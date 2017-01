Es gibt so viele Bewerbungsreden, die Martin Schulz für diese Ämter gehalten hat, die er nun ausfüllen will. Natürlich hat er sie niemals bewusst oder strategisch gehalten, sondern einfach nur in dem Sinne, dass das, was er so sagt, ganz gut passt zu einem sozialdemokratischen Parteivorsitzenden und einem Spitzenkandidaten, der in den vermutlich ungemütlichsten politischen Zeiten seit langem anzutreten hat.

Einer von diesen unzähligen Sätzen, die er in seinem Leben als Politiker gesagt hat, ist besonders hilfreich, um etwas über ihn zu lernen: „Mit Anfang 20 war ich der durchgeknallteste junge Mann in ganz Deutschland.“ Was sagt so ein Satz über einen Politiker aus? Zumindest mal, dass er sich offensichtlich ganz gut auszukennen scheint mit dem Leben und den Menschen und den Schicksalen, die einem auf dieser Welt widerfahren können. Es gibt da eine Nähe zu den normalen Menschen, auch das lässt dieser eine Satz schon erahnen.

Das Menschliche, sein Bemühen darum, wird ihm niemand absprechen, auch wenn er doch jetzt beruflich aus Brüssel kommt, wo er als EU-Parlamentspräsident sozusagen zum Establishment einer Institution gehörte, zu der den Bürgern Europas ja immer weniger Menschliches einfallen mag. Das zumindest ist ein Widerspruch, den er nun aufzulösen hat.

Aber bleiben wir bei diesem Satz, der etwas sagt über den Abgrund, den der heute 61-Jährige erlebt hat. Geboren ist er am 20. Dezember in Hehlrath, das heute zur Stadt Eschweiler gehört, der Vater Polizeibeamter, stammte aus kleinen Verhältnissen, die Mutter dagegen, eine Bürgerliche, war Gründungsmitglied der CDU in ihrer Heimatstadt Würselen bei Aachen. Der junge Martin Schulz aber war kein Angepasster, er hat sich nicht gut benommen, er flog vom Katholischen Gymnasium, weil er zweimal sitzen geblieben war. Er war ein wütender Teenager, der nichts anderes wollte als Fußballspielen und der wie so viele davon träumte, Fußballprofi zu werden. Was dann auch nicht klappte. Stattdessen Sportinvalide mit 20, und schließlich Alkoholiker.

Abgrund-erfahren und Bürokratie-gestählt

Schulz hat irgendwann, als er schon ein etablierter Politiker war, angefangen offen darüber zu sprechen. Der „Bunten“ sagte er einmal: Das Schlimmste sei gewesen, wenn man morgens mit dem Gefühl aufwache, versagt zu haben. Er habe alles getrunken, was er kriegen konnte. Täglich nehme man sich vor, es besser zu machen. Schaffe es aber auch am nächsten Tag nicht. „Das ist ein deprimierendes Gefühl. Solche Prozesse brechen dir langsam das Rückgrat.“ Er wollte sich umbringen, jetzt will er Kanzler von Deutschland werden.

Es gibt da noch andere Sätze von Martin Schulz, die noch viel mehr über den Charakter dieses Mannes erzählen. Und über sein Selbstbewusstsein, das er mit bringt. Selbstbewusst und bodenständig, Abgrund-erfahren und Bürokratie-gestählt – das ist natürlich schon einmal eine Erzählung, die sich in Sympathie auszahlen könnte und in Wählerstimmen.

SPD-Chef Sigmar Gabriel wird Außenminister. Foto: dpa

Im September 2016 hat Martin Schulz nicht in Brüssel vor dem Europa-Parlament geredet, sondern vor einem vermutlich eher kleinem Publikum im TV-Zwiegespräch mit dem Philosophen Richard David Precht. Schulz redet in dieser Sendung schon auch so wie ein Sozialdemokrat reden muss, er sagt beispielsweise, man müsse die Demokratie gegen die ökonomischen Wettbewerber verteidigen, oder er fordert mehr „Verteilungsgerechtigkeit“. Dann aber definiert er sozusagen den modernen Politiker, den Politiker neuen Typs, von dem er erwartet, dass er in diesen Zeiten bestehen kann. Er sagt, dieser Politiker, der eine glaubhafte Erzählung an die Menschen bringen wolle, müsse etwas mitbringen, um diese Menschen anzuziehen: „Das ist Authentizität. Sie dürfen nicht scheinen als ob. Sie müssen so sein, wie sie es sagen.“ Und dann führt er noch aus: „Es muss wieder mehr von diesen mutigen Typen geben.“ Martin Schulz ist selbstbewusst genug, sich für einen solchen Typen zu halten.

