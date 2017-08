In der SPD-Spitze gibt es offenbar Differenzen über den Kurs in der Nordkorea-Krise. Während SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu auffordert, der Kriegsrhetorik von US-Präsident Donald Trump mit mehr Entschiedenheit entgegen zu treten, lehnt SPD-Kanzlerkandidat Kritik am Vorgehen der Regierungschefin ab. "Es gibt Situationen, in denen muss ein Volk zusammenhalten", sagte Schulz im Sommerinterview des ZDF, das am Sonntagmorgen in Berlin aufgezeichnet wurde. Die Deutschen könnten sich darauf verlassen, "dass ich ein solche Krise nicht zum Wahlkampfthema machen werde". Schulz fügte hinzu, er sei nicht bereit, von diesem Prinzip im Wahlkampf abzurücken.

Dagegen hatte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Tagesspiegel-Interview gefordert, dass Angela Merkel nicht nur gegen Nordkorea, sondern auch gegen Donald Trump klar Position beziehe. Es sei "wahnsinnig" was der nordkoreanische Diktator Kim Jong Ung treibe, aber auch Trump spiele durch seine Äußerungen über Präventivschläge mit dem Feuer. Das müsse die Kanzlerin dem US-Präsidenten deutlich machen, so Oppermann. Gleichzeitig schloss er eine deutsche Beteiligung bei einem eventuellen Angriff auf die Insel Guam kategorisch aus. Die Haltung der SPD hierzu sei klar. "An einer solchen militärischen Auseinandersetzung mit Nordkorea wird sich Deutschland unter keinen Umständen beteiligen", sagte Oppermann. (mit pam)