, Sercan Öztürk, Noreen Ohmenzetter, Julian Panek, Claudio Papaioannou, Savvas-Christopher Papaioannou, Dennis Paul, Marcel Pohl, Nikolai Pribnow, Arne Reiber, Gerald Rexha, Leon Ritter, Bian Zielinski ca Josephine Schmidt, Louica Mercedes Schrammar, Nicklas Schüle, Maurice Schwarz, Patrick Mike Serassi, Alexandra Shmatova, Julia Stepputat, Sina Louise Streckfuß, Büsra Tas, Ali Emre Temurlenk, Sean Trappe, Leon Uhlendorf, Carl Unger , Zeynep Uzun, Nicole Wachsmann, Gideon Weber, Dora Weubel, Richard Wolfram, Noelyn Yogarajah, Dariush Yousefi Asl, Caroline Zaiser, Daniel Zielinski, Dario Gian Zielinski

CANISIUS-KOLLEG, TIERGARTEN

Maria Gabrielle Alvarado Peña, Harvey Arellano Becker, Dario Paul Balgo, Cesare Barba, Clemens Dominik Bell, Marla Binhack, Johanna Böhm, Marie Bossen, Johanna Franziska Luise Bröckl, Hannah Brügmann, Ulrika Katrina Busch, Marie-Sophie Isabel Dinsel, Minh Khoa Doan, Silas Domrös, Katharina Dormann, Jakub Grzegorz Duma, Jacob Edenhofer, Raphael Lucius Fenski, Annkristin Elisabeth Flügel, Camillo Rino Renato Fornasari, Daniel Göttlich, Emily Victoria Grönefeld, Lukas Michael Hallmann, Nolwenn Alexandra Rozenn Heimsaat, Clara Luise Heine, Luise Florence Hellwig, Moritz Mats Hilke, Lotta Maria Höfer, Bernhard Ingenlath, Magdalena Jaeger, Ann-Katrin Eva Jakob, Theresa Elisabeth Jansen, Nina-Magdalena Eva-Marlis Kaltwasser, Immanuel Uwe Kasper, Linda Marie Kaßner, Jonas Valentin Katona, Simon Kießig, Sebastian Alexander Kocking, Hannah Katharina Köstler, Lena Maria Kunze, Ralf Benjamin Kurney, Vincent Daniel Melchior Lang, Chiara Sophie Lehmann, Charlotte Paulina Lewitz, Jelena Lufen, Simeon Jonathan Maaß, Mirjam Sophie Mauel, Julius Levin Ferdinand Mex, Victor Walter Monar, Johann Nepomuk Neukirch, Vy-An Nguyen, Klara Marieke Oskamp, Heon-Uk Park, Laura Velislavova Petrova, Adrián Reyes von Schönfeld, Silas Rooß, Vinzenz Kilian Schmal, Johann Hendrik Schmidt, Saskia Florence Veronika Schramm, Felix Speck, Franz Johann Peter Nikolaus v. Stauffenberg, Svenja Stephani, Jacob Thrän, Elias Thürigen, Simon Clemens Voderholzer, Lenard Florian Wanka, Mia Mathilda Weise, Andreas Clemens Maximilian Wittmann, Freya Wolfers

CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM, SPANDAU

Rida Ahmed, Melisa Altinok , Lisa Baginski, Farid Bahmani, Kathrin Bienko, Rezan Bulut, Arden Cinar, Cagla Dikmen, Firras El Ammar, Türkucem Erdogan, Sengül Ertürk, Jakub Kadlec, Andreas Klingbeil, Dennis Kovtun, Vanessa Lipka, Vincent May, Vasileios Moysidis, Quoc-Huy Nguyen, Arvid Nieden, Lucas Plätrich, Daniel Rentzing, Jennifer Rogge, Berkay Sahin, Cecile Sanaa, Owuraku Sasu, Marvin Schmiedecke, Ben-Luca Schreiber, Dominik Sordyl, Carolin Stellmach, Noah-Nuh Subasi, Merve Tagmat, Can Tilkici, Daniel Weich

CARLO-SCHMID-OBERSCHULE, SPANDAU

Rania Afif, Mariam Ahmad, Ameen Al-Haroun, Julia Anhalt, Joey Arndt, Ivanna Babic, Tanita Bärwalde, Paul-Simon Barnes, Sorie Bayorh, Sarah Djamila Belkacem, Jacqueline Bertram, Gina Biersack, Nora Bocksthaler, Thore Brehmer, Derya Cevrigen, Vincent-Patrick Czech, Julia Czopek, Anika Dalitz, Jasmin Irena David, Youssef Diab, Philipp-Mario Dietzel, Mera El-Ali, Jessica Friedrich, Rene Frischkorn, Philipp Gaiko, Tugce Süheyla Güven, Cornelis Haack, Virgilio Hartmann, Hassan Firas, Laura Höpke, Tuana Inkaya, Laura Jakobi, Felix Kauffmann, Belfin Dilay Kilic, Duygu Kilic, Emine Nur Korkusuz, Anastasia-Daniela Korsun, Rose Kroschel, Yusuf Kurt, Alio Leuchtmann, Barwin Mahmoud, Fevzye Melisa Makinst, Vanessa Mattheus, Calvin Mc Cormack, Sama Mohamed, Michael Müller, Marie Najork, Paulina-Sara Ociepka, Carolina Pastuszak, Celina Tahis Perez Leon, Amira Pikoß, Julian Pipart, Madita Plage, Denise Pluskat, Ashley Pokuaah, Mandy Rentzsch, Robert Rheinsberg, Timo Rudolph, Mohhammad Saboori, Zora Lee Sänger, Rafael Schallnas, Steffen Schmidt, Jeremy Schöps, Nico Scholte, Daniela Seethaler, Barin Cem Simsek, Richard Steinhorst, Dominik Strohmann, Ida Tahiri, Mehmet-Robert Tas, Mert Serdal Timur, Deniz Ali Tüney, Merve-Yusra Yasar, Süeda Amine Yasar, Hilal Yildiz, Tugce Yilmaz, Chantal Zihm, Nina Zöllner

CARL-VON-OSSIETZKY-GYMNASIUM, PANKOW

Sara Ameur, Lucas Arndt, Malte Klaus Baeblich, Hanns Bahra, Jakob Balasus, Dominic Becker, Tabea Becker, Moses Bennua, Linn Bergmann, Richard Beyermann, Berit Böttcher, Giulia Bonness, Rita Sara Brenner, Emma Briesemann, Alina Callondann, Paula Clauß, Johann Demel, Pauline Dowe, Vincent Edusei, Sarah El Amin, Noé Ennenbach, Lucy Erber, Lillian Esau, Una Fellien, Lea Feske, Franka Fetzer, Aaron Fischer, Esra Fröhlich, Lorina Gallinat, Ben Geier, Phillip Glißmeyer, Leonhard Göhler, Anna-Maria Graf, Clemens Grahl-Römer, Agostino Grasso, Jonas Gresch, Julia Großer, Torben Grünbaum, Marija Haensch, Pauline Hammer, Jobst Hansberg, Hugo Haß, Philipp Haustein, Nadine Heberl, Maria Heideck, Kolja Heindorf, Nele Heindorf, Nina Heindorf, Luca Hellwig, Peter Hilbeck, Lara Hinz, Marleen Hitschold, Alexa Holzhey, Elias Horedt, Hannah Horzak, Maja Hübener, Jenna Jörn, Arthur Junker, Hanna Kalpakidis, Jule Kautt, Selina Keune, Sophie-Theresa Kieper, Matti Klinkhardt, Alexander König, Laura Koepp, Dilara Korkut, Luane Kort, Luisa Kowalick, Paul Krüger, Marie Kühn, Lina Kujak, Daniel Lehmann, Ronja Lehmkuhl, Janek Leisterer, Oskar Lemke, Ferdinand Lengsfeld, Chiara Leubner, Luisa Lieben, Kira Lindlahr, Hanka Lindner, Antonia Lochmann, Judith Lösch, Sarah Lorenz, Cosima Lustig, Jason Maaß, Janek Magister, Louisa Mahnke, Yolanda Maintz, Liv Mathiske, Sophie Maurer, Giulia Medini, Soraya Martha de Mello, Charlotte Müller, Hanna Müller, Jette Nagaba, Antonia Neitzel, Melanie Neitzel, Emily Nialki, Christopher Oppenberger, Vincent Osburg, Louis Ossig, Vivienne Otto, Jacqueline Paetzel, Marin Pavicic-Le Déroff, Fabian Pelz, Zacharie Perchine, Caroline Pfitzner, Lisa Philipp, Johannes Pinger, Eleni Polychronidou, Franz Queißner, Anneke Quitschau, Jakob Rauls, Erik Reuß, Klara Riedel, Lara Rieger, Amelie Riemer, Louis Rodeck, Oskar Röske, Oskar Rudolph Haro, Oliver Rühl, Ruben Rupprath, Karl Sahlén, Leonie Schache, Nikolas Schmid, Nathalie Schmidt, Lukas Schneider, Marie-Michelle Schöbel, Gabriel Schroer, Augustine Schubert, Greta Schulle, Tilman Schulze, Frieda Schwarze, Caelan Schwenk, Awa Siller, Emil Sohn, Tabea Spänich, Lilly Stiehler, Sophie Stiehler, Simon Strege, Emilia Strothmann, Renée Tischer, Jakob Toussaint, Elina Tranelis, Berit Wagner, Niklas Walther, Oscar Weiß, Michelle Welp, Maximilian Wendt, Clara Wilmes, Hannah Wirth, Robert Witte, Anne Wöhner, Lea Zacharias, Merete Zentgraff, Pauline Zeyfang

CARL-VON-OSSIETZKY-SCHULE, KREUZBERG

Samy Salah Abdel Fattah, Mustapha Abou Saouda, Luman Abrahim, Buket Acik, Emel Adem, Farid Akberow, Rabia-Candan Akkaya, Sevgi Aksu, Aylin Alalmis, Betül Aldemir, Ferhat Ardaci, Gülüzar Aslan, Melike Gizem Ayaz, Muhammed Aydin, Defne Beyaztas, Bilal Blaybel, Enes Boz, Mohamed Budagow, Gökhan Caliskan, Büsra Can, Nadine Chahrour, Aleyna Chowdhury, Maide Ciftci, Berna-Jessica Corr, Alexander Dam, Rabia Demir, Tutku Demirsöz, Abed Al-Rahman Diab, Osman Ibrahim Dogan, Bertan Dornbrach, Emre Durmaz, Yussuf El-Asmer, Eman El-Hassan, Nada Nadlin El-Katta, Mert Erdem, Melis Erdemci, Silan Erman, Aydin Erol, Burcu Evcimen, Linda Fayad, Gizem Zeynep Genc, Hilal Gül, Eda Miray Gülbasar, Sena Gümüsboga, Sergen Günes, Sidar Umut Günes, Yemen Güngören, Yunus Emre Gürsoy, Deniz Güzeldere, Dunia Hassan, Cihan Kahraman, Esra Kahraman, Ateh Kalafat, Esra Kara, Ertugrul Karacam, Zeynep Karacorluoglu, Tugba Kaygin, Baris Kizgin, Esra Kurnaz, Vanessa Nicole Lehmann, Amira Lemhamad, Chiderah Nkem Moka, Iman Omeirate, Müberra Öz, Asena Özel, Ilker Öztürker, Ky Anh Pham, Bahram Qasemalizadeh, Bardia Qasemalizadeh, Chiara Radina, Niklas Reiche, Ina Ritchie, Christopher Rolke, Fatema Saadi, Abdulla Sagir, Ceren Savac, Yasin Sayman, Lucas-Taran Schöneck, Maren Seidler, Hüseyin Selen, Hareza Selmani, Naciye Subay, Seda Sürmeli, Harun Serdar Tasci, Hakan Tasgin, Bulut Tolu, Meliha Topal, Atacan Toraman, Nursena Üre, Sebnem Yazici, Tolga Yildiz, Ervanur Yilmaz

CARL-ZEISS-OBERSCHULE, TEMPELHOF

Anmar Al-Taie, Dunja Al-Taie, Beyza Alkaya, Ronja Andresen, Dominik Barfknecht, Aylin Basboga, Marcel Becker, Julian Benke, Jasmina Benkrama, Nico Berndt, Burak Beytas, Julia Bittins, Florian Blume, Mike Borzych, Jean-Pascal Curta, Jana Deichsel, Pircan Demir, Sara Emmerich, Salina-Marie Ender, Samila Falke, John Franke, Brian-Angelo Fratczak, Anna Friesecke, Sophia Gebhardt, Alina Geister, Katharina Genz, Farah Ghraiz, Renate Gilberte, Michelle Girndt, Luzie Goldmann, Luca Gollin, Hilal Gülbahce, Anna-Lena Hinz, Dustin Hoffmann, Xenia Jochen, Dennis Kahl, Furkan Kardas, Kay Kettelhut, Oguz Kilic, Patrick Kliem, Laura Köhler, Donavan Köppen, Heba Krkoutli, Danica Krüger, Jessica Kuhn, Josephine Kurz, Ines Kvesic, Janis Kwiatkowski, Jan Lachnitt, Jaqueline Lebe, Janina Lehmann, Melina Maurer, Steven Miehle, Alexandra Milek, Lukas Moik, Tobias Müller, Annika Müller-Gebert, Maya Newe, Melisa Ocak, Ali Öncel, Tolga Özcelik, Alexander Orlanski, Cynthia Pahlow, Lukas Pommer, Nina Premuzak, Fabian Radler, Mirco Rancic, Annalena Reber, Richard Renpenning, Kim Rieck, Thomas Rink, Maraike Schahn, Mieke Scheppang, Nico Schilmann, Celina Schlenz, Michelle Schmidt, Sina Schnell, Lukas Scholle, Colin Schreiber, Julia Sielaff, Marike Singh, Ronny Skopp, Jasmine Sommerfeld,Yannick Täubner, Marieke Thiede, Michael Trumpp, Isabella Tschierschke, Nico Vanni, Nina Voigt, Nadine Vortmüller, Charmaine Waclawik, Sabrina Walbracht, Felix Weise, Steven Weiß, Jasmin Wellen, Angelina Wendt, Simon Wenk, Thomas Werischak, Ewelina Zych

CHARLOTTE-WOLF-KOLLEG, CHARLOTTENBURG

Heda Abdulajeva, Jascha Bastian, Dennis Alexander Bastian, Stefanie Beithan, Cindy Vanessa Blanco Rojas, Jonas Brenner, Kilian Burmeister, Alperen-Selcuk Celik, Sven Dahlmann, Marian Fuchs, Anja Gruhlke, Lasse Hilse, Fabian Jeme, Annemarie Kaffler, Jarka Köhler, Konstantin Kürten, Stefan Lexa, Stanislav Mikhaylov, Dennis Müller, Mike Nitsch, Jakub Oubrecht, Sezer Özsoy, Valeria Peksev, Lisa Rehe, Melanie Roß, Maria Scheewe, Patrick Schicker, Rene Schott, Dmitrij Spevak, Florian Taute, Adrien Tschirner, Jasmin Vinne, Daniela Walenczius, Olga Wawrzynczak, Marlene Wiesermann, Daniel Wießner, Pia-Sophie Wollweber, Alexander Guido Wons, Weronika Zelazna

CLAY-SCHULE, NEUKÖLLN

Shirin Abdelhafiz, Pascal Adelsberger, Cindy Adjei, Zilan Alkis, Ayse Aslan, Feyza Aslan, Jan Biedermann, Kim Chabrowski, Nico Dauenheimer, Mike Dombrowski, Emily Fleck, Madeleine Foth, Billie Fröhlich, Philip Garczarek, Dominik Genilke, Daniela Handke, Leonie Hartmann, Leah Hecker, Lena Holzmann, Tayfun Ince, Yüksel Kavaklioglu, Berkay Keloglu, Niklas Khalil, Erkan Kocadede, Nicole Köhler, René Ladage, Mohamed Madarati, Nicolas-Peter Makiola, Melissa Malisius, Jolene Maue, Julian Melfried, Alina Mohnert, Elisa Neati, Jenny Nguyen, Sebastian Nickel, Dominic Obst, Husam Remo, Isabella Richter, Filiz Rieboldt, Daniel Rieger, Christine Riffel, Romina Rodzis, André Sander, Jordan Schulz Rosario, Ertugrul Sener, Richard Spiering, Angelo Stanojevic, Sebastian Szczudlo, Jessica Szymanski, Mariam Taouil, Leon Timm, Ariane Treilenberg, Tabea Vogler, Sarah-Amina Werland, Tara Wihr, Sophie Winzer, Lennart Wuttke, Metin Yavuz, Lena Zadruzynski

DATHE-GYMNASIUM, FRIEDRICHSHAIN

Loreena Tabea Appenfelder, Marianne Stefanie Bähne, Antonia Sophie Charlotte Leonore Becker, Pia Benthin, Martha Alina Bernstein, Kyra Bleihöfer, Florian Busch, Vera Busch, Ben Bussas, Vi Anh Dang, Nele Dobosch, Tillmann Drews, Arthur Richard Ehrecke, Kim Saphira Elsholz, Morris Fielko, Matteo Julian Grandel, Leon Oliver Haack, Anni-Lotta Pimpinelle Hamer, Janik Emil Hölzer, Elisabeth Horn, Peter Hornawsky, Nada

Hussein, Marie Jaekel, Liam E.J. Johnen, Joris Ben Jonas, Erdi Cengiz Kirlak, Leonard André Klinkenstein, Sven Koch, Elise Johanna Kohs, Jannik Korn, Tim Koßmann, Marian Krolikowski, Martin Kubicki, Luise Pauline Clara Charlotte Künkel, Leo Christian Kunert, Robert Kurzweil, Lucas Meissner, Niels Simon Mönch, Ava Magdalena Diana Nelkowski,

Christina Neuendorf, Lisa Ghislaine Neuland, Jonas Neusser, Merlin Luca Phil Niklasch, Sumru Özay, Anja-Verena Arabella Ott, Lisa Pefestorff, Henriette Margarethe Piesk, Laura Pegeen Reimann, Jessica Riese, Reto Elias Riha, Aleyna Sahin, Elise Schilling, Florian Schlafke, Carl Friedrich Schmidt, Niklas Alexander Andras Schmidt, Lea Alexandra Siewert, Tilly Erin Smith, Maria Fernanda Soriano Meyer, Yaroslava Sperling, Tara Zoe Spindler, Friedrich Konrad Stahlke, Frithjof Linus Bernd Stampehl, Leon Maximilian Strangfeld, Lara-Carmen Straubhaar, Colin Thedja, Ngoc Mai Hong Urbanek, Gregor Waschau, Helene Weinrich, Friederike Lina Zimmermann

DIESTERWEG-GYMNASIUM, WEDDING

Laila Abdallah, Mohamed Abderrahmane, Hadisa Akbar, Saliha Akil, Sozol Ali, Ilayda Almac, Fatila Aslani, Rabia Avcibas, Yunis Azab, Gamze Bayraktar, Meyase Bayram, Ömer Bayram, Gina Bielenberg, Rimza Butt, Oguzhan Dönmez, Berkan Dogan, Hakan Durkaya,

Sure Ekiz, Enisa Emini, Melek Er, Zeki Erdal, Aetaf Fayad, Hamzah Fayad, Abdul Furgali, Emilia Galonska, Jarek Gier, Saray Gül, Serdar Gülmez, Saadia Hussain, Ismet Isikli, Fatih Karakus, Omar Kasbah, Ibrahim Kaya, Furkan Kayalik, Malak Kerdi, Kazim Koc, Huzeyfe Koculu, Jasmin Koura-Bodji, Alpay Kücükatil, Derin Kütük, Nino Lo Moro, Mirko Meyer, Nadja Moussa, Demira Nurovic, Irem Özgökbel, Yasmine Ouarghi, Gabriella Pap, Safiye Peker, Praveena Pirakalathanan, Nasir Qadir, Sascha Rosa, Haroon Safdar, Merwa Salem, Akif Sarac, Demet Savumlu, Batoul Sawid, Kristian Schmitt, Mehmet Semen, Kübra Simsek, Ahmed Tokus,Ceren Tuncbilek, Feyza Ürkmez, Beyza Yanik, Dilan Yilmaz

DREILINDEN-GYMNASIUM, ZEHLENDORF

Amon Altinci, Pascal Arpat, Yuval Back, Ben Bartelt, Franziska Bauer, Adrian Behrens, Nora Bieder, Yannis Martin Binner, Quentin Bley, Tobias Boese, Chantal Delor, Kaan Demiral, Kira Demmel, Nils Dittmer, Titus Donderski, Beniamin Dressel, Jana Eckhardt, Nico Ehorn, Laura Eyer, Peter Fell, Elisa Friedrich, Sarah-Julie Geifller, Nicole Gens, Cora Geradts, Lukas Griesehop, Johannes Grobla, Maximilian Grünberger, Fabian Hansen, Nils Hansen, Amalia Hareskov-Thagaard, Maike Hartfiel, Leart Haziri, Isabel Hiort, Niklas Hoffmann, Julius Jürgens, Caja Kauerhoff, Carlotta Kensy, Moritz Kessens, Samuel Kirchmeier, Akila Kirulapana, Jonas Klein, Pia Koch, Vincent Kranz, Ken Kretschmann, Valentina Kroker, Helene Krug, Helene Kuberka, Paula Lehmann, Tim Liebig, Johanna Lüdeking, Calvin Mang, Antonia Manthey, Maximilian Marigo-Lopez, Sara Mehrabi-Pari, Sonja Mirbach, Nadja Möller, Yannick Neuber, Can Nohl, Philipp Olsowski, Christian Papenfufl, Lisa Pfuhl, Marcus Piechocki, Sophia Pingsmann, David Pöcheim, Dominik Pompe, Joshua Posin, Niklas Rausch, Tom Röder, Christoph Rosenberg, Johanna Sacha, Lorenz Schönleber, Julia Schröer, Maximilian Simbolon, Udara Soyza, Josefine Strieder, Katharina Tharra, Pia Thomas, Sarah Thomas, Ayline Trutty, Marie-Louis Venzke, Dominique Vogel, Marie-Sophie Wagner, Lena Wetzel, Katharina Wöhrle, Jannik Wolter, Clara Yue

DROSTE-HÜLSHOFF-GYMNASIUM, ZEHLENDORF

Ellen Aden, Carl-Leonard Anschütz, Hannah Solveig Autrum, Dinah Baer, Sophia Barnikow, Darius Becker, Jannick Bergmann, Florina Birkert, Sophia Blömer, Paula Boden, Daniel Boehm, Saaranya Boy, Nicola Brandt, Lindgard Bruch, Esther Buchwald, Anna Deichsel, Alyna Dittrich, Nina Durek, Annika Ebert, Franz Ecker, Katharina Eisenhardt, Maurice Eisenhofer, Paulina Gaedicke, Dominic Garstang, Juliane Gerlach, Viktor Glombik, Nicolas Göbel, Lahuen Gottschalk Munoz, Hosai Hassan, Angela Heeg, Friederike Heil, Lea Heine, Pauline Hertling, Marika Hiemisch, Nele Hirschberg, Mårten Hövelmann, Julia-Katharina Hoff, Jessica Hoffmann, Sophie Hofsommer, Sabrina Hrdina, Marie Humbert, Nils Humpert, Jonathan Jancke, Rebecca Janiszewski, Julia Kadgien, Lena Kahlen, Johanna Kahlke, Hannah Kavanagh, Niklas Kierspel, Sophie Knaack, Katarina Knitter, Sophie Krahl, Viktoria Kretschmer, Corvin Krohn, Maria Ledentsova, Philipp Lehfeldt, Lena Lenzhofer, Charlotte Lilie, Sina Lorenz, Jonathan Lucas, Marlene Lutz, Rosalie Märker, Leonie Märksch, Constanze Mandlmeier, Felix Mann, Friedemann Merkel, Leonie Messer, Nina Midderhoff, Elodie de Miéville, Carla Mildner, Désirée Mittelstädt, Luca Mogilka, Theresa Mollitor, Amina Moshtaha, Viviane Ndiaye, Benjamin Neubauer, Leonardo Nietzschmann, Linda Nietzschmann, Timo Obermeier, Svenja Osta, Marie Paatsch, Lara Park, Niklas Pelz, Adam Petö, Jana Piepenburg, Lisa Piepenburg, Selina Pohl, Nils Polzin, Sandy Prigand, Maria Radisch, Janna Raue, Jasmin Richter, Ann-Zoe Riethmeister, Leana Ross, Antonia Roth, Theresa Saacke, Lilli Schamoni, Lilli Scheil, Clara Schellenberg, Joyce Schellin, Amin Schicker, Lucia Schiecke, Anton Schiller, Annalena Schmidt-Faber, Melvin Schneider, Merle Schneider, Jonas Schön, Dorina Schönemann, Anna Schubert, Paul Schubert, Solveig Schumacher, Joshua Schuster, Carolina Schymczyk, Melissa Sekerci, Amelie Seubert, Katerina Shafii, Clara Siebel, Ulrike Sievert, Melanie Skuras, Leonard Spranger, Jonathan Stern, Dominic Streuber, Tim Stuhlsatz, Oliver Tahamtan, Hanna Tamme, Maralda Thon, Anne-Sophie Tietmeyer, Ken Lee Tillmann, Lovis Trüstedt, Lion Urban, Jorina Wallnig, Katharina Wellmann, Michelle Wierzchon, Annika With, Roman Zander, Sophie Zup

ECKENER-GYMNASIUM, TEMPELHOF

Cansel Akin, Elise Al-Obaidi, Elisabet Aleksic, Yasin Bayram, Siar Bingöl, Celina Bloch, Danny Bohn, Anna-Maria Bruhnke, Sebastian Buck, Mücahid Cagman, Enes Cakiroglu, Özlem Can, Ersin Cantali, Naziehe Chahrour, Mohamed Chebli, Malte Christophersen, Leander Cron, Pascal Degen, Melda Dündar, Julian Ehmke, Antonia El-Doukhi, Yannick Elß, Nicholas Fischer, Julia Gaubatz, Vanessa Gödderz, Lenart Göpfert, Leon Groenke, Tim Groß, Lea Grosser, Victoria Grünheit, Pia Gschmack, Ece Güllü, Zoé Günther, Lucas Hanisch, Lewin Harries, Jacob Haut, Nele Herberg, Catrin Heubel, Dominik Hollidt, Lucas Jamal El-Din, Jefferson Jebanesan, Marvin Jenrich, Jonas John, Anna-Lena Karsten, Edanur Kocaaga, Veli Kocadag, Lars Köberle, Leah Köth, Rouven Koslowski, Clara Kreuzberg, Leon Kühn, Abirah Kunalingam, Jill Kunze, Philipp Lavrov, Jan Liebheit, Christine Maier, Natalja Metzkow, Ilayda Mican, Vanja Milanovic, Milica Milojkovic, Anna-Sophie Otto, Gesine Paulsen, Max Penzel, Justin Philipp, Hagen Plebuch, Lukas Prinz, Lara Rautenberg, Jennifer Reinsch, Marlen Retke, Can Rieger, Antonia Rogalski, Tea Rosic, Ronja Rüger, Milena Runte, Astor Schneider, Leon Schooff, Johannes Schramm, Kiana Schwager, Alexander Schwarz, Selin Sezen, Jannes Stegemann, Derya Tayan, Raashina Thavarajah, Senthuran Ulakanathan, Fergan Ulusinan, Mai-Ly Vo, Matthias Wagner, Kolja Walden, Niklas Wellhäußer, Alexander Julian Carl Wendlandt, Ida Wernet, Lorenz Westphal, Lara Winkler, Roman Wolf, Jil Wolf, Maximilian Wunderlich, Kaan Yildirim, Özge Yildirim, Kaan Yumruk

ELINOR-OSTROM-SCHULE, PRENZLAUER BERG

Lorenz Adrian, Nico Balscheit, Max Bauermeister, Oguz Barzan, JoKimberly Beschorner, Luis Bornaz, Alicia Brückner, Markus Dietz, Gordon Dobritz, Serkan Duran, Kim Efinger, , Umut Fidan, Alia Fischer, David Gläser, Cynthia Hans, Adelina Hasani, Julian Hunz, Julia Iskraut, Anna Kiesinger, Paul Kostede, Sebastian Kulke,Michelle Küsel,Ines Langer, Jule Mau, Cherno Mbye, Odette Mettendorf, Johanna Mittermeier, Tom Neuman,Sharon, Nimpadu, Jasmine Ohm, Ducne Sam Land, Caner Sari, Jessica Scherer, Samantha Schlenzig, Nina Schreyer, Friedrich Schulze, Marek Stöcker, Marlon Wahnschaffe, Angela Weigel, Hauke Weinert, Linda Wetzel, Steven Wilhelmi, Anna Wink, Lars Yildiz, Fatih Yildiz

ELLEN-KEY-SCHULE, FRIEDRICHSHAIN

Suzan Abu-Shawish, Sherifat Ade, Ronat Akis, Rijn Auschrat, Jessica Blockus, Julie Bolt, Gwendolyn Christ, Viktoria Deinert, Gülcan Dolu, Nergis Eren, Janina Fechner, Fatjona Gashi, Denise Gierke, Dennis Hartmann, Peggy Kaden, Eda Kahyaoglu, Asude Kara, Cemil Kaya, Senjan Kayhan, Luisa Kessler, Paul Köhler, Sophie Köhnke, Philipp Kretzschmar, Vu Le, Thi Nguyen, Janine Paul, Joschua Pilz, Drilon Qenaj, Merve Rahatsöz, Lisa Riebau, Alfons Saar, Neneh Sanneh, Merjan Schlüter, Lucie Schneider, Karan Singh, Begüm Songür, Büsra Songür, Burak Tasyürek, Rabea Thielbeer, Rubin Topal, Jennifer Ulus, Shushan Uzunyan, Luna Vasquez, Mila von Kurnatowski, Sehriban Vural, Alexander Walter, Emma Weber, Maylen Wichmann, Abdullah Yildirim, Seyit Yildiz, Max Zacher

EMIL-FISCHER-SCHULE (OSZ ERNÄHRUNGS- UND LEBENSMITTELTECHNIK), REINICKENDORF

Fachabitur:Shauna Bahr, Alexander Brechler, Saskia Jessica Monika Bruhy, Danilo Julian Steve Christann, David Karl-Heinz Di Leo, Markus Fischer, Forrest Junior Fodjo Simo, Musa Gelcetin, Ali Haran, Lea Monique Jobst, Marija Jovic, Julia Maren Konn, Wilhelm Konrad, Kaan Yener Kovanci, Alassane-Oumar Ly, Jason Müller, Dennis Mustroph, Joshua Elias Martin Podratz, Samantha Rettig, Alena Maria Scheibelhofer, Magali Schulz, Janett Lisa Schütze, Annika Schwarz, Hannah Luise Seidel, Marlin Adrian Skyschus, Engin Can Tekin, Ebru Turlak, Lionell Vimenyo, Carsten Robert Weber

EMIL MOLT AKADEMIE, STEGLITZ

Charles Alscher, Willi Bölke, Lucas Dähn, Débora Edou, Hanna Effenberg, Livia Engelhaupt, Julian Gieschen, Ferhat Gürel, Mirela Hasanbasic, Tamyka Hernandez, Pia Hettmann, Paula Heyn, Joshua Hoog, Anais Huschek, Rubina Jeschkeit, Viola Lilja, Igor Markert, Lenard Nietzke, Berkan Pala, Pablo Pipino De Andrade, Till Reich, Alexander Robie, Björn Roßius, Franziska Samland, Kristof Schröder, Max Steeger, Maren Steiner, Clelia Thal, Moreen Thiele, Segah Uguz, Nhima Ulique, Bandolf Werdich, Vildan Westphal, Gianna Wichmann, Valentina Zecevic

EMIL-MOLT-SCHULE, ZEHLENDORF

Elias Benkrama, Christina Cornelius, Mona Dannenberger, Kim Fuchs,

Sarah Greiner, Maja Hinrichs, Jannik Hurtmanns, Martha Klede, Charlotte Kleemann, Jonas Larink, Sebastian Michels, Finn Schmidt, Francesco Schwingler, Rodolfo Swiderski, Camillo Weber, Carmen Welsch, Liliana Wohllaib, Finn Zielasko

EMMY-NOETHER-GYMNASIUM, KÖPENICK

Helen Albrecht, Vittorio Bagnaresi, Stephan Bangert, Clara Belitz, Luca Berndt, Antonia Boche, Anika Bürger, Sara Büssow, Vanessa Chaskel, Melfail Dahalic, Raja de Sousa Durchholz, Paul Denneberg, Isabella Dettmann, Marie Dubois, Florian Eger, Maurice Erlemann, Andrea Ernst, Aylin Erusta, Nico Falke, Meike Falkenberg, Nicole Fenyi, Antony Föhrig, Fabian Frank, Bruke Franke, Tim Frankenstein, Mario Freund, Malte Gensch, Béla Goertz, Dominique Groß, Eric Großmann, Andy Grüning, Philip Guttzeit, Pascal Haack, Sophie Haas, Andreas Härtel, Lucas Heidemann, Daniel Held, Max Herde, Julian Heyne, Lina Hoffmann, Kim Jahnke, Michelle Julius, Laura Kaiser, Marina Kast, Kevin Klappstein, Julius Klatt, Albert Klotz, Matthias Koch, Maynard Koch, Jastus Kohoff, Annelie Korbe, Anastasia Krohn, Martin Krüger, Josefine Kuhles, Martin Leinius, Pauline Leitz, Paul Lembcke, Paula Leupold, Jördis Liermann, Octavia Märten, Niklas Manikowsky, Emily Metzentin, Niclas Metzig, Maximilian Mews, Steven Milski, Florian Musch, Paul Naß, Sadie Nazamova Hakmetova, Maria Neeße, Annika Nielsen, Kim Nitsche, Leon Odenthal, Maximilian Otte, Kodana Polus, Alicia Porsche, Josephin Pramschiefer, Helena Price, Niclas Probst, Jöwana Prodanova, Sophie Rathmann, Geron Ratzek, Danny Reißner, Maurice Reuter, Jakob Rickert, Luis Riepert, Erik Ritter, Paul Rogatzki, Lisa Sato, Sergen Say, Niels Schertling, Julius Scheubner, Max Schlecht, Jewgeni Schneider, Maren Schramm, Julia Schüler, Sten Schütze, Philip Schulz, Sarah Schulz, Florian Schulze, Paul Schulze, Nell Schure, Gia Schwabe, Felix Seifert, Pauline Sens, Lukas Spielmann, Florian Steinberg, Jonathan Steinberg, Vanessa Steinberg, Lena Steinmeier, Celina Stellbaum, Antonia Stöck, Mia Strehmel, Erik Strickert, Niklas Täge, Isabell Thiebach, Nick Thiel, Jonas Thinius, Selina Thomalla, Thao Tran, Raluca Trasnea, Tobias Uhlig, Chantal Villain, Sven Vogenauer, Anna Voß, Alina Weide, Jonas Wersinger, Alina Wiegert, Alexandra Wiegmann, Celine Wiest, Alicia Winkelmann, Niklas Wischer, Cajus Wolf, Tom Worgitzki, Karolina Zimpfer, Nathalie Zschweigert

ERNST-ABBE-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Mousa Abou Tanourah, Iqra Irshad Ahmad, Nail Ahmed, Yagmur Akarsu, Sedef Aksoy, Ahmed Alchan, Ahmed Amin, Can Arli, Cennet Avci, Devin Aykus, Emine Bayindir, Selina Bayrak, Nils Beier, Taha Muhammed Bez, Niranch Bharalan, Onur Camözü, Kübra Celik, Ugur Ceylan, Sarah Chahin, Rim Chahrour, Edanur Cimen, Celine Cocaj, Elif Dursun, Jasmin El-Ganainy, Samara El-Hamad, Tamara El-Hamad, Amani El-Jarad, Abdul-Ghani El-Khatib, Yassir El-Kilani, Noreen Cirin El-Moussa, Gamal El-Sanbakhti, Sara El-Zaatari, Muhamet Ali Elci, Emre Engin, Esra Elif Ercan, Eda Erdar, Haci Ahmet Erdogan, Aslihan Evlice, Mohamad Ghannam, Jasmin Hajir, Shafin Haque, Sarah Hesham Hasib, Burak Hicbezmez, Ahmad Iraqi, Darryl Johnson, Princess Whitney Cecil Osamudiamen Jones, Natasa Jovanovic, Batuhan Kanca, Eslem Kaya, Kassim Kayed, Mücahid Kesek, Atilla Köstekci, Onur Likoglu, Ledick Lutandila, Tasnim Magdah, Sinan-Ali Marz, Hafiza Mehmedovic, Dajana Sindy Mitrovic, Khaleel Mousa, Aven-Leonie Müller, Lukas Oberbeck, Melih Özen, Elif Oflaz, Sinan Ok, Nojoud Osman, Rojien Oumari, Phu-Dinh Phan, Anita Rama, Jusra Sabani, Dogukan Sahinler, Laura Selimi, Ebru Sezgin, Bajram Shehi, Ceren Simsek, Ahmad Taha Mahdi Ta

ERNST-LITFASS-SCHULE (OSZ DRUCK- UND MEDIENTECHNIK), REINICKENDORF

Najat Ahmad, Ömer Akcura, Lucas Albrecht, Noel Bach, Sabahudin Bahtijarevic, Philipp Baßiner, Nicole Bauer, Samir Bel Houari, Yannik Ben El Haj, Philippe Bialek, Nikolas Bleile, Jennifer Birkholz, Yannick Bogendörfer, Jaqueline Borgmann, Annika Brandt, Chantal Burau, Timur Buzdayev, Samed Cam, Jordao Cardoso, Neha Chaudhary, Samantha Conradi, Kevin Danzer, Yelizabeta Demyanenko, Büsra Deniz, Veronica Dinaro, Sarah Dittmann, Anna Döbereiner, Ivica Donlic, Lukas Drewitz, Fabian Eisenknappl, Ali Eren, Dennis Fielitz, Gideon Finimento, Tim Fischer, Joshua Frese, Michael Fußeder, Rodolphe Gaudron, Melina Geyer, Randeep Gill, Madeliene Gräbig, Liza Großmann, Azer Hadzic, Harry Hardon, Melvin Hany, Arthur Heckel, Patrick Heine, Victorio Herz, Josephine Hoch, Ziyad Iraki, Nils John,Taner Kalender, Moritz Kaliner, Pia Kettl, Orkan Kiratli, Marcel Kiske, Noomi Kitschke, Arvo Klöck, Johanna Knote, Angelika Kochman, Julian Langhinrichs, Angelina Lehmann, Leo Lenhart, Emma Leppin, Lisa Lorenz, Ali Maneh, June Meckelburg, Josephine Meier, Charleen Meyer, Benjamin Müller, Andre Naßhan, Daniel Neun, David Nickel, Vivien Opitz, Serdar Öz, Ömer Öztürk, Sabrina Ostermann, Viktor Pann, Joel Ponnier, Christian Pöschl, Rebecca Richter, Alexandra Rieke, Vincent Rosewicz, Lily Röttjer, Norbert Rozbicki, Pichit Sae-Lie, Michael Sarvi, Navid Sahabi, Benedikt Schäfer, Nicole Schenk, Linus Schildknecht, Tjaard Schimmer-Mannl, Susanne Schmidt, Jesse Schmiljun, Lea Schneider, Niklas Schönfeldt, Leander Schöntag, Steve Schüler, Frank Schulz, Vinothan Shrikantha, Seydou Sohna, Lea Spilker, Franziska Statz, Leon Stellmach, Marc Störmer, Pascal Thiel, Lisa Thielke, Franziska Thieme, Mirac Tosun, Büsra Türk, Kübra Türk, Richard Tunn, Marvin Viedt, Ella Wichers, Hassan Yagouta, Deniz Yakar, Maryem Zabalawi, Johannes Zoch, Joey Zokai, Phillip Zwenke

