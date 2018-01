Berliner Votum gegen Koalitionsverhandlungen

Erste Rednerin in der Aussprache ist Annika Klose aus dem Landesverband Berlin - und sie lehnt die große Koalition klar ab. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zeigten, "dass die Union ihre Verweigerungshaltung für die Politik, die wir machen wollen, immer noch nicht aufgegeben hat", sagt sie. Viele der SPD wichtige Punkte wie ein Umsteuern in der Mietenpolitik seien mit der Union nicht zu machen. "Dieses Papier ist keine Grundlage für den Politikwechsel", sagt Klose, die recht viel Beifall bekommt - darunter viel aber auch von der Besuchertribüne. "Ein Nein bedeutet nicht Chaos, sondern bedeutet gelebte Demokratie", wirbt Klose für die Ablehnung des Vorschlages von Martin Schulz, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die SPD müsse keine Angst vor Neuwahlen haben: "Es geht uns nicht um Macht und Posten. Mut zum Nein heute", ruft junge SPD-Politikerin aus Berlin in den Saal. Auch der zweite Redner in der Aussprache, ein Juso aus Nordrhein-Westfalen, äußert sich ähnlich.