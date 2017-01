SPD-Chef Sigmar Gabriel hat nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" für den späten Dienstagnachmittag ein Treffen der engeren Parteiführung einberufen. Das erfuhr die Zeitung aus SPD-Kreisen. Ein Sprecher wollte das für 17 Uhr angesetzte Treffen weder bestätigen noch dementieren. In der SPD wird erwartet, dass Gabriel der Parteiführung bei der Zusammenkunft zu verstehen gibt, ob er als Kanzlerkandidat antritt oder nicht. Offiziell soll die Entscheidung über den Herausforderer von Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) am kommenden Sonntag bei einer Klausur des SPD-Vorstands getroffen und verkündet werden. Gabriel hat als Vorsitzender das Recht des ersten Zugriffs. Einzelne Sozialdemokraten halten es jedoch für möglich, dass er auf die Spitzenkandidatur verzichtet und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz oder Ex-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz vorschlägt. Schulz sagte am Montag einen für Dienstagabend geplanten Auftritt bei den sogenannten "Trialog"-Gesprächen ab, mit denen Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und Linkspartei eine gemeinsame Koalition im Bund vorbereiten wollen.