ERNST-REUTER-OBERSCHULE, WEDDING

Leila Abderrahmane, Ali Abdul Hamid Hassan, Melis Agbaba, Merdan Agbaba, Fatima Amine Agbalik, Isabel Alwan, Hassan Anani, Sariye Bayram, Katrin Becker, Magdalen Becker, Ceren Binici, Rici Bokake-Befonga, Okan Cam, Mutumbu-Mpuenika Careira, Nurnafia Cetinkol, Özlem Cinar, Princess Conteh, Züfer Oguz Coskun, Li Oskar Luan Hamamiro Abdoulaye Craig, Madina Dahtaeva, Berkant Demir, Thierno Souleymane Diallo, Sajnab Doghmosh, Aysenur Findik, Sarah Freyjeh, Luca Jacov Fuchslocher, Yücel Gediagac, Tugba Gülbahce, Dilara Günes, Eda Günes, Amira Hamade, Merjema Hamzic, Benjamin Edosa Idehen, Ebu Bekir Jurnal, Eda Nur Kanik, Abdul-Rahman Kao, Ezgi Karaagac, Eda Elif Kardesler, Leila Khatsieva, Cedrick Kinsumba, Zeynep Koyak, Sarah Maarouf, Nasser Mansour, Mohamed Mdeihli, Lilian Mreihil, Iqra Munawar, Diana Naglik, Oliver Nörenberg Urena, Calos Ludvino Nsimba, Juliana Özaslan, Dilara Öztürk, Aische Okla, Merve Olgun, Cihan Pala, Philip Robert Udo Rasch, Ramsiya Rizk, Katja Rosa, Abdul Kerim Saadou, Hüseyin San, Tugay Sarac, Marina Hadischat Schanhoeva, Elie-Samuel Scott, Thanyalak Sihanawi, Deleyla Steinmann, Zeynep Susam, Secil Taz, Gina Tran, Newal Turgut, Özlem Ulas, Gizem Uyar, Cindy Dzifa Viehweg, Joel Konadu Weitekamp, Leon Mohammed von Wiczk-Borzyskowski, Yaren Yalcinkaya

EVANGELISCHES GYMNASIUM ZUM GRAUEN KLOSTER, WILMERSDORF

Greta Ackermann, Matthias Adelsbach, Johann Graf von Bernstorff, Till Bier, Theresa Bolz, Lukas Boschan, Johann Bredner, Ferdinand Breuel, Dorothea Brumby, Julia Dreyer, Rahel Dusdal, Nikolaus Eggers, Victoria Ehrlinger, Lou-Anne Mac Fehr, Philipp Föhre, Alix Föhre, Antonia Freund, Anna Ganzleben, Valeria Garau, Sophia Geburtig, Ferdinand Gerstenberger, Claire Girod, Felicitas Gnielka, Chiara Gregor, Jonas Henke, Jakob Holtz, Janis Kassing, Anton Kendel, Josef Kim, Lara Kläffling, Paul Klimitz, Bjarne Klose, Lilly Kneisel, Leon Kofoet, Adrian Köhler, Justus König, Lavinia Krahn, Leonard Krenz, Jakob Krude, Julia Kühling, Marja Kurbjuweit, Theresa Kurepkat, Jonas Lange, Victor Lengyel, Manyedi Lieck, Anton Lorenz, Jule Meerwein, Rahel Meinhof, Leonore del Mestre, Karl-Moritz, Meyer, Julia Pechstein, Fritz Pinnow, Nina Priebsch, Shereen Qedra, Raimund Reck, Christoph Ripken, Leonie Rösler, Tabea Russo, Anton Saalfrank, Josephine Sassu, Richard Schäfer, Agnes Schanelec, Sarah Schmidbauer, Gustav Schwenk, Filippo Sogretzki, Kim Steinhardt, Fritz von Stülpnagel, Johannes Vöhler, Josephine Wagner, Paul Wegener, Franziska Wizemann, Leonie Wünsch, Anna-Maria Yzer, Johannes Zaumseil, Elisabeth Ziehe

EVANGELISCHE SCHULE BERLIN-ZENTRUM, MITTE

Tessa Marie Böhm, Charlotte Brandhorst, Tina Josephin Bresgott, Aaron Brychcy, Giovanna Castronari, Kaan Çevik, Paula Cramer, Benjamin Dikmans, Olga Dokter, Marius Ehl, Lara-Luna Ehrenschneider, Bruno Elias, Leo Erbguth, Paul Erchinger, Antonia Felsmann, Helen Gillert, Maximilian Glinka, Pablo Vincent Havenstein, Chantal Milena Heidelmeyer, Clara Heinze, Sophie Hirtz, Charlotte Jährig, Nora Jasner, Kira Jobes, Yakup Köhne, Nastasja Kolpowska, Paula König, Miriam Kossi, Lea Lautenbach, Allen Sohail Lütke, Charlotte Maier, Lia Fee Martin, Sara Louk Middelhoek, Nick Mitchell, Anna Clara Neumann, Ismene Niemann, Juri Nöldge, Antonia Pahns, Ida Pöhler, Jonathan Reinhardt, Olga Reinhardt, Cid Rottmann, Sophia Ruckert, Lennart Schadach, Coco Schäfer, Nina Scheich, Lucia Schlünkes, Isabel Schrader, Teresa Seedort, Anton Sonsalla, Leevke Succow-Hoffmann, Lea Thiede, Stina Thiere, Manuel Tietz, Kaspar Tosin, Pablo Truffat, Konstantin Tsingas, Johann Völkel, William von Einem, Bonita von Gizycki, Max von Stillfried-Rattonitz, Nils Wein, Magdalena Wewerke, Victor Wewerke, Nora Wild, Linus Wilke, Clara Winckler, Johanna Winkelman

EVANGELISCHE SCHULE FROHNAU, REINICKENDORF

Sophia Bade, Malte Behrends, Leslie Bernhardt, Tara Bettle, Gesa Birkenbach, Lennart Blömers, Linus Boll, Benedikt Bruckmann, Paulina Degano, Laura Dippel, Clara Fischer, Antonia Fissenewert, Kim Hannemann, Giuilia Heide, Toto Heine, Carla Hendricks, Luise Herold, Tobias Herz, Valerie Ingwersen, Natalie Jann, Marc Jerschow, Daniel Kamecke, Fiona Katthaen, Patricia Katthaen, Niklas Kill, Anja Kirchhof, Felicitas Knieper, Lukas Lenke, Laura Luckenbach, Vera Lukas, Camilla Meyer, Lara Mezari, Johanna Mühlbauer, Sarah Neumann, Marleen Ohms, Elena Omiridou, Anton Ptassek, Julius Quiel, Rosa Radmann, Annika Reim, Luisa Reininghaus, Nele Rienau, Nils Roesky, Winifried Salein, Nicolas Scharlack, Tom Schepers, Lucas Schubert, Linn Schwarz, Carolin Simon, Sophia Simon, Justus Steinkühler, Katarina Stupar, Johannes Taube, Johannes Tentschert, Samuel Thiel, Annike Tilker, Marieke Tornus, Nele Türp, Amon Urban, Max Wasserbäch, Phil Waszak, Helge Wenzelewski, Joram-Justus Witte, Julia Zemke, Annika Ziegner

EVANGELISCHE SCHULE KÖPENICK

Clara Aign, Caroline Appel, Jana Appel, Eva Arndt, Joseph Barthel, Anton Bertelsmann, Celina Besmer, Livia Beßler, Kira Billinger, Luzie Boehm, Celina Braaksma, Johann Çaglayan, Annemarie Dannenbring, Gloria Dauber, Leon Deschan, Simon Dirks, Pia Dreher, Pia Fitzke, Clara Franke, Nora Gaertner, Friedrich Gallon, Alexandra Glaeske, Florentine Glatz, Lucia Grabandt, Wiebke Hanl, Elias Hannemann, Peter Hartmann, Emma Häuser, Adele Heymann, Maximilian Hoffmann, Luise Huhn, Severin Hütte, Constantin Jaekel, Kim Jüditz, Hanna Kath, Isabell Kirste, Luise Klauke, Ferdinand Klötzsch, Noa Kreutz, Maurice Kuhlmey, Sarah Kuhn, Felix Kummer, Marla Lakhssassi, Fabian Lehfeld, Tabea Leonhardt, Clara-Constanze Lohe, Lukas Möhwald, Evelyn Moore, Ronja Naujoks, Ole-Peter Ott, Corinna Pérez, Annika Peters, Anna-Lena Pölitz, Julia Pommnitz, Lucas Poser, Philomena Putzke, Hanna Räbiger, Jasper Reiermann, Dominique Reimann, Samira Rißmann, Fabian Rösel, Lena Rotheudt, Tilman Rudelt, Tabea Rutert, Antonia Rzepus, Phillis-Julie Schakat, Lucas Scheffler, Rica-Maria Schlitter, Elisa Schmidt, Janek Schmidt, Hagen Schmidtmann, Emily Schüler, Joelina Spieß, Hermine Stenz, Gina Thielisch, Lana Tiedemann, Tessa Tiedemann, Christoph Uhl, Emilie Vögele, Ilva Völker, Linda Vollack, Nura Warneke, Evelyn Weis, Esther Widmann, Lara Wiederhöft, Luise Winzer, Svea Wobring

EVANGELISCHE SCHULE NEUKÖLLN

Gilbert Elmo Adamek, Markus Patrick Sebastian Apel, Ray Luca Barac, Paul Becker, Rouven Beiner, Maria-Alva Bensching, Jeremy Jean Pierre Berg, Florentyna Joanna Boguta, Solveig Laetitia Christoffers, Merlin Hashke-Yilt-Naadalth Dineyazhe, Lina Sophie Dräger, Melisa Durgun, Hannes Matthias Duus, Paula Johanna Fierdag, Sebastian Galas, Felix Kwafo Gartz, Sophie Gehrke, Elisabeth Geißler, Samantha Gläs, Lukas Anton Gloeden, Lars Jonathan Graetsch, Charlotte Haß, Emily Hauf, Louis Hesselink, Ricarda Höing, Bastian Ernst Horn, Sophie Hosse-Hartmann, Isabel Hübner, Nesrin Ibrahim, John-Henry Joachimsky, Börtecine Karakuyu, Marie-Angeline Khiabani, Arian Klein, Tilman Korte, Kai Ulrich Kramm, Patrick Christian Kunze, Miles Benjamin Lacher, Noa Frieda Löwe, Lana Marie Lutz, Emily Maaß, Luna Caroline Mahler, Esra Dieter Pohl, Sebastian Pohl, Mia Susan Rao, Jan Luca Rausch, Janine Reinhardt, Isabelle Römling, Aliana Gundula Svenja Schmitz, Selina Liane Schöne, Tobias Schulz, Cedrik Solomon Jabari Steinmann, Florian Strache, Felicitas Thiele, Max Truschinski, Luisa-Marie Petra Weber, Leona Wichert, Louis Zimmermann

FELIX-MENDELSSOHN-BARTHOLDY-GYMNASIUM, PRENZLAUER BERG

Laura Abdallah, Oluwadamilola Babayemi, Anna Barth, Ronida Baschar, Georg Benger, Anna-Maria Bergner, Julia Bodenhagen, Ida Bohlmann, Yanneck Borchardt, Julia Bricke, Carl Büchner, Anton Bungard, Paula Burr, Chantalle Curian, Miró Diettrich, Sarah Döling, Jules Dubost, Charlotte Engel, Julian Erben, Salya Fink, Elisabeth Flemming, Anton Frank, Henriette Franz, Sarah Fußel, Sarah Gädicke, Sally Gallin, Viktoria Gelrod, Lea Georgiew, Annika Görlitz, Victoria Gramotke, Gregor Granoux, Emily Groba, Lucie Gröschel, Alma Günther, Christoph Hanker, Cora Hartmann, Jola Hauschild, Carolin Heil, Clara Heinhaus, Paula Hildebrandt, Jennifer Hönig, Hanna Horn, Joana Hristova, Sejla Imirovic, Mare Jaeschke, Anja Jaf, Luna-Marlou Jauer, Emma-Louise Ketelhohn, Lili Kirchberger, Lena Kleiber, Kassandra-Patricia Kollasch, Paul Korn, Carolin Krbetschek, Oscar Kreutel, Josephine Kreutzmüller, Jeanne Lehmann, Karl-Theodor Leuschner, Maria Liebsch, Alexander Lindner, Paula Linke, Alma Liske, Luka Lund, Leon Mamic, Robin Mehlis, Max Melzer, Laura Metzger, Michelle Milker, Annina Morr, Henrik Mross, Alexandra Müller, Mary Müller, Lia Naundorf, Rahel Neher, Aurelia Nikoleit, Ida Nitsch, Frieda Oliva, Pia Ortmann, Tuan Kiet Phung, Leon Pohl, Ida Polenz, Vincent Rath, Michelle Rikert, Bela Rittmeyer, Kamran Sattari-Nadjafabadi, Tim Schiffer, Marit Schmelcher, Scully Schneider, Alan Schröder, Karl Schröder, Marie Schröder, Anton Schulte-Fischedick, Nicolas Schurian, Clara-Fritzi Schwarzbauer, Mathilda Sobolewska, Adela Sobura, Aniela Sobura, Jakob Strümpel, Anton Stüber, Meta Süß, Leon Sult, Hanna Thiele, Anna Tiller, Max Vitols, Claudio Wiegmann, Sophia Wiek, Daito Witzmann, Nicholas Wulf, Ida Zielke, Lea Zimmering

FICHTENBERG-OBERSCHULE, STEGLITZ

Levon Arzou, Jakob Bach, Maria Beck, Giulia Brabetz, Celina Capell, Samira Dagher, Lisanna Deiss, Theresa Duval, Luka Dziedzioch, Amina Eisa, Luca Gentz, Jan Haberling, Natalia Hensel, Emma Höhne, Anna Horstmann gen.Wiesmann, Niklas Jessen, Liliana Kahrs, Ayla Kesim, Daniel Klein, Janne Knieke, Alicia Köberle, Jule Krätzig, Anna-Lena Laub, Elisabeth von Lengerken, Frances Löwe, Mina Lui, Lennart López Hänninen, Lava Mahmoud, Melina Mathe, Olivia Michaelis, Ana Moreno Otto, Letícia Oehlgardt, Nadja Onken, Joane Opfer, Linus von Oppen, Gero Philippczyk, Emil Quenot, Anouk Raske, Lorenz Renkl, Jannes Roggan, Katharina Rosenthal, Lea Rosner, Vivien Rother,Leontina Runze, Tino Schneidewind, Jehen Sdira, Pauline Seubert, Tiffany Shorey Rodriguez, Noyan Sönmez, Meret Stabell, David Strahl, Katharina Strentz, Flora Völcker, Emma Weßel, Johanna Wicht, Sophia Wienke, Karla Witschurke, Felix Wollering, Jana Wollschlaeger

FLATOW-OBERSCHULE, KÖPENICK

Richard-Börge Bergmann, Adrian Billhardt, Bratke, Scott Dähnrich, Alexander Ebert, Jan Elmenhorst, Domenique Freund, Florian Freyer, Lisa Gierth, Hakan Günaydin, Tim Hecker, Sarah Hornschuch, Tom John, Frederik Johne, Finn Jopek, Sebastian Kirschbaum, Pascal Klose, Carolin Kressin, Moritz Künne, Lukas Lämmel, Jeremy Lendowski, Philipp Loewe, Johannes Maeß, Rebekka Maeß, Felix Nadeborn, Johannes Neumann, Oliver Oyss, Annabell Prockat, Mike Przybyl, Erik Schubert, Christopher Schulz, Paul Schulze, John Sellenthin, Antonio Suchi, Ann Christine Walkenbach, Katharina Ziegan, Dominik Ziegler

FREIE SCHULE ANNE-SOPHIE, ZEHLENDORF

Naima Brandt, Huong Giang Bui, Justus Diehl, Jasmin-Djamila Djeradi, Estelle Gleser, Ella Hafermalz, Julian Heinrich, Pauline Hilgemann, Naima Hillman, Karimu Iddi, Geraldine Przybilla, Charmaine Rotter, Lilly Stammeier, Sophie Stammeier, Toni Teschke, Simon Wolff, Nelli Zelmer

FREIE WALDORFSCHULE BERLIN-SÜDOST, TREPTOW

Pauline Amberg, Yaron Brauner, Gundula Bruns, Sören Creutzburg, Ailina Dhouibi, Konstantin Daum, Antonius Haase, Emily Ihden, Debora Kämereit, Julius Kardaetz, Ansgar Koehler, Philip Lindenberg, Alina Lusatis, Emma Mohn, Christian Müller, Falk Ojus, Nikitas Popp, Laurin Queck, Corvin Schwarzer, Mara Steinkühler, Inga Stüdemann, Lisa Tusche, Marie-Luise Westfeld

FREIE WALDORFSCHULE HAVELHÖHE, KLADOW

Hannah Debarge, Melina Frotscher, Julia Geppert, Olena Korobova, Anton Roither, Luiz Specht, Leonie Teuffert, Ferdinand Thon, Alexander Wenzke, Thelva Esposito

FREIE WALDORFSCHULE KREUZBERG

Tobias Bender, Gregor Bläsi, Violetta, Bludau, Kamal Blum, Noémie Borzeix, Moses Buß, Mona Dannenberger, Yoko Ebel, Nina Engelskirchen, Thelva Esposito Herrera, Marlien Etienne, Hazel Fischer, Cora Gercke, Laurenz von Glahn, Helena Hoch, Felix Jehn, Seraphine Mayr, Lino Meirer, Francisca Mena Espinosa, Lea Miller, Hannah Müller, Klara Müller, Simon Montag, Maximilian Przibylla, Jonas Rechlin, Lucy Reuß, Anton Roither, Emiliano Saldana Chavez, Edgar Schlüter, Johannes Schröter, Francesco Schwingler, Emilia Staude, Ferdinand Thon, Keno Tismer, Anna Tragelehn, Frederick Wieshmann, Josefine Wimmer, Jacob Zuber

FREIE WALDORFSCHULE MITTE

Karim Ahmad, Tabea Arndt, Marie Augustin, Anna Bell, Zoë Bertram, Amelie Bertsch, Marvin Beyer, Luisa Boeckmann, Jorinde Engelke, Gwendal Frühauf, Emily Grawitter, Aaron Jehle, Emma Kersten, Teres Köhler, Hakon Kotzem, Hjalmar Lorenz, Corry Martin, Philipp Metzlaw, Nikolai Novikov, Toco Oellers, Mathias Reisch, Sophie Paech, Larissa Richter, Rieke Röder, Rahel Scharabi, Annika Schmidt, Sophie Selek, Konstantin Vogel

FREIHERR-VOM-STEIN-GYMNASIUM, SPANDAU

Harpreet Singh Ajrout, Abdul-Rahman Alsaigali, Patrick Aranowski, Serkan Azak, Kaan Bekiroglu, Jan Biehl, Oliver Blaszczyk, Manuel Bock, Florian Bosek, Nabil Boumahdi, Maik Wolfgang Heinz Budick, Lucie Bützow, Yeliz Cakiroglu, Lucas Caumanns, Martin Czopek, Tim Druschke, Hannes Eckert, Serafin Eilmes, Lucia Einhorn, Tamay Emmler, Nico Engelage, Sarah Fäth, Elizabeth Friedrich, Vivian Fuchs, David Gatidis, Miya Gerlich, Benedikt Giese, Lammi Gillo, Selim Gögce, Maria Gottschalk, Kira Grammel, Jennifer Granaß, Pauline Gromann, Louis Hain, Tristan Hanssen, Daniel Hassan Pour Awilag, Kilian Hecker, Paul Heinemann, Bilal Helani, Anja Hering, Lorenz Heufelder, Robin Höner, Robert Hohoff, Sarah Hübner, Stefan Ivanov, Luis Jeromin, Richard Kiesner, Smilla Kneier, Laura Köhler, Emily König, Raphael Krafczyk, Mika Krieg, Nicola Krüger, Adam Ksiensik, Antonia Kube, Sebastian Kulbacki, Michael Kunack, Lukas Kunkel, Elena Kunst, Sebastian Kunze, Nico Lahcène, Albert Legutko, Jennifer Liss, Svea Lorenz, Hoai-Vu Ly, Jonas Machert, Dennis Maras, Julius Martin, Marc Mattern, Meredith-Meline Meißner, Robin Mezger, Niklas Mund, Jakob Neuendorf, Jasmin Neumann, Hieu Nguyen, Michelle Nikpour, Michèlle Ninh, Nico Nowinski, Dierk Oldorff, Liljana Orth, Nicholas Passon, Justus Pegler, Julius Perst, Jörn Pieper, Kevin Regel, Riema Sabatin, Tijana Savin, Tanja Schauermann, Edward Schmuhl, Steven Schossnick, Lukas Schüler, Marcel Schwarz, Lukas Seewitz, Christoph Springer, Pascal Stahl, Helena Steckmeister, Tobias Stobbe, Julia Swart, Furkan Tas, Torge Till, Hivnu Toraman, Sarah Trabzadah, Marvin Voigt, Josef Walid, Nawid Walid, Linus Warner, Nils Wietfeld, Elyesa Yüzüak, Bilal Zaian, Amira Zghal

FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM, WILMERSDORF

Seyed Sami Alledawood, Ufuk Alpman, Janine Anders, Noa Isabelle Asprilla Busche, Finn Becherer, Isabell Marie Beck, Antonia Becker, Nicole Bens, Jago Maximilian Blome, Svenja Böhme, Lara Luiza Bolt de Freitas, Luisa Bonometti, Morgaine Boyles, Aline Gesa Busch, Luis Julian Alfons Werner Buschick, Ibrahim Chehadé, Tarek-Tobias Chreidah, Viet Trinh Doan, Paula Dümpelmann, Emma Dunkel, Zari Susan Eder, Jascha Maurice Eggert, Gustavo Eggert Martinez, William Eppel, Leonard Epping, Robin Sarah Finkelnburg, Peer Fischer, Samuel Johann Grandinger, Emmelie Martha Julie Grüne-Henze, David Grujic, Leo Alexander Gummersbach, Xueyi Guo, Renée Darlene Härtel, Lydia Beatrice Susanne Hannemann, Julia Hecker, David Hein, Moritz Heiser, Shirin Leonora Margarethe Geraldine Herrmann, Mirella Sophie Jaacks, Larissa Jaite, Max Alexander Jakobsche, Leon Jonas, Jasper Jorzig, Torben Elias Joswich, Zeliha Kabakci, Simon Karschner, Joulia Kenaan, Ari Kissel, Marcel Niko Klamann, Noah-Jan Kleist, Elias Alexander König, Michael Krasnov, Maximilian Kropp, Yunus-Emre Kurnaz, Leyla Kurt, Lelesa Isabella Kusch, Siboney Acaymo Manuel La Habana Reyes, Laura Lewinsky, René Tammarat Lohmeier, Jakob Luis Mehring, Jale Memis, Mario Mikic, Luka Tobias Moeller, Lorenz Severin Moll, Erik Mühlbacher, Emma-Marie Mühlberger, Berfin Melissa Nacar, Mona Nehse, Elina Anna Kaeo Neubauer, Sven Neumann, Tim Niedenhoff, Sarah Mirjam Olwig, Mete Otman, Per-Alexander Paul, Hannah Filiz Luise Pfisterer, Sarah Pörschke, Darija Antonia Pulat, Deborah Hagit Rabaev, Timo Marcel Dominic Rathke, Marie Regenberg, Tilla Ruth Martina Reuscher, Tibor Rostasy, Leon Rüger, Alex Ruhl, Erkin Sahin, Miru Lejan Samuelson, Raymond Francis Sandy, Philine Marie Schaaps, Viktor Schlichter, Nicolas Phillipp Schnetkamp, Emil Schubart, Noa Rebecca Sehring, Mascha Sikora, Emilio Paolo Sisti, Leon Skalak, Celine Sönmez, Mika Leon Steinkamp, Kyra Janine Taylor, Gede Paul Tengg, Johanna Luise Marie Thoma, Emily Thomas, Lea Tragarz, Anar Tumen, Ilayda Sengül Tunci, Lucan Udes, Sophia Helena Wagner, Alexandra Wittenberg, Richard Wonneberger, Yasemin Yenilmez, Lina Ziegenhagen, Nikolas Zoric

FRIEDRICH-ENGELS-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Israa Ahmad, Selman Aliloski, Zeynep Almac, Nora Ammon, Omotayo Amoore, Alessandra Andretta, Ewa Andrzejewska, Ceyda Ar, Nisa Basdogan, Karin Baumann, Eda-Melina Baysal, John-Niclas Berndt, Ruben Binanzer, Michele Bockstette, Laurenz Bongard, Paul Born, Cosima Boschann, Justin Bräunlich, Carolin Brandes, Veronica Buckina, Mitsiko Buße, Özge Celik, Sevda Cetin, Perihan Cikik, Aimée-Bianca Coutura, Jannik Daffy, Sinem Danaci, Ismail Demir, Diego Diaz, Rafael Diaz, Chiara Dreher, Angelina Dümichen, Deniz Düzgün, Maike Ernsting, Dilara Fiedler, Kaja Fiedler, Fatih Gökyurt, Beyza Gözüakca, Luisa Golfier, Dariush Hauck, Miriam Held, Paulo Hübner, Jannik Hungerbühler, Lisa Jahn, Max Kalinenkov, Niklas Kanehl, Mert Kilic, Lorena Klotzkowski, Lisa Köhler, Ben-Joel Krause, Annalena Kühn, Kelvin Kühn, Lukas Kunert, Jeremy Lademann, Milena Lehmann, Lucine Madadi, Viktoria Mai, Lucia McConel, Aliya Megow,Lilly Meinert, Anne Metzke, Hristo Minev, Luise Mücker, Magdalena Müller, Sophia Müller, Mico Münsterkötter, Solin Mustafa, Sarah Ntibwilizwa, Vincent Olivares, Joceline Pfeiffer, Melissa-Maria Pischke, Peter Pohlitz, Chelsea Polte, Shirin Posthumus, Katrin Prediger, Stefanie Prediger, Max Reußner, Lorenz Riehle, Rebecca Rohrbach, Imran Sabanovic, Alina Sattler, Caner Saygaz, Hendrik Schlegel, Michelle Schneider, Tobias Schneider, Till Schüßler, Darina Sokol, Jeremias Sonntag, Marie Stiehl, Christian Stolz, Duygu-Cansel Tariverdi, Nimra Tariq Awan, Mehmet Ünal, Sebastian Uhlig, Cassandra Ullmann, Rabia Vicil, Josina Wagner, Doro Wien, Fatime Yesilkaya, Yusuf Zaher, Leonie Zieboll

FRITZ-KARSEN-SCHULE, NEUKÖLLN

Akdeniz,Endam Ceren Alakus, Celina Michèle Auer,Kara Luna Barthelmai,Annika Birnbaum, Pascal Bünsow,Berfin Colak, Jolina Simona Margot Damelang, Marie-Louise Dewitz, Katharina Dorau, Kira Johanna Feldhofer, Franziska Gibert, Luis-William Gladis, Julika Glaeser, Jan Goldmann, Michelle Christine Grommann, André Marcel Großmann, Melisa-Sena Güllü, Samantha Hamann, Marcel Bajram Maximilian Hansen, Lukas Levin Hartmann, Dominik Leon Hauf, Neele KatharinaHilsberg, Lorena Hinkler, Daniel Keanu Paul Hübner, Julien Incisoy, Marie Kristin Jung, Chiara Hanna Katschemba, Betül Kayan, Yasam Koca, Florian Köpp, Antonia Kosic, Luis Kötter, Amanda Elisabeth Lena Krüger, Anica Kulisic, Patrick Christian Lanzke, Ahmad Maarabouni, Dominic Märtens, Marcel Matus, Cheyenne Julia Mausolf, Stephanie Meiring, Fabian Christopher Meyer, Gianluca Leon Mezari, Melvin Mix, Christopher Ryan Mühlfeld, Antonia Diana Theresa Neumann, Hannah Maria Oestreich, Lukas Oldach, Tobias Oldach, Marvin Rikkat Tamer Özdal, Abigail Geyaah Yaa Pflüger, Angelika Anna Piratov, Julien Radke, Farhana Rahman, Lea Rißmann, Tim Konstantin Rühle, Rebecca Helen Sahlmann, Julia Sandmann, Sascha Renè Schaarschmidt, Lukas Maximilian Scharfenberg, Annika Emmi Schatz, Isabelle Schmiel, Jennifer Schultze, Asim Shahbaz, Engin Süzen, Femke Thieß, Daniel Trieu, Luzie Pauline Wiegard, Alisa Witte, Malina Luisa Sophia Wollitz, Betül Yavuzyilmaz, Nagham Younes

FRITZ-REUTER-OBERSCHULE, HOHENSCHÖNHAUSEN

Sahra Al-Assaf, Anna-Maria Asmus, Jannis Bahr, Karina Balko, Josefine Michele Bonack, Jonas Bordasch, Tino Breitfeld, Charlotte Dipner, Minh Duc Do, Nicole Dzikowski, Florian Eric Engl, Sven Friedrich, Josephin-Selina Gotsch, Le Hiep Ha, Philipp Alexander Handte, Tanja Herrmann, Faik Hodaj, Celine Ihl, Jessica Kamer, Maximilian Kempe, Muhammad Arbaz Khan, Lucas Kiefel, Jennifer Klitsch, Clarissa Pauline Koziolek, Rene Krasowski, Julia-Simona Krenzke, Lea Fiona Carola Kuntz, Maurice Kuschel, Michelle Isabelle Ladwig, Niklas Lewe, Sophie Lindemann, Cosima Manuela Lippoldt, Maximilian Paul David Marggraf, Marx, Oliver Martin Muszynski, Huy Hoang Nguyen, Pamela Nitzschke, Patrick Nitzschke, Gina Oelke, Domenik Peters, Marco Oliver Quade, Alexandra Safonov, Tobias Schönfeldt, Annika-Marie Theus, Julia Vogelmann, Natalie Voigt, Devin Weber, Enrico Werner, Eric Weser, Lina Wiedenhöft, Jessica Wolf, Sarah Zarwell, Selina Zessin, Patrick Zorn

GABRIELE-VON-BÜLOW-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Manal Ali Khan, Isabelle Armbrecht, Sarah Balland, Lisa Barke, Lisa Becelewski, Sara Berger, Annika Betcke, Hanna Biergans, Rhonda Böhmer, Keith-Marel Börner, Joachim Braun, Paloma Bruski, Arne Bücher, Alicia Bücklers, Belin Can, Rajat Chhabra, Jarmo Cibis, Josefa Constantin, Sumru Coskun, Cara Cramer, Laura Cybulski, Marcel Danne, Lisa Dargel, Alexandra Degen, Dino Diezmann, Malte Eisermann, Pauline Eisolt, Marc Engler, Baran Ergin, Wadim Feller, Adrian Fiechtner, Celina Freier, Christoph Freund, Laura Frings, Dennis Fromm, Daniel Fuhlbrügge, Pia Gerhardter, Tim Geschke, Nils Glodniok, Nele Gniesewitz, Murris Hadzic, Helene Hahn, Lucia Herpell, Ronja Heyn, Benjamin Homeyer, Julius Hübner, Daria-Luise Jablonska, Kai-Luis Jakob, Maximilian Kachur, Karina Kästner, Paula Kalisch, Jessica Kalk, Carlotta Kayenberg, Bahar Kazancioglu, Konstantin Kindermann, Alexander Kleinkamp, Luca Kluge, Dijan Kocabicak, Michelle Krause, Jaycee Krieg, Fabio Krüger, Elena Kusch, Alicia Langer, Chantal Lejeune, Leon Lichtblau, Saskia Liebenow, Melina Lietz, Jenny Maier, Kader Mamout-Oglou, Ina Mangler, Koray Mendi, Raphael Meyerhoff, Melissa Mittelstädt, Larissa Mogwitz, Kimberly Mohs, Dennis Mrokon, Johanna Nauendorff, Danil Nesterov, Tim Nicodemus, Maximilian Ochozinski, Karlsson Olberg, Tasja Pape, Jasmin Pflugradt, Kenny Pham, Richard Pollert, Lillemor Puppel, Julian Raeder, Nicole Rzasa, Ceren Sanalan, Sarah Schikowsky, Kimberly Schneider, Paul Scholz, Franziska Schroeer, Daniel Schwabe, Caroline Seidlitz, Arne Siebrecht, Jan Siedam, Sonja Sonnenburg, Lavinia Spindler, Melina Steinke, Vasco Tami, Poul Tofern, Niklas Train, Johanna Trojan, Furkan Tüter, Gabriel Turac, Julia Urban, Patricia Wallace, Jonas Westphal, Isabel Wieglow, Julian Wiersich, Silvana Winkler, Maximilian Wolters, Lidia Yalew, Zoe Zachariae, Nicole Zeller, Marisa Zimdars, Maximillian Zoldak, Janek Zumblick

GALILEO-GYMNASIUM, WILMERSDORF

David Ehlers, Damien Heese, Leonhard Jagels, Lukas Jakstadt, Zora Jochim, Katharina Müller, Julia Radisch, Karla Schieferstein, Adrian Schmieg, Hannah Strehlow, Michael Ziob

GEBRÜDER-MONTGOLFIER-GYMNASIUM, JOHANNISTHAL

Carl Albrecht, Liza Baalbaki, Sven Bachmann, Chantal Baillieu, Rajmonda Basha, Vivienne Baumert, Lisa Baumung, Louis Becker, Alina Beetz, Laura Berbalk, Manuel Bernhard, Lorena Beyer, Alexandra Blatz, Sarina Böhnke, Sarah Bogdanski, Monique Braungart, Vincent Bunge, Nico Busse, Josefine Butz, Antin Chen, Ann-Marie Conrad, Philine Dähn, Vanessa Danneberg, Antonia Deter, Mazlum Durmaz, Sophie Ehrlich, Maximilian Ernst, Leila Fettat, Martin Förster, Anna-Katharina Friedrich, Sarah Fuhrmann, Swantje Furtak, Janine Georgi, Yury Georgiew, Anton Gericke, Bilha Gersöne, Karoline Glantz, Till Göber, Lara Görner, Joshua Grünberg, Lena Gürtler, Hardy Hantel, Joelle Heil, Bena Helle, Pascal Herm, Julia Hodapp, Vanessa Homuth, Susanne Ippen, Friederike Jentzsch, Sonja Jost, Sinem Kasikci, Robin Kattner, Katharina Klar, Louis Kleinwächter, Michelle Klinger, Alica Knak, Bruno Knoll, Florian König, Patricia Köppen, Luca Kriebel, Nicole Krug, Lisa Kuchta, Mareike Kühr, Virginie Kuth, Anna Laacke, Pina Lattke, Lilli Laube, Christopher Lazik, Laura Liebing, Rieke Lindner, Monika Liu, Leonard Lüdecke, Konstantin Lukas, Ann-Kathrin Mallek, Marvin Mewes, Christoph Möhs, Hannah Mönch, Lisa-Marie Möstchen, Fee Mrowetz, Annika Müller, Lukas Münch, Tom Nathe, Melina Neuhaus, Niclas Neuke, Johanna Oesterle, Anne Opätz, Curtis Pauls, Karl Pfannenschmidt, Marie-Luise Plekat, Sejla Preljevic, Laurids Radtke, Leonore Reckling, Florian Retzlaff, Martin Reuter, Pauline Richter, Christof Rietz, Gerrit Ripske, Marius Rischling, Maria Rösner, Carolin Roschat, Lisa Rossek, Steven Sagert, Lena Scherer, Tom Scheunemann, Raphael Schilli, Lily Schlinker, Mika Schneller, Adrian Schnitzler, Eva-Maria Schöppe, Lara Scholz, Carolin Schröder, Antonia Schulz, Marija-Elisabet Schwarzkopf, Aaron Seeliger, Regina Sequenhane, Anja Sibilski, Elsa Siefert, Jennifer Springer, Alina Stephan, Wilhelmine Stoll, Pascal Stolzenburg, Nicole Straatmann, Michelle Tarun, Niklas Teitge, Finn Telschow, Shirley Thiedig, Laura Tröger, Sarah Ulrich, Analena Vazquez Dräger, Pascal Vondrak, Clea de Vries, Sarah Wasilewko, Ashan Wathiyage Don, Marie Weber, Sarah Weiland, Anna Willmann, Patricia Winkler, Rudi Wirth, Lilly-Claire Wojtkowiak, Johann Zabel, Sebastian Zambrano Hammann, Nils Zeller, Felice Zörner, Carl Zokoll

GEMEINSCHAFTSSCHULE AUF DEM CAMPUS RÜTLI, NEUKÖLLN

Merve Ece Bayar, Fatima Daboul, Assma El-Bachir, Safa El-Issa, Tamam El-Mohamed, Zainab El-Ouaiti, Alagie Addi Geilke, Can Murat Gocuk, Candace Mary Grau, Hassan Haidar, Bryan Hain, Ida Hupfauer, Ayman Ibrahim, Zarife Idrizi, Rim Ismail, Fulya Kandemir, Hala Mahawech, Abdulsamed Mehmed, Fatima Oppong, Emine Özkan, Ahmad Radwan, Aisha Razouk, Narmin Rifai, Maurice Tiedmann, Elanur Yesilovali

GEORG-BÜCHNER-GYMNASIUM, TEMPELHOF

Paul Adamek, Soraya Becker, Felix Behrend, Tanja Blume, Pia Boelens, Florian Borzechowski, Jakob Bruhnke, Jermaine Cisar, Julius Conrad, Melina-Tiffany Dickmann, Linus Drews, Whitney Edward, Clara Fröling, Nicole Gemzen, Tobias Geßner, Lara Marie Celine Goldhorn, Lisa-Marie Goldhorn, Michelle Gotfrid, Victor Großmann, Mandy Herrmann, Liza Hübner, Kieu-Long Huynh, Janin Issa, Saskia Jankrift, Celina Junker, Sara Kaczmarek, Olivia Kerl, Christopher Paul Knapp Giacaman, Joleen Kober, Philipp Köhler, Kai Kryszohn, Charleen Kuhn, Canan Kura, Jan-Ole Larsen, Tobias Last, Celina Leppin, Annika Liebetrau, Kim-Michele Lorenz, Alyssa Mayer, Paul Mittelstaedt, Jacob Mucharski, Melissa Nalenz, Marcel Nölke, Malte Nordwald, Anne Nordwald, Leonie Oehmig, Melissa Özdeger, Lukas-Marius Pahl, Christina Pape, Constantin Quittschau, Tanja Rasche, Romy-Kim Rautenberg, Maja Remmler, Julian Romeike, Nathalie Sanli, Kim Schalipp, Cenk Schlunke, Anton Scholz, Timo Schubert, Sebastian Schüler, Annika Siebert, Eric Sittmann, Lia Slabik, Louise Sommerfeld, Mike Sondergeld, Janina Sülflow, Jonathan Teferi, Heidi Telschow, Leonie Titscher, Azra Topal, Anja Trencevska, Lisa-Vanessa Tröster, Simran Ubhi, Dominik Vajner, Lukas Vöge, Pia Weide, Carolin Welitzki, Jan André Wieland, Alicia Winter, Cansu Yildirim

GEORG-FRIEDRICH-HÄNDEL-GYMNASIUM, FRIEDRICHSHAIN

Elisabeth Christine Bach, Paul Barahona-Munoz, Hanna Batka, Bohdan Bodnar, Hannes Robert Bohlinger, Leonie Josefin Bohlinger, Johanna Katharina Daberkow, Johanna Dragowsky, Neitah Sophie Eckerlin, Marlene Luise Gabel, Linda Glanz, Paul Handrich, Ruben Paul Heizmann, Marisa Kim-Anh Held, Benjamin Hellmundt, Pauline Natalie Herbst, Arnold Heuer, Josephine Hiesgen, Oliver Hirte, Cosmo Marlon Hümmer, Franz-Julius Hünerbein, Lena Janner, Linda Elfriede Kahl, Bennet Kaiser, Sophie Kampa, Freya von Kirchbach, Moritz Robert Kirchner, Georg Ortwin Otto Kißig, Renee Ruth Klaßen, Malin Krull, Anna Kühtz, Saskia Martini, Friederike Caroline Menz, Zoe Aglaia Moesges, Jonas Mohns, Wolf Wieland Ekkart Mrusek, Jelena Anastasia Neuhausen, Ngoc Dieu Han Nguyen, Lea Helene Pollmer, Josepha Karla Sarah Popkes, Júlia Puértolas Turón, Ari Puntin, Immanuel Rettig, Romina Ritter, Christoph Röttig, Paul Moritz Schiller, Hannah Lele Schlaich, Carmen Josepha Schlemmer, Masha Slawinski, Sophia Steinbacher, Paul Michael Stiehler, Paula Undine Straub, Richard Subklew, Elisa Thyrolf, Olga Tiborcz, Heinrich Roland Timphus, Moritz Magnus Tunn, Maximilian Vogel, Arthur Vollmer, Arthur Würzebesser

