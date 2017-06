Na also – es geht doch. Nach dem 11. Platz im Teamwettbewerb bei der Tram-Europameisterschaft im vergangenen Jahr auf dem heimischen Betriebshof in Lichtenberg zeigte Franka Sonntag am vergangenen Sonntag auf Teneriffa, was sie so drauf hat beim präzisen Beschleunigen, bei der Schätzung des Abstandes zwischen Bahn und Hindernis sowie beim Zielbremsen und schließlich beim Tram-Bowling.

Am Sonntag gewann sie die Einzelwertung der Frauen. 33 Jahre Berufserfahrung zahlten sich aus. Im Teamwettbewerb belegte Sonntag zusammen mit Torsten Franz dieses Mal den zweiten Platz; geschlagen nur vom Duo aus Paris. Jetzt fahren die BVG-Helden wieder durch Berlin – ganz normal.