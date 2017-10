Lars Klingbeil soll neuer Generalsekretär der SPD werden. Das teilte SPD-Parteichef Martin Schulz am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus in Berlin mit. Der 39-jährige Niedersachse stehe für einen "echten Generationswechsel" in der Führung der Sozialdemokraten und sei "einer unserer profiliertesten Digitalpolitiker", so Schulz.

Klingbeil sprach von einem "tiefgreifenden Prozess der Erneuerung", der vor der Partei stehe und für den er werben werde. "Ich werde die Partei für das Zeitalter der Digitalisierung aufstellen", sagte der Netzpolitiker weiter. Gleichzeitig warnte er vor voreiligen Entscheidungen. "Ich werde in den nächsten Wochen unterwegs sein und zuhören", fügte er hinzu.

Klingbeil soll auf Bundesparteitag gewählt werden

Der Generalsekretär muss auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember gewählt werden. Amtsinhaber Hubertus Heil hatte den Posten im Wahlkampf übernommen und erklärt, dass er nicht Generalsekretär bleiben wolle. Klingbeil gehört seit 2009 dem Bundestag an und war zuletzt Vorsitzender der SPD-Abgeordneten aus Niedersachsen. Er gehört zum konservativen Kreis der Seeheimer, die mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider auch den zweitwichtigsten Fraktionsposten besetzen.

Der Vorschlag des jungen Abgeordneten aus Niedersachsen war bereits seit Tagen erwartet worden. Bei Politikerinnen der SPD schlug dies auf Kritik. "Eine Generalsekretärin wäre das richtige Signal", sagte etwa die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke Ferner, noch am Donnerstag. Die Frauen seien davon ausgegangen, dass die Ämter in Partei- und Fraktionsspitze beim Neuanfang nach der Bundestagswahl paritätisch besetzt würden. "Wieder ein Mann, das ist definitiv zu viel", sagte Ferner. Den neben dem Parteivorsitz wichtigsten Posten hatte aber die pragmatische SPD-Linke Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende erhalten.

SPD-Bundesgeschäftsführerin gibt Posten auf

Die SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert gibt ihren Posten auf. Seifert kündigte am Montag bei Beratungen der SPD-Spitze ihren Rückzug an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. „Nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche sind für mich die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, die ich brauche, um für die großen vor uns liegenden Aufgaben einen guten Beitrag leisten zu können“, sagte Seifert der dpa. „Ich freue mich über das Angebot, meine Arbeit als Bundesgeschäftsführerin fortzusetzen. Gleichwohl stehe ich für das Amt nicht weiter zu Verfügung.“ Seifert war erst im Frühjahr 2016 ins Amt gekommen. "Ich bedauere das außerordentlich", sagte Parteichef Martin Schulz am Montagmittag in Berlin.

Juliane Seifert gibt ihren Posten als Bundesgeschäftsführerin der SPD auf. Foto: DPA

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass SPD-Chef Martin Schulz die Noch-Juso-Chefin Johanna Uekermann zur neuen Bundesgeschäftsführerin hatte machen wollen. Uekermann schlug das Angebot jedoch aus. Schulz hatte mit Uekermanns' Berufung auch ein Versöhnungszeichen an die Frauen und die Linken in der SPD senden wollen. Die sind sauer, weil sie bei den jüngsten Personalentscheidungen in Partei und Fraktion leer ausgingen. (mit dpa, AFP)