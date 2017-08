In Sacramento werden nun Gesetzgebungsverfahren befürwortet, die im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass gegen jene Gemeinden scharf vorgegangen wird, die Bauvorhaben systematisch verzögern oder – unter dem tätigen Mitwirken von Bürgerinitiativen – zum Scheitern bringen. Es entstanden Organisationen wie „Yes in my back yard“, die für eine Verdichtung von Kiezen sind und auf die Kooperation mit Projektentwicklern setzen. Dennoch wird es wohl nur wenige politisch Verantwortliche geben, die den Bau eines Zehngeschossers in einem Viertel mit Einfamilienhäusern befürworten.

„Der Staat muss Maßnahmen ergreifen, um den schweren Mangel an erschwinglichem Wohnraum zu bekämpfen, der es praktisch unmöglich gemacht hat, dass sich Familien ein eigenes Haus oder eine Wohnung erarbeiten können“, sagt Kaliforniens Senator Jim Beall (Demokrat aus San Jose). Er schrieb und steht für das geplante Gesetz „Senat Bill3“. Damit soll Kalifornien ermöglicht werden, fast 11 Milliarden Dollar an verfügbaren Bundesfinanzierungen zu nutzen, um den Bau Tausender von Häusern und Wohnungen zu fördern, die mittel- und einkommensschwache Erwerber dann kaufen oder mieten können.

Wohnungsmangel ist der Kern des Problems

„Ein großer Teilkomplex der kalifornischen Wohnungskrise ist der Mangel an Angeboten“, sagt die Senatorin Nancy Skinner (Berkely): „Senat Bill 166 (SB 166) und Senat Bill 167 (SB 167) sollen helfen, Hindernisse für den Aufbau neuer Wohnungen zu minimieren.“ SB 166 ändert Kaliforniens bestehendes „No Net Loss“-Gesetz, mit dem der Naturzerstörung Einhalt geboten werden soll. So soll sichergestellt werden, dass die Städte weiterhin laufend mit Standorten für den Wohnungsneubau versorgt werden können.

SB 167 ergänzt schließlich SB 166 durch die Verfügung, dass dort mehr Einheiten gebaut werden können als bisher. SB 167 soll zudem dazu beitragen, dass Wohnungsbauvorhaben nicht mehr so leicht gestoppt werden können, sofern sie Anforderungen der Stadtplanung und die Zonierungsanforderungen im Großen und Ganzen erfüllen. Durch Senate Bill 35 (SB 35) schließlich soll ein stromlinienförmiges Genehmigungsverfahren für den Wohnungsneubau geschaffen werden, wenn Städte die Ziele der regionalen Housing Needs Assessment nicht erreichen.

Sind Städte nicht auf dem richtigen Weg, um diese Ziele zu erreichten, werden die Genehmigungsverfahren von Projekten nach SB 35 gestrafft, wenn sie eine Reihe objektiver Kriterien erfüllen – dazu gehören Erschwinglichkeit, Bau- und Umweltstandards.

„Kaliforniens Wohnungsmangel schadet der Wirtschaft, der Umwelt und der Lebensqualität des Staates“, sagt Senator Wiener, Autor von SB 35 . „Wir können diese Krise nicht mehr ignorieren. Jede Stadt muss ihre Rolle bei der Schaffung von Wohnraum spielen, damit junge Menschen in den Gemeinden leben können, in denen sie aufgewachsen sind. So können die Arbeiter in der Nähe ihrer Arbeitsplätze leben, anstatt zum Pendeln gezwungen sein, das so vieles vernichtet.“