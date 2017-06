Die SPD liegt bei Umfragen zur Bundestagswahl deutlich hinter der Union, die Euphorie über den Kanzlerkandidaten Martin Schulz ist verflogen. Bei einem Sonderparteitag in Dortmund wollen die Sozialdemokraten die Aufholjagd einläuten.

Wegen strenger Sicherheitsvorkehrungen startete der Parteitag mit mehr als 6000 Besuchern am Sonntagvormittag rund eine Stunde später als geplant. Der Parteitag will das Wahlprogramm unter dem Titel "Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit: Zukunft sichern, Europa stärken" beschließen.

Kanzlerkandidat Schulz warf in seiner Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, "systematisch die Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern". Die Union fördere bewusst und mit Vorsatz, dass weniger Menschen wählen gingen. Denn eine geringere Wahlbeteiligung gehe erfahrungsgemäß zulasten der anderen Parteien. "Dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", sagte Schulz

In vergangenen Jahren sei Merkel mit dieser Taktik, sich nicht zu äußern und nicht festzulegen, durchgekommen. "Das ging 2009 und 2013, aber nicht mehr im Jahre 2017", rief Schulz den Delegierten zu.

Er sehe es als seine Herausforderung, "den Wandel zu gestalten und zugleich für Gerechtigkeit zu sorgen", sagte Schulz weiter. Es sei "die Mission" der SPD, "die Würde des Menschen in Zeiten gewaltiger Umbrüche zu sichern, Fortschritt zu gestalten, aber den Menschen immer in seinen Mittelpunkt zu stellen".

Schröder als Mutmacher

"Wir geben heute den Startschuss für die Aufholjagd", hatte die künftige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zur Eröffnung des Bundesparteitags gesagt. "Wir wollen stärkste Kraft werden." Martin Schulz solle der nächste sozialdemokratische Kanzler werden. Die SPD habe die richtigen Antworten für ein modernes, gerechtes Deutschland und ein friedliches Europa. Der CDU warf sie vor, kein Programm zu haben: "Die CDU macht keine Politik."

Altbundeskanzler Gerhard Schröder machte den Genossen Mut. "Nichts ist entschieden", sagte Schröder. "Es ist noch viel Zeit, um die Stimmung zu drehen." Nötig seien Disziplin, Geschlossenheit, aber auch Selbstbewusstsein.

"Nicht Journalisten, nicht Umfragemenschen entscheiden die Wahl", sagte Schröder. Ausschlaggebend seien die Wähler, und viele träfen ihre Entscheidung erst am Wahltag. "Dies ist unsere Chance."

Die SPD müsse das Kanzleramt aber auch wollen. "Auf dem Weg in dieses Amt darf es eben keine Selbstzweifel geben", sagte Schröder. Martin Schulz habe deutlich gemacht, dass er Kanzler werden wolle. Andere müssten das auch verinnerlichen.

Schröder erinnerte an den Bundestagswahlkampf 2005, in dem die SPD gekämpft und aufgeholt habe, auch wenn es am Ende nicht ganz reichte. "Was damals ging, das geht heute auch", sagte Schröder. "Auf in den Kampf! Venceremos!" Der spanische Begriff heißt übersetzt: "Wir werden siegen."

Laut einer aktuellen Emnid-Umfrage liegt die Union in der Wählergunst 15 Punkte vor der SPD. Während CDU und CSU zusammen stabil bei 39 Prozent blieben, büßte die SPD um einen Punkt auf 24 Prozent ein.

Kämpferische Rede: Altkanzler Gerhard Schröder beim SPD-Parteitag Foto: Reuters/Wolfgang Rattay

Nicht mehr Juniorpartner der Union sein



Fraktionschef Thomas Oppermann zeigte sich in einem Interview mit "Spiegel Online" zuversichtlich, dass die SPD die Trendwende noch hinbekommt. "Wir liegen derzeit noch hinten, punkten nun aber stetig, jetzt gerade mit unserem Steuerkonzept. Schulz leistet saubere Arbeit", sagte er.

"Wir haben einen hervorragenden Kandidaten. Programmatisch sind wir bestens aufgestellt", sagt Oppermann weiter. Die SPD sei auch dank mehr als 20.000 neuer Mitglieder hoch motiviert. In den 91 Tagen bis zur Bundestagwahl könne die Partei noch kräftig zulegen. "Wenn nur jedes zweite SPD-Mitglied jeden zweiten Tag einen Wähler überzeugt, landet die SPD am 24. September auf dem ersten Platz", sagte Oppermann.

Martin Schulz sei von der plötzlichen Euphorie nach seiner Kür zum Kandidaten und den steil ansteigenden Umfragewerten irritiert gewesen, weil Vertrauen bekanntlich langsam wachse. "Inzwischen haben die Bürger erlebt, dass er auch schwierige Situationen meistern kann", sagte Oppermann. "Ich bin mir deshalb sicher, dass seine Werte und die der SPD wieder nach oben gehen werden."

Wenn die SPD bei der Wahl 30 Prozent erreiche, könne niemand gegen sie regieren. Juniorpartner der Union werde die SPD aber nicht mehr werden. "Eine große Koalition unter Führung von Merkel hat keine Zukunft. Sie darf keine Dauereinrichtung in diesem Land werden", sagte Oppermann. "Wir wollen stärkste Fraktion werden, dann regeln wir die Frage der Partner.

Für den Parteitag erwartet Oppermann "eine muntere Diskussion" über das Wahlprogramm der SPD. "Aber am Ende werden wir es mit großer Geschlossenheit vertreten", sagte er.

Der Auftritt von Altkanzler Gerhard Schröder sei dabei viel wert. "Schröder hat durch seine Reformen dafür gesorgt, dass Deutschland heute wirtschaftlich stark ist", sagte Oppermann. "Für den Wahlkampf nehmen wir seinen Kampfeswillen mit."

An die Macht komme man nur durch harte politische Auseinandersetzung. "So hat Gerhard Schröder gegen Kohl und Stoiber gewonnen - und beinahe auch gegen Merkel. Das wird jetzt Martin Schulz schaffen", sagte Oppermann. (mit dpa)