Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD gehen an diesem Dienstag in die zweite Verlängerung. Die Parteispitzen einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Montagabend nach einer Zwischenbilanz auf die Verschiebung. Es wurde erwartet, dass die Gespräche bis in den späten Montagabend fortgesetzt, aber dann unterbrochen würden.

Aus Parteikreisen hieß es, die Verhandlungen würden an diesem Dienstag in der CDU-Zentrale in Berlin weitergehen und sollten dann abgeschlossen werden. Bis zuletzt war noch keine abschließende Einigung in den wichtigen offenen Fragen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik gefunden worden.

Man habe sich in den Verhandlungen über diese Fragen verhakt. Es wurde erwartet, dass die Gespräche auch an diesem Dienstag lange andauern würden. Dies könnte bedeuten, dass der Koalitionsvertrag erst an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Die Verhandler hatten sich schon vor Beginn der Gespräche in der vergangenen Woche darauf geeinigt, notfalls den Montag und Dienstag als Puffertage bereitzuhalten. Die Delegationen waren von den Parteiführungen gebeten worden, sich darauf einzustellen, bis Mittwoch in Berlin zu bleiben.

"Wir sind auf der Endgeraden, aber wir sind noch nicht fertig", hatte früher am Tag CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner gesagt. Noch gebe es "zwei, drei große Baustellen". Außerdem würden in den Arbeitsgruppen die Texte noch einmal überarbeitet, etwa um Überschneidungen zwischen Fachbereichen wie Umwelt und Landwirtschaft auszubügeln. "Wir haben wirklich gemeinsam ernsthaft das Interesse daran, dass wir zum Ende kommen, zu einem guten Ende kommen und dann auch ein gutes Papier vorlegen", sagte die CDU-Vizechefin.

"Ich bin zuversichtlich, habe aber meinen Flug wieder geschoben auf morgen", sagte Klöckner. Sie hoffe, dass am Dienstag dann "die etwa 200 Seiten" des Koalitionsvertrages vorgelegt werden können.

SPD diskutiert über Offenlegung der Namen von möglichen Ministern

In der SPD wird darüber diskutiert, ob bei einer Einigung auf einen schwarz-roten Koalitionsvertrag auch die Namen der möglichen sozialdemokratischen Minister genannt werden sollten. "Die SPD sollte, sobald der Koalitionsvertrag vorliegt, klarmachen, wer für uns als Minister ins Kabinett gehen soll", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer am Montag der Tageszeitung "Die Welt". In der Partei sei das Bedürfnis nach Transparenz "sehr groß".

Zu den noch ungelösten Knackpunkten, die den Sozialdemokraten besonders am Herzen liegen, gehört außerdem die sachgrundlos befristete Arbeitsverträge. Man wolle am Montag gründlich und konzentriert über die Themen reden, bei denen die Parteien noch weit auseinander lägen, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntagabend in Berlin.

Das steht im Papier der Unterhändler

Die Parteien erzielten am Vormittag eine Einigung in der Europapolitik. Das Ergebnis sei "ein dringend nötiges Signal für einen neuen Aufbruch für Europa", erklärte Schulz. Erfolge aus SPD-Sicht seien "mehr Investitionen, ein Investitionshauhalt für die Eurozone und ein Ende des Spardiktats".

Weitere Details der Verhandlungen wurden aus dem Entwurf des Koalitionsvertrages bekannt. Demnach wollen Union und SPD den Anspruch aller Bürger auf einen Breitband-Anschluss festschreiben. "Dazu werden wir einen rechtlich abgesicherten Anspruch zum 1. Januar 2025 schaffen und diesen bis zur Mitte der Legislaturperiode ausgestalten", heißt es in einem Teilentwurf des Koalitionsvertrags zu dem sogenannten Universaldienst-Anspruch, den Reuters am Montag einsehen konnte, aber noch der endgültigen Billigung durch die Verhandlungsspitzen bedarf.

Die Unterhändler von SPD und Union wollen außerdem die missbräuchliche Umgehung der Grunderwerbsteuer beim Verkauf von Immobilien unterbinden. "Nach Abschluss der Prüfarbeiten durch Bund und Länder werden wir eine effektive und rechtssichere gesetzliche Regelung umsetzen, um missbräuchliche Steuergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer mittels Share Deals zu beenden."

Weiter sollen kleine Banken in Deutschland weniger streng reguliert werden als große Geldhäuser. Hinter den Internet-Währungen stehende Technologie wollen die Koalitionsverhandler nutzen, Missbräuche aber unterbinden. Die Parteien wollen auch die Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlens erweitern. "Anonymes Bezahlen mit Bargeld muss weiterhin möglich bleiben", hieß es ebenfalls.

Union und SPD wollen mehr Spitzenbanker nach Deutschland locken und für sie den Kündigungsschutz aufweichen. "Angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU wollen wir den Standort Deutschland für Finanzinstitute attraktiver gestalten", heißt es in dem Papier der Unterhändler beider Parteien, das Reuters vorliegt.

Die von den Verkehrsexperten von Union und SPD vorgeschlagene Abschaffung der Luftverkehrssteuer wird wohl doch nicht kommen. Ein entsprechender Vorschlag dürfte nicht im Koalitionsvertrag auftauchen, erfuhr die Nachrichtenagentur.



