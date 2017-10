Die SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert gibt ihren Posten auf. Seifert kündigte am Montag bei Beratungen der SPD-Spitze ihren Rückzug an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. „Nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche sind für mich die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, die ich brauche, um für die großen vor uns liegenden Aufgaben einen guten Beitrag leisten zu können“, sagte Seifert der dpa. „Ich freue mich über das Angebot, meine Arbeit als Bundesgeschäftsführerin fortzusetzen. Gleichwohl stehe ich für das Amt nicht weiter zu Verfügung.“ Seifert war erst im Frühjahr 2016 ins Amt gekommen.

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass SPD-Chef Martin Schulz die Noch-Juso-Chefin Johanna Uekermann zur neuen Bundesgeschäftsführerin hatte machen wollen. Uekermann schlug das Angebot jedoch aus. Schulz hatte mit Uekermanns' Berufung auch ein Versöhnungszeichen an die Frauen und die Linken in der SPD senden wollen. Die sind sauer, weil sie bei den jüngsten Personalentscheidungen in Partei und Fraktion leer ausgingen. (dpa)