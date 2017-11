Bis es so weit ist, betreibt die Baubranche notgedrungen verstärkt auf eigene Faust Neubau-Lobbyismus vor Ort, um ein weiteres Trauma wie auf der Fischerinsel zu vermeiden. Bei größeren Projekten laden viele noch vor der eigentlichen Bauplanung zu moderierten Veranstaltungen oder sogenannten Werkstattverfahren ein. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften entwickeln außerdem parallel zum Senat gemeinsam mit der Stadtöffentlichkeit eigene Spielregeln für standardisierte Partizipationsprozesse.

Die Ergebnisse dieser Trialog-Reihe „Partizipation im Wohnungsbau“ sollen ab Januar ein Jahr lang in der Praxis getestet werden. Es zeichnet sich ein Beteiligungsmodell in vier Stufen ab: Information, Konsultation, Mitgestaltung, Mitentscheidung. Die Anzahl der Stufen hängt von der Relevanz des jeweiligen Projekts ab, die letzte Stufe soll nur in Sonderfällen angewandt werden.

Ein solches Mitentscheidungsrecht für Bürger bei der Bauplanung hält Bernd Strehlow generell für unangebracht. Viele wollten unliebsame Nachbarbauten gern verkleinern. „Das sollte eine Bürgerinitiative aber nicht dürfen, denn die Baumassen orientieren sich am Planungsrecht und sind wichtig, um die Finanzierung von Objekten zu stemmen“, sagt der BFW-Geschäftsführer. „Diese Hintergründe können die Leute nicht einschätzen, im Zweifel sind sie ihnen auch egal.“

Die Neubau-Protestler

Die Forscher haben drei große Gruppen von Protestlern gegen Neubauten ausgemacht. Der ersten geht es um individuelle Privilegien wie Parkplätze, Freiflächen und Sonnenbalkone. Die zweite entwickelt aus Furcht vor Mieterhöhung oder Verdrängung eine wachstumskritische Haltung.

Solche Widerstände kann man tatsächlich abbauen, sagt von Bodelschwingh, vor allem, wenn man Ausgleich und Mehrwert für die Anwohner schafft, durch Quartiersräume, Spielplätze oder Arztpraxen. Die Faustregel lautet: Je früher die Einbindung der Anwohner, desto geringer später der Widerstand.

Nur bei der letzten Gruppe gilt das nicht, Strehlow nennt sie halb im Scherz die „Systemgegner“. „Sie sind aus ideologischen Gründen kategorisch gegen Neubau, besonders gegen privaten. Sie nimmt den Firmen übel, dass sie bauen und damit Geld verdienen.“ Diese Gruppe bestehe meist aus älteren Menschen, sei zahlenmäßig überschaubar, aber besonders hartnäckig und greife im Zweifel auch zur Klage.

Neue Schiedsstelle für Baufragen

Das kann Ingo Malter bestätigen. Er ist Geschäftsführer der kommunalen „Stadt und Land“. Bei einem Neubauprojekt von mehr als 400 Wohnungen in Treptow-Köpenick hat sie das ganze Instrumentarium der Anwohnerumwerbung eingesetzt. Allein: Bauen kann die „Stadt und Land“ dort immer noch nicht, zwei Anlieger haben trotz allem geklagt.

Meist scheitern solche Klagen zwar, aber „sie ziehen die Bauvorhaben wie Gummi in die Länge“, sagt Strehlow. Mitunter dauern die Verfahren Jahre. „In der Zeit ruht der Bau, und dann werden langsam die Banken und die Endabnehmer unruhig, der Vertrieb stockt.“

Nach Ansicht von Malter braucht es „schnellere Verfahren“, damit nicht tausende Menschen jahrelang auf Wohnungen warten. Er schlägt einen Oberschiedsrichter im Wohnungsbau vor: „Es muss eine Art Clearingstelle geben.“ Sie solle überbezirklich in der Verwaltung angesiedelt werden, „mindestens auf Senatoren- oder Staatssekretärsebene, wenn nicht sogar bei der Senatskanzlei“.

Den Vorschlag haben die Städtischen vor einigen Wochen „an oberster Stelle im Senat“ vorgestellt. BFW-Geschäftsführer Strehlow unterstützt die Forderung. Die Stelle müsse aber breite politische Rückendeckung haben, „sonst geht es ihr ähnlich wie der Wohnungsbauleitstelle“. Diese bemüht sich seit 2013, Lösungen bei strittigen Bauvorhaben zu finden. Sie hat jedoch nur vermittelnden Charakter und laut Insidern unter dem neuen Senat deutlich an Einfluss verloren. Deswegen müsse eine Stelle mit wirklicher Entscheidungskompetenz geschaffen werden, sagt Malter. Damit wenigstens irgendwer entscheiden kann, wo und wie in Berlin gebaut wird.

