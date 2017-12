Coworking-Flächen in Berlin konzentrieren sich vor allem in Mitte und Kreuzberg, in der City West rund um den Zoo und im Ostteil der Stadt am Alexanderplatz. „Außerhalb dieser Kernlagen entwickeln sich Spandau und Adlershof mit zahlreichen Neubauprojekten zu potenziellen Coworking-Standorten“, beobachtet Aissatou Frisch-Baldé, Teamleitung Büroflächenvermietung bei Engel & Völkers Commercial Berlin. „Der Coworking-Markt in Berlin ist definitiv ein Wachstumsmarkt, eine Sättigung ist in absehbarer Zeit nicht in Sicht“, sagt die Agentin.

Dies wird nicht nur durch die Anmietung von „WeWork“ am Potsdamer Platz bestätigt. In dieser Woche wurde hier eine weitere Anmietung bekannt geben: „Primalbase“, ein internationaler Shared-Workspace-Anbieter, hat sich rund 800 Quadratmeter Büroflächen am Potsdamer Platz 11 gesichert. Primalbase (www.primalbase.com) will die Büroflächenvermietung zu einem Community-Modell weiterentwickeln: Mitglieder können Büroflächen teilen, kaufen oder mieten, indem sie digitale Primalbase-Tokens (PBT) nutzen. Die Tokens werden über Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Waves erworben. Mitglieder erhalten damit Zugang zu den Primalbase-Offices an Tech-Standorten weltweit.

In Europa liegt Berlin auf Rang zwei

Auf globaler Ebene liegt Berlin im Segment Coworking Spaces auf dem dritten Platz, in Europa sogar auf Rang zwei hinter London. Das hat Savills herausgefunden. Die immense Nachfrage spiegele sich auch in den Zahlen der vergangenen Jahre wider, teilt das Unternehmen mit Börsennotierung in London auf Anfrage mit. „Während 2014 noch 38 Anbieter am Markt aktiv waren, sind es in diesem Jahr bereits 110“, sagt der Leiter der deutschen Savills-Niederlassung, Marcus Mornhart.

Detailliertere Analysen für den Berliner Markt liegen noch nicht vor. Immerhin haben Jones Lang LaSalle SE (JLL) im Oktober schon einmal den Hamburger Markt näher betrachtet („Nur ein Hype oder auf dem Weg zum etablierten Bürokonzept?“). Das Fazit dürfte auch für Berlin gültig sein: „Der Boom von Coworking wird aller Voraussicht nach weiter anhalten. Die Mischung aus besonderer Arbeitsweise, hoher Flexibilität und Büroflächenmangel spielt Coworking in die Hände. Kritisch ist aber zu sehen, wie viele anmietbare Arbeitsplätze in kurzer Frist neu geschaffen werden. Hier sind über kurz oder lang Konsolidierungen und Übernahmen zu erwarten, falls sich die Anbieter gegenseitig kannibalisieren.“ Flixbus und Co. lassen grüßen.