Herr Jung, die CDU ist auf der Suche nach dem Markenkern, das konservative Profil soll geschärft werden….

Der Begriff des Markenkerns in diesem Zusammenhang macht keinen wirklich erhellenden Sinn. Der Begriff legt nahe, dass alles so unverändert bleiben muss, wie es schon immer gewesen ist. Das aufrecht zu erhalten, ist schon bei Produkten sehr schwierig in sich ändernden Zeiten, und deshalb wird ja auch immer am Image von Produkten gearbeitet, weil sie sonst einfach vom Markt verschwinden. Auch bei Parteien und Institutionen kann der Markenkern nicht im Detail etwas unwiderrufliches sein. Bei der katholischen Kirche kann es nicht zum Markenkern gehören, dass sie Abweichler vom rechten Glauben auch heute noch auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Und genauso kann es nicht der Markenkern der CDU sein, nur weil sie das in den sechziger Jahren noch vertreten hat, dass heute noch Schwule mit Gefängnis bestraft werden. Gesellschaften verändern sich. Auch Parteien müssen sich verändern, sonst gehen sie unter. Deshalb darf Programmatik nicht doktrinär sein.

Das bedeutet was?

Man muss den Begriff des Markenkerns in einer flexibleren, abstrakteren Dimension sehen. Man kann das nicht an einzelnen konkreten Positionen oder Normen festmachen. Sonst entsteht ein Prozess, wie wir ihn zurzeit bei der SPD sehr anschaulich vorgeführt bekommen. Da sieht man, wie es eine Volkspartei nicht geschafft hat, auf den gesellschaftlichen Veränderungsprozess angemessen zu reagieren. Sie läuft jetzt zunehmend Gefahr, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Martin Schulz hat das als existentielle Bedrohung nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Sozialdemokratie bezeichnet.

Welchen Fehler hat die SPD gemacht?

Letztlich sind die Niederlagen der SPD bei einer Serie von Bundestagswahlen darauf zurück zu führen, dass der Modernisierungsprozess gescheitert ist, den Gerhard Schröder der SPD Ende der 90er-Jahre versucht hat, zu verordnen. Er wollte eine programmatische Anpassung an die Herausforderungen der Globalisierung in gesellschaftlicher und ökonomischer Hinsicht. Die sehr konservativ-traditionelle Basis der SPD hat diesen Kurs letztlich nicht mitgetragen. Schröder ist ja an der SPD gescheitert, nicht an den Wählern der modernen gesellschaftlichen Mitte. Und das führte dann letztlich dazu, dass die SPD selbst den Anschluss an die gesellschaftliche Entwicklung verloren hat und auch immer mehr Wähler an den Wahlurnen.

Was bedeutet das für die CDU und die CSU?

Die CDU und noch stärker die CSU steht heute vor der Frage, ob sie mit aller Gewalt buchstabengetreu an alten Vorstellungen und Positionen festhalten will oder ob sie auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagiert und damit auch die Chance erhalten will, in der Mitte der Gesellschaft eine große und beherrschende Volkspartei zu bleiben. Sie kann natürlich auch zu den alten konservativen Positionen zurückkehren, die angeblich schon immer richtig waren – dann endet sie über kurz oder lang aber auch im 20-Prozent-Turm der strukturellen Bedeutungslosigkeit.

Das heißt, wer die Besinnung auf den Markenkern der CDU fordert, fordert tatsächlich eine Rückwärtsbewegung der CDU?

Den Markenkern kann ja niemand so genau definieren. Das, was der Markenkern der CDU sein soll, ist ja schon in den siebziger Jahren durch den gewaltigen Modernisierungsprozess gründlich über den Haufen geworfen worden, den Helmut Kohl im Verbund mit Heiner Geißler und Kurt Biedenkopf der CDU verordnet hat. Danach spielten die christliche Soziallehre und die Sozialausschüsse der CDU eine viel größere Rolle, das konnte man am ehesten noch als eine Sozialdemokratisierung der CDU bezeichnen. Das heute von einzelnen Kritikern eingeforderte Konservative war in der stark klerikal-christlich geprägten CDU der Fünfziger und Sechziger Jahre gar nicht so bedeutend Die dezidiert konservativen Positionen wurden damals viel eher von der rechtsliberalen FDP repräsentiert.