GEORG-HERWEGH-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Belall Al-Shurbaji, Shirin Andarzbakhsh, Paul Andritzki, Antonia Arndt, Johann Aßmus, Nils Baganz, Anneke Bargfrede, Hanna Becker, Alica Benduhn, Anais Bertling, Adrian Bittner Montoro, Merle Borchert, Maurice Bruns, Samara Bülbül, Nathalie von Büren, Valeria Cappellano, Marieke Ciupka, Cihat Demirkurt, Dilara Dilek, Julia Dinger, Yanik Paul Dittrich, Jonas Drenkhahn, Timo Dreßler, Lukas Engeländer, Niklas Engeländer, Camina Engelhardt, Josephine Erdmann, Lukas Felmy, Peer Fey, Julia Goletz, Dario Grubljak, Jonas Grumm, Gerrit Guddorf, Samuel Günther, Alina vom Hagen, Maike Hammerschmidt, Hannah Haudek, Patricia Hechler, Clara Hellmer, Julian Hergoss, Chiara Herzberg, Jan-Phillip Höbbel, Frederike Holtkotte, Till Hutmacher, Laura Jäntsch, Tabea Jahn, Victoria Joschko, Janina Jung, Nicolas Kelm, Aaron Klenke, Maximilian Knade, Christopher Knop, Theresa Knop, Gregory Koopmann, Lena Korte, Christian Kromm, Matthias Kropp, Charlotte Krüger, Svea Krüger, Tom Kühl, Alicia Kutz, Cansin Kuyuköy, Gavin Lam, Anna Lange, Jonathan Langner, Justus Laßmann, Louisa Lippold, Emely Lomitschka, Julius Malmström, Jim van Megen, Jule Mehlhorn, Merle Michalak, Carlos Morodion, Victoria Mühle, Fabio Müller, Marisa Müller, Robert Müller, Anna Nahr, Lennart Nahrstedt, Sophie Neumann, Lena Oberstein, Jasper Ohler, Niklas Otremba, Franziska Pieper, Sara Pinto de Carvalho, Lisa-Marie Pioch, Yannick Puls, Joelina Raatz, Konstantin Redzel, Jasmin Reincke, Carmen Reußenzehn, Marc Ringel, Hannah Rothe, Kai Rüter, Lorenz Runow, Tim Schleifer, Johannes Schleser, Theresa Schmidt, Bastian Schnorz, Heiko Scholz, Hendrik Schulz, Maximilian Schulz, Matthias Schwartz, Timo Semmler, Thomas Sgarbossa, Frederik Siemeister, Fabio Sommer, Rosa Steffens, Damian Strauß, Nathalie Stumpff, Mia Sumardi, Sorush Tehrani, Nicolas Thierse, Pauline Thomas, Tabael Turan, Kai Vaters, Rebekka Veselsky, Juliane Wagner, Alicia Wehlitz, Lennart Wenke, Tim Westhoff, Emelie Wolff, Paula Wolff, Anne Wolfgramm, Yannick Wruck, Julia Wutzke, Burak Yigitbasi, Nuria Zechlin

GEORG-SCHLESINGER-SCHULE (OSZ MASCHINEN- UND FERTIGUNGSTECHNIK), REINICKENDORF

Schamil Aghayev, Mutlu Aras, Amir Awad, Thomas Aydin, David Barra, Ibrahim Biyikal, Nilay Celik, David Cöthner, Beyhan Dagtekin, Nina Degen, Markus Dölling, Gassem El-Kassem, Teoman Ericok, Annika Faigle, Turgay Firat, Alexej Frank, Kamiar Ghashghaiy, Fabian Gutsche, Luise Hanusa, Tobias Herfort, Ahmad Heydari, Tobias Horst, Rama Iftikhar, Erhan Islamoglu, Matthias Kadletz, Samet Kalkan, Muhammet Kara, Marc Keppler, Ferhat Keskin, Anton Koegstadt, Mirab Köse, Anes Kuc, Tim Kummer, Nico Lehner, Abed Maarouf, Philipp Maasbroek, Adrian Markovic, Jeremy Merckel, Ahmad Miry, Masombe Mosha, Antony Neumann, Duy Ngayen, Batuhan Özbayir, Dennis Owizyc, Robert Prugovecki, Kevin Raeder, Lukas Rinne, Dustin Schmidt, Richard Schrempf, Philip Spychalla, Alexander Thewellis, Paul Vießmann, Timon Waldmann, Erik Weisigk, Jascha Wismer, Görkem Yilmaz, Ahmed Zvornicanin

GOETHE-GYMNASIUM, LICHTERFELDE

Rwaida Al Khoury, Mohammad Baig, Helen Besel, Jasmin Besser, Jonas Binkowski, Frénégonde Blum, Ghislaine Blum, Jula Buhmann, Marius Carrier, Claudius Dähne, Luca Dettmers, Frederike Diehl, Philipp Engel, Maike Felderhoff, Thomas Fock, Anna-Katharina Friesen, Simon Gelen, Luisa Gerke, Gioia Groth, Edessa Güzel, Björn Haftenberger, Denise Heidinger, Malte Henningsen, Elisabeth Hertel, Lena Herzog, Paulene Kaiser, Feyza-Cansu Keskin, Yolanda Kloss, Maike Köhler, Alice Königseder, Julius Kortenkamp, Madita Krüger, Sebastian Kühn, Laura Kulig, Aurelia Labudda, Aurelia Langhanke, Julia Leicht, Friederike Lerbs, Celina Linke, Mara Maczionsek, Pauline Mankow, Vincent Müller, Katharina Münch, Moritz Neumann, Amanda Niemann, Frederic Polz, Linus Raatz, Nils Rasmus, Felicia Rauch, Jördis Richter, Anni Rohrer, Miriam Sandherr, Larissa Savedra Müller, Zoé Schelp, Karolin Scherler, Franziska Schicks, Sabrina Schladitz, Arman Schley, Felina Schöttler, Gabriel Schwarz, Tabea Sprenger, Simon Stalling, Frederieke Südhoff, Amber Thymian, Alina Tröger, Izel Türkmen, Camilla Umstätter, Ella van der Hoek, Nils Viernickel, Maximilian Weihe, Hannah Werner, Hanna Wessäly, Linda Wilß, Chiara Zillmer

GOTTFRIED-KELLER GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Viktoria Abilov, Artun Ako, Elif Altunkanat, Anna Isabel Archbold Joy, Kaled Arlt, Cindy Assef, Antonia Valerie Aurin, Kristina Bakhlike, Gideon Bischoff, Janina Boch, Kevin Cao, Leonardo Castillo Lichtner, Sanem Celik, Lisa Phuong Anh Chu, Sahr Dalkner, Yigithan Demirci, Abdullah Diab, Anita Djerlek, Johannes Eckhardt, Iman El Waly Larrubia, Sayda Elarabi, Lisa Frank, Oskar Fritscher, Lauryn Gallus, Sophie Marie Geiger, Keanou Gernhardt, Giacomo Leonardo Giese, Federica Giganti, Emilio Paolo Lukas Grusnick, Carlos Ilhan Gümüsboga, Desirée Hähnel, Mia Hahne, Arash Daniel Hajian Galehdar Asl, Leo Heinze, Nayana Heuer, Yukon Hochkirch Acosta, Jaska Hönow, Umair Hussen-Hassen, Selina Immich, Frederik Janssen, Sara Jovanovic, Nourhan Kahwaji, Max Kalusa, Piet Kenda, Lilli Marie Koch, Simon Koch, Kira Königs, Batuhan Korkmaz, Melina Kotthoff, Mert Kücükosman, Lillien-Sophie Kuhn, Paula Sophie Leberecht, Sarah Lubitz, Sascha Matschiavelli, Büsra Öztürk, Sarah Owaida, Isabela Papadopoulou, Frederick Ansgar Javier Pena Sims, Nadine Peter, Jakub Potrykus, Olga Potrykus, Dorian Radke, Tobias Rebhuhn, Juvette Redado, Daria Rossa, Zabah Safar, Lidia-Gaspara Salvador, Hanna Sauer, Samira Schallert, Paula Schreibeis, Leonard Schuhmacher, Leonhard Schumann, Aylin Solak, Elcin Merve Soydan, Yannik Stabbert, Sarah Vanessa Szech, Camilo Tello Breuer, Leon Anthony Tershner, Selin Topcu, Aleyna Türktüzün, Melisa Uysal, Leon Vuglar, Nora Wächter, Janina Warich, Nils Wettstein, Maximilian Wilczynski, Jahja Wittig, Vanessa Wybranietz, Besarta Xheladini, Buket Yigit, Rojdi Zorlu

GUSTAV-HEINEMANN-OBERSCHULE, TEMPELHOF

Keita Adachi, Berkay Akbaba, Viktoria Algaer, Pascal Andersen, Helena Angelakis, Nils Bahn, Lea-Sophie Baier, Bianca Barandat, Hanna Beerhues, Vanessa Borkowski, Theresa Brandt, Hannes Brodersen, Niklas Bruder, Maurice Brüning, Maik Butz, Nele Butz, Melisa Caniberk, Hilal-Hussein Chaouli, Carla Chechla, Celine Cwik, Julian Czekanski, Nils Dämmrich, Merlin Deisberg, Corinna Dennig, Ann-Kathrin Düser, Alptekin Dursun, Nadine Einsiedel, Laura Foerster, Carlotta Frank, Marcus Fritzsche, Franziska Fuchs, Lukas Gebing, Nila Ghazanfari Sarabi, Cora Glaß, Elena Gravcevska, Sascha Großmann, Simon Grotian, Vivien Grund, Sebastian Haby, Denise Handke, Tessa Hansen, Marie Hellberg, Tim Henkel, Maximilian Hermann, Melina Höfling, Jan-Niklas Jänsch, Robin Joppien, Lena Jowelies, Natalie Junker, Romy Kadau, Laura Käding, Clara Kalfürst, Tobias Kampka, Florian Kamps, Philipp Kasdorff, Benedikt Kersten, John Kestenbach, Antonia Klisz, Bob Knospe-Graefen, Verena Kochan, Angelo Kohls, Leon Koschel, Patryk Kulig, Maximilian Kurtz, Elif Kuscu, Rebecca Langenheder, John-Patrick Lau, Paulina Lehmann, Svenja Lemke, Thiemo Lichewicz, Cara Liebner, Paula Liebner, Philip Lindner, Pia Linke, Julia Lukaszewski, Alexander Lvovskij, Katalin Madudák, Michael Malcherek, Mohamed Matar, Marie Meier, Benedikt Melinat, Josephine Militz, Anastasia Miller, Zoé Morro, Sabrina Munke, Mirko Myska, Marleen Nawratil, Ruslan Novikov, Fabienne Onischke, Ivy Paetsch, Sebastian Pätzold, Leon Pluskat, Vincent Post, Marc Przesang, Tim Rademacher, Mika Rädler, Hannah Rauert, Robina Rauterberg, Larissa Reichenbach, André Reißig, Sanja Reuscher, Leonie Richel, Emilia Richter, Robin Richter, Alyssa Riemke, Johanna Rieper, Hanna Romanowska, Julia Rose, Vanessa Saß, Maria Schäfer, Celina Schlichting, Sophie Schmale, Sebastian Schmidt, Franka Schrabbe, Philip Schummel, Selina Schwerdtfeger, Bennet Seiffert, Mona Sheari, Dorian Simon, Laura Sobotta, Heike Stelzer, Marlena Sych, Marie Tetzeli von Rosador, Riccarda Timm, Hannah Trampert, David Triestram, Nico Venz, Nadja Weber, Laura Wejda, Antonia Westermann, Annalena Wiebel, Christina Wieczorek, Jonathan Wieczorek, Alexander Wilschke, Sina Wittwer, Carl Wohlfarth, Daliah Wolff, Viktoria Wollenberg, Melina Wudicke, Nico Wuttig, Piro Yelsali, Marc Zelosko, Natalie Zwiener

GUTENBERG-SCHULE, LICHTENBERG

Malek Abu-Gharbieh, Maxi Sophie Badtke, Louise Josefine Baumann, Annika Berger, Taytes Malcolm Maximilian Bischof, Kim Eva Block, Johannes Brandt, Celine Brandtner, Onur Celik, Sophie-Charlott Dill, Vivian Linda Eberhardt, Pauline Erdmann, Philipp Fentz, Cassandra Franke, Vanessa Gastrau, Yannick Goralik, Antonia Groß, Caroline Gündel, Lea Frederike Günther, Pauline Gutsche, Alexander Hahn, Moritz Horst Hannemann, Dominic Heller, Tanja Heller, Enrico Heinz Heuer, Maximilian Himpel, Michelle Denise Hubert, Fabian Hübsch, Jeremy Jacobi, Marvin Royco Jaskolka, Oliver Kißling, Julia Klaus, Lara Kliche, Josephine Bernadette Kremzow, Philip Krohn, Felix Langhoff, David Ludewig, Paula Lünser, Isabel Mallqui Chacón, Mergim Nerjovaj, Kati Opahle, Miriam Leonie Peter, William Poser, Rayk Leon Reinwarth, Justin Piere Renner, Julius Richter, Celina Vanessa Röthig, Anica Ruddigkeit, Linda Rumpf, Antonia Janine Scheffer, Jessica Schinke, Philipp Schlechte, Anne Scholz, Tessa Schröder, Stefanie Schwarz, Max Sielaff, Jacob Standl, Pia-Marie Steinert, Luis Pepe Suter, Paul Thefs, Luisa Witter, Louisa Wöllner, Arash Zarabi, Charlotte Zimmermann, Michaela Zwick

GYMNASIUM STEGLITZ

Rosa Allwardt, Elisavet Anastasiadou, Julia Arndt, Nefeli Athanassiadis, Till Aust, Leona Balatsiou Adjaye, Romina Bauer, Noemi Bell, Lili Berger, Tim Bielzer, Constantin Boenig, Jakob Brockmann, Sophie Coqui, Julia Cwiklinski, Dina Dahshan, Athina Danovasili, Manuel Denzer, Mika Diedenhofen, Pia Dietrich, Carl Doyé, Elise Drescher, Franca Dümon, Emanuel Eckstein, Kenneth Ehlers, Mattis Ernst, Sophie Freudenberg, Helen George, Sophie Goldenbogen, Benedikt Grohmann, Johannes Groß, Lennart Großklaus, Zelina Haritos, Elisa Herbst, Carolin Heynckes, Beeke Hoppe, Luca Iriarte, Remigius Kaehler, Maximilian Kalodikis, Marie-Luise Kanig, Niklas Köhne, Christoph Körber, Anton Kritos, Elisabeth Krumbein, Anna Kruschewski, Helena Lang, Matthias Lehmann, Nikolaus Leier, Jacob Mack, Emil Manke, Lou-Charlotte Manterfeld, Cord Masche, Celine Maslinski, Reza Nazir, Joanna Noll, Anna Nolte, Konstantinos Ntouras, Lukas Olff, Ioanna Panagiotaki, Vasilis Papabitis-Tsianakas, Paraskevi Papoutsi, Karl Riesenhuber, Antonia Roßbach, Julie Rüsch, Ourania-Nefeli Saraki, Henri Schellberg, Eliza Schmidt, Jonas Schmidt, Lukas Schmidt, Leon Schöpflin, Charlotte Schubert, Niklas Schulz, Svenja Schulz, Jakob Sebastian, Georgios Sollbach, Katharina Sonnberg, Hugo Spek, Richard Springborn, Justus Spur, Julien Straßnick, Isabel Suckau, Sotirios Tsogias, Eleftheria Tsoumaridou, Stella Tuchelt, Helena Wagner, Fenya Waßerroth, Louis Weber, Angela Weiß, Armin Wells, Pascal Wendel, Luise Werner, Katharina von Westerholt, Hannah Wieler, Leonard Willhöft, Alexandra Wisniewski, Erik Wutke, Julian Zichner

GYMNASIUM TIERGARTEN, MITTE

Aylin Adak, Zejnepe Ademi, Awend Aga, Mert Can Aksu, Ahmed Al-Doaiss, Noura Al-Sawaftah, Bayzeedbostami Ali, Dilara Ardic, Ersan Arslan, Mert Atici, Volkan Atila, Cagatay Aydin, Yaser Baba, Malik Baber, Lana Baker Kader, Jessica Baron, Asli Bekret, Neneh Bergmann, Merve Bilgic, Bülent Murat Bilir, Sandra Bitny-Szlachto, Vanja Blagojevic, Lukas Braun, Rieke Bremer, Leonard Bretz, Sandra Bryn, Harun Bulat, Malik Bulat, Ecem Celik, Mirac Celik, Malak Chamma, Léonie Chiraux, Erkan Cinar, Marie Channel Dada, Beria Demir, Furkan Demirel, Seymagül Demirtas, Derya Deniz, Aicha Diallo, Rita Dobgima, Yaren Dogan, Sanela Dzafic, Ensar Ekrek, Nur-Alhuda El-Faourie, Ahmed El-Maneie, Lina El-Soueidan, Hasan Emirhar, Ceren Ertegin, Felicia Faber, Ahmed Farg, Anmol Ganjoo, Fatjona Gashi, Taranjeet Ghotra, Rumeysa Göcen, Natalia Gryczynska, Osman Güc, Aleyna Gülce, Leon Habitz, Kenan Hadzihasanovic, Natascha Haus, Reyhan Haykir, Béla Hempel, Schifau Howlader, Kübra Ilhan, Sibel Ilkaya, Hevidar Isik, Zilan Isik, Lara Kahriman, Özlem Kara, Eren Karadag, Betül Ayca Karakaya, Muhammed Karakus, Duygu Karatekin, Erva Kaynar,Yunus Keklik, Siham Khalifé, Rania Khweiter, Tolga Kilinc, Sophia Kleinert, Gökce Koldere, Lara Kornblum, Martha Kruschke, Eda Kurtoglu, Simon Lesse, Gjemel Likaj, Chi Kong Lok, Ibrahim Loubany, Francesco Mallia, Janey Marx, Diakiese Merdi Matotunzila, Josephine Merz, Rakeb Mesfin Lemma, Aylin Mimaroglu, Branko Miodragovic, Clara Mouritz, Maria Antonia von Musil, Erblina Mustafa, Virusanka Nadarasa, Dunja Nasser, Sabine Navaratnam, Mi Thao Nguyen, Esailena Niederschuh, Saam Nouri Mazandarani, Simon Nouri Mazandarani, Gizem Önesol, Edanuran Öz, Aylin Özbek, Gözde-Nur Özkan, Davron Ozotov, Midushen Philip Jeyakumar, Sandra Ramadan, Elvira Ramani, Antonela Rimac, Marcel Robles Arteaga, Adna Rocevic, Güven Safak, Merve Sarica, Melisa Sarikaya, Alaa Sayed, Rütay Sezer, Kholod Shahin, Runak Shatir, Ibrahim Simons, Ömer Soytürk, Wittiko Stoffel, Farid Syafran, Pinar Tas, Tabea Eliz Thrun, Mathujana Thusyanthan, Meryem Türkmen; Adnan Tulic, Görkem Üzel, Riva Unterbusch, Ella Unterseher, Lia Vaisman, Emrecan Var, Rahel Wagner, Cedrik Wette, Hadi Yahya, Dilan Yencilek, Emre Yildiz, Ebru Yimaz, Gizem Yilmaz, Zeynep Yilmaz, Max Zimmermann, Sara Zirhli, Alexandra Zywert

HANNAH-ARENDT-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Hadeel Amawi, Prisca Nana Anane-Konadu, Khalil Mohamed Aragon, Tobias-Benedikt Barthel, Marco Bethke, Alp Bicen, Felicitas Bläsche, Tim Bruzda, Tim Bungert, Ece-Nur Can, Güven Cetinkaya, Rashel Chahine, Louisa Dehnhof, Ayne Zilan Dönmez, Lea Doropulos, Mariam El Haj-Ali, Sherin El-Ayounei, Ali Khaled El-Rahhal, Michelle Corinna Eltner, Angelina Feigl, Erik Feind, Alina Felic, Tom Fischer, Charleen Franke, Malin Friedrich, Angelique Fritz, Luisa Kristina Gaugg, Jessica Haar, Rebecka Haidar, Iiris Aada Aliisa Harjunpää, Antonia Sophia Haspel, Kathleen Heidel, Johannes Simon Heyde, Silke Hilgendorf, Annika Maxine Hofmann, Quang Thang Huynh, Melda Ilhan, Valerie Laura Jaut, Leonie Lisa Kaiser, Muhamad Kamal, Gino Kinder, Erik Kleinschmidt, Christopher Andre Kling, Dorian Kopittke, Franziska Victoria Krenzlin, Fabian Krock, Elias Kunze, Leah Ingrid Charlotte Kur, Katharina Lehmann, Marc-Christopher Lehmann, Charleen Inge Lietz, Florian Lilienthal, Pascal von Lonski, Lorenz Kabanda Lorenz , Carmen Luu, Sophia Maria Mähr, Antje Manges, Tanaka Pascal Manyika, Céline Agnes Misselwitz, Anthony Moreno, Nina Nadine Melanie Mücke, Yannick Mühlbacher, Robin Müller, Sophie Müller, Lillmor Neeße, Paul Phillip Nemitz, Pamela Neumann, Dang-Chung Nguyen, Ezgi Özer, Kay Özkan, Kevin Ofori, Emily Panthel, Jasmina Samira Parnemann, Tabea Pottek, Sheuly Quaim, Anna-Sophie Röseler, Vinay Rosenberg, Gina Denise Rüger, Felix Runge, Lara Sahinkaya, Jana Josina Saretzki, Timon Kurt Schleusener, Anna Luisa Marie Schlösser, Sophie Melanie Gudrun Schmack , Celina Schmidt, Jendrik Richard Scholz, Elisabeth Julia Schröer, Yannick Schulz, Patrick Severin, Sören Söhn, Alina Sommer, Rayan Soueidan, Robert Marc Stripp, Lisa-Marie Strothoff, Mohammed Sukari, Fahriye Elham Tamer, Marvin Tarara, Laura Thamm, Philipp Thamm, Serap Topal, Alperen Toraman, Jonas Tornow, Tugce Turac, Aylin Üzeltürk, Ela´Ugurlu, Lars Tobias Uppenkamp, Paul Völker, Alina Jessica Völz, Sebastian Dennis Völz, Nino Vujnovic, Emily Welsch, Fabian Onur Willner, Marta Wojewska, Annalena Wolff, Pia Wollschläger, Sophie Elisa Wolter, Sergen Yilmaz

HANS-BÖCKLER-SCHULE (OSZ KONSTRUKTIONSBAUTECHNIK), KREUZBERG

Ayoub Abboubi, Yassin Al-Hamud, Ardit Aliji, Onur Balci, Berkan Belli, Abdulbaki Bulus, Seyit Cavundurluoglu, Mümtaz Cölkusu, Jonas Daske, Benedicte Dos Santos Imperial, Okan Eren, Hans Githae, Ronny Götschke, Amir Can Gülbol, Saygincan Ildiri, Levent Kalem, Viktor Katurkin, Seyid Can Kilic, Rajivan Kirupakaran, Philipp Kochadze, Jonas Krüger, Arianit Luta, Kwasi Adom Mensah, Christian Sven Molnar, Deniz Myri, Cengizhan Örs, Osama Safar, Raja Jakob Sakran, Waqas Saleem, Muhammed Sezen, Leon Siebert, Akashkumar Sivakumar, Mehmet Tanriverdi, Abdullah Tilki, Denizhan Yargici, Furkan Yesildag, Yusuf Yorguner

HANS-CAROSSA-GYMNASIUM, SPANDAU

Sonja Ahrendt, Kaiser Al-Jawary, Jan Altendorf, Robin Axenbeck, Marcel Bänsch, Claudia Begemann, Patricia Begemann, Helena Berger, Lea Biering, Josefine Bock, Anna Borchert, Luis Bornemann, Valentin Carl, Yannick Casper, Carolin Dampke, Martin Dauben, Malin Daur, Sophie Delaunay, Laura-Friederike Dietrich, Thi Ngoc An Doan, Sandra Ehl, Laetitia Ehler, Max Eichelberger, Linda Erler, Rabea Eschenhagen, Siavash Etemad, Caroline Feldbinder, Stefano Feola, Leandra Fien, Nora Franzke, Tim Fritsche, Noelle Fröhlich, Oliver Fuchs, Phillip Fujak, Lena Gerner, Katharina Gibler, Jan Goeke, Lea Gögelein, Annika Görner, Daniel Gottschling, Alexandra Graetz, Julien Grieser, Konstantin Gülden, Tim Gündel, Michèle Guyot, Imke Hartmann, Alexander Heimann, Paul Herfort, Janina Hinz, Max Hoffmann, Max Hofmann, Reinhard Hofmann, Florian Höpfner, Leon Höppner, Eugen Iwantschenko, Mark Jakobs, Cara Jaß, Jasmin Jenschewski, Arif Jordan, Olivia Jurenczyk, Sebastian Kabelitz, Lina Kadel, Melina Kamlowski, Christina Keil, Anton Ketzel, Stelianos Kiperis, Josephine Klatt, Paula Klauser, Luis Klein, Celina Knodel, Paul Kohler, Pia-Luise Krensel, Dorothea Krüger, Alina Kühnell, Tom Kuntzsch, Leonie Kunze, Lars Lemke, Juliana Lichel, Angelina Liebig, Annika Maeck-Pechmann, Noemi Mateus, David Menzel, Lucia Micheroli, Jacqueline Miehe, Kilian Mühlbauer, Timothy Neumann, Tame Peker, Fabio Pienitz, Maja Plochecka, Katja Pohl, Leandra Racke, Julius Radke, Sarah Radtke, Antonia Rath, Maximiliane Reetz, Marie Rickmann, Matthias Ringleb, Tobias Rinke, Luca Rothbart, Hendrik Scheidt, Darius Schmaljohann, Lennart Schneider, Malin Schneider, Merle Schneider, Benjamin Schulenburg, Kira Schultz, Mareile Schuster, Fiona Schwill, Ingrid Schwill, Valeria Seredin, Nicole Skodowski, Josephine Spieß, Teresa Steinfeld, Lidija Steinmetz, Estelle Stephani, Florian Teichert, Lara Tillen, Alexander Timm, Linus Tritscher, Hendrik Turner, Jannis Vehse, Marcel Wagner, Nils Weinhardt, Jasmin Weißbach, Niklas Werner, Antonia Wiehr, Nick Wilk, Chiara Wille, Noah Winau, Leonie Wölpern, Paul Zellmann, Finn Zielinski, Emily Zimmermann, Dominik Zollondz, Katharina Zorn

HANS-LITTEN-SCHULE (OSZ RECHT UND WIRTSCHFT), CHARLOTTENBURG

Hochschulreife: Iulian Apostol, Duygu Bag, Hasret Basar, Marc Birke, Jascha Bischoff, Martin Brömme, Anne Buchberger, Vera Budilov, Claire Choraka, Melissa Düz, Aina Dusenbekova, Madita Ernsberger, Soner Esirtgen, Lucie Francisco, Nicolas Gerdes, Özlem Gözüsirin, Jonas Handtke, Paula Herold, Yannick Hoppe, Mahmud Hossain, Selina Khoury, Leila Kirkwood, Jasmin Klann, Annika Krause, Shanya Lindauer, Sebastian Martinoff, Vanessa Mustafic, Al Kheder Rahhal, Ali Saad, Maziar Salehi, Kai Schilasky, Antonia Schlingelhof, David Scholz, Alin Schröder, Jennifer Schulz, Jessica Schulz, Andrew Schweizer, Annegret Sens, Furkan Serin, Enes Soydan, Chayenne Speich, Ali Topal, Jasmin Yakan, Joel Ziegner, Joélle Zogheib

Fachhochschulreife: Genesis Abboud Houad, Makbule Akbas, Rostislaw Alexeew, Philipp Banach, Katharina Barfknecht, Mohamad Bilal, Sarah Blume, Shanice Braun, Henry Cheong, Tarik El-Refaei, Martyna Gajewski, Shima Ghodsi, Bita Hatefi, Jennifer Held, Luan Imeri, Daniel Ishchenko, Sarah Issa, Laura Jahn, Brenda Kareem, Agata Karwowska, Ercihan Kilic, Melissa Mazici, David Dennis Natoniewski, Kevin Otto, Tugba Özdemir, Christian Rambow, Daniel Remde, Olcaytug Sahin, Samuel Sangodare, Jennifer Scherzer, Katarina Stanojevic, Lea Thomas, Konstantin Titov, Johanna Tomazewski, Chantelle Turner, Ömer Ulcay, Kristina Yurukina

HANS-UND-HILDE-COPPI-GYMNASIUM, LICHTENBERG

Marie Arens, Ole Eric Auer, Marisa Antonia Bayer, Basliel Seifu Bekele, Peter Bensch, Sophie Beuster, Eva Budniewski, Hannah Renée Damm, Laurenz Kajetan Danwerth, Emina Delic, Arjan Döring, Julian Gunar Fege, Carla Fiedler, Leonie Sophie Anna Fischer, Julius Robert Freitag, Jule Naima Fröhlich, Gerrit Geldner, Lukas Hermann Girschick, Emily-Lou Goed, Leon Fabian Göritz, Kim-Sophie Goertz, Charlott Gräber, Moana Grothe, Till Alexander Hammer, Paul Moritz Harksen, Wiebke Lea Claire Hasch, Lena Isabell Heese, Annika Herrmann, Mirjam Hesse, Jonas Konstantin Hitscher, Brian Hoffmann, Eddie Sokrates Hovakimyan, Evgenij Hramov, Sarah Michelle Huf, Anika Jany, Kristina Keil, Lina Emmy Kernchen, Lina Marie Kluge, Aminat Kossuewa, Tom Krupp, Alexander Kühn, Jonas David Benjamin Kunze, Ludwig Hagen Letzig, Johanna Levison, Timm Lewitz, Franziska Diana Mercedes Lier, Kilian Alexander Lischeid, Lisa Christa Christel Lüder, Florian Maletzke, Charlotte Marquardt, Sinan Marustzök, Christina Melnikov, Lisa-Charlotte Michaelis-Winter, Lejla Mujkic, Susanne Charlotte Nisch, Viviane Olbrich, Luise Ollick, Aylin Peters, Luisa Petschke, Agnes Antonia Katharina Philippi, Philipp Plath, Selina Pollak, Max Alexander Prüstel, Xenia Reichelt, Sarah Reß, Rasmus Lillebror Emil Rieche, Leon Rohmann, Franz Schade, Florence Schädlich, Simon Konstantin Schöntube, Anja Francine Schreiber, Ina Maria Schröter, Lina-Sophie Schulz, Charlotte Schwerdtner, Antonia Emilia Segieth, Isabell Sehorsch, Julia Stang, Vanessa Sophie Stern, Jorike Stück, Nils Tadewaldt, Paul Georg Tiede, Melina Urbanz, Lisa Antonia Vonk, Oliver Wendt, Elias Wernicke, Nastasja Wiede, Finn-Niclas Wihan, Fanny Zotter

HEIN-MOELLER-SCHULE (OSZ ENERGIETECHNIK II), LICHTENBERG

Robin Adrian, Jacob Altkrüger, Tobias Giese, Dennis Hiller, Dominik Hüsam, Kai Ricardo Liefke, Till Niklas Meyer, Duc Kien Nguyen, Tom Nitze, Alexander Obscherningkat, Victor Pansegrau, Jonas Schoenegge

HEINRICH-BÖLL-OBERSCHULE, SPANDAU

Naila Ahmad, Manal Al Eitah, Nevin Al Eitah, Jamal-Leon Atris, Aurelia Bartusik,

Vanessa Bergemann, Nancy Busch, Tugba Cetin, Keri Chalki, Esra Cihan,

Leon Deichgräber, Jan Delius, Mamadou Diallo, Nikolas Diedrich, Jonas Dudschus,

Dominik Ehrlich, Melisa Erdönmez, Lukas Gruhn, Baruch Hayek, Isabell Hübner,

Rim Ibrahim, Sophie-Valentina Jeschke, Fabian Kober, Julius Koch, Ricardo Kondziela,

Fabian König, Kolja Krekow, Carolyn Lorenz, Dominik Lysek, Annika Mattil, Leonie Merten, Lara Müller, Domenick Papke, Jan Pfeiffer, Niklas Pieper, Robert Przedmojski, Abdul-Rahman Rajab, Diana Rust, Sascha Schmidt, Antonia Schulz, Christopher Schutz, Nur-Selin Simsek, Gowtham Sivajothy, Steffen Steudte, Debby Strempel, Emirhan Tezel, Jannik Ulrich, Tomas Vitas, Lena Weiß, Kristina Wilhelm, Emre Yilmaz, Joshua Zeigert

HEINRICH-HERTZ-GYMNASIUM, FRIEDRICHSHAIN

Katharina Albrecht, Lina Al-Naggar, Mohammad Arif, Karl Bendler, Johannes Boche, Lennard Buttgereit, Lena Damert, Marian Dietz, Rosa Eckert, Marek Enzenbach, Batkhaan Erdenetsetseg, Leon Feyer, Palm Flügel, Lisa Fritze, Erik Fritzsche, Marvin Gazibaric, Karoline Gladrow, Lukas Grimm, Jonathan Gromberg, Paul Gromm, Tristan Großkopf, Enrico Há, Johannes Heinrich, Stefanie Hesse, Minh Ngoc Hoang, Christin Holzhey, Carl Christoph Hugk, Branko Juran, Jana Kaben, Richard Kindler, Daniel Klodt, Alptekin Koc, Vladyslav Kummer, Lennard Kunst, Erik Lindenkreuz, Tim Lufter, Alexander März, Anna Matveenko, Felix Mehlig, Andrej Merz, Lorenz Müller, Dan Neacsu, Gabor Nelk, Hoai Nam Ngo, Paul Nieschwitz, Alper Pektas, Maurice Polczynski, Ivo Richert, Justus Schikora, Nicolas Schmidt, David Schuppert, Justin Sergelen, Kai Sterzik, Jonas Strube, Paul Stüwe, Martin Teichert, Mai-Huong To, Louis Toda, Thuy Trinh Thi, Xenia Uffrecht, Maria Ursu, Emma Walther, Alexander Wiedrich, Niklas Wiesner, Jimmy Zhou, Aaron Zielstorff

HEINRICH-VON-STEPHAN-GEMEINSCHAFTSSCHULE, CHARLOTTENBURG

Undine Arzt, Marco Denig, Kübra Dural, Mohamad Eid, Suheda-Seval Eksen, Sara El-Zaher, Sinan Ertoglu, Abed Farraj, Marjolein Geene, Christoph Giese, Tom Lewin Haddenhorst,

Bastian Haddenhorst, Alena Junge, Rohat Kebenc, Victoria Libuda, Tim Maragnoli,

Marcel Mruseck, Selina Schulz, Konstantinos Sidiropoulos, Natalie Vanesse Simrakkaew,

Aleksandar Sosolovski, Tina Taghadosi –Far, Semiha Cennet Vollmer, Daniel Weber

HEINZ-BERGGRUEN-GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Farman Akhundzada, Lilith Allerbeck, Lena Alt, Vincent Bauer, Alma Becker, Daphna Beljavskij, Melisa Bilgin, Charlotte Braunreuther, Benjamin Bronizki, Aragón Djamchidi, Luis Eichelmann, Micha Eißler, Selen Erkenci, Luka Fröhlich, Anna Gaul, Leyla Gavgaeva, Luís Grabherr, Anna Griebel, Constantin Grimm, Moritz Hacker, Hannah Häger, Carl-Friedrich Hangschlitt, Paula Henningsen, Clara Herold, Selina Hiller, Benedikt Hoppe, Sara Hueber, Ben Hugo, Anne Jankus, Conradin Jeß, Tilman Juche, Sina Klerings, Maximilian Klumker, Mara Koch, Carla Kowollik, Luis Kumpfmüller, Marie Kurstjens, Marie Lämmchen, Charlotte Lampe, Anna Lau, Charlotte Lau, Lion Lewin, Nina Mahncke, Pavel Makarchuk, Laura Maroke, Jasper-Lennart Meinke, Pauline Michalek, Caylee Moldenhauer, Adrian Montaser, Marc Moosreiner, Clara Niemann, Henriette Niesen, Gustav Nowak, Henriette Pein, Louis Philipp, Leon Poczatek, Philipp von Poser und Groß Nädlitz, Hannah von Pufendorf, Mariami Qurashvili, Kjelda Rabbach, Janik Rausch, Ronja Reichert, Nele Reinhardt, Jila Röthling, Nele Rohrbach, Valentina Rosentritt, Xenia Schelper, Carlotta Schreiber, Daniel Schreitter Ritter von Schwarzenfeld, Emily Schwarz-Parkin, Federica Siewert, Esther Smyslov, Hannah Thurow, Janik Trompell, Sara Vogd Sánchez, Annkathrin Weber, David Weyl, Joshua Wiesner, Luis-Antonio Woldu, Luis Wolf, Ceyda Yüksekol, Oskar Zulauf, Constantin Zumkley

HERDER-GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Paul Henrik Barth, Leonard Bertsch, Uli Bihlmayer, Johannes Brändl, Monique Brier, Michael Brunklaus, Malte Bruns, Cheua-Hei Chan, Amin Chaoui, Jisoo Choi, Tino Covic, Aria Fard, David Dewei Duan, Ömer Elis, Roxana Esmaili, Eduard Fedorca, Ioana Floroiu, Clara Franz Berenguer, Kajetan Gammelien, Marfa Gulas, Jasper Gumz, Hanke Guo, Paul Gußmann, Joshua Heinemann, Leon Heinrich, Judith Hingst, David Holl Jiménez, Antonio Hubrich, John Huynh, Helen Katein, Äantas Kesten, Lukas Kramp, Marten Kremser, Otto Krüger, Finn Kusch, Tom Lankenau, Erik Laurisch, Lina Leinweber, Lennard Löer, Franciszek Lubos, Alexander Mielke, Rami Muratoglu, Ludwig Muthmann, Louis Peter, Niklas Pilz, Arman Pour Tak Dost, Malte Radde, Fabio Diaz Reinke, Fleur-Nicole Riskin, Jenifer Röders, Lars Rösener, Lara Rogonja, Sebastian Rohwedder, Felix Roth, Julius Rußmann, Yones Sallam, Lina Sander, Tassilo Scheffler, Alex Schefter, Alexandra Scherer, Pablo-André Schleßelmann, Linus Schöniger, Johannes Schütz, Saarujan Sritharan, Kevin Switala, Antonia Taubert, Dmitri Ternovoj, Militsa Tihomirova Todorova, Maral Togtokhbaatar, Erémiré Vila, Caner Vurucu, Julius Wachlin, Jean-Pierre Walter, Pacal Walter, Arthur Williams, Kai Wolter, Jonas Woyde, Eren-Can Yildirim

HERMANN-EHLERS-GYMNASIUM, STEGLITZ

Matin Reza Ahmadi, Josef Ali, Eva Aslanidis, Mariam Baazaoui, Catherina Barg, Namuun Battur, Paul Bechtold, Cansu Bingöl, Michelle Bougias, Sarah Burel, Alexander Chilov, Jonas Claußner, Rustam Darsigov, Leonie Dartsch, Lena Döpp, Niko Eckert, David Gerasimov, Marie Graehn, Melissa Hansjürgens, Israa Hassan, Pia Hipp, Sven Hoferichter, Kiarash Hossainpour, Yuliya Huk, Beyza Kaya, Nathan Khajinski, Peter Khalil, Dennis Klimenko, Daniel Kolchinskij, Elisabeth Koutela-Tsavdarido, Michelle Kowalski, Philipp Richard Lölke, Mario Lukic,Berenice Macek, Paul Mäder, Oona Malinowski, Marcel Mancic, Nikolaos Rosario Margaritis, Nica May, Thomas Mietkiewicz, Maurice Müller, Dicle Mutlu, Parusaa Navaratnam, Daniil Nikulin, Jemima Oettler, Charlyn Oschitzki, Isabel Otto, Aydan Özcan, Stefan Pankow, Marco Peise, Nico Pohlan, Sophia Pompe, Elina Rittner, Silvan Rosengrün, Warja Rybakova, Celin Sahinoglu, Katharina Schäfer, Alicia Scheel, Natalie Schmelter, Melina Schmidt, Luis Schneider, Alexander Schulz, Jeremias Schuy, Aaron Seifert, Maxim Shcherba, Gian-Luca Skiba, Phillip Suwalski, Cora Teichmann, Jale Tiras, Nathalie Wolter, Görkem Yel, Aleyna Ülkü Yildirim, Yury Yoshida

