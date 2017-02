Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes hat die Verträge mit Motorsportchef Toto Wolff und Teamaufsichtsratsboss Niki Lauda bis Ende 2020 verlängert. Das teilte das Weltmeister-Team am Montag mit. „Es sind tolle Nachrichten, dass Toto und Niki ihre Verträge verlängert haben“, sagte der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche. „Ihr erneuertes Bekenntnis trägt dazu bei, den Erfolgskurs auch in den nächsten vier Jahren fortzusetzen.“ Wolff kam 2013 von Williams zu Mercedes, Lauda ist seit Ende 2012 dabei. Mercedes gewann in den vergangenen drei Jahren jeweils die Fahrer- und die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. (dpa)