Wir sind in manchen Fragen weit gegangen. Viele haben gesagt wir sind an die Schmerzgrenze gegangen, und viele sagten auch darüber hinaus. Ich habe viele Sachen gesehen, von denen ich nicht dachte, dass sie in unserem Land noch existieren. Worum eigentlich ging es eigentlich Herrn Lindner? Um die Kinder ging es ihm nicht. Um die kleinen Leute auch nicht. Nicht um das Klima. Am Ende ging es ihm noch nicht mal mehr darum, dass der Soli abgebaut wird. Christian Lindner ging es um Christian Linder. Das kann man machen! Aber dann darf man es nicht auf Angela Merkel schieben.

Katrin Göring-Eckhardt