HERMANN-HESSE-GYMNASIUM, KREUZBERG

Nada Abdorabo, Nermin Abdorabo, Nadin Abdorabo, Abdulrahman Abogetha, Elif Aktug, Esma Cansu Andic, Luca Angile, Zeki Arslan, Selin Aydin, Hanna Backhaus, Rafael Bahcivanoglu, Seymanur Büyükbas, Ammar Chaabi, Akeyo El Hag, Rayann El-Amin, Ahmed El-Choli, Lina Fakih, Gülüstan Güler, Sabrin Hajaj, Jasmin Hammadi, Hiam Hassan, Wilhelm Ake Herrmann, Mariella Hettich, Leonard Holzem, Evrim Inci, Nuray Isak, Janine Joksch, Jenny Karolczak, Yasmin Kayed, Derya Keser, Yunus-Emre Keskin, Ceydagül Kilinc, Celine Kouakou, Moritz Löwenstein, Melisa Meral, Elisabeth Okunrobo, Yasmin Said, Marjam Salih, Baris Sarsilmaz, Nazly Swayti, Predrag Varasanec, Suyum Yalcin, Gizem Yavuz, Melis Yayla, Evrim - Özde Yilmaz, Sevcan Yilmaz, Nour Youssef Tarcha

HERMANN-SCHEER-SCHULE (OSZ WIRTSCHAFT), KÖPENICK

Niklas Florian Adelt, Mariam Ali, Christian Andreas, Johannes Auferkamp, Fabian Bähr, Moritz Beyaztas, Marvin Lee André Bogs, Jan Michael Paul Borowski, Dario Wolfgang Brandes, Pia Breul, Alper-Nail Cetin, Blendona Demiraj, Fabian Stefan Dentschev, Tim Hermann Doll, John Paul Fahlke, Tom Tino Ganowsky, Philipp Hans Gensicke, Nico Oliver Gersdorf, Nick Timur Hörseljau, Leonardo Nabil Hoffmann, Sarah Jansen, Christin Milica Jovesic, Maria Kähne, Dogukan Karabulut, Vincent Ketteniß, Theresa Lara Klossowski, Tim Kohlweyer, Sarah-Dakota Laubmann, Alexander Mai, Nele Malzahn, Joshua Rolf Johannes Meißner, Nurulhüda Menküc, Pascal Florian Müller, Vanessa Noack, Burak Güngör Odabasioglu, Chantal Marii Peters, Nico Pissarek, Erik Posselt, Slobodan Radosavljevic, Lukas Rammelt, Jan Reiser, Alexandra Rohde, René Rudolph, Wibke Spindler, Yasmin Trawinski, David Wagenknecht, Sabrina Weber, Louisa Weigel, Nils Wendt, Anne-Sophie Werner, Sarah Werner, Michelle Zimmermann

HILDEGARD-WEGSCHNEIDER-GYMNASIUM, WILMERSDORF

Melanie Abaron, Yuto Adachi, Sabaz Ahmad, Omid Ahmadi, Linnea Barneus, David Behkalam, Dominic Berg, Nina Bernhard, Nick Bodinus, Alexander Braun, Bianca Dit, Leonardo Donati, Anna Dreher, Jessica Dudek, Isabella Dutz, Maximilian Ebel, Benedict Eckstein, Neele Eilers, Benjamin Eiss, Lina Eitinger, Lourenco Etzler e Casimiro, Henri Evard, Shirin Fariborz, Annkathrin Fischer, David Friedeberg, Leander Cyrus Funck, Emanuel Ramin Funck, Habiba Ghoneim, Lara Leoni Göbel, Paulina Graw, Alexander Groth, Raphaela Herrmann, Maike Hoffmann, Lara-Christin Hoffmann, Hendrik Jahnz, Himanshu Jasra, Kiara Jung, Victoria Kämmer, Carlotta Kämmer, Ekin Karadag, Nicolai Karle, Jin Kim, Sinaida Kossowan, Dmitrij Kovalcuk, Carolin Krüger, Jonas Kuster, Ilkay Kütük, Emily Lebenie, Sina Lenz, Angelika Lits, David Lüthy, Smilla Maierhof, Paul Marek, Adeline Matuschinski, Maximilian Mayer, Milena Michel, Clara Minks, Sophia Mittelbach, Armin Moslehi, Tobias Müller, Malte Magnus Munk, Luc-Anthony Neumann, Hoai Thuong Ngo, Maren Nie, Bekry Nur, Carl Nürnberg, Maurice Palm, Jade Pannier, Leon Pantelmann, Max Peters, Kim Raasch, Ennie Raguse, Landerich Reichert, Pauline Rinnert, Felix Rosenfeld, Tim Schäfer, Maximilian Schmidt, Celina Schultz, Paul Sperber, Teresa Stillers, Bastian Stricker, Niki Tajik, Sherwin Talebi, Heval Tasan, William Vajner, Maurits van Uffelen, Ludwig von der Osten, Isabelle von Garrel, Charlotte von Saldern, Jim Wagner, Elena Wippich, Lucie Wittchen, Florian Wittchen, Franziska Wollny, Helena Wörthmüller

HUMBOLDT-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Vincent Abromeit, Mert Acikel, Isabelle Ahl, Talia Akkus, Angelique Arff, Atakan Argat, Ilayda Asimgil, Ludwig Austermann, Felix Backhaus, Lennart Bade, Anastasia Barner, Sandro Bednorz, Nele Behrens, Lena Bengs, Emil Bergold, Jonas Bogatzki, Christoph Bornett, Paul Brachmann, Florina Violetta Brinkmann, Malin Buchholz, Erik Burghardt, Lukas Bünte, Laura Büttner, Charline Cavael, Selin Celik, Emma Christmann, Caterina Cornelius, Franka de Groot, Tara Tess Deinert, Paul Dickten, Malik Dogan, Anneliese Dolderer, Jun Liang Dong , Yu Liang Dong, Ke Du, Fryderyk Robert Dudzinski, Christine Ewig, Noelle Feuer, Daniel Fischer, Karina Ha Gehrke, Tim Gerstenberg, Helena Glatthaar, Athina-Victoria Gwozdecki, Joshua Günther, Mila Götz, Richard Handke, Kenneth Helfer, Regina Herzog, Maximilian Holz, Jil Höpfner, Anastasia Ibe, Jumana Marianne Aline Ibrahim-Bacha, Justine Sophie Jacholke, Jannik Jung, Moritz Jung, Damian Kalleja, Lara-June Kalleja, Kiana Karbasiyan, Marlene Kasch, Anton Kiepert, Jannis Kiesel, Lennard Kilian, René Kirchhoff, Anna Friederike Kletschkus, Carl Klingenburg, Anna- Christina Knauthe, Leonard Koebernik, Louis Krainer, Tanita Kubanek, Lara Marie Kühne, Sara Köller, Anna Alicia König, Darius König, Viviane Lam, Alexander Lindenthal, Josephine Lutter, Anna Malin Mangott, Kai Mielenz, Guido Merlin Mühl-Benninghaus, Alexander-Maximilian Necaev, Katalin Nissen, Nina Okroznik, Lania Peydashteh, Jonas Pietsch, Jannik Pomplun, Henrik Rademann, Anton Raupach, Katharina Reichenbach, Felix Renner, Lisa Maleen Ruf, Annkathrin Runde, Eric Rübhagen, Nihal Sari, Moritz Scheffler, Paul Amos Scheytt, Linus Schneider, Anna Schuffert, Olivia Schuler, Linus Schulze, Anabel Schweizer, Jörn Severin, Mandana Shoja, Daniel Spomer, Maximilian Spomer, Jesse Sporleder, Carlotta Stokar von Neuforn, Daniel Strasburger, Rebekka Strelow, Simon Struk, Hannah Luisa Stöffel, Henry Teichmann, Ilayda Temur, Leo Tran, Bilge Tuncer, Ozan Baris Türk, Paula Täger, Tale Lou van Os, Marc von der Heiden, Alina von Zittwitz, Hoang Thy Vu, Isabell Walter, Jan Weber, Johann-Konrad Weber, Sabrina Wechselmann, Anna Helena Weidmann, Mira Wendt, Elena Winter, Paula Franziska Zeiler, Lennard Zinsilowski

IMMANUEL-KANT-GYMNASIUM, LICHTENBERG

Lisa-Marie Adam, Sophie Altermann, Janek Anders, Victoria Ayvasky, Flora Bahnert,

Klara Bahnert, Gabor Baumgarten, Caroline Beetz, Eva Bergmann, Franz Brenner,

Beatrice Brückner, Viviann Brüß, Violeta Cocaj, Nina von Czapiewski, Linnart Damm,

Kieu Sao Nhi Dinh, Alexander Drewnitzky, Emily Engel, Lea Ewert, Pauline Faust,

Tuan Dai Fischer, Sebastian Flügge, Selina Friedel, Noelle Gabriel, Linda-Sophie Geißler, Moritz Gerdum, Samantha Gneckow, Felix Griese, Lea Grün, Florentin Grünewald,

Siri Handloegten, Hendrik Heß, Masha Hillmann, Marcel Hoffmann, Vanessa Hoffmann,

Lukas Höhner, Paul Holzinger, Anna Maria Ihlenfeld, Sebastian Jachalke, Sebastian Jendrusch, Isabel Kaeferstein, Alessa Karlinski, Nicolas Kirschner, Sophie Kisch, Hannes Klum, Kristin Köhler, Leroy-Sean Kohlus, Jonathan Köpp, Pavel Krauchanka, Xenia Krutsch,

Josephin Küttner, Jeremy Lehmann, Paul Lengert, Janek Leschonski, Annika Löbig,

Lukas Ludwig, Wencke Lummer, Felix Maaß, Nina Marienfeldt, Nils Mattiß, Bianka Meske, Tijana Mirjacic, Alina-Mareen Mocek, Ahmed Moharram, Hannes Möller, Jonathan Mosebach, Clemens Mosig, Nebi Mucaj, Lea Mühling, Minh Xuan Thi Nguyen, Nhu Quynh Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Moritz Nieland, Elina Prinada, Nicolai Probst, Selina Reinhard, Ludwig Reinhold, Jessica Richter, Alexander Richter, Sandra Richter, Yannik Riedel, Michelle Rohark, Adele Roth, Sophia Sachs, Nizara Safaricz, Catherine Schultze,

Alexander Schulz, Max Schulze, Michèle Sczudlo,Viola Simon, Fabian Skalski, Lara Sobanski, Florentine Sorge, Edward Stabel, Oliver Stolze,Viviane Stößer, Antonia Sümmich,

Leon Szafranski, Julie Täge, Adnan Thaci, Andrej Thieme, Phuong Anh Tran, Anna Tran Thi, Truong Duc Hanh Nguyen, Melanie Uzbek, Leo Vizcaino, Vu Phuong Linh Vu, Rico Weber, Marcus Zange, Karl Zimmermann, Matti Zinke

JANE-ADDAMS-SCHULE (OSZ SOZIALWESEN II), FRIEDRICHSHAIN

Harley-Kathleen Abellana, Juliette Arndt, Marwa Awada, Sarah Bamberger, David Alexander Behrens, Theresa Christin Beneke, Christin Andrea Boelter, Naomi Boima, Hanna Böllner, Jennifer Brose, Anna-Luisa Cruz, Cynthia Demski, Jan Eckert Ezeta, Michelle-Sophie Erdmann, Vincent Feike, Sophie Fröhlich, Lilly-Luise Gablick, Nathalie Gallrach, Zoe Gomez, Annika Gross, Mascha Hackermeier, Anna-Sophia Hanke, Philipp Harlos, Theresa Hempel, Nadine Henneberg, Leonie Hölscher, Olivia Allison Jurchen, Clara Marie Just, Maxine Kaissy, Monja Kalinna, Niklas Kanning, Lena Natascha Klenke, Friederike Koppehel, Hannah Kortekamp, Sandra Kruschka, Chantal Kühn, Lennart Kumanoff, Fabia Küpper, Sophie Kürschner, Friederike Kurz, Rosa Kutz, Klara Leonhard, Antonia Emilie Leymann, Paula Liero, Lucy List, Moana Yasmin Loebe, Sarah Lücke, Leon Lunow, Helen Mai, Luka James Jeremiah Mckeown, Cheyenne Meier, Luise Menta, Nina Monka, Sarah Natterodt, Annika Naujokat, Florentine Niemiec, Paulina Noack, Djemila Novalic, Lisa-Charline Pichlack, Anne Piltz, Elisa Sofia Pinna, Alina Ramm, Carl Milian Reiz, Angelina Ringat, Annamaria Romanski, Lola Röpnack, Arlinda Saljiji, Myrna Sander, Lea Schack, Leonore Scharf, Sara Schmid-Kapfenburg, Alina Schönfuß, Michelle Schumann, Salina Seghmouti, Anna-Maria Spenke, Julian Steinert, Joon Celine Stern, Sophia Sudau, Sophie Maria Terhardt, Sally Thams, Chantal Patricia Thiel, Sascha Vogl, Judit von Maltzahn, Sascha Weipert, Hanna Werner, Antonia Wienert, Viktoria Wilwer, Mila Wolter, Anne Zielke

JOHANN-GOTTFRIED-HERDER-GYMNASIUM, LICHTENBERG

Isabell Altmann, Victoria Backhaus, Elisa Barlage, Maria Batsch, Marc-Anton Beckmann, Anne Bilharz, Philine Bleihöfer, Michelle Bogatzki, Vicki Braun, Walter Breitlow, Louisa Brügmann, Elizaveta Chaikevitch, Phuong Le Dang, Johanna Daubner, Rudolf Derenz,Tra My Do, Daniel Dutenhefner, Francesca-Marie Eichberg, Ekaterina Faller, Alina Filin, Eric Franz, Julian Freyer, Josch Füllhase, Rebecca Händel,Yasmina Hempel, Anh Thu Hoang, Franz Horn, Dali Isaeva, Elisabeth Jakob, Kira Jatsch, Marike Jungk, Lennart Kamieth,Tim Keller, Vera Klimova, Daniel Krauß, Anastasia Kretschmar, Pauline Kuhlmann, Alina Laufer, Tue Lan Le, Erik Luftmann, Annalena Mandic, Felix Mandic, Ian Marschalleck, Konstantin Mehtiyev, Anthony Molleker, Lezina Muzaeva, Peter Neumann, Paul Neumann, Sophie Liên Ngo, Anh Thu Nguyen, Ngoc Anh Nguyen, Yên Nhi Nguyen, Hannah Nitsch, Karlotta Ober,

Anna Ovodova, Huong Giang Phan, Ha Linh Phan, Marcus Popov, Lily-Ann Rothe, Benita Rothe, Wiebke Rothkegel, David Sapon, Phillipp Scharffetter, Leona Schilling, Nastassja Schmidt, Marie Schönfels, Alexandra Schönknecht, Jule Schulz-Villmow, Emiliya Schwarz,

Justin Shetty, Andreas Sitner, Nele Sporn, Markus Städler, Anna Magdalene Stehr, Lisa Strietzel, Linh Vu Phuong Tran, Natalie Trautwein, Daniel Waldek, Andreas Walkowski, Fritz Weddemar, Lena Wegner, Leon Wiesner, Konrad Wilbrandt, Lillian Wöllmitz, Lea Sophie Zemmrich, Nathalie Ziersch, Sarah Zywitza

JOHN-LENNON-GYMNASIUM, MITTE

Luca Eszter Adorján, Artur Theodor Herbert Aretz, Cennet Arikan, Lina Elisa Yaël Arntzen, Carl Benjamin Barner, David Battke, Gabriela Bertin, Nelly Johanna Bimberg, Zoé Bitter, Jordi Bochnig Juan, Paul Bochnig Juan, Halena Bresan, Max Brunner, Yen Nhi Bui Thi, Burstejn, Helen Deimel, Jacques Diebow, Joanna Dupont, Lilly Elis, Anika Engel, Berenike Faensen, Hojen Faraj, Arian Feigl-Berger, Lena Marie Fritschi, Carlota Gerdes, Georg Christian Girke, Jakob Glende, Nico Gottschlich, Elisabeth Greger, Elvis Carmel Greif, Keshia Grosser, Jaelle-Marie Großklaus, Tamer Güney, Katharina Gutwenger, Artur Hahn, Lennart Niklas Hartung, Lea Hauser, Philipp Haut, Fin Luc Amon Hendel, Carla Hermanussen, Jannis Herzog, Felix von Heymann, April Hochberger, Jonas Höll, Larissa Hoß, Emil Raban Illing, Liva Janekovic, Mia Lotta Joedecke, Leopold Jung, Hamsa Kao, Ben Vincent Katzer, Cosima Kirst, Ruben Klünder, Defne Cigdem Koc, Simon Eric Korfmacher, Justus Gideon Freimut Kraatz, Luzie Kramer, Augustin Krause, Kurzetkowski, Thalia Renata Langer, Amelie Langner, Thanh Hang Le, Livia Lergenmüller, Tim Leupold, Alexander Lipski, Zoe Longmuss, Fine Lüdersdorf, Isabell Machamba dos Santos, Leia Henny Mevius, Valerie Meyden, Jannik Minthe, Tim Mühlberg, Eve Lorene Müller, Neeb, Hung Phi Ngo, Rafael Nola, Sokratis Panagiotidis, Laureen Peter, Vu Linh David Pham, Stella Power, Timon Prechtel, Helene Prinz, Franz Moritz Prothmann, Markus Reichelt, Eddie Richter, Lena Lovisa Riemke, Lea Fedora Ruddigkeit, David Schäfer, Rosali Marlene Leoni Schaum, Mathilda Schlosser, Jula Schmidt, Richard Schmidtsiefen, Bjarne Schnars, Mathilda Schröder, Finja Levke Schult, Endrik Schulze, Johanna Schuster, Aleksandra Silakowska, Kim Zoe Spix, Feline Johanna Isabelle Nele Starker, Max Leon Striefler, Rosa Leonora Yolanda Thiede, Thiel, Jan Nikolas Urban, Milena Katharina Weissberg, Jonas Wenta, Lennard Werner, Carlo Wiegand, Jana Wollmeiner, Julian Wu, Luna Yamao, Lara Ziesche

JÜDISCHE TRADITIONSSCHULE, CHARLOTTENBURG

Mathilde Karstens, Liron Nini, David Schapiro, Natanel Yaacobov

KANT-GYMNASIUM, SPANDAU

Niku Abdollahzadeh, Isabell Agthen, Lena Albrecht, Jeremy Bahrs, Mouhamad Barghout, Lara Barnowski, Alina Bartolovic, Dominic Bednorz, Sandra Bergmann, Victoria-Luise Boensch, Elias Brüning, Nils Bundermann, Hamitcan Canan, Marie Cotta, Aurel Emanuel Daugs, Oliver Delfendahl, Tanja Diestel, David Dinh, Timon Ekhtiari, Celina Engel, Victoria Engelmann, Rafaela Figurski Vieira, Timo Alexander Füssel, Wladislaw Galzow, Isabel Gelies, Anas Ghayad, Livia Esther Groth, Alexis Samuel Grützmacher, Antonia Maria Grützmacher, Juliet-Mariam Hakim, Mirna Hakim, Tim Hantschick, Zoe Hartmann, Jamie Sarah Hassenberg, Björn Hilpisch, Nicolas Hoffmann, Gianluca Huster, Dominik Jantowski, Roland Jopek, Alicia Jung, Berkan Kalyoncu, Giana Koopmann, Dennis Kragen, Marcel Kroczek, Aylin Kurt, Alexa Lange, Jannis Liebmann, Manuel Liedtke, Vivienne Lubosch, Marisa Ludwig, Sara Midyk, Patricia Mietag, Theresa Moritz, Celina Emilia Müller, Celina Muschiol, Deborah Oles, Feline Paesler, Nico Päller, Madeline Philippssohn, Sascha Radtke, Nick Reimann, Nikita Root, Vanessa Rosinski, Daniel Rundau, Linda Schmitz, Henriette Seiffert, Karim Simhat, Lukas Stelzer, Jeremy Straßburg, Dilara Taflan, Alexander Terschlüsen, Huriye Tezcan, Johannes Thom, Sophie Ulrich, Atilim Ürgün, Robin Waskowski, Emelie Zabel, Irina Zeller, Paul Zimmermann, Alina Zöffel

KÄTHE-KOLLWITZ-GYMNASIUM, PRENZLAUER BERG

Sharif Abu Saiba, Jennifer Arlt, Oskar Arndt, Robert August, Paul Bading, Sebastian Bähr Alarcón, Gustav Baier, Cosmo Bandilla, Luise Beyrich, Hristo Boyadzhiev, Eva Bratslavsky, Tamino Brendel, Pascal Burghardt, Dasha Delwa, Julia Duchnicki, Josephine Egerer, Cheru Eshkoff, Elisa Farnsteiner, Marie Gedamke, Arik Georgiew, Leonard Gramatté, Julius Gretschel, Sara Günther, Christin Hagemeier, Leon Haußknecht, Lisa Hempel, Leon Herr, Nils Hilbert, Pia Hildebrandt, Emilie Hilger, Jacob Hoffmann, Lorenz Hufe, Luisa Kallenbach, Pauline Kayser, Michel Köhler, Isabell Körner, Jenny Kristmann, Maximilian Krüger,Küpper, Christoph Laszig, Paul Linke, Aaron MacGill, Aaron Martini, Nickolai Matuschewski,Jannis Michel, Wasil Mrowat, Naydenov, Thanh Nguyen Hoang, Zsolt Niehues, Polina Nikoulitcheva, Darian Papke, Charlotte Pech, Paul Perkampus, Sophie Peters, Ravi Plenzdorf, Alexander Poliakoff, Eugen Poliakoff, Kurt Pusch, John Quester, Julian Rebien, Solvejg, Hans Rockstroh, Moris Roske, Erik Sanne, Lorenz Schleyer, Leonard Schmidt, Johann Scholz, Pia Schünemann, Vinzenz Schulz, Siegmann, Jan Steinbach, Isabel Tarazona Ricra, Luis Tarrago, Antonia Taubert, Aida Tesfaye, Vincent Thomas, Johan Urban, Leonard Valentin, Vincent Wermer, Freyja Wiechers, Görkem Yilmaz, Carl Zimmering

KATHOLISCHE SCHULE LIEBFRAUEN, CHARLOTTENBURG

Lea Albrecht, Sara Anton Barreneche, Emelle Ayrilmaz, Julika Bach, Theanó Bakopoulou, Fredericka Behn, Ronja van Bernum, Lorena Bilic, Paulina Bilic, Quentin Boeser, Marc Bohnstedt, Philip Brych, Hannah Bückmann, Konstantin Büdenbender, Paul Carr, Martha Cuber, Tora Czachara, Natalia Diaz German, Philipp Dreher, Annkathrin Drews, Céline Dyhring, Emilia Fee Eilers, Lorenz Engstler, Jonas Fernando, Shania Fischer, Janina Friedrich-Vehlow, Friederike von Galen, Jakob Joschua Geuter, Jonas Grospietsch, Alexa Gusenburger, Levi Haagen, Sarah Hahn, Daniil Heinze, Louis Herwig, Sarah Hoppe, Theo Jablonka, Vincent Kaup, Theo-Thomas Kim, Laura Klein, Valentin Kordmann, Richard Kotthaus, Simon-Pierre Krautkrämer, Myriam Kügler, Livia Kümpers, Max Küster, Florian Laas, Sebastian Lahs, Maria Larranaga-Duvauchelle, Florence Leinhos, Malte Lutz, Johanna Meyer, Niclas Meyer, Ronja Moskopf, Daniel Mroczynski, Magdalena Muslic, Minh Thu Nguyen, Felix Nickel, Nikodem Nyirö, Aaron Pang, Katharina Pauly, Eva Platter, Lukas Pliefke, Matilda Poche, Marlene Prieß, Savanna Prussak, Fabian Radtke, Lukas Radtke, Martin Rheinberg, Johann Röh, Lukas Roth, Johannes Ruef, Sebastian Schäfer, Max Ferdinand Schidrich, Kian Schilling, Louca Seeliger, Helene Siegel, Kamilla Sonnenberg, Philip Speich, Sebastian Steinert, Philipp Steinmeyer, Noah Stöcker, Christopher von Stülpnagel, Victoria von Thermann, Melinda Trotzinski, Thanh Long Truong, Dennis Vassiliev, Simeon Völker, Konrad Walus, Niklas Weinmann, Darius Wendelburg, Daniel Wichmann, Suami Wittmann, Felix Zierz

KATHOLISCHE SCHULE SALVATOR, REINICKENDORF

Vicky Aßmann, Felix Baum, Bianca Becker, Nicole Bednorz, Annalena Bille, Carla Blecke, Cara Bonkowski, Betti Luciana Burazin, Leon Czarnikau, Minh Khoi Doan, Maya Dollenmayer, Nico Dopichay, Joyce Faltass, Rebecca Feger, Fabian Fischer, Christian Förster, Franca Friedrich, Sophie Friedrich, Thomas Fußmann, Felisa Geisler, David Gieß, Robert Gleißner, Savija Grabinski, Anne Greiner, Regina Handke, Maximilian Harteneck, Emma Hartisch, Jonas Hartmer, Dennis Hennig, Alicia Hermann, Caren Heymen, Heinz Hillenhagen, Jana Hinz, Johanna Jakob, David Jonschker, Felicitas Jung, Maxi Kerkloh, Jakob Kerres, Fabian Kurzke, Inka Lambert, Lennart Lemgau, Sahra Lietzkow, Antonia Mandelka, Wolf Markfort, Anna Meitzner, Justus Mennerich, Friedrich Mensing, Tobias Meyer, Isabel Migas, Ellyn Mochmann, Ines Monteiro Becker, Sarah Monteiro Becker, Annika Motza, Katharina Motza, Andreas Mourier, Marcel Neubauer, Antonia Nowak, Julian Otta, Marvin Peterin, Dominik Pflamm, Theresa Preuß, Lisa Puglisi, Frauke Richter, Marco Richter, Simon Sarter, Paul Schneider, Antonia Schürmann, Linus Schuster, Florian Schweitzer, Bernadette Siegle, Corinna Stich, Alexander Stratmann, Niklas Trampenau, Lorenz Trotter, Lea Tschubel, Alina Ungruhe, Vivien Wein, Cecilia Wenzel, Timo Wewetzer, Lukas Weyer, Leonard Winkler, Jessica Zollna

KATHOLISCHE SCHULE SANKT FRANZISKUS, SCHÖNEBERG

Kekeli Agboli, Georges-Francis Anthony, Marin Bagaric, Giacomo Bartoluccio, Rosa-Lauren Baumgarten, Benedict Baus, Luis Beume, Timon Birenheide, Konstantin Brath, Carlotta Brönnecke, Viktor Bugajski, Lukas Burghard, Julian Daniel, Karolina Dehmel, David Dick, Nikolas Diglidis, Anna Dohle, Patryk Drewicz, Felix Dublies, Jonas Duryn, Marco Dziuba, Martina Ernst, Hendrik Forreiter, Patricia Frank, Jan Göbel, Sabrina Gotthardt, Jakob Grebing, Aurelia Herdt, Lucas Heyen, Julian Irion, Luca Jung, Clara Köhnen, Gabriel Koreya, Laura Kowalski, Hanna Küster, André Langer, Dennis Lempka, Pawel Leyk, Theodor Lüders, Yuna Marcinowski, Anthony Micelli, Olivia Middeldorf, Marvin Moudjendé, Lara Müllendorff, Adrijana Nakic, Jaqueline Niespial, Alisa Passinger, Lisa-Sophie Paszehr, Annika Pöthke, Adrian Ramirez Ponce, Lyn Reiners, Jonas Schwarz, Julia Stalf, Lukas Strassert, Lee Sznura, Lydia Türcin, Diana Türken, Konrad Turkowiak, Anna Vogel, Antonia Wagner, Maike Wald, Johannes Wedel, Viola Weiß, Lea Wolff, Vanessa Wronikowski, Steve Ziegner

KATHOLISCHE SCHULE ST. MARIEN, NEUKÖLLN

Delia Apelt, Dominique Babenschneider, Heike Bartels, Krystian Beck, Laura Behrens, Güfer Bektas, Louisa Bendt, Pasqualina Bernardo, Veronika Bernitzky, Lucie Boisserée, Lukas Boudol, Ira Braunstorfinger, Lucas Brunz, Silvana Bunga, Marie Burot, Frieder Busack, Emma Casadei, Lorenz Christoffers, Sophia Dendl, Felix Dienst, Daniel Dimitrijev, Olivia Dunder, Orietta D` Agostino, Katharina Feldtrapp, Lisa-Jasmin Fenscky, Daniel Filusch, Tom Flesch, Laila Geibig, Simon Gembaczka, Levin Giersch, Sandra Gliszczynski, Carolin Gräfe, Christin Gräfe, Juliana Grünwaldt, David Hartwig, Thi Hoang Ngoc, Angelika Janczak, Alphin Judy, Patryk Kamieniew, Henriette Kernicke, Elias Kirstein, Terris Kirya, Johanna Knop, Martin Kober, Lorenz Korfmacher, Johanna Krey, Nathalie Krüger, Valentina Kukovac, Eva Kundt, Franziska Larscheid, Paul-Julian Leutner, Charlotte Lipa, Celine Luban, Anne Mai, Ella-Lucie Marohl, Jessica Mrozik, Marco Müller, Jimmy Nguyen, Julie Nguyen, Paula Obenaus, Nina Oestreich, Frederike Opprower, Vanessa Osika, Thien-Ky Pham, Olivia Piechowski, Kajetan Popanda, Andrijana Popovic, Lambert Ranter, Sören Richter, Selina Ritta, Vivien Rzepkowski, Sebastian Scharf, Nicola, Schuckar, Philippe Seiberlich, Floria Slotosch, Lukasz Spryngacz, Louis Stenzel, Moritz Stumm, Julia Syrocki, Anna Thiele, Johanna Trambow, Song Diem Phuong Tran, Quang-Hung Vu, Rabea Willen, Viktoria Wirkus, Magdalena Wroblewska, Dominik Wyrzykowski, Annabelle Zaug, Benjamin Ziegler

KATHOLISCHE THERESIENSCHULE, WEISSENSEE

Maximilian Bär, Anneke Balzer, Ida Beyer, Ferdinand Bourcevet, Simone Brandt, Theo Braune, Aaron Breyer, Antonia Dölle, Anton Dzhong, Joyce Fiedler, Ole Frentz, Klara Fröhlich, Jonas Fytopoulos, Cinzia Gaebel, Konrad Gawel, Charlotte Gerke, Benedikt Golisch, Ellen Hagedorn, Friedrich Hagedorn, Anna Haverkamp, Julius Henke, Maria Hettler, Mariel Heymann, David Hödtke, Antonia Ikas, Stefan Jung, Alma Kaltenhäuser, Johanna Kehne, Christina Kleinert, Elisabeth Knauer, Clara Koch, Emilie-Ellen König, Luisa Koschitzki, Marie Kucklick, Jonte Kühne, Darius Lange, Marieke Lau, Sara-Lena Lorenz, Magdalena Meyer, Olek Meyer, Maria Michaelis, Katharina Miesch, Helen Mundt, Philipp Negraszus, Ferdinand Neumann, Anh van Nguyen, Franziska Nolte, Emma Paul, Samuel Piasetzki, Norbert Podhaisky, Felix Preuß, Maximilian Prumbs, Antonia Pusch, Swantje Rautenberg, Luise Reichelt, Victoria Reif, Antonia Riebe, Marceli Riecker, Isabel Rieger, Marie Rodewald, Lisa Rogalski, Matthias Ruminski, Antonia Runge, Eloi Sandt, Emilio Schlößer, Ole Schlüter, Julia Schmelzer, Saskia Schönfeld, Felix Schönherr, Valentin Schpeniuk, Kilian Schuster, Georg Sieslack, Valon Sogojeva, Alina Sprenger, Charlotte Stehling, Friederike Steinbrück, Anastasia Ullrich, Ferdinand Uth, Marlene Vollmar, Jakob Wallbach, Luisa Waller, Johannes Wehrstedt, Mara Weinert, Judith Weiser, Aaron Wolff, Hans Zacharzowsky

KLÄRE-BLOCH-SCHULE, WILMERSDORF

Benjamin Andratschke, Jessica Asmus, Daniel Auerbach, Abdul Azzam, Nico Badziong, Julia Balli, Michel Batiz, Laura Bayer, Simon Becker, Patrick Bergner, Alyssa Blümel, Carmen Böttiger, Pia Brockmeier, Victoria Buchhammer, Ahmet Canpolat, Aysel Cetin, Ioanna Charizanaki, Steven Czech, Elif Demir, Cindy Desrousseaux, Sophie Dinyer, Cihan Dogangüzel, Saskia Dziewinski, Berat Eser, Lonja Fanta, Ümit Fidan, Lisa Föhr, Natalja Franz, Robin Fritsch, Kristina Gerlach, Elisabeth Görbing, Ben Gütschow, Nico Haack, Dominik Hagemeister, Anton Hardt, Jenny Hasse, Ann-Katrin Heinrich, Marco Heizmann, Denise Henseler, Musah Hijazi, Alexandra Hörr, Ali Kalanaki, Maikel Kata, Hümmet-Harun Kilic, Maximilian Kirchberger, Juliette Kirchhof, Nicole Klein, Milena Klosowski, Ilknur Koca, Jessica Kornow, Daniel Krauss, Aljoscha Kröger, Rebecca Krüger, Timothy Kura, Josef Liebermann, Benjamin Linke, Pierre Loeffler, Maximilian Lück, Anna Lück, Brian Ludwig, Bonnie Lunow, Valeska Mahlmann, Paulina Meyling, Mirko Miessner, Jessica Müller, Chi Tan Nguyen, Stanislaw Nordheimer, Annie Nordmann, Robin Nork, Nicole Osinski, Seher Özaydin, Harun Özdemir, Franziska Paul, Marco Pisall, Slawomir Polakiewicz, Fabian Primke, Natalie Purgal, Jessica Pytel, Jan Radloff, Christopher Reimann, Tina Reizer, Franziska Rist, Tom Schlüter, Daniela Schmarsel, Andre Schmidt, Madlen Schönherr, Tamara Schröder, Romy Seiferth, Süleyman Senel, Sarina Siebrecht, Saša Skenderija, Marcel Skoyan, Janina Sluzalek, Susanna Sprengel, Mathias Steglitz, Kevin Thiele, Kai Tieben, Joachim von Schumann, Daniel Wilske, Kevin Windorf, Robert Woykos, Emre Yasar, Damla Yilar

KNOBELSDORFF-SCHULE (OSZ BAUTECHNIK I), SPANDAU

Fachhochschulreife: Cihat Aksakalli, Ali Aoun, Kadir Cigdem, Werner Classen, Luka Ebber, Maximilian Ebert, Kadir Evliya, Gimhan Goonetilleke, Joshua Gröger, Dennis Grundmann, Can-Mehmet Gültekin, Torben Henning, Angélique Kindt, Moritz Lechtenfeld, Dion Lippert, Karim Mouslmani, Alexandre Nabhan, Anton Ossowski, Janine Paprocki, Mike Petera, Philipp Richter, Oskar Rodloff, Arwin Sadeghzadeh, Henry Sagehorn, Tamara Schraudolf, Tiemo Schulz, Emre Senyer, Philipp Sieg, Mohamed Souaid Larissa Synowczyk, Semih-Can Toprak, Deniz Tosun, Dennis Weber

KOLLEG SCHÖNEBERG

Lea Aicher, Alpay Altinbas, Kersten Andersch, Maria Angelova, Philip Aschbacher, Hiba Ata, Benjamin Bartel, Franziska Bönsch, Sophia Butzke, Dennis Carfora, Niklas Cordes, Linda Demfack, Saskia Dittmer, Elena Dorosenko, Myriam Draesel, Fransisco Fernandez Y Gieseler, Irena Fikus, Luisa Franco Sanchez, Samanta Gaicki, Valter Galvinu, Mert Gonscherowski, Luisa Hachfeld, Ronald Heins, Jan Henke, Eigen Heuer, Daniel Hoffmann, Alisa Holubarsch, Bernhard Huber, Oliver Jobst, Theresa Jung, Deborah Kern, Denis Kiesel, Denis Kinzel, Tom Klester, Lucie Kober, Laura Kolling, Arik Korte, Jens Kühl, Jamila Kunkel, Carolina Linares Lopez, Josephine Lotz, Lydia Lux, Maria Mädel, Toxi Mallow, Sinah Matla, Bartosz Metz, Alina Mikuta, Patricia Milleck, Claudine Oldenburg, Kateryna Onyshchuk, Arthur Plaza, Elzbieta Plech, Marie-Emma Pohle, Julia Rüdiger, Michael Schäfer, Franziska Schlicke, Alexander Schramm, Valeria Simpf, Jeremy Skorupa, Hannes Stein, Sarah Storz, Philipp Thürkow, Thi Thu Ha Tran, René Tykwe, Anna Walkowiak, Nadia Wielebinski, Dejan Zivic, Carmen Zweig

KÖNIGIN-LUISE-STIFTUNG, ZEHLENDORF

Luis Benz, Zoe Bömermann, Gero Bone-Winkel, Nadine Brandt, Angelina Bünning, Noel Chalupa, Anton Curanz, Anne de Albuquerque Leinenbach, Zoe Donkor, Julien Dörnbrack, Paul Friemel, Jessica Fritsch, Luisa Gerlach, Julia Grewe, Jan-Hendrik Heuschkel, Josefine Heuß, Vivyan Klemke, Jan Krause, Paulina Lösch, Nicolas Nauck, Mirella Penther, Dario Petri, Ben Pluta, Leon Primbas, Tarah Ramthun, Maxi-Sophie Ricke, Oliver Rischke, Joyce Roy, Julia Rücker, Raphael Rühl, Anna von Seydlitz-Kurzbach, Alicia Slosarek, Charlotte Sternberg, Anais Strauß, Mabinty Suma, Ariane Tarraf, Fabienne Träger, Kira Trettin, Violetta Volkova, Julika Weichhardt, Konstantin Wessel, Nicolas Wolbrandt, Aaron Zemmrich, Carlo Zöllner, Maria Zrenner, Keanu Zupp

KURT-SCHWITTERS-SCHULE, PRENZLAUER BERG

Elena Hannah Julia Appenheimer, Rahel Berghold, Tabea Biek, Leon Bilz, Tom Tillmann Bittner, Helen Malin Blaschke, Noé Raphael Bräuning, Greta Bukowski, Frederik Ramón Charlé, Carina Alexandra Costa Rei, Tomás Orlando Cualia, Lukas Elvis Dionysos Cvitak, Júlia da Silva Soares Vetter, Emma Fides Dahm, Jasmin-Antonia Darr, Monica Dieca Mavungu, Maria Döring, Henriette Erge, Hennes Ey, Gedeon Manuel Fenzel, Sarah Elisa Fischer, Johan Ruben Till Joshua Fleischer, Jakob Fliedner, Friederike Flügge, Raoul Fourie, Luisa Friedenstab, Johanna Antonia Gesch, Julius Gruner, Lina Eduarda Guthmann, Géraldine Hartlieb, Miriam Elisa Heidenreich, Mete Kristine Henningsen, Charlotta Marie Hesse, Pricela Pricina Januario, Lukas Jüngling, Anna Florence Kändler, Siri Keilhauer, Jonas Lippmann, Nirvana Lopes, Karlotta Lorenz, Maia Loschelder, Leo Fritz Ludwigs, Cinzia-Jacqueline Mai, Djanini Ruth March, Rosa Lee Luna Markert, Lili Antonia Mattenklotz, Elias Medeiros Besadon, Emil Meyer, Nathalie Misch, Paul Justus Fritz Möbius, Josina Luzie Monteiro, Sara Rosa Möricke, Leroy Ndongo Belinga, Leon Akio Neidhardt, Michaela Huyen Nguyen, Thu Huong Nguyen, Lea Noß, Simon Osazee Odigie, Joel-Raul Oramas Wilson, Morgana Paranhos Albrand, Loki Pelz, Kim D'Aryan Plischke, Ioana-Viktoria Pop, Theo-Bastian Preuß, Lucas Dietrich Preuße de Vieira, Helene Océane Rehahn, Gefjon Reichert, Malte Hilmar Georg Reinert, Selma Holdine Renner, Jan Rinza, Helene IsabelL Rudnick, Darryl Ruf, Samantha Sandberg, John-André Schmolke, Janaina Schneider, Moana Marie Filipa Schorlemer Filipe, Lillian-Magdalena Schuldt, Jonathan Senf, Malik Serghini, Elisa Seyffarth, Jonathan Simon, Coline Hedwig Simoncelli, Alexandra Smintina, Leander Ismail Steinmetz, Wesley Sulikowski, Sebastian Visago Syncerski, Josina Ana Tentanga, Felix Lars Unger, Laris Georgios von Mirbach, Luise Werner, Lara Zachert, Wiete Ena Zepperitz

