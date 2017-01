Die Berliner Humboldt-Universität (HU) wird am Mittwoch offenbar ihr Arbeitsverhältnis mit Andrej Holm beenden. Das berichtete der rbb am Dienstagabend. Die Entscheidung der Hochschule, ob der zurückgetretene Bau-Staatssekretär weiterhin an der Universität tätig bleiben kann, ist für den Nachmittag angekündigt. Holm sagte dem Tagesspiegel am Dienstagabend, er kenne die rbb-Nachricht. Er wollte sie aber nicht kommentieren und verwies auf die Universität. Eine Bestätigung war dort zunächst nicht zu erhalten.

Der rbb zitierte zugleich einen Arbeitsrechtler, der Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer möglichen Entlassung anmeldete. "Eine Kündigung würde niemals vor Gericht Bestand haben", sagte der Fachanwalt Alexander Bredereck dem Sender. Höchstrichterliche Entscheidungen deuteten darauf hin, dass Holms langjährige, nie beanstandete Tätigkeit an der Uni gewürdigt werden müsse. Auch gelte es den Personalfragebogen zu prüfen, den Holm 2005 ausfüllen musste. Unklar sei, ob die Fragen hinreichend präzise gewesen seien, um sie zutreffend beantworten können.

Holm war am Montag nach wochenlanger Diskussion über den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit selbst zurückgetreten und kam damit einem Rausschmiss zuvor. Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte wenige Tage zuvor bereits öffentlich den Rücktritt des Stasi-belasteten Staatssekretärs gefordert. Bausenatorin Katrin Lompscher und die Linken hingegen hielten bis zuletzt an seiner Personalie fest. Da sich ein Staatssekretär nicht eigenständig entlassen kann, war der Beschluss des Senats notwendig, um Holm aus seinem Amt zu entheben.

Einen Tag nach seinem Rücktritt beschloss der rot-rot-grüne Senat offiziell Holms Entlassung als Staatssekretär. Studierende demonstrierten am Dienstagvormittag für den Stadtsoziologen, indem sie eine Sitzung des Akademischen Senats der HU störten. (Tsp)