Einen Tag vor dem Sonderparteitag der SPD gerät Parteichef Martin Schulz immer mehr unter Druck. Ausgerechnet Sozialdemokraten aus Hamburg, der Heimat von Olaf Scholz, fordern kurz vor der Entscheidung über Koalitionsverhandlungen die Trennung von Partei- und Regierungsämtern. "Künftige von der SPD entsandte Mitglieder der Bundesregierung sowie der Fraktionsspitze der SPD-Bundestagsfraktion werden keine Ämter im SPD-Bundesvorstand übernehmen", schreibt der Kreisverband Altona in einem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt. "Der Erneuerungsprozess der SPD wird durch die Mitglieder des Bundesvorstandes gemeinsam mit den Mitgliedern der Partei und allen Gliederungen gestaltet."

Damit greifen die Hamburger die Sorgen vieler Sozialdemokraten auf. Der Widerstand in der SPD gegen eine dritte große Koalition seit 2005 speist sich auch aus der Befürchtung, die Partei könnte an der Seite von Angela Merkel weiter verlieren - statt die als dringend notwendig erachtete inhaltliche und personelle Erneuerung voranzutreiben. Die "der Regierungsräson unterliegenden Mitglieder" der Bundesregierung sollten sich auch auf die "für Deutschland wichtigen Weichenstellungen" konzentrieren können. Hingegen sei es Aufgabe der SPD-Vorstandsmitglieder "in erster Linie die Belange der Partei zum Maßstab ihres Handelns zu machen", heißt es in dem Antrag. Er sei gleichermaßen "ein Angebot" an Befürworter und Gegner einer Groko.

Vor allem aber setzt er auch den Parteivorsitzenden unter Zugzwang. Schulz wird intern seit Wochen Führungsschwäche vorgeworfen. Nach der Bundestagswahl hatte er einen Eintritt in neues Kabinett Merkel kategorisch ausgeschlossen, sich später aber in diesem Punkt nicht mehr festgelegt. In der SPD gilt es inzwischen als offenes Geheimnis, dass Schulz in einer großen Koalition das Amt des Außenministers anstrebt. Nach Informationen des Tagesspiegels will er in seiner Rede beim Parteitag in Bonn keinen Verzicht auf ein Regierungsamt ankündigen.