KURT-TUCHOLSKY-OBERSCHULE, PANKOW

Elona Akhmatova, Luisa Augustin, Florian Barthel, Denise Birnbaum, Samira Bochr, Paula Brinkmann, Emil Bunzel-Lingens, Tom Dietzschold, Anne-Kathrin Dörr, Ivana Dos Reis de Almeida, Tim Feldhahn, Elin Franke, Dagny Friedemann, Darius Friedemann, Tiark-Tristan Graul, Nikolai Gus, Sören Hänelt, Michelle Hanke, Lea Hartwig, Anna Heimlich, Chantal Hulak, Anna Jander, Patrick Kanzog, Faried Kayser, Sandra Keil, Laura Kettner, Aaron Kietzmann, Alexander Knuth, Maximilian Knuth, Niklas Kohly, Mareike Kottlowski, Juri Kozakevic, Maxi Krüger, Torsten Kuhr, Dominik Lemke, Sophia Levitskaja, Franz Linden, Angelina Maerz, Joel Maillet, Frederick Martini, Valeria Mocanu, Jenny Mollenhauer, Leonie Moltrecht, Mohamed Morsy, Paul Müller, Börge Münzenberger, Anastasia Naumkina, Omar Obeid, Emma Paugstadt, Willem Pönitz, Hannah Priebe, Florian Quadran, Jonas Radatz, Michelle Reiß, Viktoria Retschlag, Pascal Röbke, Jennifer Rutz, Tom Scheubert, Josephine Schwentke, Vanessa Semper, Valentin Spitzer, Nora Steinborn, Philipp Thiel, Jan Tschirch, Madeleine Villain, Linda Völker, Florian Wendt, Sten Wernicke, Antonio Younes, Laura Zemke

LAZARUS FACHOBERSCHULE FÜR SOZIALWESEN, MITTE

Elias Brandenburg, Agnes-Ivette Bussel, Laura Fröhlich, Emily Gutschke, Nhat Hoang, Mathis Kebben, Lara Kipnick, Laura Krumbeck, Elly Majewski, Katja Meier, Fabian Miersba, Marko Mischke, Samla Mohamed, Elyesa Piskin, Sophie Rietze, Franziska Schlossberger, Sarah Schumann, Alina Teising, Gabriela Turac, Caroline Zoll

LEIBNIZ-GYMNASIUM, KREUZBERG

Lina Abel, Sabaa Louise Ahmad Khan, Jacob Ahrendt, Dilara Avci, Zehra Avci, Marla Barge, Dora-Carlotta Behm, Hilâl Bektas, Lana Beydoun, Juli Esther Liselotte Bierich, Brixius Binek, Emma Böddeker, Ruben Börchers, Lara Both, Luzie Bremer, Katharina Breucker, Marlin Bunse, Aaron Burghardt, Luis Burkert, Rahim Ceesay, Baran Celik, Orestis Chatzopoulos, Melisa Cihan, Mara Corsten, Winnie Denis, Junes Djender, Ali Dogruöz, Linda Charlotte Driemel, Milan Elpers, Anton Elsholz, Jana Esper, Kimberly Gaebel, Meltem Gerwert, Luca Glombitza, Tabea Gnade, Rocco Görhardt, Claire Gordon, Marlen Graf, Malou Großklaus, Hasan Cem Gürbüz, Tom Hackenberg, Hanna Hassan, Moritz Hay, Carlotta Heringhaus, Elias Hoesch, Paula Hoffmann, Lee Robin Hornbogen, Alina Houska, Johann Hupp, Mette Ibs, Melisa Ikiz, Aylin Kadem, Urs Kahmann, Ömer Kaan Kara, Sidar Kaya, Jakub Kazmierski, Lara-Sumru Kiyicioglu, Vildan Koc, Laura Koger, Jakob Kostal, Xaver Kramer, Johan-Severin Kretschmer, Jan Lamp, Lara Lange, Lisa-Fee Lange, Robin Law, Julian Lingesleben, Emilia Liu, Jiu-Yi Liu, Sophia Malik, Mona Menk, Paula Meyer-Clason, Zeynep Mizrak, Nikita Neitzke, Salma Orth, Inge Pabel, Josefine Patzelt, Tamara Pawlicz, Henry Petersen, Alicia-Sophie Provosnik, Sebastian Rehberg, Nike Reindl, Leonard Reutter, Lucas-Elias Römer, Rebecca Rosengrün, Zaira Sadowski, Frederike Schäfer, Zoe Schmidt, Robin Schoenholtz, Max Scholz, Emma Schruf, Karl Schulz, Charlotte Schwalm, Anastasia Siebenmorgen, Leonhard Sigel, Anjuli Sirin, Betül Sözeri, Simon Sütterlin, Rana Tanriverdi, Carla Tietzsch, Miron Trabandt, Apollonia Traoré, Simon Trojan, Julia Ucherek, Kaia Ungerer, Rosa Valandro-Ziogou, Artur Vallon, Leon Vanicek, Sonja Wassermann, Jonathan Weduwen, Céline Weimar-Dittmar, Frieda Weixlbaumer, Aaron Widdig, Semih-Efe Yalcin, Cengiz Yilmaz, Fatma Zaatir, Tillmann Zalenga, Stefan Zander, Seraphin Zunzer

LEONARDO-DA-VINCI-GYMNASIUM, NEUKÖLLN

Fatih Aksu, Onur Aksünger, Ramz Al-Qasir, Hassan Ammar, Jennifer Androsky, Rachel Appiah, Yousra Baack, Alexander Bähr, Vanessa Bartel, Lewis-Sean Becker, Joana Behrendt, Robin Berner, Osman Beyaz, Ina Bitterkleid, Mona Bitterkleid, Jan Bölke, Melina Bürkle, Julia Bytomski, Vittorio Canzoneri, Robin Cavalcante Käbelmann, Jonas Cegla, Lemmy Däberitz, Qing-Wen Dam, Leo Dang, Omar Dannawi, Antonia Dibus, Ayse Dikmen, Valentina Doriat, Sina-Sophie Dornberger, Friederike Drescher, Leonora Dullovi, Steven Eggert, Luca Ehrich, Vivien Einsiedel, Ciara Engel, Lilie Fischer, Daniel Fogler, Thomas Gabriel, Alexander Gajda, Nico Gehring, Adrian Gissing, Seren Gönül, Kevin Götsch, Dajana Grabovac, Nathalie Gremmer, Jakob Hafke, Katharina Harpke, Janice Hartmaier, Annika Hauf, Saskia Henning, Jan Felix Henseler, Lennard Höschler, Natalie Jablonski, Daniel Janick, Kenneth Joiko, Lisa Juch, Sophie Junge, Tim Kaiser, Maria Kakhidze, Cenk Kalkan, Güney Karabulut, Hamid Karimi, Josefine Kassuba, Dilara Kehribar, Tayyip-Emre Kehribar, Nils-Fabian Kerk, Nils Knauer, Necip Kösker, Batuhan Kozaneli, Melanie Krause, Ines Krzeminski, Josephine Kukol, Sebastian Kulig-Villanueva, Melina Kuwertz, Görkem Kuyas, Kathleen Lehmann, Patrick Leßhafft, Annika Licht, Altin Loki, Sarah Loof, Nicola Lorke, Jamal Mansour, Jakob von Massenbach, Carina Matiaske, Hannah Meinecke, Cleo Meinhold, Maurice Mundt, Luisa Nemitz, Kevin Neuhaus, Tobias Neustraß, Helena Niclas, Janine Nuhst, Özde Özdemir, Cansel Özer, Melinda Özgül, Ümmü Özmen, Karolina Olejnik, Ivona Omazic, Özben Orukcu, Ali Osseily, Julian Patt, Ana Pavic, Oliver Pelz, Melina Plakidis, Solveig Plehn, Janina Prange, Matteo Pyrlik, Lidija Radosavljevic, Mariana Radosavljevic, Stefanie Räth, Selina Ravera, Joana Rodrigues-Riewe, Aldean Römer, Angelique Rouget, Lisa-Adriana Rumland, Fulya Sahin, Seif Said, Hanni Sandhu, Mirican Scheel, Jan Schiller, Alexander Schult, Gideon Schulze, Sebastian Šiško, Maike Spieweg, Nils Szerwinski, Michelle Tokarz, Sylwia Tomaszuk, Clara Uktar, Jim Voß, Pascal Waldmann, Vanessa Weber, Dominika Wieczorek, Pascal Wieczorek, Michalina Wiese, Sascha Wustrack, Julia Yan, Patrick Zander, Belinda Zech, Kaiyue Zhan

LILIENTHAL-GYMNASIUM, STEGLITZ

Niclas Affeld, Nima Alamdar, Patricia Janine Aschenbach, Isabelle Bär, Anna Benedict, Maren Berthold, Cora Alina Joye Blau, Malena Böttcher, Muriel Buchheim, Hanna Selina Desmonea Buske, Fiona Castendyck, Sara Alison Claassen, Tom Dauer, Catharina Susanne Duckwitz, Jannis Rudolf Eberhardt, Rouba El-Diab, Oliver Engelmann, Erik Lukas Engler, Elena Marie Eßinger, Luca Eyser, Emilia Fernandes Ribeiro, Thomas Ernst-Henning Michael Frank, Charlotte Franzen, Michal Maria Frisch, Elena Meike Gesch, Anna Giorgobiani,

Katharina Gips, Helena Klara Goebel, Saskia Gottschalk, Alina Laura Gries, Roman Felix Habel, Manuel Erik Hahn, Victor Haisch, David Hecht, Niklas Herion, Laura Magdalene Hieke, Henrik Hoelzmann, Adrian Quentin Hörr, Lucas Michael Hoschar, Bennet Hundt, Anastasios Iosifidis, Antonia Natalie Janke, Luisa Maria Jaroni, Alina Kallenbach, Franziska Alessandra Kaluzny, Bastian Kanthak, Nils Vincent Kanz, Emilie Louisa Kebe, Annalena Julia Doris Kiek, Larissa Luise Kind, Julia Klingenberg, Marlen Kristin Ingrid Köpke,

Till Marc Körsmeier, Andreas Nikolas Koundouros, Antonia Krahn, Kai Jan Kriegel, Franziska Lausen, Juline Sophie Annafried Lehmann, Anna Dorothee Elisabeth Leonhard, Puyan Robert Liemann, Ivo Lovric, Antonia Maaß, Juan Mahmoud, Tania Victoria Malczyk, Niclas Maly, Jakob Markus, Carina Tabea Mehrfort, Kerim Merdovic´, Leon Mietge, Elena Ilse Maria Motel, Celia Mudrack, Latife Nasser, Daniel Neumann, Carsten Nicolaus, Katharina Julia Nottebaum, Julia Isabel Ortenburger, Vincent Pöppelmann, Julia Melina Poppe, Nike Leonie Rascher, Lea Rauen, Max Rochow, Gregor Rose, Céline Rouquette, Charlotte Rückert, Felix Ben Schewe, Neele Anna Schiffler, Ole Schlingelhof, Christoph Schmidt, Patrick Schmidt, Maxi Alicia Schmökel, Luca Brit Helen Schneider, Fabienne Schories, Philipp Schulkamp, Charlotte Schulze, Nico Siegel, Risangan Sivalingam, Florian Thorben Andreas Srama, Ovidiu Victor Tatar, Katharina Theel, Joe Triassi, Laura Tamara Triebel, Alexandra Völkner, Lucas David Völz, Julia Anja Wagner, Marie Weber, Lena Sophie Wilkens, Konstantin Lorenzo Winkler, Anna-Amina Zeidan, Annina Antonia Ziehe, Jennifer Lisa Zimmermann, Mark Alexander Zimmermann

LILY-BRAUN-GYMNASIUM, SPANDAU

Karim Abdel-Gayed, Mert Akdemir, Jülide Akdolan, Safa Alaeddine, Asmaa Alashrafi, Laura Alex, Rusendil-Ebrar Atila, Habib Bader, Muhammet Balaban, Vanessa Beyersdorf, Lee-Ann Blümel, Felix Böttcher, Anastasia Bolsun, Julia Bräuer, Sergej Brenner, Florian Bündig, David Chen, Jason Chow, Sanja Nina Cizmarik, Amira Dahleez, Felisa Daminovski, Mariam Darwiche, Elif Delikaya, Thomas Diedrich, Jonas Dold, Alina Drews, Blediona Durmishi, Alma Dzamastagic, Melanie Ebers, Omar El-Haj-Mohamad, Diana El-Nasser, Asena Eldemir, Lisa Ewers, Paul Ewers, Janina Patricia Falcke, Nicolas Forkel, Yannik Fortun, Julia Friedl, Kimico Füßel, Julian Gericke, Soheil Gharibi-Moshfegh, Paula Gorczyca, Lea Farah Heiser, Elena Herholz, Jasmin Herzberg, Amina Hotait, Nico Maximilian Huber, Selma Isik, Dominik Jagos, Laura Kaatz, Ajla Kahrovic, Berran Kalkan, Karaak, Cansel, Sevgican Karasu, Berkay Kayan, Zied Khelil, Marie Celine Kilian, Burak Korkusuz, Lukas August Kuhl, Sabrina Kurkowski, Jelena Lakovic, Natasa Lakovic, Noella Lapinski, Elias Laubinger, Lara Losch, Sebastian Paul Lüdtke, Yuliya Maltseva, Lilli-Ann Marsollek, Aulona Metaj, Antonia Nitsch, Aleyna Özcan, Deniz Sultan Özdemir, Sabrina Owczorz, Kathrin Preis, Hagen Harald Quitz, Hans Richter, Dawid Rozwadowski, Lydia Rupprecht, Anne Schäfer, Jennifer Schlemminger, Sara Sophie Schmidt, Kotchakon Suphan, Nilufar Tahery Boeini, KarolinTechert, Maik Tomaszewski, Ronja Vetter, Maximillian Wolf, Adelina Zagydowicz, Anna von der Fecht

LUISE-HENRIETTE-GYMNASIUM, TEMPELHOF

Alisha Ababio, Amanda Abeysinghe, Abdel Karim Abu-El kheir, Johnasson Ahlgrimm, Sude Dilara Akcagöz, Yaren-Gözde Akkus, Mary Altschuler, Sofia Androleit, Yalcin Apaydin, Nadira Arumahandi de Silva, Melina Arvanitou, Jamil Asmar, Ariana Bahtijarevic, Malisha Baiers, Melis Balimuhac, Lukas Bartholdtsen, Mark Bartholdtsen, Antonia Bechmann, Linda Berrahma, Adriana Bitici, Annika Böhme, Oktay Bohler, Paul Cetin, Zehranur Ceviz, Luiza Cheung, Sandra Christoph, Karl Däberitz, Moussa Dahoud, Paul Darchinger, Canan Demirhan, Bianca Dreißig, Kim Drews, Sinem Dur, Mateo Durán Marquard, Lucie Ebermayer, Félice El Dirani, Viktoria Ellenberg, Momo Erchinger, Ava Fessel, Lena Filaun, Elena Franko, Tom Gerstmeier, Shabnam Goldost, Nonii Gour, Caner Gül, Melissa Harman, Marlon Hartmann, Mattis Hennig, Anke Herzberg, Lina Hilsberg, Paul Himmel, Johanna Hollensteiner, Yassin Houmam, Alexandra Iglewski, Virginia Jacobi, Mathis Jäger, Bela Jahnkow, Victor Jolibois, Daryoush Kabiri, Beatrice Kaiser, Melina Kapitzke, Yavuz-Can Karazehir, Majka Kasiak, Anne-Marie Kasper, Jülide Kayaci, Paul Kemmritz, Mehmet Sercan Kipik, Vasco Klümpen, Aysu Koch, Can Korkut, Nadine Kosin, Leon Kowalak, Frederike Krause, Jessica Krauß, Jülide Kurt, Jasper Leonhardt, Niklas Levermann, Kimberly Ley, Emily Litzke, Daria Ljevar, Tom Menacher, Marius Mertin, Marisol Andrea Moisich, Cyrus Morales, Alisa Morina, Aysu Nak, Julius Neumann, Thien Nguyen, Kadima Njiké, Sarah Oertwig, Ivona Ojdanic, Matea Orlovic, Nora Ouwerkerk, Anita Palej, Yalda Piltan, Jolanthe Prüfer, Janantha Puvaneswaran, Justine Renoir, Josephine Richard, Melanie Scharnowski, Paula Schneider, Laura Schuknecht, Joelino Schulz, Pascal Seipold, Can Sikar, Emily Sorge, Paul Stefanov, Luca Steinbauer, William Suchanek, Mirna Susilovic, Mert Timur, Giuliano Todorovic, Ceyda Topal, Esra Tosun, Laura Trützschler, Dilan Turan, Gizem Turan, Harun Türeyen, Jonas Unkhoff, Katharina Voigt, Jessica Voß, Maximiliane Wegner, Leonie Wichers, Melina Zähb, Izem-Laura Zebun, Sonja Zender

MANFRED-VON-ARDENNE-GYMNASIUM, HOHENSCHÖNHAUSEN

Andrea Adamovic, Sultan Arshad, Vanessa Baese, Tom Barreck, Judith Beyer, Jessica Blankenburg, Maike Breitbarth, Lara Brummund, Sarah Daroui, Hien Thu Thi Duong, Eronda Duraj, Sophie Eger, Jakob Eppmann, Hannes Fiedler, Mandy Fränkel, Kimberley Franke, Danny Freundt, Alexandra Frost, Tania Görlitz, Carolin Goldhardt, Maximilian Groß, Dieu Anh Ha Vu, Charlotte Händler, Alina-Marie Haucke, Monique Hillmann, Stephan Ihlau, Aytel Isfendiyarova, Lisa Jedig, Jannis Jüppner, Jared Kallinger, Belinda Karas, Laura Keller,Mai Linh Khuat, Minh Hai Kieu Le, Georg Klammert, Hannah Klemens, Jana Kliem, Julian Knepel, Jessica Kramer, Emanuel Kröckel, Josephine Kroll, Viktoria Krumpmann, Erika Krylov, Tom Krzeminski, Arina Kuranova, Lukas Landgraf, Anton Lange, Quynh Anh Le, Franka Lehmann, Christopher Leipold, Sebastian Lietz, Eileen Litschke, Gia Hana Lotzer, Susanne Phuong Mai, Josip Markovic, Lena Marohn, Isabel Matthes, Saskia Moritz, Robert Neetz, Ngoc Van Anh Nguyen, Nhat Quy Nguyen, Thuy Duong Lisa Nguyen, Hanh Nguyen Thi Duc, Fabian Pankotsch, Susanne Peter, Linh My Nguyen Pham, Florentina Pohl, Hedda Pusch, Eric Reinsberg, Lucy Rennert, Juliane Rickert, Ellen Riemer, Sabrina Risch, Laila Sabek, Marius Schatte, Jessica Schirmer, Vanessa Schmidt, Paul Schulz, Jim-Philip Sedlacek, Jan Sprenger, Viktoria Stahlbaum, Fabian Steinborn, Daniela Terechin, Til Thiede, Mareike Thomas, Anja Tobeck, Marvin Trübenbach, Jessica Wagner, Patricia-Ann Walther, Luise Wegener, Sarah Witte, Shanshan Xu, Claudia Zahn, Jotan Zierep

MARCEL-BREUER-SCHULE (OSZ HOLZTECHNIK, GLASTECHNIK UND DESIGN), WEISSENSEE

Abiturientinnen/-en der gymnasialen Oberstufe: Nouma Adler, Yemaya Arnold, Vivien Bauch, Paula Beck, Stacy Berndt, Tim Braunseis, Tamiya Brooks, Lea Brosche, Dennis Czerwionke, Steven Daumann, Maya Dengs, Rico Ehmke, Lisa Ezeoji, Marika Gebauer, Lara Geier, Johanna Groß´, Fabian Heiland, Pascale Heinze, Kilian Henner, Vanessa Heusler, Paula Hinz, Ann-Kathrin Hoffmann, Josephine Holzhaus, Filiz Hunold, Isabell Jäkel, Christin Jordan, Michael Kariuki, Philipp Kasbohm, Laura Kauffmann, Leolu Kowalewsky, Cindy Kramer, Sarah Kwasnicki, Jonathan Langer, Jodie Laufer, Sini Lenger, Lilith Lohan, Lissa Lopez Rubino, Saliha Louca, Lisa Maczkowicz, Julius Menzel, Mairin Meschke, Alexander Modeß, Vanessa Münchehofe, Jacoub Nabi, Jennifer Netz, Charlene Nowak, Anne-Maria Ollech, Iman Omeirate, Miriam Otto, Tabea Pahlisch, Romina Parey, Jonas Peschel, Mara Powilleit, Jessica Rische, Antonia Rödel, Vanessa Rostock, Ali Sahin, Pauline Schädlich, Jonas Schulze, Peer Schumann, Constantin Siejak, Vivienne Spilker, Sophia Starck, Sophia Stenger, Oscar Stephan, Sheena Stolz, Maximilian Stolzenbach, Kemal Türkmen, Lena Ulzhöfer, Tana Urban, Leon Walk, Moena Weiss, Paul Wende, Anton Wendel, Sarah Wendt, Sascha Wiewiorra, Caroline Wucherpfennig, Lara Zander, Emma Zylla

Abiturientinnen/-en der Berufsoberschule: Robert Becker, Mariela Bogdanova, Johannes Boldt, Kira Börner, John Calvin, Robert Ertel, Emily Göres, Matthias Hofmann, Eike Idel, Sahra Kharrat, Petia Koteva, Quila Maaß, Mohammed Maqsood, Frederik Melms, Adam Nadobny, Alex Nöll, Antonia Perak, Julian Piekarczyk, Gino Richardt, Willy Schmidt, Anselm Strathmann, Jan-Willem Suselbeek, Artem Yudin

Fachabiturientinnen/-en der Berufsfachschule (Technische/r Assistentinnen/-en für Produktdesign mit allgemeiner Fachhochschulreife):

Boglàrka Balàzs, Martina Baltzer, David Barz, Kamile Bayram, Stefanie Beilicke, Kateryna Borysyuk, Stefanie Beilicke, Matthias Bogusch, Ariana Dropuljic, Eric Ehrhardt, Rabia Erenerdi, Tom Fuhrmann, Vinzenz Geyer, Darius Gruschovnik, Elisabeth Halm, Ira Heimann, Fabienne Hilbig, Leon Hirsch, Benjamin Kaczynski, Cindy Kähler, Christopher Kirchhoff, Tilman Köpsel, Nicole Kowalewskij, Thorge Krüger, Anna Kuschnereit, Paul Lach, Marvin Lassotta, Ekaterina Lust, Tami Matzigewski, Ferdinand Neukirch, Yen Nguyen, Max Pandza, Serafin Piber, Cansu Piravusta, Kristoff Richter, Chantal Sakrak, Elisa Salewski, Abdulmunim Sari, Aldo Schermer, Matti Scheumann, Jakob Scheurlen, Cornelius Schulz, Linus Schütz, Tolga Sencan, Dimitri Sobenin, Vincent Söyler, Maximilian Treytnar, Mikail Vural, Julia Weitlandt, Vincent Wolck

Fachabiturientinnen/-en der Fachoberschule: Jan Adam, Yannick Adler, Keywan Ahmadvand, Arno Anders, Emil Anders, Anna Bachmann, Tim Beitz, Nicolai Bülow, Giulia Canzoneri, Miles Everding, Eric Fourmont, Joshua Hake, Marco Hauser, Victoria Hendrich, Elena Hergenhahn, Nicolai Hollmann, Anna-Sophie Holzhaus, Jacob Hornich, Tom Joneleit, Maria Klinger, Matthias Klotz, Maron Markgraf, Leon Matting, Lisa Müller, Martin Neumann, Paul Rebentisch, Michael Riske, Federica Rose, Peter Scheurer, Elias Scholz, Chester Schuffenhauer, Laura Sieg, Jens Switalla, Fay Walsh, Thomas Walther, Linus Wübbe

MARGARETHE-VON-WITZLEBEN-SCHULE, FRIEDRICHSHAIN

Katharina Brauner, Friederike Dietzel, Marvin Hellmanzik, Simon Kauschke, Robert Petereit, Sidney Schatz, Steven Schatz

MARIE-CURIE-GYMNASIUM, WILMERSDORF

Lasan Abdullah, Dior Adler, Miro Akyol, Manuel Almeida Musiol, Gregor Apelt, Emmanuel Aronis, Orkan Arslan, Nathalie Asmus, Kevin Assaf, Alexis Bagia, Noel Bartsch, Aylin Bati, Florian Bäßler, Lili Bäßler, Kim Beckmann, Sarah Belaifa, Sonia Belaifa, Franziska Benzmann, Juri Bergmann, Dorothea Birth, Tair Borchardt, Katarina Bozic, Marieke Braack, Nora Brandes, Anna Breest, Sara Bürk, Alexandros Calios, Levin Carl, Dilara Coskun, Kimon Dimitriu, Lotta Drachsel, Noemi Epp, Katharina Erbe, Kübra Esmer, Nils Figura, Anne Fittje, Nathalie Floris, Ladi Fosung, Maurice Gerohe, Johann Giani, Carlo Goerke, Hakan Güngör, Azize Gürlek, Bibiana Haller, Jakob Hamann, Dunia Hassan, Katinka Heidemanns, Nick Holdorff, Johanna Hümpel, Ibrahim Issa, Chantelle Jackson, Leonardo Jager Fonseca, Nina Janke, Stjepka Jany, Robert Jaschek, Shamin Javadi, Tim Jeske, Jakob Kalbantner, Sena Kebede-Amente, Vanessa Khamis, Finn Kinzel, Charlotte Kleinau, Tatjana Kremenovic, Johanna Kreutz, Leonardo Krohm, Sophie Leopold, Ida Lieback, Lisa Liptow, Aida Mechai, Elias Menzler, Lou Messerschmitt, Marvin Michels, David Mies, Karim Mohamed, Ella Morgen, Nina Müller-Wirth, Eliana Obereisenbuchner, Sinan Özogül, Janaina Pantke, Josef Paul, Matthias Pfender, Claudia Pietura, Paul Pietzcker, Annamaria Pispico, Pauline Plog, Julika Pruß, Robert Prust, Mila Rabini, Ben Rädisch, Charlotte Radon, Marc Raimann, Josefa Ramirez-Sanchez, Cara Rembe, Fariborz Reufi, Nele Riemann, Antonia Rothbarth, Rowena Römer, Dana Saldsieder, Lara Schiffelmann, Lukas Scholer, Jurij Schönfeld, Nicolas Schwarz, Lola Seeger, Charline Semren, Ola Shalha, Joris Sluijmer, Elisabeth Stücker, Franziska Tarnow, Noah Thiede, Moritz Tittler, Sinem Tugtekin, Leonie Vogelsang, Clarissa von Bostell, Pauline von Wachsmann, Alina Walther, Alica Wende, Lars Wessel, Marlon Wiese, Josephina Winkelmann, Leon Winkler, Selin Yaslanmaz, Lukas Zängle, Selin Zenginoglu

MARIE-ELISABETH-LÜDERS-OBERSCHULE, SCHÖNEBERG

Hanna Senait Semret Abraham, Antonia Adameit, Aylin Nursel Balci, Cassandra Justine Banse, Berfin Cacan, Kübra Celik, Feyza Celik, Shoha Hossain Comet, Josephine Julia Devrient, Sarah Friedl, Tabitha Fritzsche, Celina Cindy Gresens, Gizem Hanelt, Calum Hedtmann, Chantal Moreen Hountondji, Ibrahim Jezzini, Noel Kanagaratnam, Ayca Karakus, Mary Wanjiru Kingori, Vera Binta Knick, Hanna Kniesche, Severin Sebastian Körfer, Meryem Korubay, Levin Yannick Kramme, Michelle Janine Last, Celina Chiara Lockfeldt, Mateo Meese, Angelique Narnbach, Tine Neumann, Sofia Nora Noltus, Denise Melina Nörenberg, David Besir Önkur, Athena Liway Otto, Eslem Özdemir, Hasibe Özdemir, Nergiz Özkan, Selin Kader Özkan, Nadine Pinkawa, Bejda Puhovac, Vanessa Reiteritsch, Joel Schulz, Timothy Schulz, Nina Seidel, Ela Sekmen, Mattina Sellu, Natascha Stehning, Jennifer Teuber, Yasemin Toptan, Tiberia Ünal, Vanessa-Daniela Veiltl, Sebastian Wimmer, Fatma Nil Yilmaz

MARTIN-BUBER-OBERSCHULE, SPANDAU

Selin Abert, Finn Adam, Kadir Akcay, Deborah Anders, Merlind Apitz, Lisa-Marie Arendholz, Okan Bacik, Dunja Barakat, Ajlin Bekir, Phillip Berneburg, Obsee Beyene, Lydia Böhmer, Paula Braun, Doreen Bremer, Jannika Brunn, Edin Dedic, Niklas Deffland, Philina Diete, Amy Dillon, Melissa Drost, Tabea Duba, Balduin Eilmes, Nadja El Bahry, Rut Engelhardt, Michelle Erdmann, Anna Feldmann, Anna Fenske, Sarina Fischer, Lea Freibott, Darius Gabriel, Kilian Galle, Nicolas Gediga, Jannis Geister, Valeria Grunack, Marie-Luise Guyot, Annika Hartlieb, Feline Havenstein, Jessica Hensel, Tamer-Mecit Herek, Timothy Hering, Vivien Heßler, Marius Heying, Sophie-Marie Huse, Mertcan Inci, Natalie Jambor, Yvonne Jesse, Julia Jürs, Jan Just, Amy Kaatz, Stefanie Kelling, Kim Kieckhöfer, Lennart Kiesele, Samuel Kisaköse, Nina Koch, Lina Kofeld, Yasemin Korkusuz, Niklas Kostowski, Carlotta Kreuzer, Fabian Kuhnert, Annalena Küster, Paul Laga, Ruben Lange, Anthony Langer, Leonhard Lenz, Lukas Lietz, Anna-Khamma Long, Matti Lorch, Charlene Lüttich, Anthony Mader, Christoph Matschoß, Juri Mertens, Merlin Mertins, Felix Miarka, Lennart Migala, Nils Müller, Delia Naghavi Alhosini, Nicole Najdowski,Nils Nowak, Feline Ockert, Luca Orlowski, Hendrick Pahlke, Louisa Peisert, Aaron Pieper, Tobias Plantikow, Antonia Priebe, Vivien Priebe, Gabriela Raeder, Julietta Romanowski, Cerrigan Rose, Denise Rothkegel, Tanita Schambach, Kimberly Schellenberg, Pia Schladitz, Anna Schmitt, Cecily Schoof, Marie-Sophie Schubert, Tom Schubert, Jesper Schüler, Amelie Schultz-Zehden, Julia Schwemmer, Timm Seegert, Joana Seeliger, Yannik Spann, Jana Steffens, Rebecca Stein, Eldina Šuta, Selina Tedde, Aron Thimm, Anna Thode, Julien Tiemens, Tammy Tietz, Luisa Vogeler, Adrian von Schmude-Trzebiatowski, Richard Walbröhl, Micha Wartchow, Oliver Wiater, Gizem Yilar, Denise-Doris Zarnowski, Sebastian Zeise, Maia Zenker, André Zlobinski, Wiktoria Zurak

MARTIN-WAGNER-SCHULE, (OSZ BAU II), WEISSENSEE

Allgemeine Hochschulreife: Can-Gökhan Baydere, Franziska Behrens, Dorian Freund, Ilya Gulin, Julia Kloos, Katharina Maria Marin, Hamad Suleman, Jeniffer Wernitz

Fachhochschulreife: Tayfun Bati, Celina Bilbal, Xezal Cicek, Furat Dogan, Steffen Gack, Maximilian Gaertner, Isa Genc, Marcel Jedynak, Aleksandra Krawczyk, Cansel Obi, Justine Piotrow, Lorenz Rübenstahl, Mete Alperen Sari, Filip Piotr Swiatkowski, Viktor Voigt, Mustafa Yildirim, Zümrüt Akbaba, Jacob Bark, Dennis Fazlagic, Jens Kaczmarek, Ali Ihsan Kaya, Julia Loschert, Valentin Maras, Felix Pantel, Jan Powelz, Qendrim Rekaliu, Robbert Roßius, Fayaq Rwrast, Büsra Yilmaz, Sura Altuntas, Emre Alüste, Sulim Amadaev, Adem Atik, Marko Bagaric, Yannick Börder, Jeffrey Conteh, Halil Coskun, Melda Gültekin, Marcel Heinze, Than Ha Le, Sibel Namidar, Leon Sharif Osman, Denilson Jonas Pedro, Hans-Georg Sachs, Pascal Sathanantham, René Stolze, Kavitharany Uthayakumar, Lucas Yeboah_Afari, Yasin Atik, Muhammad Atmis, Harun Celik, Celina Frahn, Tugba Göker, Kadir Koc, Vedat Kocaoglu, Katarina Marinkovic, Muhammet Metin, Elmen Huhi, Kai Schünhoff, Mehmet Sevinc, Tanriyar Turali, Hilal Yildirim, Fatma Basrin, Dominik Ceka, Sena Erol, Eren Evren, Rexhep Hajrizi, Tillmann Hoppe, Tobias Jacobi, Amin Kassim, Serhat Kaya, Fardin Khan, Gudhar Mohamad, Fevziye Özbay, Philipp Rosenthal

MAX-BECKMANN-OBERSCHULE, REINICKENDORF

Naheda Abou-Amche, Ingrid Barros Lopez, Alexander Barry, Patrick Basener, Eyyup Bilgin, Maximilian Blehe, Giovanni Bonsignore, Buket Bozlar, Philine Bräuer, Sophie Brandt, Yusuf Cantürk, Cengizhan Cetin, Pascal Cooper, Timothy Cubunda, Abdul-Rahman Daher, Rebecca Dübbers, Felix Eichstädt, Melanie Eisermann, Tom Elsbernd, Onur Erzik, Paddy Felsmann, Moritz Freise, Nadine Funk, Christian Gach, Darron Gartz, Alissa Geffert, Darren Goerke, Lennart Götting, Marta Gorna, Leonard Graf, Lava Haji, Anna Hanisch, Marc Hassa, Mirjana Hegedis, Elisabeth Herse, Lena Herter, Kimberly Herzberg, Miriam Idrissi Kamal, Laura Jekabsons, Viorel Kaatz, Feline Keilinghaus, Lars Kellner, Dominik Kemnitz, Jonas Keskin, Zahraa Khreis, Jan Kirchhoff, Maurice Klima, Xaver Kobs, Viviane Koch, Benjamin Köhler, Oliver Kolokewitzsch, Layla Kosching, Florian Kremser, Benjamin Kröger, Conrad Lox, Jelffry Checo, Tessa Massling, Sebastian Mekas, Kathrin Moser, Nathalie Müller, Sabrina Müller, Patrick Neumann, Marie-Christin Nielsen, Simay Örnek, Dilara Özgüven, Elisa Peter, Dominik Piegsa, Pascal-Dominik Radtke, Ann-Kathrin Rahmel, Leonardo Rasche, Mike-Christopher Reblitz, Celine Reichel, Anceline Reupke, Patrick Ristau, Patrick Röhl, Mashid Salem-Zadeh, Ilayda Sarisakaloglu, Anastasia Schernetzki, Martin Schittler, Felix Schröder, Franziska Seibusch, Thorsten Siemeister, Elisabetz Slobodyanyuk, Lena Stein, Marko Studen, Alexander Sverlov, Jonathan Szur, Özge Tokdemir, Julian Unterdörfel, Sabrina Voß, Julian-Leon Vossen, Nadja Wendel, Isabel Wiedera, Rebecca Witte, Belgin Yildirim, Zelal Yildirim, Kübra Yontar, Marko Zlatunic

MAX-DELBRÜCK-GYMNASIUM, PANKOW

Haider Abdul Hadi, Onur Aras, Sieglinde Arnold, Leonard Aulfes, Tim Backensfeld, Pia Badstübner, Ronja-Jahmina Baule, Lisa Behnke, Jacqueline Behrendt, Katharina Berhold, Marvin Bläck , Amanda Bohlscheid, Nastasia Böke, Sophia Bormke, Lisa Böttcher, Ronja Brandhorst, Giara Brown , Ricardo Brüsch, Alicia Cofalla, Selin Coskun, Paul Crone, Zoé Cyrus, Hugo Dietrich , Luisa Dreier, Clemens Düsterhöft, Selin Elci, Sophia Freiwald, Alina Frerichs, Dustin Frerichs , Carl Gebauer, Alina Geißdorf, Jonas Gilbricht, Milena Girlich, Marvin Gleffe, Marlene Goessgen , Lisa Gollub, Laura Golz, Julien Grond, Lea Günther, Lina Günther, Tim Gutta , Philip Haenel, Hanna Haffner, Matteo Hammerschlag-Telesca, Julius Hänchen, Carla Hansen, Lea Hase , Philipp Hebert, Felix Helaß, Nadja Heller, Luisa Hennig, Paul Herzmann, Fabia Hirschfeld , Kaj Hoffmann, Marlene Horzetzky, Clara Hundertmark, Felix Husic, Leonard Ippen, Sara Isailovski , Annelie Jachmann, Fabian Jacobi, Friedrich Jaeger, Laura Jahrmann, Malene Junge, Josua Kaden , Lorenz Kalka, Daniel Karolewski, Alex Kasper-Mendonca, Max Kaufhold, Anton Klatt, Maximilian Kleinau , Marvin Kluge, Leonard Knorr, Johannes Koch, Kilian Krause, Lennart Krause, Maximilian Krüger, Viviana Krüger, Emilia Kuschel, Antonia Laag, Gina Lefler, Morten Lehmann , Stephan Leich, Leonard Leikauf, Chiara Liebig, Niklas Lindemann, Matti Lindstädt , Lilly Lingott, Robin Ludwig, Anna Lutze, Marlin Mäbert, Jannik Marten, Christopher Mattke , Amelie Messow, Lina Möbius, Kilian Möhling, Luisa Müller, Florian Münzer, Anne-Katrin Netzband , Paul Neugebauer, Christopher Neumann, Louis-Paul Neumann, Magdalena Neumann, Dinh Ha Diem My Nguyen, Magdalena Nischik , Lisa Nitschke, Albert Nowitzki, Judith Oldenkott, Marie Ott, Lea Sophie Pagels, Mirko Pandzic , Lilly Paykert, Sina Piontek, Anna-Lena Podszus, Nadine Preuß, Paul Pulkenat, Mareike Rathgeber , Paul Reichhoff, Niklas Reschke, Franz Reuel, Laura Richter, Jamie Lee Rieck, Theresa-Charlotte Rieckert , Bruno Rudolf, Leonie Ruske, Alicia Schäfer, Christopher-Robin Scherbakowski, Pascal Schindler, Malte Schlichting , Bianka Schlifka, Laura Schlüter, Luise Schmechel, Peer Schmidt, Elisabeth Schneider, Stefan Schröder , Kim Schulz, Edgar Schulze, Emily Schulze, Josefine Schumacher, Otis Schwanke, Freya Schwemm , Paul Seeger, Laura Seidlitz, Milena Siniarska, Nele Sommerfeldt, Johann Stapel, Carl Steffens , Laura Steinbrück, Dominik Steiner, Brian-Lee Steiniger, Carlo Stilch, Tom Stöwesand, Justine Strempel , Lea Stüber, Annelies Synofcik, Annika Thamm, Julian Thoß, Max Tölke, Anna-Lena Trapp , Arianna Volpe, Leonie Wagner, Emilia Wessel, Aljoscha Wiehe, Anna-Lena Wiesmann, Jakob Wittann , Elias Wolf, Juliane Wolf, Paul Wolff, Luka Zietemann, Sebastian Zimmermann, Lena Zudnick

