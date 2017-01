Dieser Weg wird steinig und schwer. Wenn Martin Schulz nach dem Verzicht von Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat antritt, dann muss er die SPD in einen Wahlkampf führen, der zugleich ein Kampf um die Existenz ist. Denn darum geht es bei der Bundestagswahl am 24. September: den Fortbestand der SPD als Volkspartei. Viele ihrer europäischen Schwestern sind bereits in der Bedeutungslosigkeit versunken, zermahlen zwischen linken und rechten Populisten, gescheitert an eigenem Unvermögen und politischer Sprachlosigkeit.

Die Weitsichtigeren in der SPD begreifen diese Entwicklung zu Recht als Menetekel. Sie wissen: der Zustand der deutschen Sozialdemokratie ist prekär. Die Partei erodiert im Osten wie im Süden. Wahlergebnisse zwischen zehn und dreizehn Prozent in Ländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen oder Baden-Württemberg wirken wie Vorboten eines unaufhaltsamen Niedergangs.

Diesen Trend zu stoppen oder gar in sein Gegenteil zu verkehren, haben viele in der SPD dem Vorsitzenden Gabriel zuletzt nicht mehr zugetraut. Das ist bitter für den Mann aus Goslar, der sein halbes Leben in den Dienst der SPD gestellt hat und dem man zweierlei nicht nachsagen kann: Dass er es je an Leidenschaft für die sozialdemokratische Sache hätte fehlen lassen oder dass ihm auf seinem Weg nach Oben das Mitgefühl und das Verständnis für die Sorgen und Nöte der sogenannten kleinen Leute verloren gegangen wäre.

Es muss ein schmerzhafter Prozess für Gabriel gewesen sein

Trotzdem wäre Gabriel der falsche Kanzlerkandidat gewesen, um eine SPD in Not vor dem Absturz deutlich unter die 20-Marke zu bewahren. Sich das einzugestehen, anzuerkennen, dass er seiner Partei als Person in der Auseinandersetzung mit Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) mehr geschadet als genutzt hätte, muss ein überaus schmerzhafter Prozess für Gabriel gewesen sein.

Dass ihm die meisten Deutschen trotz unbestreitbarer Erfolge als Wirtschaftsminister und SPD-Chef nicht über den Weg trauen - dieser harten Wahrheit hinter den Zahlen der Demoskopen hat sich Gabriel am Ende nicht verweigert. Die SPD, die zur Gnadenlosigkeit im Umgang mit ihren Führungskräften neigt, sollte ihm dafür dankbar sein.