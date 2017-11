So viele gute Comics, so wenig Zeit: Um den Lesern der Tagesspiegel-Comicseiten die Auswahl zu erleichtern, was die Lektüre lohnt, veranstalten wir auch in diesem Jahr wieder eine doppelte Kür der besten Titel. Zum einen wählt auch in diesem Jahr wieder eine Fachjury aus Comic-Journalist/innen und Fachhändler/innen ihre Favoriten der vergangenen zwölf Monate.

Zum anderen sind wieder unsere Leserinnen und Leser gefragt. Wir wollen von Ihnen wissen: Was war für Sie der beste Comic des vergangenen Jahres? Und warum?

Ihre Antworten schicken Sie bitte bis 15. Dezember mit kurzer Begründung per E-Mail an comics@tagesspiegel.de, Betreffzeile: Die besten Comics des Jahres.

Unter allen Einsendern verlosen wir mehrere Buchpakete mit aktuellen Comics, die sich im Laufe des Jahres in der Redaktion angesammelt haben - daher bitte Namen und Anschrift nicht vergessen.

Eine Auswahl der Empfehlungen veröffentlichen wir nach und nach auf den Tagesspiegel-Comicseiten. Und die Top-Titel unserer Leser aus dem vergangenen Jahr finden Sie hier.