MAX-PLANCK-GYMNASIUM, MITTE

Togrul Abbasli, Mohamed Abolil, Ahmad Al Machout, Ali Al Yaseri, Batul Ali, Lien Arafeh, Ediz Atalay, Fatma Selenay Atesci, Kassem Ayad, Gülruba Aykurt, Roman Balschin, Asmen Baylav, Emircan Benli Valentina Beqiri, Adelina Bergen, Aycan Bozkir, Jeremy Brautzsch, Long-Yun Emre Cam, Sarah Campehl, Tugba Cetinkaya, Kaan Ceylan, Jaeeun Choi, Eunseong Choi, Mohamed Damba, Sinan Dereli, Janny Duong, Miriam Eisold, Sofian-Habib El Heddi, Kevser Ergül, Julia Ernesti, Onur Eroglu, Serkan Eser, Daniel Fernau, Sahra Frhan, Hrachik Gevorgyan, Mohammad Ghafar, Berivan Güleryüz, Malik Günes Jakob Haas, Leonie Herwartz, Daniel Hochmann, Janina Hok, Rubab Hussain, Mona Hweidi, Muslim Ibragimow, Minh Tung Jarchow, Aylin Kamaci, Merve Karacan, Honya Karim, Elizaveta Kashynskaya, Esra Keskin, Ezgi Kilic, Marianna Kirschling, Maximilian Kostka, Jasmin Kreho, Duc Minh Le, Liliana-Nikol Leybovich, Nargiz Mahammadivand, Hussein Makki, Marie Matzerath, Natalie Merkel, Arun Meyappan, Djawid Müller, An Mai Thanh Nguyen, Philip Nguyen, Mordem Oban, Valeria Orschewski, Emilia Oserowski, Aylin Özbek, Maria Pleger, Sarah Rashid, Daniel Reich, Jumana Saleh, Astghik Sarukhanyan, Leonid Sawlin, Alexandra Schulz, Eliza Selmani, Dzmitry Shumik, Emre Simsek, Linda Storch, Sodnomtseren Sukhbaatar, Illya Tipikin, Diana Toropov, Nhut Quang Tran, My Yen Tran, Cam-Tu Isabelle Vu Thi, Ricarda Winderlich, Szymon Wittek, Zeynep Yigitoglu, Dilara Yilmaz, Nurdan Yilmaz, Mehmet Ali Zarali, Stephanie Zoll, Ilyas Zwanzig

MAX-TAUT-SCHULE (OSZ GEBÄUDE-UMWELT-TECHNIK), LICHTENBERG

Florian Bähr, Dustin Bergman, Lea Böhme, Jason Donner, Thassilo Dräger, Denise Frese, Sophie Hanetzky, Linda Kaeser, Heinrich Kulka, Pauline Liekweg, Nico Lipski, Kilian Lüttge, Moritz Ott, Alexander Ozimek, Toni M.T.Peschel,, Eric Pohlandt, Pascal Potrafke, Ramon Rosenau, David P. Schaak, Michelle Schinköth, Sophie Schmidt, Philipp Schöne, Sebastian Schulz, Jakub Setla, Dominic J. Simroß, Roy Voß, Bastian Wenta, Lars Wiewald, Marthe Zeja, Erik Zirra, Christian Hille, Jens Kelterborn, Koos Kirsch, Alexander Schweigert

MELANCHTHON-GYMNASIUM, HELLERSDORF

Isabell Barby, Marie Bartelt, Joana Bergemann, Laura Bernholz, Florian Beyer, Adam Bisharat, Elisabeth Böttcher, Victor Böttcher, Laura Breng, Shawna Degler, Ivan Demanov, Dennis Dittmann, Shari Dittrich, Julius Döring, Anna Donath, Elisabeth Ebert, Florian Ebert, Diana Fischer, Johnson Gaulke, Josefine Gelsdorf, Tristan Georg, Melissa Geyer, Eric Gliemann, Michael Graf, Caroline Harnisch, Svantje Helms, Reneè Hörnig, Emil Hu, Caroline Huth, Tom Irmler, Lena Jahnke, Martha Jansen, Julia Kampe, Markus Koop, Janna Kuck, Leander Kutz, Vanessa Lange, Luisa Langner, Tom Mackowiak, Michelle Majer, Cedric Malack, Julia Maus, Yannick Noth, Dominic Panjas, Elisa Plaasch, Anna Pommerening, Isabell Quaas, Luisa Raabe, Benedikt Rabus, Ben Rüttinger, Felix Schoknecht, Nick Schulze, Niklas Schulze, Stefanie Schulze, Selina Skwirblies, Sarah Sobottka, Judith Steiger, Niklas Stephan, Max Vogt, Celina Walther, Saskia Weiß, Annika Weißer, Leon Wenzel, Karl Wieting, Florian Woelki, Lena Zander

MERIAN-SCHULE, KÖPENICK

Laura Albrecht, Rosali Albrecht, Niclas Becker, Lorenz Behrendt, Franziska Berndt, Lisa Berndt, Pirka Bialas, Nico Bischoff, Philipp Block, Paula Blohm, Nathalie Burkowski, Celina Czeczatka, René Dannroth, Antonius David, Philipp Dehne, Jamie-Lee Domin, Laura Dreyer, Annette Edik, Juliette Engelmann, Felix Ersel, Karsten Fankhänel, Leon Fenger, Vanessa Fiedler, Andre Finck, Fabian Fischer, Felix Förster, Ramy Fouad, Celine Frank, Luise Ginglas, Laura Glodde, Nicole Glogau, Laura-Luisa Göing, Sarah Große, Leon Gruchmann, Laura Haase, Felix Hahn, Philipp Hallmann, Michelle Hantsch, Jona Harbig, Christin Hauche, Lisa Heiseler, Markus Helmdach, Nick Hertzberg, Sophie Hieske, Armin Hoffmann, Robert Hortsch, Yamenna Kabia, Tim Kadur, Melina Kamin, Karina Kaphengst, Tom Kirchner, Natasche Knabe, Tim Kuß, Kitty Linke, Laura Linke, Malte Linow, Vanessa Litterst, Melina Lorenz, Ian Lüdke, Charleen Mater, Nele Metzig, Nico Michalkiewicz, Marcel Misiewicz, Phillip Moersch, Alois Müller, Nadja Mülling, Thu Nguyen Ngoc, Alisha Ohlander, David Pierags, Nicolas Pilz, Jenny Pollmer, Kai Rehbaum, Susan Reichardt, Hendrikje Reiher, Jennifer Riechert, Adrian Rodriguez Weber, Ylva Sachs, Kai Christopher Schenk, Elisa Schindler, Marvin Schmidt, Nico Schöllknecht, Patricia Schwittay, Maurice Siebert, Johannes Spruth, Nora Stavenhagen, Charlotte Stehle, Jonas Stichling, Lennart Stridde, Tim Telser, Michelle Thieme, Fabian Thomas, Oliver Tworkowski, Timm Vogel, Dennis Vorsatz, Tom-Magnus Wasmund, Max Wegener, Tabea Wengler, Sven Wicha, Juliane Widiger, Betti Wiegand, Sophie Wille, Niklas Zanker

MILDRED-HARNACK-SCHULE, LICHTENBERG

Ruslan Adilgereev, Anika Benke, Albine Berger, Robert Bethmann, Maximilian Boden, Neriman Demir, Ha Quyet Duong, Mikhail Dvoryadkin, Francesco Enseleit, Meryem Eroglu, Sara Friese, Eric Gärtner, Julia Glaeser, Isabella Göbel, Artan Haxha, Patrick Hein, Luise Hinkel, Thanh Nhan Hoang, Christina Huhn, Celina Irmschler, Seihan Kahirov, Albert Kinderknecht, Freya-Luise Köhler, Tatiana Kountinova, Oliver Kriesch, Dean Kwiatkowski,Lily La, Evgenij Litosov, Andreas Martin, Wladislaw Maximow, Oliver Meister, Valjbona Mejdi, Peter Merkel, Yannick Ralph Merkl, Niklas Mielke, Suriya Navakumar, Alexandra Neumann, Bao Han Nguyen, Jasmin Nitschke, Nina Päske, Samann Peramous, Aaron Pittelkow, Lajla Rasulova, Michael Regel, Jonathan Rey, Sälkan Rosbeiani, Stefanie Schiller, Dennis Schmidt, Sophia Schmidt, Lisa Schulz, Yana Shenderovska, Anton Stabel, Thora Stenzel, Swea Süptitz, Nuttakan Sukarat, Tatjana Tarasowa, Sharon Temblowski, Fabian Thoms, Michelle Thust, Schamil Umarov, Irina Uustal, Angelina Weber, Robert Weißbach, Francine Wicenty, Lisa Xu, Marvin Zimmermann

MOSER SCHULE - SCHWEIZER GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Leonard Berinson, Anna-Lea Beyer, Ilja Beyer, Dennis Claußner, Maurice Demant, Clivia Erb, Lara Farkić, Tom Flaskamp, Lukas Gabriel, Isabella Galipp, Henriette Ganz, Leïla Genschel-Kaylor, Valérie Hörmann, Eric Jacob, Cirenia Jahn-Fernandez, Lavinia Klarhoefer, Bruno Kluwe, Caĝla Koçbay, Max Kostanian, Iphigenia Kotsilas, Nicolas Lepartz, Paula Mayer, Judith Melzer, Vincenz Meyer-Hetling, Robin Neumann, Lisa Marie Otto, Sandrine Petruschinski, Maximilian Pichler, Marc Potthoff, Leonardo Reiter, Raffael Rozas, Fanny Schenavsky, Alexandra Schnorr, Sergen Serpin, Cristina Sotelo, Kyra Thoma, Aloys von Hohenzollern, Oona Wennmachers, Alonso Wilmes, Filius Wolf, Vinzenz Wollny

MUSIKGYMNASIUM CARL PHILIPP EMANUEL BACH, MITTE

Sebastian Adrion, Anna Bernardini, Pia Duderstadt, Anna Gretschmann, Anna Lang, Marie Langlamet, Josef Lehmann, Ricardo Müller, Theresa Dong-Myoung Park, Philip Schilz, Amelie Schreiber, Georg Stegemeyer, Johanna Strümpel, Anrui Sun, Niklas Tscherwitschke, Antong Zou

OSCAR-TIETZ-SCHULE (OSZ HANDEL II), MARZAHN

Allgemeine Hochschulreife: Lisa Boggasch, Denise Bruch, David-Maurice Buley, Geneleen Edano, Farah Farhat, Elisabeth Gbanamou, Charleen Lange, Holger Nauschütz, Valentin Ott, Julia Storm, Cazy Unger, Silda Vitt Müller

Fachhochschulreife: Kristin Batratschenko, Diana Baumgartnere, Suhejb Berisa, Timm-Robin Bodtke, Eric Bohm, Hendrik Bredehöft, Edison Cocaj, Mubera Dino, Leon Düren, Eric Ewert, Max Franz, Kristine Gauert, Steven Gruhlke, Marvin Häker, Tom Jockisch, Denise Kablitz, Farid Kaliev, Lucas Maria Klein, Niko Klug, Al'ona Koroid, Alexander Kraska, Nils-Philipp Kutzner, Markus Lahn, Sophie Mena Chavez, Timo Mertens, Tobias Neubauer, Amalia Nol, Lisa Pannewitz, Denis Renz, Steven Schaepe, Pascal-Erik Scharein, Erik Schlünz, Alexandra Schrank, Douglas Bernhard Schulz, Paul Seltmann, Claudia Szczesny, Maria Timmermanns, Hoang Anh Tran, Michael Trettin, Marie Tusche, Daniel Williams

OSZ BANKEN, IMMOBILIEN UND VERSICHERUNGEN, TIERGARTEN

Abd Adlouni dit Renno, Mehmet Aksoy, Nujin Alp, Musa Altunkaynak, Yusuf Altunkaynak, Farhanos Amiri, Anil Aras, Büsra Araz, Nicole Ates, Seyma Basacik, Ebru Baskis, Sophie Berger, Sahra Chouayeb, Büsra Cicek, Muharrem Coban, Mehmet Murat Dalkic, Farid Effendi, Muhammed Ali Erol, Tom Färber, Gaye Geckin,Cem Heilgermann, Shottom Hossain, Hannes Jahn, Besa Jusufi, Batuhan Karadeniz, Aaron Kruschinski, Merle-Sara Kunze, Shahin Lakai Andi, Danny Jeremy Lewis, Vanessa Manin, Luisa Mathes, Juliane Matz, Maria Meixner, Moussa Nassrallah, Tina Nguyen, Nursinem Pala, Elif Nur Palazca, Susanna Ramadan, André Raynaud, Alaadin Razzouk, Senem Sever, Tokay Sevgi, Stefan Niko Stankovic, Sevan Terandaz, Francesco Urso, Fabian Weisel, Daniel Zelei, Felix Zerbe

OSZ BANKEN UND VERSICHERUNGEN, MITTE

Hochschulreife: Patricia Boateng-Ntow, Christoph Bohl, Mihriban Medine Candemir, Lena Melisa Genc, Christian Groth, Jonte Hauschildt, Nick Jokisch, Adelina Maloku, Timo Priebe, Rebecca Schümann

Allgemeine Fachochschulreife: Ziya Hüsnü Ak, Serhat Altin, Pinar Atakan, Maureen Ann Belen, Michael Rainer Dieter Bodis, Maurizio Camilleri, Emircan Duman, Korbinian Feldmeier, Michael Andreas Hollweck, Sevinc Ince, Sema Kartal, Artus Klinger, Anas Kubik, Yeabsera Mengistu, Jasmina Missoum, Annemarie Pache, Abdullah Sahin, Karolina Sajnog, Julian Brian Salata, Lejna Sarotic, Friedrich Schöneburg, Eric Stephan, Yusuf Tubay, Junaid Yaqub Warrich

OSZ BÜROWIRTSCHAFT I, STEGLITZ

Allgemeine/fachgebundene Hochschulreife: Hermine Boehm, Sascha Debatin, Hussein El-Ali, Joe Fierek, Valentina Fongo, Emre Günsayan, Selvihan Kaya, Timo Koppe, Katharina Krueger, Keanu Rahn, Melissa Rieck, Anita Roth

Fachhochschulreife: Karim Abo Azma, Miriam Ahmad, Maliha Ahmad, Simon Ali, Pedram Alizadeh, Eray Altunkemer, Irem Ates, Djenabou Barry, Toni-Marie Bebersdorf, Agnesa Berisha, Alica Berthold, Erik Bieber, Isabelle Bohm, Tim Brasching, Sabrina Burkhardt, Tugce Cabuk, Cagla-Buket Canseven, Adelisa Catovic, Mehmet-Ali Cavdar, Selin Cavundurluoglu, Oguzhan Durmaz, Yesim Esmer, Ben-Nahum Essounga, Melisa Felic, Alessandro Filigno, Hassan Fnaich, Timur Gayret, Carolina Gehring, Burhan Gökgöz, Dmitri Graf, Gamze Gül, Fabian Henschel, Leila Heres, Carlos Heyden, Iwas Iwas, Nadine Jessica Charlotte Jobsky, Neslihan Karakoyun, Pia Kaube, Philip Timo Kugler, Cassandra-Jacqeline Kuhrt, Tim Lehmann, Victoria Macrina, Antonela Markov, Bojana Markovic, Khalid Massaad-Boermann, Shiwa Moghbali-Hanzai, May Mohamad, Umut Nak, Thenuja Navaratnam, Jeremy Neumann, Aylin Onayli, Fatih Örs, Maria Paleha, Michelle Pirschel, Furkan Polat, Marvin Richter, Vera Rohleff, Jaklin Schalbaia, Denise Schilling, Benjamin Schulze, Nicolas Schweickert, Patrick Seiler, Erdal Sengel, Emina Sinanovic, Mateo Sovulj, Cenk Söylemez, Nina Thater, Krzysztof Waclawczyk, Liza Walden, Jennifer Wendehak, Jülide Yesil, Aleyna Yilmaz

OSZ HANDEL I, KREUZBERG

Berufliches Gymnasium:Emre Aksoy, Melik Aydin, Dilasude Ayhan, Esra Borzouei, Cem Bülbül, Marcelo Burchardt, Jelena Chteingardt, Mark Chteingardt, Vireak Dam, David Dauphin gen. Muth, Bedran Demirkol, Gizem Fidan, Levi Geiger, Cynthia Heilmann, Justus Heyen, Ridvan Indibi, Elias Khalil, Michal Kozlowski, Thore Lapawczyk, Christopher Lenz, Christian Maruhn, Josephin Meyer, Lukas Ney, Seray Pekün, Francisco Policarpo, Sheng-Fung Quach, Fitim Ramani, Aylin Saglam, Laura Sandt, Carl Vaupel, Klara Winter, Leon Wulsch, Emre Zeylan

Berufsoberschule: Robin Ajayi, Denis Cwik, Theresa Frost, Marvin Hug, Lukas Langer, Armin Müller-Heiden, Julian Reisinger, Merivan Römer, Julia Rostin

Fachoberschule:Ahmed Abou-El-Rakti, Onur Akpinar, Zümra Alacakapi, Imad Ali, Karolina Antonova, Myriem Arkoub, Ismail Ayfün, Farah Ayachi, Leroy Bärmann, Marcel Bahrfeldt, Laura Bezold, Özge Bingöl, Cengiz Boral, Tugay Calhan, Adunni Dadzie, Seda Demirel, Timur Demirtas, Zeinab El-Ali, Malva Fernandez Gutierrez, Charlotte Freiin von Lerchenfeld, Muaz Gencer, Canan Hanci, Nura Issa, Pascal Kahlow, Sedef Karabiyik, Yasemin Karacaoglu, Yonca Karatas, Theodor Kirscht, Alice Klebanova, Doreen Knoche, Natascha Knöbel, Bonny Krampe, Anna-Maria Krstanovic, Paul Kreuzinger, Luka Leventic, Nemo Linau, Tina Maag, Josephine Maluszczak, Matthias Meinert, Selim Mussi, Ani Nagel, Mohammed Nasreddine, Felix Nüscher, Huyen Trang Nguyen, Nhat Vy Nguyen, Muhamet-Can Öz, Ilhan Öztürk, Cem Pieczarek, Tomisav Radosavljevic, Marcel Rodenwald, Sascha Riethmüller, Max Rohde, Yasemin Sagcan, Ani Sahinoglu, Ersin Saltik, Jennifer Schiebel, Cheyenne Schöppe, Alper Sencicek, Ivan Senjic, Cagla Sezgin, Melisa Smajlaj, Nora Slabý, Farwa Tariq, Philip Thiel, Abdurrahman Tokcan, Artur Uzunjan, Vanessa Weiler, Hasan Yarar, Muammer Yildirim, Yusuf Yildirim, Bircan Yilmaz, Kerim Zabun, Milan Zetzsche

OSZ INFORMATIONS- UND MEDIZINTECHNIK, NEUKÖLLN

Beruflichen Gymnasiums: Luiz Balkhausen, Joel Barriga Polzin, Cassandra Brusgatis, Julian Dietrich, Lukas Duisen, Jordi Eberle, Maik Exner, Frederic Gohlke, Florian Grohmann, Julian Hoffmann, Ali Ismail, Dagmar Jakobsche, Rasel Kabir, Frank Kuhnert, Johannes Kunke, Leon Lüttger, Anton Lydike, Samuel Meck, Ole Müller, Long Nguyen, Trang Nguyen, Sandra Nitschke, Robert Pinnow, Max Rütten, Mohamad Salih, Florian Schultze, Joel Stauß, Timo Thun, Nico Winkler

Berufsoberschule: Sevki Ersoy, Lawrence Lehmann, Christian Petrick, Felix Schröder, Valentin Vecera, Florian Wolfsdorf

Fachhochschulreife in der Fachoberschule: Maximilian Bremermann, Patrick Drogge, Patrick Drößig, Jonas Fabian, Marvin Grimm, Vigan Idrizi, Aleksandar Iliev, Sergij Kholevchuk, Lucas Klabunde, John Kramer, Henri Lux, Florian Minnecker, Felix Mundt, Bengin Özdil, Michelle Pätzke, Jessica Plagemann, Julian Prinz, René Roggenbuck, Cem Saygili, Tom Schönfeld, David Wittkowski

Fachhochschulreife: Djabrail Abdullaev, David Ackermann, Dimitri Balmaschnov, Kai Bielawski, Ersin Cakir, Jessica Gliszczynski, Youssef Dhaini, Lars-Maurice Hirsch, Dominik Irrgang, Philipp John, Dominik Kerger, Ramon Klose, Emanuel Knuppe, Jan Kociok, Emilius Kühn, Timo Müller, Halil Öztürk, Petar Petrovic, David Renz, Daniel Schreiber, Daniel Wesierski, Sven Zepernick

Fachhochschulreife: Juan Ahmed, Bünyamin Baran, Tom Behrndt, Andreas Biermann, Patrick Faeßer, Vincent Fahrenkrog-Petersen, Faruk Güccük, Philipp Heinrich, Marck Kabbe, Moritz Kardinal, Yves-Pascal Kleinert, Leon Müller, Abiramy Pathmanathan, Casandra Pilgram, Willy Piotrowski, Chris Acori, Haydar Saleh, Dominic Truhn, Phuc Dat Vu

Fachhochschulreife: Edris Fizolabigi, Jan Hempel, Steffen Herzog, Michel Moeske, Pascal Siegling, Christina Theermann, Dennis Wiegner, Matthias Winterfeldt

OSZ KOMMUNIKATIONS-, INFORMATIONS- UND MEDIENTECHNIK, WEDDING

Abitur: Taylan Acikalin, Orucbey Akkas, Luca Amissah, Paul Bakos, Tayfun Bektas, Celine Berke, Victoria Berthold, Edgar Beuchler, Anna Beuchler, Chris Bilawa, David Brade, Nicole Brautzsch, Daniel Brennecke, Sean Büchner, Yannick Bürder, Sascha Carstens, Fatma Chahrour, Alina Costrau, Eric Dierberg, Juliana Dix, Alessandro Dormio, Christian Drachholtz, Hischem Eissa, Brian Flieger, Jasmin Föll, Jan Fritzsche, Albert Gabis, Karim Gießler, Jacob Gleiß, Damian Gliese, Lukas Grünitz, Clemens Gums, Ui Jun Hahm, Robin Hillmann, Oliver Höfling, Maurice Höft, Lion Homann, Rico Horn, Dominic Jamil, Clara Jost, Valentin Kaderas, Tobiasz Kochman, Can Kocyigit, Christopher Krawutschke, Kamrul Kuddus, Weronika Larek, Luzie Lawrenz, Jessica Loges, Lukas-Sebastian Luft, Tamio Lüftner, Robert Lüthje, Johannes Martin, Lara Mathis, Christopher Mauritz, Maya Messerschmidt, Adrian Mierke, Christian Möller, Torben Müller, Thanh Long Nguyen, Tia Nichte, Isabella Pauly, Emil Polomski, Mira Tatjana Rackwitz, Tobias Ratajczak, Johannes Reichold, Christian Reipert, Sophia Reuß, Julien Rogge, Ansgar Schenk, Jannis Schieberlein, Marie Schlüter, Julian Schmalwasser, Sascha Severin, Malte Silbernagel, Dominic Sternitzke, Steven Sum, Katrin Tacke, Jonkey Tang, Marvin Telvi, Charis Kira Triebel, Elcin Ülgen, Mary-Ann Voigt, Leon Wagner, Nikita Zatravkin

Fachhochschulreife: Aymen Al-Balootti, Sabit Pascal Blank, Dennis Borutta, Joel Chrétien, Dzavid Cosovic, Miriam Elitok, Ali El-Kassem, Christian Feind, Laurids Friedrich-Sankt-Johannis, Mahmoud Habbal, Svea Huck, Fouad Khouri, Ahmet-Kaan Kocabas, Ronja Korte, Janis Machulla, Maximilian Marder, Kian Nemitz, Franziska Neubert, Florian Priller, Daniel Schlien, Markus Schulze, Samson Schulze, Pascal Schwientek, Soheil Shirani, Sabrina Van de Geer, Steffen Weise, Valentin Wewerka, Ecem Yilmaz

OSZ KÖRPERPFLEGE, CHARLOTTENBURG

Lara Baumbach, Federica Furno, Stefan Herrmann, Frida-Chantal Holz, Dina Kronhart, Maya Landherr, Johannes Northoff, Jasmin Pankratz, Finja Petri, Germaine Liza Richter, Susanne Ritter, Natali Rossol, Christian Stemate, Kalliopi Theodorou, Thi Kim Cuc Vu

OSZ LOGISTIK, TOURISTIK UND STEUERN, TEMPELHOF

Emrullah Akinci, Erkan Akkan, Rabia Alkan, Nur Altay, Mohamed Aoun, Lennard Balluch, Michelle Berg, Baran Celik, Seda Demiralay, Orhan Murat Demirbilek, Christopher-Sean Frädrich, Johannes Cornelius Franck, Yannick Gerbaulet, Laura Gliniecki, Noura Hafez, Ogulcan Hancioglu, Sude Nur Irak, Lennart Klein, Emina Kocan, Tugce Korkmaz, Emir-Can Kündes, Nadine Lindner, Heiko Lubs, Sami Matar, Kathrin Minich, Michelle Morgenstern, Aylin Fatma Leyla Özilgaz, Seda Öztürk, Vanessa Reiche, Lea Reinack, Sandra Savic, Marvin Scheffler, Philip Scheibel, Domenik Schneider, Canan-Magalie Schunn, Christian Schwarz, Jan Sondergeld, Oguzhan Uslu, Pascal Warich, Wiebke Weber, Yannic Wirth, Jessica Zydek

OSZ TECHNISCHE INFORMATION, INDUSTRIE-ELEKTRONIK UND ENERGIEMANAGEMENT, SPANDAU

Lars Abbenhaus, Aissa Bahri, Pascal Bergles, Gerrit Boetticher, Sergey Cherniyenko, Lin Son Cheung, Alexander Damerow, Meslissa Drzymotta, Jonas Förster, Jonas Gaspar, Timo Glanz, Isabel Gregersen Natalie Groß, Tobias Grüttner, Florian-Louis Günther, Till Hädrich, Valentin Jocic, Patrick Kitt, Tri Nyugen Lam, Alexander Leschinsky, Niklas Lyszio, Slavik Luft, Clas Martin, Eda Öksüz, Janik Oltmanns, Tom Schoennegge, Anselm Scheld, Joshua Schulz, Aaron Sulc, Dominic Tonnhofer, Adrian Vuglar, Sven Wetjen, Ralph Zander, Tabea Ziemann

OTTO-HAHN-SCHULE, NEUKÖLLN

Mine Aktaş, Malak Al-Rifai, Mohamad Al-Rifai, Leonor Aljiji, Esra Arik, Merve Aslanoglu, Ismail Bajouk, Duygu Basbolat,Gizem Bektaş, Hülya Bektaş,Younese Bouanani, Cansel Bulut, Melike Ceylan, Ali Chahrour, Fatima Dbouk, Zeliha Dilber, Farihan El-Karachany, Nourelhouda El-Mahmoud, Paul Heinrich, Meysaa Hijazi, Maya Hussein, Emine Irbek, Talha Kantar, Merdan Kara, Emre Kula, Jasmin Marinkovic, Valentina Morina, Nuhr Moussa, Julia Nguyen, Yasmin Obeidi, Karolina Przekota, Souad Remmo, Nico Russo, Zeynep Salci, Aleksandra Schwierz, Büsra Sefik, Melisa Stanusic, Arzu Tastekin, Sarah Tekin, Murat Uzun

OTTO-NAGEL-GYMNASIUM, MARZAHN

Jennifer Axt, Felix Becker, Patricia Bircken, Florian Borchert, Vanessa Both, Merlin Brosowski, Maximilian Burkhardt, Elise Dammenhayn, Thien Dao, Dillon Davis, Leandra Dewitz, Ha Dinh, Mara Döbler, Jasmin Dreßler, Marten Eisenträger, Roxana El Sayed, Vanessa Ermisch, Lisa Exner, Vincent Fatunz, Clara Feldmann, Vivienne Franke, Daniel Friedebold, Madeleine Gattermann, Joana Gramatzki, Jakob Grohmann, Franz Gunia, Neli Halwani, Laura Hoffmann, Tanja Hortmann, Marcel Hübner, Philipp Juny, Son Khuat, Kolja Klett, Florian Köhler, Julia Köhn, Fatlind Krasniqi, Kenneth Krause, Luisa-Sophie Lehmann, Maximilian Liebke, Maurice Lindner, Brandon Mandzik, Annalena Meier, Kia Melzer, Julia Mende, Maximilian Metzner, Tina Mittenzwei, Lara Möller, Lilian Nietzold, Levin Peetz, Niklas Peine, Ngoc Pham, Paula Philippi, Niclas Pietsch, Jamie Preuß, Richard Reinke, Lena Rothert, Laura Sachansky, Isabell Schlegel, Julius-Markus Schlüter, Tanja Scholte, Tabea Schüler, Eric Schulze, Darlien Skibbe, Laura Spenke, Florian Steinbach, Alsacia Steinke, Justin Steinmetz, Mina Strian, Johanna Suske, Aaron Szibbun, Arnold Theilig, Josephine Trawny, Alexander Treue, Hannes Weiher, Jonas Wolfenberg, Paul Wybraniec, Oskar Wyra, Jasmin Zander, Tobias Ziel

PAULA-FÜRST-GEMEINSCHAFTSSCHULE, CHARLOTTENBURG

Ashley Baxter, Carlotta Behrendt, Clara Belz, Johann Beyer, Luisa Billmeyer, Lula Bornhak, Viktor Bussmann, Melina Castillo Coppola, Davyd Chayka, Lucas da Cruz, Maria Dalakian, Cüneyt Dubrice, David Egert, Helin Evers von Wittenburg, Elaine Friedrici, Malik Hadziavdic, Abdul Hamadani, Johanna Hawighorst, Benjamin Hechler, Sara Hesse, Friedrich Holtmann, Shawn Imamovic, Kineh Jagne, Chayenne Jordan, Linda Kammer, Syrah Kaphengst, Alexander Kapschitzki, Kenan Karakuzulu, Mohamed Khadra, Matilda Kloss, Oscar Kostropetsch, Guillaume Le Roux, Hakan Marangoz, Karl Menzel, Yusra Milli, Nam Nguyen, Lorena Osses, Isabel Otto, Ella Pravyan, Serena Posadino, Franziska Rädiger, Gabriel Rego dos Santos, Jasper Robeck, Tonio Rütters, Jacob Sartori, Lennart Schlömp, Michail Schreiber, Nils Vospohl, Nico Wagner, Adrian Wahlen, Paul Weisslein, Sebastian Wendlandt, Judith Wessendorf, Karim Yatim, Mehrdad Zahaki

PAUL-NATORP-GYMNASIUM, SCHÖNEBERG

Maia Adam, Berfin Akdag, Florian Alex, Nora Aßmann, Linus Behr, Vinzent Bohland, Paula Böhme, Justin Brackemann, Cherilyn Brunstein, Jasper Büll, Cosimo Cianfarini, Neera di Bonito, Sofia Distaso, Fiona Dunn, Ole Finsterbusch, Julia Fischer, Hannah Frahm, Julia Freitag, Vivien Gilbert, Helen Gremlitza, Clara Grundel, Rojin Haddadzadegan, Frederik Halbach, Mostafa Hamied, Leon Hartmann, Jelena Herrmann, Klara Hinrichs, Dorothée Hinz, Jonas Hoffmann, Joy Hwang, Johanna Israel, Lara Jacobs, Suzana Jalovcic, Lea Jerman, Charlotte Jooß, Helena Kargol, Charlotte Kemper, Luka Kirschnick, Leonard Kloska, David Knirel, Marie Köhn von Wedelstedt, Clara Krischok, Niclas Kubenk, Linus Kühl, Simon Lang, Jitka Lehmann, Pauline Lemke, Johannes Licht, Janina Lissner, Luca Luipold, Nina Magdeburg, Lena Matejcek, Antonia Matthiak, Hannah Maurer, Elhadj Mbaye, Adrian Meffert, Louisa Moldrzyk, Elisa Müller, Simeon Müller, Mattia Nardozza, Alicia Neichel, Lukas Nittka, Lennart Ohly, Olivia Osthushenrich, Ella Josephine Padberg, Aaron Papenbrock, Vernice Pauly, Marko Perkovic, Justus Perschon, Niklas Pfeiffer, Emma Pötting, Carolin Radnik, Johanna Rauch, Christoph Riedel, Kaja Riedle, Aglaja Rogacev, Paul Roggenbach, Farina Rößger, Velina Salnikova, Max Schaub, Moritz Scheding, Oskar Scheding, Paula Scheiner, Lena Schiller, Ansgar Schinzel, Carlo Schlömer, Tim Schmidt, Charlene Scholz, David Schwarzburg, Esad Selvi, Katharina Simon, Lisa Sinnwell, Helen Skerka, Elisabetta Sommer, Mia Spiering, Julian Sporrer, Jonathan Staiger, Leonie Stocker, Laurentius Straub, Sophie Strziga, Justin Sudbrak, Eike Taegener, Aaron Thiel, Leah Tomerius, Paula Venn, Victor Maria Völk, Maja von Arps-Aubert, Karl Wagemann, Lily Walliser, Saskia Weiß, Nele Wittneven, Sophia Wollschläger, Bernardo Zeidler, Leonie Ziem, Karl Zrenner

PAULSEN-GYMNASIUM, STEGLITZ

Emil Auerbach, Lasse Bandelow, Chiara Befeld, Kathrin Bolotovska, Alan Boral, Sophie Borgenhagen, Leon Brase, Robin Braumann, Lara Brückner, Leonard Brunner, Vanesa Cebic, Indrani Dutt, Ziad El-Hussein, Fabian Felsch, Jan Frerichs, Johannes Gärtner, Leon German, Amir Gilani, Yannic Girra, Robin Glowacki, Charlotte Graffunder, Philine Grimme, Jan Großer, Fynn Grossmann, Sezin Güldüm, Sönke Haase, Kemi Hansen, Ida Hartmann, Eustachia Heinz, Lina Henkel, Yara Hennemann, Lukas Heuveling, Tjard Hoffmann, Vivien Hoffmann, Ben Hofmann, Bilal Hussain, Luzia Jacob, Marc-André Juritz, Samir Kaiser, Kenneth Kara, Vladislav Khrapach, Benjamin Kittsteiner, Vanessa Kraus, Johannes Kurig, George-Isa Kusak, Johannes Labahn, Vincent Lehmann, Natalia Lenschow, David Dewei Li, Katinka Lorenzen, Barnabas Mainka, Marusha Mancic, Lennart Markovic, Marcellina von Massenbach, Annie Mazajczyk, Paula Menzel, Louis Miebs, Niklas Müller, Patrycja Myszk, Marko Nikolic, Jaimee Omorowa, Victor Pflüger, Jennifer Platt, Leon Preusker, Sarah Rafati Sajedi, Matthias Risse, Finn Rubach, Céline Scheeff, Nico Schultze, Judith Sieg, Nils Sigmund, Robin Simmons, Sophie Sittig, Paul Skirde, Leon Steinmann, Bennett Stolze, Sebastian Tievenow, Tolgahan Topcu, Robin Wecke, Frederik Weihert, Leopold Wendlandt, Milena Weninger, Lennart Zander, Jacques Zdero

PETER-A.-SILBERMANN-SCHULE, WILMERSDORF

Zlatka Goracy, Sebastian Knoche, Markus Lepsy, Claudia Marlow, Oliver Rennefeld, Sabine Rost, Alice Schirrmeister, Monika Schneider, Benvenuto Schröter, Sebastian Sendrowski, Liliya Sobolevska, Esrin Tiba, Pia Vespermann

Nichtschülerinnen und Nichtschüler: Rabia Ghaznawi, Serafine Gräfin zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda, Lilas Tournoux, Leonie Trapp, Thuy Truong, William Wiedemann

PETER-LENNÉ-SCHULE (OSZ NATUR UND UMWELT); ZEHLENDORF

Allgemeine Hochschulreife: Christoph Baumgarten, Philipp Blunck, Lennart Guski, Tonia Knothe, David Lau, Chris Pötter, Nils Pretzel, Benjamin Richter, Anna Rohland

Fachgebundene Hochschulreife:Josephine Fieweger, Alina Köpke, Pascal Schröder, Hendrik Tönnies

Fachhochschulreife: Kamal Al Kahldi, Katja Barthel, Carina-Natali Böhm, John-Philipp Bortel, Xaver Brasse, Germaine Jacobs, Wiebke Karge, Pascal Köksal, Jan Költsch, Cecilia Koplin, Michael Kowalczyk, Lewin Kursawe, Charleen Labinski, Sara-Lilli Leweke, Mandy Liese, Florian Mydlak, Sonja Pausin, Christoph Rätsch, Marc-Aurel Ritter, Silas Rogow, Fynn Schenk, Anke-Karolin Schirp, Tine Schirrwitz, Jonas Schröder, Tony Siegel, Sarah Thaufelder, Cindy Ussat

PHORMS GYMNASIUM, MITTE

Jesse Abiola, Can Aslan, Rijad Avdic, Julien Beckmann, Vincent Burgener, Ruth-Maria Burkhardt, Helena Däberitz, Theodor Dathe, Leon Eikmeier, Sarah Fotev, Hannah-Marie Franke, Sidney Hemphill, Johann Hübner, Hannes Israel, Laurenz Kahl, Liav Keren, Leon Krause, Charlotte Lauterbach, Nana Malonnek, Deniz Mete, Anil Saltik, Jonah Schillmann, Max Schillmann, Joe Schindler, Sarah Schwarz, Paras Singh, Jakob Telschow, Ediz-Inan Türkmen, Moritz von Molitor.

