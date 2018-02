Frau Kipping, die Grünen haben zwei Realos an die Spitze gewählt, die SPD will wieder in eine große Koalition. Es wird ein Platz frei für linke Politik. Was machen sie daraus?

In der Tat: Es wird ein Platz frei, den wir von links besetzen können. Wir sollten anfangen, die Linke größer zu denken, auch einflussreicher. Wir haben uns ja selbst in schwierigen Zeiten bei zehn Prozent gehalten.

Projekt 18, wie einst bei der FDP?

15 Prozent wären auch schon mal gut. Aber es geht ja nicht allein um die Prozentzahl. Linke Politik muss wieder einladender werden. Und auch widerständiger. Um das mit einem Beispiel zu untersetzen: Viele Menschen werden durch explodierende Mieten enteignet. Wir müssen die Eigentumsfrage stellen und eine Grenze für Bodenspekulation setzen.

Nochmal zur Konkurrenz: Die Grünen befinden sich momentan in geradezu euphorischen Aufbruchstimmung. Neidisch?

Dass sich die Grünen gut verkaufen können, ist schön für sie. Trotzdem hat diese Partei ein strukturelles Problem. Es reicht eben nicht, beispielsweise vor den Automobilbau ein „Elektro“ zu setzen, also im Klein-Klein zu verharren. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir viel grundsätzlicher ran. Der ökologische Ansatz muss immer mit sozialen Fragen verbunden werden, die Energiewende darf nicht zum kollektiven Frieren für die Ärmsten führen. Und: Eine Wirtschaft, bei der Profite über allem stehen, führt automatisch zu einem Höher, Schneller, Weiter. Sie wird nie ökologisch sein können.

Die Grünen schaffen es, Begeisterung auszulösen. Bei Ihrer Partei ist davon momentan eher wenig zu spüren. Woran liegt das?

Da muss ich widersprechen. Bei jedem unserer Neumitgliedertreffen erlebe ich ähnliche Begeisterung. In Leipzig habe ich neulich danach die ganze Nacht durchgetanzt. 2018 ist ja nicht nur „200 Jahre Karl Marx“, sondern auch 50 Jahre nach 1968. Beides ist Grund zum Feiern. Und wir werden dieses Jahr beide Traditionslinien stark machen.

Visionen hin oder her: Die Stimmung in der Linkspartei ist mies, es gibt großen Frust über den Dauerstreit der Funktionäre. Was wollen Sie dagegen tun?

Es gibt bei uns Kontroversen in der Sache, die müssen wir ausfechten. Da ist vor allem die Frage, wie man mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck umgeht. Wir müssen – als letzte in der Parteienlandschaft – Bastion für Flüchtlingssolidarität bleiben, klare Kante gegen rechts zeigen. Und dies verbinden mit unermüdlichem sozialen Engagement für alle Menschen.

Befinden sich Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine noch auf Linie der Partei?

Ihr Projekt Sammlungsbewegung und was sie dazu sagen ist, ein Spiel mit Zweideutigkeiten. Das einzige, was inhaltlich konkret genannt wurde, ist die Forderung nach einer Kurskorrektur in der Flüchtlingsfrage. Und genau diese Forderung finde ich überhaupt nicht überzeugend. Im Gegenteil: Wir müssen hier klare Haltung zeigen. Es gibt doch sehr ermunternde Beispiele – Peter Fischer, der Präsident des Fußballclubs Eintracht Frankfurt, zeigt klare Kante gegen die AfD und wurde mit 99 Prozent wiedergewählt. Geht doch.

Lafontaine sagt, wer in seinem Projekt Sammlungsbewegung den Versuch einer Spaltung sehe, sei ein Trottel. Fühlen Sie sich angesprochen?

Mit solchen Aussagen disqualifiziert er sich selbst. Geht es Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht wirklich darum die Linke zu stärken? Oder geht es ihnen um Abspaltung? Das ist doch bisher überhaupt nicht klar. Diese Doppeldeutigkeit habe doch nicht ich mir ausgedacht.

Fürchten Sie Versuche, vom Posten der Parteichefin weggemobbt zu werden?

Da bin ich sehr gelassen. Bernd Riexinger und ich werden auf dem Parteitag im Juni in Leipzig wieder antreten. Und wir werden uns an einem verbalen Aufrüsten nicht beteiligen. Ich kämpfe für eine Linke, die nicht auf Basta-Sprüche oder eine Person ausgerichtet ist, sondern für eine Linke, die demokratische Mitgliederpartei ist.