Klassische sozialdemokratische Vita

Sigmar Gabriel wird über sich nicht anders denken, er wird schon auch glauben, dass auch er alle diese Eigenschaften mit bringt, die Schulz da fordert und für sich beansprucht. Aber wenn die Sozialdemokraten es in diesem Duell gegen diese erfahrene Kanzlerin Angela Merkel wirklich ernst meinen mit einer quasi neuen-alten sozialdemokratischen Erzählung, dann muss sie natürlich jemand erzählen, der zumindest den Anschein des Neuen mitbringt. Gute Umfragewerte gehören vielleicht auch dazu, aber sie reichen gewiss nicht aus.

Die SPD will vor allem mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in diesen Wahlkampf ziehen, sie will wieder als Partei wahrgenommen werden, die sich um die kleinen Leute kümmert, aber auch um die, die arbeiten, aber wenig verdienen. Es geht um einen wehrhaften, resistenten Sozialstaat, es geht um die Bürger, die Ängste haben vor dem sozialen Abstieg. Schulz selbst sagt, dass er genau dies beobachte: Es gebe immer mehr Menschen, die sich etwas aufgebaut haben und nun fürchten, dass alles zerbröselt.

Es brauchte also jemanden, der diese Themen glaubhaft und doch neu vertreten kann.

Martin Schulz hat noch eine klassische sozialdemokratische Vita, er kennt den Aufstieg über den zweiten Bildungsweg, er war, nachdem er sich wieder gefangen hatte, Buchhändler wie andere große Deutsche: Heinrich Böll, Hermann Hesse, Heinrich Mann oder auch Johannes Rau. Er weiß, dass er in vielen anderen Ländern mit seiner Biografie niemals in solche Positionen gekommen wäre. Diese Aufstiegserfahrung von unten verbindet ihn mit seinem Freund Sigmar Gabriel oder auch mit Gerhard Schröder, dem Alt-Kanzler, oder Kurt Beck. In diesem Sinne ist Martin Schulz Teil einer ur-sozialdemokratischen Geschichte, auch wenn er kein klassisches Arbeiterkind war. Aber er war ein Gescheiterter, der wieder aufstehen durfte. Und wollte.

Politik kann Freude machen

Wenn man ihm zuhört, ihn beobachtet, fällt seine Leidenschaft für seinen Job schnell auf. Wer ihn reduziert auf den, der zum Brüsseler Establishment gehört, und dort mit den Wassern der Mauscheleien und des Postengeschachers gewaschen wurde, versteht wenig über den inneren Stolz, mit dem dieser Schulz Politik macht. Es ist ihm eine Ehre.

Wenn er redet, hat er immer zwei Seiten, eine gewisse Grundfröhlichkeit, die immer mal durchblitzt, und etwas Seelsorgerisches. Letzteres ist tief in seinem Lebenslauf verwurzelt und zwar, weil er in seiner Jugend das katholische Heilig-Geist-Gymnasium der Missionsgesellschaft der Spiritaner in Würselen besucht hat.

Video 0:22 Min Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Nun muss man zum besseren Verständnis wissen, was die Spiritaner sind. Die Wurzeln dieser Ordensgemeinschaft reichen 300 Jahre zurück, ihr Gründer Claude Francois Poullart des Places kaufte in Paris ein Haus, um jungen Männern aus armen Verhältnissen das Studium zum Priester zu ermöglichen. Nach ihrer Ausbildung sollten die jungen Männer selber in solchen Gebieten arbeiten, für die die Kirche nur schwer Seelsorger findet. Irgendwie muss das alles auf Schulz eingewirkt haben.

Im selben Geist ist er heute unterwegs, landauf, landab, stocknüchtern, abstinent seit Jahrzehnten, trotzdem unverwüstlich rheinisch. Konrad Adenauer, der Langzeitkanzler war ja auch Rheinländer. Schulz jedenfalls gibt allen, auch Gabriel, ein gelebtes Zeugnis von der frohen Botschaft, dass Politik Freude machen kann – wenn man Menschen mag.

Vielleicht ist es vor allem dieser Wesenszug, der ihn am allermeisten von Olaf Scholz unterscheidet, dem Hamburger Bürgermeister, der es hätte auch werden können. Scholz wirkt nicht so menschennah, aber er kann wie kein anderer sozialdemokratische Politik begründen. Martin Schulz muss nun zeigen, dass er nicht nur Menschen mag, sondern sie auch für sich gewinnen kann.