POELCHAU-SCHULE, CHARLOTTENBURG

Cem Ates, Pia Bukow, Miriam Dattke, Finn Dörries, Paul Dösch, Janek Downes, Jesper Freimuth, Sidney Friede, Henry Gebauer, Dan Hilgendorf, Julius Kindermann, Dennis Kobin, Laszlo Koryszczuk, Alexandra Krenitz, Sonja Kujawski, Lukas Lange, Rebecca Langrehr, Annkatrin Lehmann, Philipp Lüder, Dominik Mielke, Lucas Miska, Kaan Müller, Nino Neuwald, Pia Ossenberg, Magdalena Otten, Michelle Piontek, Georgina Reinhold, Jan Henrik Renner, Maik-Sebastian Rieffenstahl, Olaf Roggensack, David Rösch, Alina Rose, Lena Rüffer, Nils Schlegelmilch, René Schmela, Andrés Schröder, Nelson Fademrecht, Ricky Schwarz, Anne-Lena Strauß, Jordan Torunarigha, Fatou Touray

PRIMO-LEVI-GYMNASIUM, WEISSENSEE

Carlo Abdel-Nour, Niklas Ahlgrim, Luca René Ambos, Marlene Angermann, Samuel Moritz Archibald Bächli, Celia Vera Bähr, Alyssa Marie Baltzer, Emily Bartella, Luisa Behrend, Lukas Beischer, Marianne Berends, Hans Gustav Marcus Berneburg, Kardan Beytas, Emily Blum, Tom Wilhelm Brendler, Robin Arian Broska, Lisa Emilia Büttner, Julian David Bützow, Duc Tam Dam, Luca Paul David, Cedric Deppe, Nora Dey, Nele Dittner, Laura Dobslaw, Luise Eisengräber, Antonio Feierabend, Vanessa Feist, Florens Felke, Sebastian Fleuch, Jessica Frank, Lucie Frenkel, Bent Rasmus Fuhlrott, Juri Ben Gabriel, Felix Yohan Gebhardt, Anne Geyer, Carina Göhlen, Nele Anna Grimmer, Nina Charlotte Gruhn, Thuy Duong Ha, Sabrina Viola Hägele, Svenja Hannemann, Ann-Yu Elizabeth Happ, Janos Lucas Hartung, Elisa Heinß, Anna Hendel, Verena Herzig, Marlene Heuser, Paul Hinzer, José Luis Huayna Wascheszio, Henriette Huk, Luna Marie Ismer, Yasid Israel, Leif Jacob, Yoane Lilith Jeanne Jandrig, Jessica Ariane Jaskolski, Friderike Sylvia Jüdes, Denise Jil Kaluza, Aylin Kam, Jan Fin Kirstein, Leonie Luisa Klapproth, Laurencja Wanda Klich, Leo Knödel, Livia Kressin, Nils Heiko Kubenka, Lea Sophie Kuhnke, Lara Lange, Johannes Lehm, Eva Lemke, Pál Leon Ludloff, Elena Klara Markert, Tobin Lukas Marksteiner, Isabelle Renate Edith Maronde, Brian Christopher Marx, Thore Bernd Maschutat, Mila Asmira Mazo Cano, Melanie Elsa Meinhold, Jola Meissner, Carlo Marc Jürgen Herrmann Mielau, Charleen Vada Charlotte Möhr, Elias Thadäus Gottlieb Mordmüller, Antonia Müller, Erik Müller, Leah Nähring, Pascal Neuendorf, Anna Quynh Nhi Nguyen, Thi Ngoc Thao Nguyen, Leila Vivien Nitschke, Madina Niyazova, Tim Lorenz Palissa, Chiara Jasmin Pempelfort, Erik Peterson, Lara Pfennigschmidt, Maria Pinekenstein, Lazar Venancio Nathaniel Puschmann, Alexa Radeisen, Carla Railic, Sarah Niaina Ramarolahy Lemke, Renee-Monique Reiß, Vanessa Rickert, Finn Lino Romeo Rieffel, Amanda Luise Riemer, Vivien Jessica Rieper, Alexandra Herta Rietz, Melissa Rogsch, Brian Sean Rosochatius, Leoni Rossow, Morice Sabelus, Hannah Julika Salome Schasiepen, Lennart Can Schipp, Franziska Schlüter, Anna Käte Schmidt, Lennart Schmidt, Luna Tabea Schmidt, Nicolas Schmolke, Katharina Schremmer, Kira Schröder, Vincent Barnabas Schuchardt, Rahel Schüssler, Evelin Schuller, Luise Chiara Schulze, Anna Seele, Desiree Siewert, Tim Simbruner, Sebastian Sorat, Kim Anton Kevin Sowade, Veronika Spörl, Anna-Lena Töpfer, Nhi Huyen Tran, Nele-Lavinia Treibig, Tobias Vicenti, Melina Voigt, Pepe Voland, Anni Wede, Leo Weicht, Neele Sue Wende, Robert Paul Werner, Janek Jakob Wilhelm, Anton Justus Wirsig, Fabian Uwe Wollner, John Eric Zabel, Olaya Zarzosa Rojas, Hannah Zenker

PRIVATE KANT-SCHULEN

Campus Dahlem – Berlin International School

Marlon Aalberts, Sarah Marianne Soad Abdallah, Oion Akif, Sean Anum , Fee Charlotte Assmann, Alex Auyang, Aybars Aygün, Soleille Berler, Helin Bilgin, Cem Heiner Böhmert, Jan Georg Paul Hermann Contius, Charlotte Dohr, Jan Ole Ernst, Alula Getachew, Sarah Michelle Hammer, Jayne Han, Sarai Hatayama, Linus Haug, Anni Huiskonen, Fritz Richard Hanns Höfermann-Kiefer, Tobias Höppner, Andrew Iouri Ilchenko, Paulina Iouri Ilchenko, Aditi Jain, Jasper Kerinnis, Lena Koch, Christian Krümmel, Katharina Christine Anna Kunde, Lisanne Sophie Kühnold, Jubal Küssner, Martha Marquardt, Qiyao Meng, Moritz Mergener, Louis Mikloweit, Anna Felicitas Minkwitz, Virtue Mpieri, Hashim Talal Mufti, Arthur Müller-Zantop, Simon Nauber, Pratul Paudel, David Perovic, Sean Samuel Prajs, Maya Noa Ramon, Jacqueline Roxman, Reei Sadeh, Lucie Schiller, Hannah Valerie Schreyer, Johanna Antonia Schubert, Laura Steinke, Johannes Dieter Theodor Stoehr, Isabelle Talsma, Jacob Tarasofsky, David Simon Tetruashvili, Louisa Victoria Urbach, Pauline von Brockhusen, Milica Vujačić, Finn Stuyvesant Wainwright, Lara Wilson, Luxi Zhu

Campus Steglitz – Kant-Oberschule und Internationale Schule Berlin

Annika Abali, Bareq Akbar, Berna Alpbek, Alexandra Maria Bambach, Paulina-Luise Barnikow, Maximilian Bartl, Yanick Bärwolff, Christoffer Johnathan Claridge, Nicolas Cornely, Maraike Czogalla, Lisa Damm, Sophie Dreier, Raul Dringenberg, Richard Duncker, Koray Ece, Sophie Falbe, Louisa Friedrich, Nico Giese, Phillip Graf, Ekin Gürdal, Manuel Leon Haedicke, Alica-Marie Hahn, Virginia Horn, Yü Jin, Daniel Daud Kassem, Andreas Khoroshko, Sophie Kohlhausen, Bengisu Serpin Köse, Leander Lange, Raphael Lorenz, Lilian Mann, Verena Martensen, Charline Josephine Menge, Svenja Menzel, Jacob Meyer, Valerie Minderjahn, Annemarie Morse, Simon Tobias Mücke, Julius-Stefan Münstermann, Cia Renee Nithack, Nora Oppermann, Leon Paschke, Nina Pochert, Fabian Raatz, Ermbrecht Jan Rindtorff, Michala Rosenstand, Joshua Rühle, Kimiya Saadat, Ticia Luisa Schiffner, Robert Schock, Alexander Luca Schwarz, Kevin Fabio Segal, Ricardo Sievert, Martin-Kevin Sklepic, Justus Tartz, Richard Taupitz, Armita Vali Mohammadi, Henrik Johannes van Cleve, Willem Gijs van der Wal, Glenna Walther, Lukas Weigert, Lisa Sophie Weiher, Tanita Sophie Wernik, Jonas Dominic Wohlert, Dorian Wolters, Ingrid Ybarnegaray Wende, Sabine Zinner

RAHEL-HIRSCH-SCHULE (OSZ GESUNDHEIT/MEDIZIN), HELLERSDORF

Melissa Alagöz, Ulrike Aps, Pascal Azibert, Melanie Beckert, Lisa-Marie Behrens, Julia Böttner, Leonie Delor, Jan Donat, Emily Eberwein, Brian Ferchland, Sophie Franke, Nils Gäbler, Laura George, Nathalie Grahlow, Tunahan Gülhan, Melisa Güney, Sarah Hannig, Verginia Hartfiel, Isabell Hasler, Sabrina Hocke, Mark Hügel, Sophie Jungfer, Julia Klose, Nikolaj Kolisnicenko, Marit König, Felix Kühn, Alina Kunze, Nina Ledderboge, Giuliana Lonski, Arbulon Lutolli, Saskia Michali, Josephine Puhlmann, Janet Quinze, Lina Remmo, Julia Sachs, Lisa Marie Schmidt, Raphael Schulze, Maria Schuster, Jenny Schwarz, Virginia Silex, Arwed Spanehl, Willi Steckmann, Anna Sterzer, Nina Stiny, Estelle Vogt, Frederic von Creytz, Chantal von der Preuß, Emily Werner, Gwen Wittmann, Laura Ziesecke

Fachabitur: Valentina Adrian, Douaa Alayan, Roman Amin, Liza Aronu, Vanessa Bauch, Eduard Danderfer, Cora Daube, Tatiana Feoktistova, Josephine Fiebig, Kevin Freitag, Anne-Cathrin Gaberle, Merve-Melis Günes, Daniel Hoadrea, Jaquelina Kiala, Franziska Knoop, Justine Knopf, Jaquelina Lenz, Dominik Lübbert, Linda Märkert, Lukas Okomonski, Emilie Pieckowski, Sarah Reichelt, Nicole Reyes Rojas, Kerry Rietpietsch, Philipp Rossi, Maria Rottländer, Milena Schreiber, Max Thiele, Anja Urban, Steve Wienke, Ani Zarkhozashvili, Lucy Zimmermann

RHEINGAU-GYMNASIUM, SCHÖNEBERG

Sophie Armanious, Jannis von Au, Giosué Ausonio, Celina Ballenthin, Paula Becher, Ario Behshad, Lorenzo Binetti, Maria-Sophia Blasberg-Tragousti, Philipp Blaß, Caroline Börsch-Supan, Jan Brettl, Alexander Büscher, Theresa Burggaller, Lotte Buschenhagen, Maximilian Casjens, Lin-Fun Cheung, Seyid Dogan, Otto Draeger, Friederike Drescher, Leonore Dudda, Chantal Engel, Melina Faschian, Lucas Finkbeiner, Carl Fischer, Mascha Friedrich, Mia Geiger, Luca Genze, Jesse Gerdes, Ivo Haarring, Jolina Hähling, Joel Haupt, Leonie Hecht, David Hempel, Henriette Hermel, Ada-Daria Hinrichs, Hannah Hinrichs, Victor Höhn, Tim Hoffmann, Maximilian Holze, Jérôme Jabado, Tim Jabado, Michelle Jentsch, Leonie Jia, Amira Kellner, Stella Kippe, Alina Klick, Julia Klotz, Magdalena Kollmann, Andrea Koschan, Carina Krause-Lindner, Vincent Kriemelmann, Tabia Kürschner, Philip Lesage, Malena Lokies, Sara Lukic, Dominic Mättler, Agnesa Maliku, Vanessa Mattern, Filippa Matzker, Louisa Möser, Nicolai Mücke-Wegner, Henrike Neuhaus, Sophie Nieweler, Pamela Nizio, Antonia Nohlen, Josua Pötter, Malene Redeker, Niklas Rehfeld, Marlene Richter, Simon Riebke, Anne Romrod, Antek Rühmigen, Carlotta Saumweber, Liva Schäfer, Leon Scherreiks, Antonia Schindel, Maya Schultze, Michelle Schwarzkopf, Emilia Sendelbach, Wera Seydel, Louisa Sodji, Alexandra Starostová, David Storch, Lou Maeva Straßburg, Helin Tepe, Shirin Theibech, Carolin Thiergart, Yannis-Mika Thoelldte, Sebastian Triller, Lena-Marie Vahl, Janina Velten, Palina Vereti, Konradin Wagner, Nina Walkowiak, Nastassja Weidknecht, Kaja Wolff, Sarah Wuchner

ROBERT-BLUM-GYMNASIUM, SCHÖNEBERG

Lisa Agyei-Seul, Öznur Yasmin Akbal, Reza-Khan Akdag, Amal Al-Laham, Gowinda Armoo, Baran Arslan, Melek Aydin, Dilara Basboga, Baraa Bero, Mert Beyaztepe, Melisa Beytas, Henriette Binder, Helen Böhland, Ilay Boler, Leonie Bolle, Laura Braun, Nele Brügmann, Aydan Emine Cam, Hale Camci, Ömer Cengiz, Ella Yonca Cevik, Tuba Cevik, Hamide Selin Demir, Lisa-Marie Droste, Zemfira Duk, Gizem Dur, Zehra Duran, Emilia El Zinate, Ahmed El-Masri, Hazal Emre, Leo Fallböhmer, Elia Francolino, Elisabeth Gavra, Tayyip-Faruk Genc, Selin Gök, Semih Güccük, Beste Harmandaroglu, Lukas Heinemann, Hugo Hellweg, Hannah Heyn, Maya Hodroj, Tom Iffländer, Serdar Igdir, Candan Nuran Inanc, Ebru Ispirli, Salih Kaplan, Adil Khan, Maike Lidya Knopf, Karlina Koetzing, Jamila Kresse, Julian Kruse, Berjin Kümet, Vanja Lale, Leo Iredia Loos, Nur El Din Mansour, Minerva Masie Nsang, Denis Miftar, Eda Miran, Eliza Murati, Enisa Murati, Zeynep Özcelik, Gizem Ezgi Özer, Cora Ormeloh, Luca Paul, David Petzak, Kjell Regely, Ecem Sahan, Sirka Sahlmann, Jonas Spaine, Luis Alexei Spychalski, Paul Aaron Städter, Kay Julian Steinbauer, Emil Steinwald, Jetmira Tahiri, Adelisa Taljevic, Aldin Taljevic, Julian Tirpitz, Phillip Tirpitz, Esra Türker, Diana Turin, Meris Turkusic, Cem Ahmet Uyar, Julius Werner, Can Muhhamed Ali Yildirim, Feliza Yilmaz, Kendal Yuvanc, Eva Zehrer

ROBERT-HAVEMANN-GYMNASIUM, PANKOW

Philipp Banse, Robin Baumann, Adam Bauschke, Jana Beitz, Zoe Bigall, Florian Blasek, Katharina Böhler, Mattheo Brajko, Johanna Brausch, Anna Bretschneider, Patrick Bronikowski, Sarah Chaaban, Fabian Collisi, Mara Czihak, Lina Czmok, Alma Dewerny, Tobias Diekhoff, Daniel Domme, Sophie Domme, Fabian Drechsler, Ronja Else, Rebecca Feja, Luise Fiedler, Jan Fischer, Annelie Freitag, Carl Fuhrmann, Liza Getzin, Louise Glaser, Felix Gohla, Sophie Golle, Konstantin Günther, Maike Günther, Maximilian Günther, Svenja Hammermann, David Hankewitz, Lilly Heiden, Jessica Hein, Clara Hönel, Annika Hoffmann, Peer Hoyer, Pia Hüchtemann, Lena Jaeschke, Alina Jahn, Lars Jakob, Till Janetz, Hannah John von Freyend, Jacob John von Freyend, Nico Keil, Cameron Keßlau, Florian Kliem, Benita Koch, Robin Kössler, Tim Kretzschmar, Lisa-Sophie Kroska, Julius-Peter Krüger, Sophia Kutt, Marvin Lange, Nina Lauterbach, Vladimir Lekschas, Maximilian Lethaus, Michelle Ludwig, Maximilian-Marcus Mares, Elena Marx, Justine Menge, Josefine Merten, Alina Metasch, Anika Michaelis, Melanie Michaelis, Robin Mosebach, Léna Mücke, Julia Niederhausen, Paul-Jonas Nordalm, Paskal Opitz, Astrid Pankow, Moritz Paulin, Deniz Pijur, Rahel Prés, Carolin Prieske, Nora Pulm, Nawal Rabie, Nikola Richter, Ludwig Rooch, Emilia Roßner, Lesar Sahin, Maximilian Schieweck, Karl Schild, Melina Schmäcke, Jasmin-Ayse Schneider, Laura Schubert, Tim Schünemann, Lisa Schultz, Lee Ann Seidel, Luca-Lisa Seifahrt, Markus Silberberg, Jakub Sobon, Paul Sonnenburg, Hanna Spickermann, Antonia Tiegs, Paul Valdeck, Florie Vrbani, Felix Weber, Carolin Wengler, Pauline Werner, Timo Westphal, Alexander Wiese, Hannes Witte, Friederike Zanke, Lena Zellin

ROBERT-JUNGK-OBERSCHULE, WILMERSDORF

San Ahmed, Patrick Alberth, Jamal Ali Gaal, Daniel Atamanenko, Sophie Bachmann, Emanuelle Balan, Barbara Baldys, Johann Banken, Jakob Banken, David Bellin, Anika Binder, Tomke Buschkamp, Aysu Cavdar, Alina Chudin, Magdalena Danielewicz, Davor Debeljak, Imany Debiche, Meryem Deniz, Hussein Eid, Celina Fedorowicz, Vanessa Gatzka, Marie Gerlach, Seyed Ghavamian, Asa Gudiewa, Zuzanna Guhs, Hubert Guhs, Bela Günther, Alexander Hellebrandt, Diana Hernes, Zehra Inceismail, Natalia Janoszczyk, Dagny Jaworski, Tamyka Jefferson, Linda Kadiri, Katharina Kalle, Sandra Kaminska, Jagoda Kazmierczak, Danusiyan Kirupakaran, Malgorzata Konecka, Shilpa, Kumar, Julia Kupper, Patrice Leroy, Paige-Nola Maaßen, Tom Merle-Herrera, Jakub Miadzel, Jessica Molenda, Aleksandra Müller, Klaudia Mycek, Alexandros Nikolaidis, Kamil Ölcer, Michal Ostrowski, Sharon Pesch, Vishal Rai, Malte Rieger, Laura Schmidt, Till Schröter, Alishia Schulz, Nazli Sendilmen, Aylar Shirjang, Emil Shuminov, Michal Sienkiewicz, Ali Sobeh, Angelika Stanczyk, Laura Tarango, Büsra Top, Patrick Ugwu, Szymon Walter, Philipp Wang, Nele Weber, Niklas Wolf, Ann-Kathrin Wolf, Peter Wroblewski, Emil Wudel, Fahri Yildiz, Marcin Zahn

ROBERT-KOCH-GYMNASIUM, KREUZBERG

Aya Abdel Fattah, Baddar Akbar, Gülcan Akdeniz, Sumru Akgül, Elif Akkurt, Miljaim Alji, Beyzanur Ardic, Cansu Aslan, Abdullah Yusuf Aydin, Seyma Aydin, Suheda Aydin, Mahir Mehmet Badem, Lamia Bakirtas, Ilknur-Yesim Bedir, Büsra Beyhan, Derya Bicici, Görkem Bilirli, Seyda Bingöl, Fatme Bolhos, Faruk Büyük, Bilgehan Ertan Carikli, Zeyneb Cevik, Ismail Ceyhan, Gülsah Ceylan, Selin Ceylan, Furkan Colak, Aykutalp Coskun, Sevde-Nur Demir, Sinem-Sümeyye Dikici, Emre Can Dogdu, Zehra Durmus, Noura El-Sari, Merve Elyakut, Ahmet-Emre Erdogan, Rozda Erdogan, Hilal Esmer, Mücahit Esmer, Aylin Göküs, Deniz Görgel, Gizem Gümüs, Alisan-Cem Gürbüz, Jale Istemi, Safinaz Kapucu, Mert Kara, Ismail Karpuzoglu, Abdülmecit Kaya, Hatice Kilci, Kevser Kocyigit, Jeremy Ercan Köse, Özlem Kücükatalay, Orkun Lale, Maryam Mustapha, Meltem Önal, Canan Filiz Özarslan, Gizem Özcan, Mohammed Remmo, Gülpembe Saglam, Alban Sakiri, Arber Sakiri, Can Sali-Oglou, Selma Nur Sari, Serdar Simsek, Feyyaz Sözen, Merve Tama, Yaren Maide Türken, Muharrem Kadir Ucar, Tunahan Ülker, Yasemin Uludag, Cevriye Uslu, Fatih-Sacid Uzuner, Harun Yaman, Yaren Yasar, Dogukaan Yasarogu, Eda Yasaroglu, Suheda Yildiz, Abdullah Zein

ROSA-LUXEMBURG-GYMNASIUM, PANKOW

Samira Aghabeigi, Sophie Al-Zaki, Moritz Apelt, Marie Batzdorf, Soeren Becker, Nico Beckschulte, Joel Ben-Joseph, Olivia Biesel, Carla Börner, Hanna Bruch, Milos Casal, Lazar Daskalov, Areanna de Abreu Pereira, Leon Drescher, Hanna Eggebrecht, Pamela Espinoza Salazar, Anis Falkenberg, Emma Felsch, Salome Friedrich, Lou Fuchs, Quentin Ganzer, Alina Gast, Rebecca Hennig, Juliane Hermann, Zoe Hinsch, Florian Hirth, Finn Hüetlin, Lea Hufen, Akasha Kessel, Ann-Cathrin Krause, Charlotte Kretschmar, Friedrich Kreuzberg, Isabelle Krüger, Antonia Krull, Sophia Kubisch, Josepha Kuhl, Melvin Kuschewski, Sophia van Laak, Steven Lange, Franz Lörzer, Sophie Mälzer, Lisea Marquardt, Xiangying Meng, Sophie Mielke, Isaac Moreno Zorrilla, Marvin Müller, Mike Müller, Karl Müller, Lisa Naumann, Nils Naumann, Laura Neubert, Nicole Neumann, Theresa Noack, Jannik Novak, Ivan Paterok, Olivia Perkuhn, Laura Petras, Rosa Plietzsch, Julia Prahs, Merle Prchal, Julius Preiß, Sarena Radant, Maximilian Radzioch, Jonathan Rahner, Louise Raschka, Ricco Reise, Antonia Reuter, Lea Riese, Pia Schiewer, Pete Schimkat, Cecilie Schoppe, Clara-Sophie Schrader, Vivien Schreiber, Nora Schröder, Lia Schulz, Frida Schulze, Lara Schürmann, Jacob Schuster, Nils Schwengber, Alina Selzer, Santino Skowronek, Verena Sprenger, Marleen Spyrka, Jakob Stigloher, Anna Stolzenberger, Svea Stolzenburg, Michelle Ta, Mowa Techen, Lotte Thierbach, Paul Thyrolf, Jeremias Triebs, Jost Triller, Joelle Tulke, Frederik Uesseler, Anna Utta, Antonia Voland, Antonia Walle, Dorothee Weig, Katharina Weißig, Lara Wendt, Luise Wenzel, Theodor Wetzel, Joan Wisniewski, Max Witte, Mai Witzmann, Maria Wolter, Franca Zeisler, Nelly Zens, Daniel Zent, Sining Zhu, Nele Zierau, Nico Zimmermann, Tom Zimpel

ROMAIN-ROLLAND-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Junis Abou-Daher, Muriel Antoun, Hatice Asikoglu, Julia Bach, Kerimcan Bagci, Iman Bauer, Hendrik Beier, Samia Benmessaoud, Anna Berger, Marcel Birr, Emilia Böhmann, Saskia Boese, Johannes Breitschaft, Lena Breuer, Lea-Emely Buchholz, Linn Buchmann, Juliette Bühler, Fabiana Butscher, Amina Chebbi, Jasper Dobrawa, Robert Dockhorn, Angelina Dzemski, Noemie Erben, Dennys Erdtmann, Serafina Ertl, Janne-Frederike Fenz, Isabella Forwick, Lukas Fräsdorf, Nina Gimmler, Marie Gühmann, Xavier Haendler, Nima Hajizadeh, Kira Hampe, Annika Haverkamp, Jonas Hebig, Vera Heinrichs, Antonia Heinsmann, Mark Hellendoorn, Alina Henkel, Ida Herbold, Julie Hervé, Leonie Heyen, Kim Hilbig, Julia Hilger, Luca Hilke, Isabella Hoppe, Sinda Hübsch, Malte Kahra, Lea Klafack, Leonie Klünder, Alice Kordt, Simon Kornfeld, Delia Kranl, Laura Kropp, Friederike Layer, Emily Leberecht, Nils Liebreich, Emma-Luisa Lietzmann, Theresa Lösel, Celina Lorenz, Jonathan Lotz, Alexander Malinowski, Lu Maywald, Rouven Merten, Tizian Merten, Mark Morgenthaler, Charlotte Müller, Raphael Müller, Erik Niebuhr, Linus Niemann, Robin Noack, Isabel Peltz, Pablo Potratz, Laura Reimann, Nicolas Reith, Violetta Remmele, Tobias Renk, Hannah Ritschl, Debora Röser, Julian Roy, Natalia Ruiz Uebe, Gert Ruka, Bengü Şahin, Maite Saxer, Wieland Schaal, Lily Schäffler, Sebastian Schechter, Sebastian Schmees, Chiara Schmidt, Raphael Schmiedeke, Victoria Schmiegel, Karolin Schulz, Leonie Schwarz, Simon Schwarz, Rebecca Seipold, Yara Shafie Nour Mohammadi, Jakob Solnerzik, Maura Sorgatz, Inka Steinig, Silas Storbeck, Sandra Storesund, Raoul Strasburger, Nele Stumper, Eva Stumpp, Ann-Christin Szygula, Rika Tegeler, Celina Teller, Sophie Tietze, Annika Uffrecht, Max Ullrich, Paul Ullrich, Evagelia Vlassaki, Julie Vogel, Jill Wachsmuth, Louis Wachsmuth, Julia Wagenknecht, Nadja Warnstädt, Malte Weiß, Lukas Wenzel, Charlotte Wiebeck, Christopher Wiedenhaupt, Sophie Witt, Ann-Sophie Wolscht, Alina Würger, Sabrina Zedernhofer, Lennard Zündorf

RÜCKERT-GYMNASIUM, SCHÖNEBERG

Nuhat Akis, Yunus Arslanalp, Wladimir Artur Assmann, Sena Atay, Nurmenekse Aykut, Dilara Balci, Soma Barsanjy, Antonia Lea Sophie Bathelt, Leon Begolli, Adam Felix Behlen, Ardrit Berisha, Maxime Bonhommet, Tim Bülow, Timo Büscher, Diyar Burak, Idil Hazar Calli, Oguzhan-Mert Catal, Murat Cetin, Güldehan Beyza Cinar, Tristan Alexander Conrad, Franziska Dilling, Dicko-Andrea Din, Leona Lou Dirksen, Robert Klaus Dröge, Beyza Durdu, Felix Eilers, Hagr El Henedy, Shanice-Justine Nelli Michaela El-Khatib, Ali Göggöz, Alina Greschuchna, Büsra Gül, Hüseyin Güllüoglu, Hanife Güloglu, Gianna Lee Haas, Lennart Heinrichs, Dario Hentschker, Charlotte Heusler, Elias Gunnar Inigo Hildebrandt, Lena Hoffmann, Hanna Hofstetter, Franca Isabella Homberg, Melda Hortum, Phillip Christopher Hummel, Ilyas Kabil, Marie-Luise Kaltenbacher, Florian Nikolas Frank Katerndahl, Konstantin Franz Balthasar Kaune, Tim Kerstan, Nike Charlotte von Klinggräff, Paul Georg Knop, Leonore Johanna Köntges, Fatima Koheil, Niklas Jonas Kuntz, Sara Hannah Lauterbach, Larissa Charlotte Lechermeier, Ariadne Limbou, Fazli Mafratoglu, Xenia Yasmin Mahlkow, Theo Matzanke, Alexander Volkmar Rainer Willi Miosga, Amélie Charlotte Johanna Moll, Etienne Paul Mulalic, Lionel Josef Nymphius, Alexander Stefan Thomas Paul, Simon Pessel, Karl Louis Pötter, Dilara Polat, Lucas Ole Jacob Potthoff, Ville Martti Prieß, Junis Saka, Yannic Sebastian Schmidt, Anna Söder, Alisan Solak, Jonas Sonnenstuhl, Tankred Suckau, Arthur Thäsler, Benedict Sebastian Thelen, Lea Marie Juliette Trendelenburg, Yasemin Uzun, Maxim Louis Adrien Waidenschlager, Leon Joshua Wiemers, Melissa Yavuz, Yigit Can Yilmaz, Abide-Nur Yoleri, Gloriana Zambou

RUDOLF-STEINER-SCHULE, ZEHLENDORF

Leon Avianus, Bela Baganz, Lino Barth, Miriam Brennig, Carlotta Brissa, Joris von Bruchhausen, Rike De Vries, Tim Dudat, Jule Fuhrmann, Nelly Gieseke, Lukas Gläsener, Jillis Grüber, Nele Guttmann, Ellen Gürgen, Philipp Hackenjos, Lisa Haucke,

Theresa Heise, Mita Hiemer, Luzie Hohn, Jacqueline Holzenkamp, Jakob Jedrysek, Max Kemmann, Josephine Kähler, Helene Köhler, Flora Larsson, Ching-Yang Lee, Nicolai Löffler, Lynn Lüking, Cecile van Maanen, Pia Mertsch, Mariana Mielke, Die-Jay Möllers, Marie Nicklas, Mathilde Novak, Max Popp, Eva Probst, Luca-Zoe Renz, Franziska Rinner, Elmore Rittweger, Tim Roussety, Gabriel Schneider, Mathilde Schulz, Daniel Sen, Baldur Sterner, Anton Stock, Julia Stoye, Hannah Taubert, Anton Thomé, Elisabeth Tsouloukidse, Emma Vogel, Jonathan Wahl, Felix von Wehren, Marlene Werner, Pia Weßeling, Louisa Wiegels, Jonas Wortmann, Max Yumuşak

RUTH-COHN-SCHULE (OSZ SOZIALWESEN BERLIN), CHARLOTTENBURG

Nesrin Agartan, Esra Akgün, Cansel Akan, Sheyenne Rosarin Akbaba, Rabia Altin, Büsranur Aylin Atmaca, Betül Bakkal, Marco Balon, Paul Bels, Linda Berndt, Ertugrul Bicen, Alicja Blech, William Breuer, Chantale Buth, Henri Butterweck, Büsra Cakmak, Kübra Cakmak, Rima Chaaban, Esra Cönt, Bennet Cooper, Joanna Dancerne, Shanice Dacosta, Medine Demir, Richard Döring, Büsra Dogan, Marilena Engel, Celine Fischer, Oliwia Foremna, Delia Francisco, Arman Görsoy, Ebru Gülbahce, Dilan Gülsün, Ricardo Günther, Charline Hartmann, Kira Herrmann, Lara-Maria Herzogenrath, Alica Höhns, Saida Ibrahim, Dalli Jaabous, Elena Jechoux, Mohamed Kabbara, Deniz Karakus, Aleyna Keles, Pia Klocke, Benjamin Klostermann, Jens-Benjamin Köhler, Fatma Korkulu, Paul Kroll, Joyce Krug, Virginia Kühl, Selina Kühn, Elisa Larsch, Lisa Lehwald, Rehan Limani, Lisa Michéle Löchel, Jeffrey Maaß, Olivia Mazur, Warsan Mohamed, Claudius Moniak, Malak Munawwar, Dennis Naglik, Nadja Neiße, Georgina Nied, Muhammed Özdemir, Esin Rabia Özden, Hyango Demeilleur Okitapenge, Dainaly Ongaro, Jasmin Ovali, Melina Pahl, Anna-Maria Pellowski, Maximilian Peters, Sarah Pfundt, Diana Margarita Abigail Prieto Hillienhoff, Alexander Rauber, Melissa Resagk, Lovis Reuther, Jonathan Rickelt, Mahmud Saado, Dudu Satirer, Vanessa Scharbeck, Marie-Anastasia Schnabel, Reyhan Söyleyici, Pascal Sternasky, Christopher Strell, Furkan Taskin, Terese Track, Melisa Tutar, Angelina Tymkowski, Aslihan Wagner, Hannah Waldach, Sylvia Wehby, Robin Winter, Sarah Lilian Winter, Merve Yalcinkaya, Funda Yildirim, Yasemin Yildirim, Aysenur Yoleri

SARTRE-GYMNASIUM, HELLERSDORF

Samantha Adam, Julian Ahlschläger, Stefanie Albrecht, Cynthia Ambos, Moritz Arenknecht, Jennifer Axt, Moritz Bader, Christine Bartsch, Dora-Sophie Baum, Dennis Becker, Romina Beier, Maurice Alexander Berger, Kristina Bernstein, Jana Birnbaum, Leon Peer Böhme, Nele Böttger, Charlyne Borck, Gina Buchholz, Jasmin Busch, Clara Cremer, Anastasia Dammer, Leoni Fabienne Drogi, Vanessa Eberlein, Sarah Ernst, Celina Ewert, Daniel Fellmann, Ekaterina Filatova, Annika Fischer, Rebekka Sophie Franke, Bogdan Gabert, Beatrice Galinger, Denis Giard, Betül-Gözde Gündogdu, Mercedes Habermann, Liesette Häusler, Milan Harms, Ricardo Harp, Tim Hauer, Josephine Herbrand, Patrick Herfurth, Tessa Hirt, Tim Holzapfel, Lara Holzheimer, Florentine Hoppe, Marcel Hübner, Jonathan Huth, Sandra Irmisch, Carolin Jäger, Willi Kardasch, Stefanie Kehrer, Valeria Kim, Maria Kohl, Evgenia Korop, Lisa Kubald, Elizaveta Labutina, Thai Minh Le Nguyen, Jasmin Lehmann, Eric Lehnert, Mandy Loeper, Sophie Marz, Milena Matyskina, Nele Mau, Anastasia Maximov, Paulin Mehnert, Helene Minge, Jennifer Mühlbauer, Chantal Deanna Münster, Sophie Münstermann, Minh Le Nguyen, Hana Pezerovic, To Chang Pham, Jenny Pinsler, Henriette Pliet, Theresa Pöhlchen, Benjamin Räther, Victoria Rätzer, Antonia Rau, Rieke Reimann, Kevin Reinhard, Toni Reifl, Nele Riedel, Paulin Riemann, Julia Ristau, Eric Ruflbült, Elisa Sawallisch, Nico Schimm, Laura Schirmeister, Alina Schmidt, Mareike Schmidt, Johanna Schulz, Dennis Seel, Maria Sidorchuk, Jana Sikorski, Jonas Specht, Michael Stadnikov, Josefine Stein, Tatjana Stoz, Luisa Suplitt, Samuel Szulkowska, Claudia Teich, Sebastian Toth, Christina Tschernyschkow, Tanja Turovska, Sebastian Urbansky, Steven Paul Weber, Pascal Wedler, Vanessa Weiland, Paul Wernicke, Ronja Wittchen, Maurice Wollenberg, Nora Zebe, Jasmin Zeige, Florian Ziegler, Tobias Ziegler

SCHADOW-GYMNASIUM, ZEHLENDORF

Kaan Aydogdu, Ruhi Baltrak, Florian Barthel, Kimberly Bartsch, Lea Baschab, Clara Bauer, Willi Berg, Elisabeth Bergner, Stefan Binder, Maxim Blacher, Antonia Böhme, Armin Bolouri, Linus Bürgel, Nina Helene Burkhardt, Erik Butenschön, Jessyka Chau, Robin Chemnitz, Sara Collingwood, Mario Cuk, Tizian Damjakob, Luka Deekeling, Catharina Demske, Wanda Dethleffsen, Peer Diercks, Clara Dünnebeil, Tillmann Düwel, Johannes Edding, Ronan Emre, Jakob Esders, Felix Fischer, Jonathan Gebauer, Anton Geens, Joachim von Goetze, Robert Gutzeit, Pauline Häfele, Leonie Hahn, Leonie Haneberg, Julius Harms, Emily Hartmann, Dominic Herting, Simeon Heupel, Joana Hinzmann, Carla Hobbing, Karl Hörmann, Felix Hoffmann, Tobias Hoffmann, Lara Isecke, Jasmin Jäckel, Nina Jung, Daphne Kabaali, Hendrik van Kampen, Louis Kamphausen, Viola von Keller, Soo-Ji Kim, Daria Klaus, Philipp Klauser, Lina Kleemann, Clara Klocksin, Daniel Klose, Johannes Koch, Marlene Komfort, Lian Komoll, Jan Kraemer, Isabel Kraft, Tobias Kramm, Marie-Louise Kröhl, Lucia Kroos, Anna Kühn,Gi-Hyun Lee, Felix Lieb, Louise List, Annalena Lühr, Laura Mack, Lilian Markfort, Kiyomi Mason, Lisa Melchert, Clara Menke, Samy Moulki Kassab-Bachi, Leonie Müller, Clara Müller, Francis Musau,Thi My Linh Nguyen, Jakob Noth, Jennifer Nürnberger, Ennis Okbi, Leonie Ott, Valeria Penner, Helena Petrioli, Nicolas Rattunde, Benedikt Reible, Yanik Riedmayr, Léon Röcken, Konrad Rohr, Leonie Rossbach, Maria Rossow, Simon Russ, Sophie Sadewasser, Luise Sadewasser, Björn Sakowski, Jasper Schenkenberger, Annika Schmidt, Emelie Schmidt, Anna Schröder, Julien Schulz, Marcel Schwarz, Katharina Schwegmann, Fiona Soehring, Nicole Sowietzki, Julia Soyke, Maximilian-Lukas Steffen, Georg Stellpflug, Roberto Stenger, Jette Steyer, Nikolaus Stiens, Konstantin Strube, Gabriel Tatintsian, Victoria Thormann, Julie Tschritter, Lisa Varrelmann, Daniel Vernier, Konstantin Vieres, Tino Volkert, Natalia Welke, Lennart Wendt, Bennet Wildenauer, Bruno Winkler, Felix Wörlein, Jan Zachow

SCHILLER-GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Henna Ahmadi, Agbor-Toko Akonjang, Lara Ali, Vincent Ariksoy, Osman Atik, Nazli Aydogmus, Irina Barac, Alexandra Barnard, Jülide Bartels, Anna-Lena Bauer, Anna Baumgart, Paul Bausch, Arvid Becker, Lily-Josephine Becker, Jeremy Beddig, Nadya Berhanu, Bela Blach, Michelle Bludau, Helena Bode, Simon Böhm, Tanya Brückner-Paul, Benjamin Burton, Mert Cengiz, Jannis Chemseddine, Niyazi-Can Ciftci, Rosa Luisa Damberg, Lilian Denzler, Miriam Diallo, Pauline Doblhofer, Alessandro Ehebald, Antonia Eitner, Jakob Elfeld, Aylin Erdar, Merlin Ettlich, Alan Fatah Carreira, Dilan Fatah Carreira, Niklas vom Felde, Daniel Fott, Vincent Freytag, Temuulen Ganbat, Lydia Gebreselassie, Alena Geißler, Elena Giese, Sinah Goldschmidt, Jennifer Haack, Nada Habannake, Chantal Haffner, Christopher Heck, Kimberley Hesse, Frieda Heßlau, Nahid Hossain, Jan-Tadeus Janiel, Haddy Jobe, Daniel Karpov, Anton Kessler, Sophia Khamseh, Lia Knoll, Phillip Kokhanenko, Benoni Kwami, Marie-Luise Laube, Eun Bee Lee, Lil Mascha Majewski, Marc-Maurice Markert, Marcus Marquardt, Joy Mejedo, Joyce Mejedo, Hannah Möhle, Alina Mohaupt, Elisa-Sophie Müller, Lirim Mustafi, Leon Nötzel, Benjamin O´Sullivan, Can Ali Ölce, Mehmet Okay, Catharina Omino, Paula Opel, Elisabeth von Oswald, Veronika Paraskevaidis, Can-David Peköz, Nathalie Peters, Luca Post, Raquel Prero, Charlotte Ransom, Paula Rath, Luca Ben Rhotert, Tim Riese, Carlotta Rosemann, Douglas Rouse, Awin Ewa Saeid, Alagie Sahid, Mariam Salim, Mohammad Salim, Sophia Sauer, Carolin Schaaff, Ilaria Schellinger, Nele Schimpf, Max Schöttel, Timo Schröfel, Mark Searle, Yusra Seyam, Helene Shakouri Nigjeh, Da-Jong Julia Song, Ant Sorgec, Pomme van Staalen, Noah Staiger, Luca Patric Steinbach, Zoe Stephan, Cilem Subasi, Yasin Cihan Sütcü, Paula Tacke, Nelson Tang, Tom Teichmann, Rebecca Tenge, Franziska Tremper-Jeschke, Asena Nida Turan, Berin Vatic, Helen Weintrub, Leah Wiegandt, Patrick Winge, Vanessa Winge, Samantha Wodrich, Luca Zoe Wörndel, Yide Xu, Amal Youssef, Bastian Zeeck

SCHULFARM INSEL SCHARFENBERG, REINICKENDORF

Leandra Achterberg, Sibylle Adelhoefer, Gina-Allegra Altenkirch, Jan Baur, Joshua Berger, Isabel Binias, Elisa Bischoff, Laura Bischoff, Emma Blum, Julius Böhle, Jakob Brandt, Celina Breuer, Nicola Bünger, Cho Changbum, Leon Chaudhari, Paula Dalibor, Sina Drews, Oskar Fabritz, Philipp Fahro, Giana Fontes, Annabelle Fuchs, Josephine Genz, Tamara Gilfer, Johann Gille, Finn Gröschel, Larissa Hardt, Christopher Heep, Jonathan Heine, Anton Heinrich, Pia Charlotte Heitmeier, Aline Hofmann, Emilie Hoppe, Leonie Klein, Richard Knobloch, Alexander Knott, Katharina Knott, Emilie Johanna Kontenak, Julia Krause, Lena Kressin, Vincent Krüger, Sebastian Kübler, Janek Jakob Kuhl, Ninel Gül Kuhl, Greta LePera, Yilun Liu, Alexander Marciniak, Sara Marx, Casimiro Clara Marx, Juliane Matz, Mara Michels, Lena Milde, Marvin Musall, Selcuk Mutluer, Dias da Cunha Frederico Nebgen, Kaja Neuhof, Silvan Oesing, Emily Oiszinski, Annabelle Parl, Lina Pinsler, Benny Rehfeldt, Felix Reiff, Jan Ristau, Philine Schäfer, Miriam Schmelz, Sebastian Schnoor, Cilia Schreiber, Alina Schröder, Sarah Schulz, Vera Schütz, Olivia Scriba, Maximilian Shkatov, Tom Steinert, Leonard Stephan, Alexander Lennart Stolz, Cassandra Sunkel, Inigo Urrestarazu, Jule van Os, Lynn van Os, Marie von Essen, Jöran Wassmann, Lena Wegemund, Steven Weier, Tobias Werk, Sebastian Westhoff, Tamia Wienkoop, Alissa Wilhalm, Ludwig Wodrich, Jakob Zerbian