Irritiert es Sie nicht, dass Frau Wagenknecht in der Öffentlichkeit so gut ankommt?

Grundsätzlich freut es mich immer, wenn jemand aus unserer Partei gut ankommt. Kontroversen allerdings müssen in der Sache ausgetragen werden. Am Ende muss die Partei entscheiden. Wer zum Beispiel eine Kurskorrektur in der Asylpolitik möchte, muss das auf einem Parteitag beantragen und die Delegierten überzeugen.

Es gibt den Vorwurf, dass Sie sich zunehmend um die modernen, urbanen Milieus kümmern und immer weniger um Arbeitslose und unterbezahlte Arbeitnehmer.

Das ist nichts weiter als Ressentiment. Ich kämpfe gegen Hartz IV, seit es erfunden wurde.

Warum hat die Linke bei der Bundestagswahl im Osten denn so stark verloren?

Offenbar haben manche auf eine Partei gewartet, die rassistische Vorurteile auf den Punkt bringt und nicht ganz das Schmuddelimage hat wie die NPD. Schuld an den AfD-Erfolgen ist auch eine Regierungspolitik, die auf soziale Proteste selten positiv reagiert, während sie nach rassistischen Protesten immer wieder Forderungen von Pegida & Co. nachgibt. Wir als Linke müssen deutlicher machen, dass wir um Terrains kämpfen, die andere längst aufgegeben haben. Dass wir auch unbeirrt in die sozialen Brennpunkte gehen.

Also auch zu den sogenannten Wutbürgern?

Wenn man in der Platte unterwegs ist und mit den Menschen über ihre Rente redet, versteht man den Unmut. Das Schlimme ist nur: Die Rechten reden den Leuten ein, ihr müsst nur nach unten, auf die Geflüchteten, treten, dann wird es euch bessergehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Rechtspopulismus und Linkspopulismus. Rechtspopulismus ist Rebellion auf den Knien vor den Herrschenden. Linkspopulismus ist eine Revolte des aufrechten Ganges – macht also deutlich, nicht die Armen und Ärmsten müssen gegeneinander ausgespielt werden. Sie müssen sich gemeinsam gegen die Superreichen wenden.

Lassen sich denn AfD-Wähler für die Linke zurückgewinnen?

Ich will sehr gern ehemalige Linke-Wähler zurückgewinnen. Es gibt allerdings auch Leute, deren rassistisches Weltbild so verfestigt ist, dass dies nicht gelingen kann. Die wählen immer wieder das Original. Aufgabe der Linken muss es sein, die Oben-Unten-Konflikte – man kann auch sagen: Klassenkonflikte – stärker zu machen. Übrigens: Die meisten AfD-Wähler kommen von CDU, SPD oder haben vorher gar nicht gewählt.

Kleine Zwischenbilanz zu den Verhandlungen über eine große Koalition: Verstehen Sie die SPD noch?

Es ist ein Trauerspiel, was da gerade stattfindet. Ich glaube auch noch nicht, dass die Groko in trockenen Tüchern ist, die SPD hat doch kaum Verhandlungserfolge. Der sogenannte Kompromiss beim Familiennachzug gibt ja nur einen Vorgeschmack: Beim Umgang mit Menschen in Not setzt man auf menschliche Kälte. Und ganz offensichtlich setzt sich die Union durch. Sozialpolitisch sieht es ähnlich aus. Für Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, gibt es keinerlei Verbesserung. Letztlich arbeitet die SPD an einer Strategie, sich selbst überflüssig zu machen.

Träumen Sie noch von Rot-Rot-Grün?

Aktuell ist das fortschrittliche Lager kaputt, nicht mehrheitsfähig. Das ist ein Zustand, mit dem wir uns nicht abfinden können. Deshalb denke ich nicht an eine Sammlungsbewegung, die nur von einer Partei ausgeht. Es wäre gut, wenn Linke, SPD und Grüne etwa gleich stark würden, Berliner Verhältnisse also. Die drei Parteien könnten sich dann auf Augenhöhe begegnen. Auf dieser Basis ließe sich eine soziale Alternative jenseits von Angela Merkel viel leichter begründen.

Katja Kipping (40) ist seit 2012 Vorsitzende der Linkspartei. Die Sächsin steht gemeinsam mit dem Gewerkschafter Bernd Riexinger an der Spitze. Das Gespräch führten Matthias Meisner und Rainer Woratschka.