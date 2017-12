CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit der SPD eine unionsgeführte Minderheitsregierung vorgeschlagen. "Wenn es mit der SPD gar nicht geht, machen wir es eben alleine", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". "Neuwahlen wären das Schlechteste", sagte Spahn. Sie würden kein völlig anderes Ergebnis als die Wahl im September bringen. "Wir können nicht vor die Bürger treten und sagen 'Eure Wahl passt uns nicht, wählt noch mal'."

Eine Minderheitsregierung sei zwar etwas "völlig Neues", müsse aber deshalb nichts Schlechtes sein, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. "Angela Merkel könnte mit all ihrer Erfahrung auch eine Minderheitsregierung erfolgreich führen." Eine große Koalition um jeden Preis lehne er ab. "Wenn eine neue große Koalition die falschen Schwerpunkte setzen würde, hätten Union und SPD in vier Jahren zusammen nicht mal mehr eine Mehrheit", sagte Spahn. "Es waren schon jetzt nur noch 53 Prozent."

Die CDU will am Sonntagabend ihre Linie für das erste Treffen mit der SPD abstecken. Um 19 Uhr kommt der Parteivorstand um Kanzlerin Angela Merkel in Berlin zusammen. Am Mittwoch starten erste Gespräche der Spitzen von Union und SPD Ein SPD-Parteitag hatte sich zuvor für ergebnisoffene Gespräche über eine Regierungsbildung ausgesprochen. Rote Linien zogen die Sozialdemokraten nicht, legten sich aber auf elf Kernthemen fest, die ihnen wichtig sind. Dazu zählen die von der Union abgelehnte Wiederzulassung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlingsgruppen, eine Solidarrente sowie eine Bürgerversicherung.

Kauder ist gegen eine Minderheitsregierung

Was für die Union nicht verhandelbar ist, zählte Fraktionschef Volker Kauder im Gespräch mit dem Tagesspiegel auf: Eine Bürgerversicherung löse kein Problem in der Gesundheitsversorgung, die von SPD-Chef Martin Schulz ins Gespräch gebrachten Vereinigten Staaten von Europa seien "eine Gefahr" für die Zustimmung zur EU, der Unionskompromiss zur Flüchtlingspolitik eine "absolute Kernforderung". Gesprächsbereitschaft signalisierte Kauder hingegen in der Rentenfrage und in der Wohnungspolitik. Die Union habe im Wahlkampf die Sorgen der Menschen in diesem Punkt unterschätzt. Nötig seien auch Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, vor allem bei den Schulen und im Digitalen. Von einer Minderheitsregierung hält Kauder indes nichts.

Video 01:12 Min. Das denken SPD-Mitglieder über eine mögliche neue GroKo

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder setzt ähnliche Prioritäten wie Kauder. „Bürgerversicherung und Steuererhöhungen sind doch nicht die Antworten auf die drängenden Fragen. Stattdessen geht es um Zuwanderung und Familiennachzug“, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Hier sei der gemeinsame Kurs mit der CDU in der Flüchtlingspolitik eine "gute Basis" für die kommenden Verhandlungen. Den Europa-Vorstoß des SPD-Vorsitzenden wies er zurück.

Der "starke Staat" als einigendes Band von Union und SPD?

CDU-Politiker Spahn schlägt als verbindendes Projekt für eine neue Koalition mit der SPD den "starken Staat" vor. "Recht, Ordnung und Sicherheit müssen wieder garantiert werden." Dies müsste die SPD eigentlich genauso sehen: "Sicherheit ist ja auch eine soziale Frage." Eine neue große Koalition könne nur gelingen, "wenn wir uns der Unzufriedenheit bei den Themen Innere Sicherheit, Migration und Integration stellen".

Auch viele SPD-Wähler würden nicht wollen, dass sich die Migrationskrise 2015 wiederholt, sagte Spahn der "Bild am Sonntag" ebenfalls. Dafür brauche es konkrete Maßnahmen wie etwa den Schutz der EU-Außengrenzen, schnellere Asylverfahren, konsequente Abschiebungen und "auch das Signal, dass es für subsidiär Geschützte keinen Nachzug der Familien nach Deutschland gibt". (Tsp, AFP, dpa)

Der Tagesspiegel kooperiert mit dem Umfrageinstitut Civey. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.