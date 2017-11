SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat am Donnerstagabend kurzfristige Personalentscheidungen in der Parteispitze ausgeschlossen. "Sie sollten heute nicht davon ausgehen, dass hier irgendwas personell passiert", sagte Heil am Rande eines Spitzentreffens der Sozialdemokraten in der SPD-Zentrale in Berlin.





"Es geht nicht um irgendwelche Personalfragen der SPD", sagte Heil. "Das ist eine sehr sachliche und eine solidarische Diskussion." Es werde darüber diskutiert, welchen Beitrag die SPD für das Land in dieser Situation leisten könne. (mit Reuters)