Lauterbach: SPD bei Zweiklassenmedizin „unter Druck“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte am Morgen erklärt, die Chancen für einen Abschluss der Koalitionsgespräche mit der Union an diesem Montag lägen bei 50 zu 50. "Wenn wir es heute nicht schaffen, dann eben nicht", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin". "Besser, wir einigen uns gut und auch in einer Art und Weise, dass das wirklich eine Verbesserung für den Bürger bringt, als dass wir eine Scheinlösung machen."

SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am frühen Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem beim Thema Gesundheit, auch am Montag noch zu verhandeln.

Die SPD fordert eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten, was die Union bisher ablehnt. "Der Punkt der Zwei-Klassen-Medizin wird von den Parteien unterschiedlich bewertet, daher ist es sehr schwierig", sagte Lauterbach. "Das ist ein wesentlicher Punkt für uns." Die Bürger wollten aber, dass die SPD da etwas erreiche "und das werden wir auch".

Er verstehe nicht, warum sich die Union an diesem Punkt so sperre. "Kein anderes europäisches Land hat zwei Honorarsysteme nebeneinander", sagte Lauterbach. Einzelheiten aus den Verhandlungen wollte er nicht nennen. „Wir sind an diesem Punkt unter großem Druck“, sagte Lauterbach. Er sei aber "zuversichtlich, dass wir da heute etwas schaffen", fügte der SPD-Gesundheitsexperte hinzu: „Bei den schwierigsten Fragen, da einigt man sich zum Schluss.“

Union warnt vor Einheitszwang

Der SPD-Experte widersprach Berechnungen, wonach eine gemeinsame Honorarordnung für gesetzlich und privat Versicherte die gesetzliche Krankenversicherung fünf Milliarden Euro kosten würde. Dies sei Unsinn, schrieb er auf Twitter. Schließlich spare der Staat zwei Milliarden Euro bei der Beihilfe für Beamte, so dass drei Milliarden Euro für bessere Leistungen bei Kassenpatienten übrig blieben.

CDU-Vize Julia Klöckner dagegen warnte vor "Einheitszwangsmaßnahmen", durch die es für alle teurer würde. Wichtig sei aber etwa eine Reform der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum und bei den Wartezeiten gesetzlicher Versicherter.



Dobrindt sieht noch große Hürden

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechnet mit einer schwierigen Endphase der Koalitionsverhandlungen. „Der Wille ist da, ich glaube von allen Seiten. Aber die Hürden sind auch noch groß“, sagte er am Montagmorgen in Berlin. „Da kann das Ganze heute gelingen oder nochmal schwierig werden.“

Nach einem erfolgreichen Abschluss ihrer Verhandlungen wollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag am Dienstagmorgen vorstellen. Das geht aus einer internen Zeitplanung der SPD-Parteiführung hervor, wie die "Rheinischen Post" berichtete. Demnach wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz um 9 Uhr auf der Fraktionsebene des Bundestages für einen Unterschriftentermin zusammenkommen.

Am Montag sei zwischen 15 und 17 Uhr eine Lesepause für den Vertragstext geplant. Ab 18 Uhr, nach einer SPD-internen Runde, sei für eine Stunde eine Hauptverhandlungsrunde angesetzt. Im Anschluss soll es ein Statement der drei Parteivorsitzenden im Atrium des Willy-Brandt-Hauses geben, wo die Verhandlungen am Montag stattfinden.



SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Selbst wenn sich die Unterhändler am Montag auf einen Koalitionsvertrag einigen sollten, ist noch lange nicht sicher, dass eine neue schwarz-rote Regierung tatsächlich zustande kommt. Geplant ist, den Vertrag den mehr als 440.000 SPD-Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. Eine Option könnte sein, die Briefwahlunterlagen am Wochenende 3./4. März auszuzählen und das Ergebnis zu verkünden.

An der SPD-Basis - und insbesondere bei den Jusos - gibt es Vorbehalte gegen eine Neuauflage des Bündnisses. Hinzu kommt, dass die Partei zuletzt in Umfragen absackte.

Vor einer öffentlichen Präsentation des Koalitionsvertrags sollen die Parteigremien beider Seiten zustimmen. Voraussichtlich würden auch die Fraktionen von CDU/CSU und SPD von den Parteispitzen zunächst über die Inhalte informiert, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Umfrage: Mehrheit gegen Ministeramt für Schulz

Die Mehrheit der Deutschen lehnt nach einer Umfrage einen Einzug von SPD-Chef Schulz als Minister ins Kabinett der geplanten großen Koalition ab. 54 Prozent seien gegen ein Ministeramt für Schulz, 36 Prozent würden es befürworten, wie das Forsa-Institut mitteilte. Auch SPD-Anhänger seien der Umfrage für das RTL/n-tv-Trendbarometer zufolge mehrheitlich dagegen, dass Schulz in einer großen Koalition ein Ministerium übernimmt, mit 47 gegen 44 Prozent. Innerhalb der SPD gilt Schulz aufgrund seines Schlingerkurses als schwer angeschlagen. 61 Prozent der Befragten befürworteten dagegen, dass Sigmar Gabriel Außenminister bleibt. (dpa, AFP, Reuters)