SCHUL- UND LEISTUNGSSPORTZENTRUM BERLIN, HOHENSCHÖNHAUSEN

Maximilian Adam, Carolin Alexander, Milli Meta Barber, Kira Benkmann, Hanne Binkau, Ole Braunschweig, Julius Düring, Marie Düsberg, Mark Ferjan, Cynthia Freywald, Tom Friedrich, Carlo Gaul, Vladislav Gavrilov, Juliane Gerber, Linda Alessia Gericke, Lennart Gliese, Jessica Golz, Konstantin Grasnick, Antonia Caroline Haupt, Kathleen Heigl, Dominique Henschel, Vincent Hessler, Charlie Jahnke, Valentin Kiesche, Josefin Kinzel, Timo Klotz, Nicklas Köllner, Jan-Philipp Krabel, Janis Kramer, Nele Krause, Juliane Kreuter, Tom Kübler, Leonie Kullmann, Kevin Kunz, Philip Kuschel, Dominik Lietz, Luca Linsalata, Florian Lüddemann, Moritz Malcharek, Fabian Mathiß, Johannes Mönnich, Lukas Naujocks, Alexander Nehls, Sophie Nestler, Fabian Plaul, Constantin Retzki, Armina Sarbut, Tim Schiefer, Carlo Schmidt, Marc Schmitz, Alexander Schneider, Paul Schröter, Frithjof Seidel, Lucas Skibbe, Jacob Stutzke, Lorenz Symann, Isabell Thräne, Lucas Topfstedt, Fabienne-Marleen von Loesch, Jonas Wagner, Tom Warmholz, Liane Weidner, Catharina Wiesner, Tim Winkler, Olivia Wrobel, Levent Yer, Daniel Zorn

SOPHIE-CHARLOTTE-GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Josephine Philippa Abram, Adetoye Adeyinka, Anita Alimova, Levin Helmuth Kara Alleweldt, Karlotta Altnickel, Maximilian Amin Salehi, Sebastian Amin Salehi, Saida Amirhadzieva, Carla Emilie Anacker, Romina Alessandra Andriuzzi, Ardi Ashani, Aleyna Nur Baban, Aydan Laura Bademsoy, Liliane Zoe Bader, Hasan Bakir, Anna Christina Bauer, Erdem Bayrakcioglu, Fiona Jale Bendig, Maxim Benke, Marc Oliver Bogoslaw, Yasmine Boulaich, Samuel Bringmann, Nils Bröggelhoff, Minh Linda Xuan Bui, Irem Caglayan, Hilal Suna Can, Vedat Ceylan, Sia Edwina Dalkner, Diem-Han Vanessa Dang, Parvati Dapprich, Berfin Dartay, Melisa Canan Demir, Moritz Léon Gabriel Deutscher, Isil Dogan O, Leo Iven Dombrowski, Oskar Droescher, Karim Ebrahim, Svenja Luisa Ehrhardt, Kea Malina von Emden, Lidya Arya Eraslan, Selma Ershaid, Rayan Fazly, Linda Theresia Gudrun Förster, David Frenkel, Michéle Frolov, Sophia Füge, Vinzenz Lou Geithe, Paula Friederike Ginsbach, Marlene Christin Götze, Amy Elizabeth Graves, Mette Grønholdt Andersen, Anna Calina Günther, Nicole Jessica Górecki, Celina Haderer, Zoë Veruschka Haertel, Domenik Christoph Hagemann, Asta Marie Hansen, Julian Moritz Amadeus Hasler, Nadine Ruth Heinze, Jon Heit, Anna Theresa Julia Held, Joshua Hellwig, Mia Louise Hennig von Lange, Maja Hidde, Jonathan Steffen Hilker, Lennart Vincent Hömpler, Henry Ben Hoffmann, Eda Ince, Amina Iqbal, Alperen Isik, Armin Izadi Sharifabad, Lisa Jasmina Jacobs, Jessica Sandra Jarzabkowski, Nathalie Patricia Jootzer, Duygu Mine Kanal, Eylül Destina Kaplan, Tuba Gül Kaya, Dennis Korolevych, Tom Fabian Kozalla, Antonia Lara Krüger, Manuel Krukower, Nazlican-Elif Kuvvetli, Charlotte Emilia Laux, Bibi-Maria Lawangin, Kerim Julius Leinau, Jacob Lenzen, Basile Liebscher, Jasmin Esosa Von der Linde, Lena Karlotta Lousberg, Taha Yasin Mardinli, Danilo Maric, Melissa Lea Sophie Barbara Martin, Adis Mezic, Medea Marcia Moir, Muriel Monayong Eyene, Fazile Morina, Celine Moschkowitsch, Elena Amata Mulugeta, Lars Pascal Munaf, Munna Nattour, Amir Nasser Nekroumi, Nele Anna Jeannette Neufeldt, Ivan Nevecera, Johnny Khang Nguyen, Claire Nkiruka Nweke, Mustafa Ozan Özdemir, Gülsen Özgürdal, Philipp Oliveira Meißen, Elif Beyza Omatan, Mona Omrani, Johann Pierre Horst Ory, Gerit Sam Owusu-Bioh, Melis Pak, Nina Friederike Parsiegla, Laeticia Sara Pencereci, Ván Cuóng Pham, Felix Julian Poklekowski, Lotta Mia Puhl, Jabiz Rabbani-Zarei, Julia Melina Sophie Radecke, Daniel Rapoport, Sebastian Alexander Rek, Nick Riese, Melanie Rosas Hernández, Sophia Elena Rosenhöfer, Michelle Michailowna Rusyaeva, Emilia Sophie Saatz, Sophie Sylva Salimkhani, Serafin Nakano Lukas Schäfer, Marie Schaefer, Sophie Scharnow, Carlotta Nele Schlick, Lennard Yannik Falk Schnitker, Konstantin Ludwig Scholer, Noah Shahrouri, Arthur Sergeyevic Shendrik, Shaya Sherafatian, Saman Tahmassebi, Sofia Clarissa Teichmüller Donadona, Paula Tessarek, Lea Mazl Tetruaschwili, Elif Tufan, Deniz Tuncer, Felix Muhirwa Tuyishime, Ece Nil Ünal, Lucas Min-Young Vest, Yang Felix Wang, Julian Alexander Wehner, Jakob Ronald Wernicke, Daniel Seweryn Wieczorek, Fee Sophie Wittenbecher, Kareem Yacoub, Ibrahim Berk Yaldiz, Selin Yeginer, Yagmur Yorulmaz, Anita Zati Zehni

SOPHIE-SCHOLL-SCHULE, SCHÖNEBERG

Melchior Adissin, Kadir Alik, Julie Andrianasolomandimby, Maxim Ardisson, Karlo Arndt, Ibraim Bah, Rosa Bartholdy, Oscar Bauer, Lennard Becking, Jasper Bernatzky, Tobias Bittl, Jan Bode, Zaia-Maria Boeti, Antoine Bouchez, Amélie Brand, Lennart Brien, Luke Budszuhn, Jonathan C., Paul Chateigner, Felicitas Chlubna, Yasmin Chreiteh, Leonard Damerau, Anna Dapper, Janaina van Deest, Bejan D., Zoé Döller, Sophie-Marie Drinda, Nicola Eberhardt, Merle Egelhof, Joshua Eid, Hakan Ergen, Malte Fischer, Luisa Frahm, Nikolas Froböse, Aaron Gabriel, Ahmet Garibagaoglu, Luis Gerke, Helene Göpfert, Lillian Gössel, Joshua Goldbach, David Gottschalk, Louis H., Karoline Hartmann, Paul Hatscher, Fiona H., Tom Herdemerten, Jonathan Hilliger, Pauline Hofmann, Josephine H., Emma H., Lino Hunger, Amana Idler, Felix Jung, Zoe K., Anna K., Friederike Kloss, Lea Klug, Carlotta Koroll, Julia Kowalczyk, Elena Kowalski, Jonas Kriegsmann, Amira Kunkel, Aljoscha Kupsch, Laura L., Fabienne Langer, Lily Lepique, Lara Lippert, Tobias Lochau, Elena Macari, Atrin Madani, Mehmed Malkic, Sören Michaels, Maximilian Müller, Vincent Musch, Chadidja Nkwo, Zoe Noack, Valena Nußbaum, Marie Ogun, Karl Ortner, Fabio Otremba, Carlo Paschke, Flores Paul, Zoe P., Moritz Platena, Josephine P., Louis Pütz, Justine R., Alina Rey, Amandine Ruet, Laetitia R., Chinoua Saibou, Viktoria S., Alice Sandner, Lea Schirbel, Antonia Schmidt, Karla Schmidt, Catalina Schneider, Lea Schoeningh, Clara S., Lucia Schulte-Huermann, Philis Serbest, Liv Sindler, Charlotte Söntgen, Marielle Sorge, Moritz Stein, Luca Stoll, Pascal Stolpe, Josie S., Katharina Sucker, Livia T., Pia Thiele, Melia Tsakiri, Rebecca Vinci, David Wassermann, Jakob Wessel, Maya Wicht, Felicitas Willkomm, Béla Wilsdorf, Miriam Z.

STAATLICHE BALLETTSCHULE BERLIN UND SCHULE FÜR ARTISTIK, PRENZLAUER BERG

Clara Böhm, Niklas Bohte, Maggy Marie Busch, Merle Katharina Feisel, Yael Lieba Fischer, Julia Katharina Grote, Steven Höhn, Laura Hrgota-Jannene, Lukas Köster, Kyra Reinert, Louisa Rüggeberg, Dana Elena Schulte-Siepmann, Jule Schuster, Alexandra Tischenko, Miriam van der Neut

TAGORE-GYMNASIUM, MARZAHN

Maike Arnold, Samuel Arzer, Marvin Asmis, Eric Berndt, Justin Birkholz, Tabea Birkholz, Charleen Bittcher, Michelle Christel Blum, Christin Böttcher, Alina Büttner, Friedrich Dang, Minh Duong Dao Nguyen, Jessica Denal, Christine Dey, Alexander Dmitrienko, Celine Dragunsky, Daria Chantal Eckert, Marlen Frank, Christoph Franke, Maike Gerlach,Jenny Glaser, Lisa-Marie Gohr, Felicitas Großkunze, Rick Hampel, Anja Hartmann, Lara Hartmann, Virginia Melody Joyce Hartwig, Jennifer Harych, Anne Haußner, Helen Ronette Hellwig, Nina Ivert, Svenja Lisabeth Kaepernick, Fiona Kaiser, Michelle Kern, Konstantin Kirchner, Sina Köhler, Svenja Bärbel Kopp, Emelie Sonja Korell, Anne-Katrin Koszczolowicz, Sarah Kriegel, Leonard Kromat, Arne Kujat, Eric Langbein,Benia Maria Catharina Le Petit, Angelique Marie le Vrang, Vivien Lenhard, Anne Lenzen, Christin Lindenhahn, Erika Lung, Sara Machleit, Friederike Mähl, Leonie Sacharijah Marggraf, Maike Marie Metzdorf, Yasmine Morcinek, Mara Mosler, Laura Marie Motzek, Lilly Mrowetz, Angelique Müller, Anja Naumann,Ngoc Lan Nguyen, Celina-Maria Nitzschke, Brian Ostschepkow, Artur Ott, Tim Fritz Pense, Karina Pflugfelder, Thu-Tra Pham, Thuy Trang Phan, Sophie Prauschke, Minaida Ramírez García, Katrin Rolsing, Nadine Rösner, Meryem-Esra Sahin, Rebeka Salti,Nadine Schäfer, Nina Schäffner, Jessica Scherer, Erik Schlenger, Anika Schlosser, Nicola Schmidt, Vanessa Schöne, Laura Schulz, Isabelle Schwarze, Vanessa Sophie Seifert, Max Seiler, Constanze Semmer, Darleen Senf, Fleur Siemund, Oliver Spoida,Niklas-Steven Steller, Alison Stoye, Ulrike Strathausen, Karen Stritzke, Johanna Miriam Struwe, Hannah Stüdemann, Bella Sultanova, Eric Teichmann,Valeria Tisch, Michelle Töpfer, Ana Vedenin, Ivan Volodko, Kieu Trang Vu Nguyen, Vanessa Walter, Denise Maria Walter, Marie Waßmannsdorf, Anny Charleen Weinert, Laura-Jane Wernecke, Jakob Wiechel, Emiliy Annabell Willborn, Sabrina Wolf, Lucas Wulff, Lucie Zech

THEODOR-HEUSS-SCHULE, WEDDING

Ahmed Abdallah, Fahret Ahmetovic, Mert Akil, Alli Kais Al-Hamadani, Senol Altundag, Devrim Ancar, Mahdi Aoun, Can Apak, Bilal Arik, Emina Beslagic, Selina Cakan, Sakine Celik, Bahar Cengiz, Hülya Cevik, Sami Leon Chahbani, Erdem Demir, Serdar Dorak, Ömer Eksik, Zainab El-Faourie, Tom Fiedler, Ebru Gül, Esrah Hreich, Sergen Ide, Jamal Khalil, Burak Köse, Lina Charlotte Maier, Klaudia Aleksandra Mitetzki, Valbona Pajaziti, Sidney Preißel, Tasmia Rahman, Joelle Schulz, Antonia Schwan, Jenny Ngan Ta, Orkun Turan, Melisa Yanartas, Ridvan Yildirim

THOMAS-MANN-GYMNASIUM, REINICKENDORF

Nada Abou Nasser, Christian Adamczyk, Berfin Arukaslan, Daniela Asselborn, Fatima Bas, Daniel Konstantin Basch, Sandy Baumgart, Yasmin Bensehoul, Cem Berndt, Maha Berü, Jasmin Emily Bjeske, Jacqueline Blunk, Melanie Vivian Bönig, Kristina Bollweg, Chantal Karin Margarete Boßdorf, Alexander Frank Braun, Seda Canbulat, Kübra Cengiz, Mazlum-Dogan Cetin, Daniela Denger, Talia Diem, Lena Maria Dietrich, Eren Mustafa Divarci, Patrick Drescher, Carlo Dross, Angelika Duch, Ismail El-Issa, Can Erken, Naomie Etshoko-Tshondo, Maximilian Fabian, Ipek Firat, Sören Niklas Flint, Sarah Frost, Chenoa Marek Gerbsch, Asena Göksu, Bastian Gogolin, Steven Gohlke, Viktoria Gorkow, Simon Gräbert, Janine Graf, Sissy Charlot Grau, Julian Alexander Kraiem Hage-Khalil, Nadine Hannelore Hagedorn, Ali Hedar, Moritz Heimberg, Viktoria Herzberg, Liam Hoang, Lara Alexa Höhne, Sebastian Wim Marcellus Holzfuß, Ahmad Ibrahim, Ismail Imaizen, Isabell Kaatz, Eray Kamaci, Gojko Karupovic, Navjit Kaur, Nesimi Kayar, Mustafa Hilmi Kaynak, Seng Khaled, Darius Fernando Klein, Ela Hazal Koçak, Lennart Tom Koßmehl, Berk Kubat, Metin Küçük, Jasmin Lenz, Alicia Encarnación Loebel, Jessy Lorbiecki, Evelyn Julieth Mejia Escobar, Rahja Vincenzia Möchel, Sara Patricia Monteiro Garcia Duarte, Kevin Ngo, Sebastian Nicko, Darya Nicolaeva, Ayscha Özay, Ercan Özkan, Mercan Özsoy, Priscilla Okandjo-Tshondo, Ercan-Oktay Okcu, Burak Ongün, Tabea Pollmüller, Sophie Renee Regling, Mariam Rehman, Eduard Richter, Amer Sabotic, Fatih Sahin, Leandra Salvatore, Bilal Sayem-Edaher, Bogusz Schmidt, Angelina Scholz, Cathy-Jane Schürmann, Martin Schulz, Onur Sen, Zehra Sever, Paul Sebastian Simmat, Gino Spanja, Leonarda Spanja, Tugay Stephan, Sera Tanseli, Mesut Tek, Saskia Thiele, Muhamet Raschit Thümmel, Asiye Türkeli, Onur Tuncer, Azad Ünal, Mert Ugur, Oktay Ugur, Tanja Vahedi, Rida Wazne, Mandy Weldt, Marcin Miroslaw Wójcicki, Furkan Yildirim, Zeynep Müzeyyen Sule Hilal Yildirim

TREPTOW-KOLLEG, TREPTOW

Martin Adam, Ilona Baltrusch, Bettina Bode, Joanito Dietze, Thomas Dunkel, Enrico Eidemüller, Pierre-Michel Fabarius, Christopher Gelbrecht, Laura Giganti, Marco Heger, Judith Herdlicka, Marco Hischer, Kay Jaensch, Dennis Jakszta, David Jefferson, Vanessa Jüterbock, Fabian Kaufmann, Nora Kleiner, Cem Koch, Christian Koch, Iryna Kondratyuk, Gregor Lipowski, Marco Lorenz, Maximilian Mariner, Thomas Mätzig, Flavinia Mauceri, Elisabeth Mock, Juliana Mrachacz, Julia Naumann, Martin Oesterreich, Yvonne Pechtl, Kim Petereit, Patrick Pilasik, Carlotta Priwitzer, Felix Richard, Benjamin Richardt, Tatjana Rößler, Ebru Sahinoglu, Olaf Schaeffer, Tobias Stanley, Marian Scholz, Tobias Schöne, Ruben Schulz, Sabine Schwarz, Erikson Siancas Patino, Isabelle Speckmann, Stephan Spies, Marta Suka, Jörg Walraven, Maximilian Walter, Kristina Weiß, Lisa Widmer, Andreas Wolf, Sunah Yu, Jana Zenker

ULRICH-VON-HUTTEN-GYMNASIUM, TEMPELHOF

Ahmedov, Jan Albuschat, Daniel Arlykov, Fatima Baker, Olivia Banner, Fabienne Banzer, Markus Barth, Robin Befeldt, Jannis Bogdahn, Paula Borzych, Carolin Bremer, Tobias Brinkmeyer, Paul Brozio, Jan Henrik Bruhn, Sophie Brunner, Annika Cartsburg, Svenja Cartsburg, Feryel Chiha, Sanghyun Cho, Nicole Debus, Mario Dehn, Sophie Dieckow, Nguyen Ngoc Han Dinh, Marlon Donner, Noah Dreiling, Clara Düntsch, Leander Düntsch, Adrian Dumke, Ronja Ebeling, Fabienne Eick, Nils Fehr, Paula Fröling, Pauline Gierke, Sascha Ginkel, Maximilian Grätz, Julian Grassow, Tim Großmann, Melissa Gulde, Marc Philip Haesen, Nico Hallmann, Philipp Hartmann, Alina Hartwich, Hase, Hasenbusch, Daniel Helgert, Antonia Heming, Laura Hess, Carolin Hilbig, Höne, Denisé Hoffmann, Desiree Horn, Luis Huilca Logrono, Sophie Jäger, Antonia Kamin, Anastasia Kaschirski, Melisa Kaya, Alexander Kemmesies, Jasmin Kempf, Raimund Kertscher, Antonia Kinnigkeit, Chiara Kneller, Vanessa Knura, Antonio König, Marlon Kolbeck, Sandro Kortler, Kjell Krispien, Elian Marcel Krüger, Fiona Kubin, Lea-Marie Kürbis, Antonia Luisa Kuhn, Dominik Kuzinowicz, Nick Langer, Timo Lappöhn, Robert Lehmann, Julia Lengen, Oliver Letz, Leonie Luding, Luca Pauline Mairose, Farah Malek, Paul Maruska, Sebastijan Danijel Mehinagic, Valentin Leon Mehinagic, Alida Meier, Niclas Metschke, Juri Mielke, Patricia Missel, Niklas Mletzko, Ariane Mobasher Fard, Patrycja Mrugalla, Maris Naster, Yannick Nest, Luca Maximilian Osterloh, Sophie Charlotte Osterwald, Pascal Pawlowski, Luca Marie Podlowski, Hannah Pooch, Charlotte Post, Felix Reimers, Lisa Repetzky, Niklas Restel, Steffen Rindt, Liam Roberts, Fabio Röpert, Maike Marie Rösler, Philip Rotärmel, Melina Sabath, Dilara Aylin Sanli, Niklas Schmidt, Jasmin Schnabel, Sebastian Schöpe, Svenja Schrammek, Niklas Schulz, Caroline Skodlerack, Leonore Sommer, Maximilian Stasik, Moritz Stellwag, Sam Subke, Natalia Sucic, Christoph Thiede, Alina Virdis, Ilian Völker, Lukas Voigt, Clara Wandrey, Lea-Sophie Wanke, Lisa Weinzierle, Alicia Wrede, Luisa Wulf, Johannes Zagorni, Sophia Ziaja

VICTOR-KLEMPERER-KOLLEG, MARZAHN

Valentina Adam, Markus Ardelt, Elena-Theresa Arndt, Andrada Bachir, Hanna Ballendat, Evgenij Bazylev, Kyra Behrens, Rafaela Berger, Nina Bieberstein, Sara Bischof, Nico Bosse, Thomas Cronsfoth, Oliver Dannat, Violetta Dino, Marc Ebel, Paul Ehling, Johannes Eschrich, Valentina Götz, Anne Grundmann, Jesco Harms, Saskia Hoevedes, Mariia Ignatenko, Alexander Justus, Danilo Klevenow, Lisa Kreibich, Olga Kryaklina, Lena Kuhlig, Markus Kühne, Oyungerel Lkhagvaa, Henry Lüdtke, Sarah Mang, Patrick Miersch, Monique Motzkus, Monika Neumann, Marija Nimas, David Petras, Dimitri Pugaschof, Stanislav Radzabov, Alva Reifenstein, Joana Restel, Lisa Richter, Charlie Rieck, Stefan Sadewasser, Johanna Schneider, Christin Schwandt, Timofey Skomorokhov, Anastasia Skomorokhova, Julia Spengler, Eduard Syrov, Nadine Tatzik, Juliane Taubert, Elisabeth Thomas, Sheeana Töpfer, Stefanie Uhlig, Viktoriya Usbeck, Yana Vinter, Edris Wais, Anastasia Weber, Tatyana Weilert, Angela Zang, Moritz Zaremba, Steffen Zeller, Michael Zeller, Ronja Zimm, Julianna Zimmermann, Almir Zukanovic

WALD-GYMNASIUM, CHARLOTTENBURG

Lars-Erik Allien, Nora Apel, Jale Leandra Arin, Mike Arnold, Konstantin Bachmannn, Sebastian Baer, Clarissa Bahrenburg, Justin Bär, Florens Beusterien, Deborah Bienek, Nicolai Borowski, Léonard Bourdon, Helena Brech, Clemens Briche, Carla Bubenhofer, Janick Cabrera Wachs, Nanno Christian, Nadine Cieslik, Juri Cremer, Felicitas Csapó, Birta Dagsdóttir, Malena Deppe, Hannah Desczyk, Amelie Döbbelin, Alina Drebes, Lola Ehnes, Jule Eichhof, Lina Eikelmann, Ibrahim El Agami, Louis Engling, Hamza Filiz, Medea Frieden, Antonia Frieden, Jan Friedrich, Lars Froitzheim, Yvonne Gaida, Timo Guzowski, Marcel Heine, Jean Heinrich, Darius Herrmann, David Hertz, Phoebe Heyroth, Louisa Hildebrandt, Nina Hinze, Darius Hirsch, Daniel Hoff, Julia Hoffmann, Thomas Höhne, Tim Jacobs, Sonja John, Janne Jones, Philipp Kalter, Jasmin Kiecker, Dilara Kilic, Nicolai Klutke, Julius Knauder, Leonard Komma, Morris Kramm, Felix Krätzer, Moritz Kuhlmann, Elisa Lang, Chun Ho Lee, Pauline Liebelt, Niklas Lingott, Amy List, Tamara Luck, Darleen Lüdeke, Catherine Mamani Valles, Gerry Mann, Sina Markl, Franziska Matczynski, Marlene Merchert, Luis Micknaus, Awid Mirrafati, Noah Montoya Rodriguez, Luca Napierala, Tommy Ngo, Amra Novak, Dennis Ott, Mehmet Özsoy, Kawian Paigal, Maximilian Paß, Alica Pfister, Paul Poetsch, Alan Pooch, Skan Pufahl, Ole Queißer, Ilia Rabaschus, Valerie Rackowiak, Simon Radke, Harro Rejewski, Nora Richter, Luisa Roesrath, Philipp Rojtenberg, Dominik Rühlmann, Patrick Schlabbach, Niclas Schmidt, Leon Schmoldt, Victoria Schomann, Anastasia Schraps, Eike Schröter, David Schultz, Isabelle Schulz, Carlotta Schumann, Till Seeba, Jan-Hendrik Sieper, Max Sondershausen, Felix Sprenger, Jannes Stahf, Julia Starke, Leon Steinle, Vincent Stöckl, Vivian Stöckl, Theodor Stolle, Noah Straßmann, Jil Swaine, Vincent Tandler-Schneider, Samara Tauchert, Victor Thaler, Paul Theel, Ariane Trümper, Jan Uppenkamp, Thore de Vries, Sebastian Walter, Polly Warns, Fabian Wendel, Nathalie Wendt, Vinzenz Wiemann, Adrian Wilke, Jana Witjes, Leon Wohlert, Lara-Miral Wolke, Alexandra Wolleschak, Tobias Woltmann, Luna Wortmann, Ole Ziehfreund, Josef Zimmerer

WALDORFSCHULE MÄRKISCHES VIERTEL, REINICKENDORF

Oskar Bauermeister, Pauline Bauermeister, Felicitas von Beughem, Lisa Biedermann, Leonie Bösker, Linus Endruweit, Luise Groß, Flemming Grumpelt, Jonathan Hahn, Pauline Hillmann, Pele Kielhorn, Laura Mähren, Joshua Makosch, Erik Meißner, Hanne Noll, Hannah-Laura Osang, Lucia Pölzer, Jakob Purkart, Lauri Spitzer, Nicolas Steinmüller, Tomke Thielebein, Moritz Wiegand, Martha Zemmrich

WALTER-GROPIUS-SCHULE, NEUKÖLLN

Kaan Akyüz, Shawn Astor, Zekiye Aydogan, Emre Aydogdu, Ayca Basoglu, Vanessa Bertrams, Lukas Buchsteiner, Yunusemre Coskun, Kimberly Dorow, Kim-Nhung Duong, Semih Dursun, Kürsat Elbasi, Marvin Friedrich, Tom Frymauth, Irina Grischkowski, Hiwote Hailu, Jorge Hernandez Camejo, Yannick Hilker, Maire Just, Mert Kerem, Marissa Kilian, Paul Krause, Alicia Kurtek, Melis Lacinoglu, Sarah Lazarus, Isabel Nawrotzki, Mandy Neumann, Stefan Noack, Joshua Nsubuga, Rodi Osman, Renße-Pierre Petilliot, Mehmet Pinarbasi, Masha Raj Ruban, Sahiram Ravikumar, Mahmut Satilmis, Sunita Singh, Melanie Taljevic, Dorothea Thieß, John Trinh, Man Wai Tsui, Dean Anek Witt, Paul Wolff, Melda-Idem Yilmaz, Jack Yip

WALTHER-RATHENAU-GYMNASIUM, WILMERSDORF

Kerem Akduman, Pasha Alidadi, Raya Asgarova, Lea Babel, Sophie Bieberstein, Lorenz Bischop, Dimas Bleeß, Carl Blumensaat, Nicholas Böhm, Natalie Boos, Anton Both, Jonathan Brandt, Henrik Claßen, Immo Dieken, Smaranda Dinescu, Rojan Emrani, Sepideh Fakhri-Daryan, Ruben Folger, Marta Frusinoiu, Niclas Gebhardt, Malin Helge, Daniela Ismailova, Vivienne Jansen, Navid Jawad, Melisa Karaagac, Friedrich Kempe, Henrik Kirchmann, Kevin Koch-Klein, Laura Koren, Maik Krus, Timothy Kusuma, Arthur Langhammer, Romeo Lautsch, Katharina Leich, Lilli-Sharleena Martiny, Novin, Sina Mohajeri, Jagoda Müller, Robert Münchau, Dalina Mundinac, Emilia Niepomniashci, Jonathan Noll, Rafael Nussbaumer, Furkan Özbeg, Noah Peter, Vanessa Preyss, Klaus-Albert Rohrbeck, Philip Rudel, Farieba Sardari, Patricia Schlöttke, Kilian Schneider, Ronja Schöffer, Igor Schüttler, Eda Sezenoglu, Hwa-John Sheng, Chiara Sommer, Louis Stein, Moritz Volkerding, Sophie Wachenfeld, Anna Wiatrowska, Max-Fabian Wölker, Philip Wojahn, Katrin Woschow, Paul Zerbst, Yvonne Zwiebler

WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM, ZEHLENDORF

Jasper Albrecht, Veronica Amsinck, José-Luis Amsler, Michael Avilov, Antonio Badtke, Felix Bauer, Clara Behnke, Gian-Luca Berk, Valentin Bieder, Leon Bochow, Johannes Bornemann, Victor Daiber, Nikolas Daube, Niklas Doering, Emil Donkersloot, Ole Dust, Livia Ederli Fickinger, Sabrina Ehrenfort, Topsy Eichner, Solanee Fida, Johanna Fischer, Emily Freund, Antonino Glase, Ralf Grosskopf, Leon Guthunz, Janika Hartmann, Hannes Hattenbach, Sina Heidrich, Charlotte Hölscher, Laila Hounkonnou, Floria Iradji, Christian Kaufhold, Elaine Kert, Vongwithyauth Khieu, Julia Kiewitz, Justus Klaffus, Leander Koos, Jonas Kordt, Janna Kosanke, Leyla Krstanoska, Alec Kube, Antonia Leder, Vincent Leder, Xenia Manteufel, Felina Markens, Laura Markens, Julian Müller, Kathleen Müller, David Nettesheim, Felix Nickel, Clara Nöldeke, Max Oberbach, Nici Oberbach, Steven Pan, Lucas Pedrosa de Glöckner, Cora Peinecke, Hoang Tung Pham-Nguyen, Valentin Plettner, Maximilian Quardt, Sorin Raecke, Olivia Reinicke, Leonard Reles, Victoria Rittel, Richard Ritzow, Patrick Rohloff, Alexander Roth, Anastasia Roth, Robin Russ, Felix Ruyter, Linus Saurenbach, Henning Schaeffer, Paul Schall, Niklas Schirra, Chiara Schlichting, Henry Schmidt, Calix Scholz, Hannah Scholz, Marie Schudnagies, Antonia Schuhmann, Calvin Schwabe, Jo-David Schwertner, Jasmin Seeberger, Jonas Seeger Fernández, Raffael Sonnenhol, Charlotte Spranger, Anna-Lena Springer, Richard Stahn, Richard Stapenhorst, Laetitia Steybe, Carla Stiehm, Levent Strößenreuther, Theresa Theurer, Leander Tolksdorf, Moritz Vliem, Nils Vorwerk, Pia Walz, Patrick Weinhold, Louisa Wetzel, Leslie Wieblitz, Meron Woldegiorgis, Lina Xu

WILHELM-OSTWALD-SCHULE (OSZ GESTALTUNG), STEGLITZ

Sounalie Abd El Kawy, Tugce Adigüzel, Hiran Ahmad, Riem Al Hissan, Laura Alter, Lilian Asling, Angeliki Athanasopoulou, Nadine Ayad, Vivien Beloch, Nicolai Benedict, Jessica Berliner, Jennifer Bittner, Tobias Blickensdorf, Juan Boche, Angelique Brandt, Louis Braun, Sema Cayir, Pia Chomat, Mert Cicek, Lara Danlowski, Defne Dogan, Eve-Sophie Fahrnbach, Benjamin Förster, Florian Gilabert, Sertan Gülsen, Muhammed Gümüs, Ilker Gün, Flora Hamer, Clara Hippe, Fiona Holm, Esther Kähne, Morgana Kamel, Rabia Karaca, Celine Katreniok, Jasmin Kirak, Gamze Koc, Elias Kühn, Anika Kühn, Thomas Kutschke, Friederike Mathies, Jordan Maurer, Melanie-Daniela Meißner, Edda Möllenhof, Olivia Nowak, Esra Orcun, Julius Pfister, Tim Poeschel, Dustin Preis, Dilan Pudak, Amadeus Rech, Hanna Reuber, Max Richter, Kathrin Schöner, Ulrich Schönheinz, Sebastian Schröder, Yasin Sentürk, Tim Spinkler, Mandy Stroech, Sara Tagorti, Jessica Templin, Mehtap Tuncel,

Hidaya Valy, Noel Vose, Saskia Wenda, Lisa Wildenhues, Maciej Wisniewski, Sharlyn Zeiler

WILHELM-VON-SIEMENS-GYMNASIUM, MARZAHN

Max Bär, Dawid Bauer, Marie Bernsdorf, Kristina Boleininger, Justin Braasch, Willi Bredereck, Franz Julius Buchaniec, Franziska Chauhan, Antje Deus, Hanna Deus, Huy Do Duc, Marie Ebert, Marayke Falk, Bo Ferch, Anima Forkert, Leo Frommer, Constantin Funk, Mathilde Görbing, Marvin Grahl, Yannick Grams, Maximilian Graustein, Dennis Groß, Oliver Grundler, Wiebke Gums, Thanh Hieu Ha, Pierre Pascal Habermann, Robert Hasche, Leo Heinki, Elisa Hellmer, Polina Helwig, Hannes Hetzer, Nicole Hinz, Florian Hornoff, Nicole Hühn, Florian Idschok, Jonas Jax, Marvin John, Gino Jonuscheit, Robert Kafert, Ailan Kalledat, Sarah Karow, Monic Keßner, Albert Khachatryan, Lena Marie Knaack, Christopher Köhler, Dominik Körner, Isabell Kosanke, Jessica Koscianska, Kristin Lang, Nadine Lauenroth, Hong Hanh Le, Patrice-Leonard Leistner, Anne Kathrin Lorenz, Isabell Lukes, Jill Martine Matthewes, Daniel Meier, Vivian Metzler, Denise Müller, Marvin Nestler, Ngoc Lam Thu Nguyen, Bao Thu Nguyen, Hay Dang Ralf Nguyen, Thanh Dat Nguyen, Lennart Niederhoff, Gina Maria Ockruck, Nadine Orban, Kiriaki Papadopoulou, Kimberly Petrick, Minh Duc Pham, Janina Julie Piechatzek, Tom Plaul, Olrik Püpke, Viktoria Rain, Egzona Rashkaj, Oliver Raukopf, Aylin Rehaag, Sven Reimann, Jasolaw Reimer, Jördis Annalena Reumann, Kristiane Rubin, Joey Schäfer, Felix Scharf, Christian Schaup, Kenneth Scheel, Aleks Schmidt, Nicolas Schmidt, Alexander Schneider, Juliane Schniegeler, Juliane Schörner, Robert Schreckenbach, Phillipp Schröder, Jessica Seel, Sarah Singer, Philip Sobkowiak, Lydia Conny Soldt, Tim Sperling, Marie-Lois Stempin, Nils Sukrow, Leen Lena Vanessa Tassabahgi, Quoc Toan Tran, Thanh Hang Tran, Pascal Treibert, Jonas Maximilian Ulle, Raingold Ulmer, Max Voßberg, Fabian Lucas Wendorf, Analena Westerhold, Erik Wiedemann, Philip Worsch, Vivian Wyrwa, Zenel Xhibixhiu, De Jin Xu, Pascal Zöllner

WILLI-GRAF-GYMNASIUM, STEGLITZ

Dilrishtä Abdurishid, Tobias Albrecht, Sirin Ardahanli, Phinissia Arthur, Paula Axmann, Selin Azman, Brian Barbar, Lia Beckmann, Lukas Böhl, Niklas Böhl, Sascha Braun, Darleen Buse, Talisha Cabezas Rodriguez, Jonas Caesar, Antonella Camaggi Alvarez, Driton Dauti, Vito Dells, Raoul Detjens, Florian Dufour, Mike Einhorn, Carlota Eisenhuth, Philip Ewert, Celine Fabry, Michelle Frach, Björn Goerisch, Anton Habel, Julian Harbeck, Sophia Hoppe, Antonia Johna, Nojan Karimian, Timo Kaßulke, Malik Khogali, Marie Klein, Tobias Klemp, Alexandra Koglin, Jonathan Koppe, Patrick Messner, Patricia Minks, Anthea Müller, Lara Nitzsche, Jasmina Nordt, Melvin Opolka, Melisa Ovali, Leila Permantier, Paula Radeike, Isabelle Reisch, Justin Rojas Diaz, Lucas Sahr, Vivian Samstag, Kristina Schamedatus, Marwin Schek, Tom Schneider, Ornella Schowtis, Johanna Schramm, Jennifer Schreier, Louisa Schröter, Leona Schulz-Schaeffer, Timothy Schweitzer, Nikolas Severin, Damijan Silic, Stella Simat, Madeleine Spengler, Rami Spiller, Philipp Thurian, Emily Triebkorn, Isabella Vlachonikolos, Luis Walter, Sophie Wedell, Leonard Weikopf, Leonie Weiß, Charlotta Winter, Saskia Wolter

WILMA-RUDOLPH-OBERSCHULE, ZEHLENDORF

Tim Jonathan Alber, Yannick Apelojg, Marcel Baensch, Philipp Bartsch, Sandra Claudia Marie Beckendorf, Hendrik Beyer, Josef Biersack, Caroline Biesenthal, Carl Ruben Bischoff, Niklas Blume, Natascha Bolz, Pattarawikrom Bredow, Antonia Djatschenko, Philipp Christian Drewitz, Jessica Dreymüller, Tolga-Alp Emir, Simon Enbergs, Maurice Fischer, Stella Geiger, Nele Geisler, Victoria Jamie Geisler, Saskia Glück, Adriaan Gohlke, Vanessa Kim Gutzeit, Sandra Hänszke, Keanu Niclas Hanisch, Dinah Haschem, Lydia Anna Haseloff, Florian Haß, Josefine Hentrich, Jan Vincent Hildebrand, Max Hiort, Shalina Nina Natascha Hoffmann, Saskia Holtz, Sudarake Dinujaya Hondamuni, Lorenz Hussels, Sophie Marie Illigens, Markus Tianyi Jaschke, Alexander Joseph, Moritz Kluge, Linda Köhler, Deniz Köse, Johann Claus Kötter, Julia Kohne, Antonio Krämer, Paul Marlon Kraushaar, Dennis Kruschinski, Pia Kruschinski, Katharina Nicole Kulisch, Tobias Kunkel, Enrico Ladkau, Aleksander Lankarani, Roland Carl Wilhelm Mainitz, Valeria Mangold, Marie Celina May, Florian Medrane, Alicia Mietzsch, Morna Müller, Josephine Omotoye, Kai Dominik Otte, Paul Pätzold, Elli Ida Peonides, Celeste Popp, Paul Ramlow, Luca Reeb, Linus Rösler, Lukas Rohana, Jakob Leon Roth, Daniel Samson, Larissa Schadwinkel, Noel Leon Schaller, Maximilian Schnelle, Rose Lena Marie Schöttke, Viktor Schultz-Zehden, Max Schulz, Julius Schulze, Amadeus Siegel, Livia Sophie Steinmann, Marvin Stenzel, Lennart Streese, Livia Valeska Tappert, Philipp Tetzlaff, Leon Thüring, Maja Wagner, Julie Carole Westphal, Tim Wieland, Levin Wießner, Felix Wörndl, Paulina Zehnter, Robert Carlos Zuchowski.