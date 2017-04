Die thüringische SPD-Landtagsabgeordnete Marion Rosin wechselt zur oppositionellen CDU. Das bestätigte SPD-Landesfraktionschef Matthias Hey am Mittwoch in Erfurt nach einem Telefonat mit Rosin. Zusätzlich habe diese ihren Austritt aus der Fraktion auch per Fax erklärt. Durch den Seitenwechsel schrumpft die Mehrheit der seit Ende 2014 in Thüringen amtierenden rot-rot-grünen Koalition aus Linken, SPD und Grünen auf nur noch eine Stimme.

Rosin habe die Entscheidung während des Telefonats mit der Bildungspolitik der Koalition begründet, erklärte Hey. Für ihn sei das "irritierend", weil sie die Bildungspolitik der CDU in den vergangenen Jahren immer wieder zum Teil scharf kritisiert habe. Zugleich sei ihre Vorgehensweise "enttäuschend". Sie habe weder mit ihm noch mit den Abgeordneten der Fraktion über ihre Entscheidung gesprochen, bevor sie sie am Dienstag mitgeteilt habe.

Die 47-Jährige war bildungspolitische Sprecherin der SPD

Nach Heys Angaben will die SPD-Fraktion in den kommenden Tagen über die personellen Veränderungen beraten, die sich aus Rosins Austritt ergeben. Die 47-Jährige war deren bildungspolitische Sprecherin. Durch ihren Übertritt zur CDU schrumpft die Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf 46 von 91 Sitzen - genau so viele, wie es der absoluten Mehrheit entspricht. Die Opposition kommt nun auf 45 Mandate.

Susanne Henning-Wellsow, Fraktionsvorsitzende der Linken im Thüringer Landtag, sagte dem Tagesspiegel am Dienstag: "Eine Mehrheit der Wähler hat 2014 Rot-Rot-Grün gewählt. Im Parlament hatten wir damals mit einer Stimme Mehrheit den Ministerpräsidenten gewählt. Diese Mehrheit besteht weiterhin und damit werden wir die Wahlversprechen weiter umsetzen." (dpa, rok)