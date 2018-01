Tage der offenen Tür



19. Januar:

Beethoven-Gymnasium, Barbarastr. 9, Lankwitz, 19.1., 16–19 Uhr.

Berthold-Otto-Gemeinschaftsschule, Holbeinstr. 21, Lichterfelde, 19.1., 15–18 Uhr.

Hildegard-Wegscheider-Gymnasium, Lassenstr. 16-20, Grunewald, 19.1., 16–19 Uhr.

Kant-Gymnasium Spandau, Bismarckstr. 54, 19.1., 17–20 Uhr.

Max-von-Laue-Schule, Dürerstr. 27, Lichterfelde, 19.1., 16–19 Uhr.

Walther-Rathenau-Gymnasium, Herbertstr. 2, Grunewald, 19.1., 15-18 Uhr.

20. Januar:

Brillat-Savarin-Schule, OSZ Gastgewerbe, Buschallee 23a, Weißensee, 20.1., 10–14 Uhr.

Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule, Blücherstr. 46/47, Kreuzberg, 20.1., 10–13 Uhr.

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Galenstraße 40/44, Spandau, 20.1., 10–13 Uhr.

Goethe-Gymnasium, Gasteiner Str. 23, Wilmersdorf, 20.1., 9-13 Uhr.

Gottfried-Keller-Gymnasium, Olbersstr. 38, Charlottenburg, 20.1., 10–13 Uhr.

Heinz-Brandt-Schule (ISS), Langhansstraße 120, Weißensee, 20.1., 10-14 Uhr.

Marie-Curie-Gymnasium, Weimarische Str. 21, Wilmersdorf, 20.1., 10–14 Uhr.

Phorms Berlin Süd, Harry-S.-Truman-Allee 3, Lichterfelde, 20.1., 11–14 Uhr.

Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Quitzowstr. 141, Moabit, 20.1., 10-13 Uhr.

22. bis 28. Januar:

Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium und Sekundarschule), Podbielskiallee 78, Dahlem, 22.1., 19 Uhr.

Berlin Bilingual School, Rudolf-Baschant-Str. 2, Weißensee, Infotag für die Sekundarschule am 23.1., 14–16.30 Uhr.

Refik-Veseli-Schule, Skalitzer Str. 55, Kreuzberg, 23.1., Elterninformation um 16 Uhr und 18 Uhr.

Max-Taut-Schule, OSZ Gebäude-Umwelt-Technik, Fischerstr. 36, Rummelsburg, 25.1., 15–19 Uhr.

SIS Swiss International School Berlin, Heerstraße 465 (Eingang über Reimerweg 11), Spandau, 25. 1., 13.30 bis 16.30 Uhr.

Georg-Büchner-Gymnasium, Lichtenrader Damm 224-230, Lichtenrade, 27.1., 10–13 Uhr.

Gymnasium Steglitz, Heesestr. 15, Steglitz, 27.1., 10–13 Uhr.

Fortbildungstag für MINT-Lehrkräfte

Der Landesverband zur Förderung des MINT-Unterrichts Berlin-Brandenburg (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) veranstaltet am 22. Februar mit der Uni Potsdam einen Fortbildungstag für MINT-Lehrkräfte an Grundschulen. Die Veranstaltung richtet sich auch an Berliner Lehrkräfte. Infos: www.mnu-bb.de/Tagungen/GS/2018. (Tsp)