Süße Tradition Weihnachts-Patisserie im Berliner KaDeWe

Es geht nicht nur um den Geschmack, es geht auch um Textur und Balance. „Cremig, weich und dann knusprig! Das kann ein richtiges Erlebnis sein!“ erklärt David Garnier.

Wenn er über seine Kuchen- und Tortenkreationen spricht, gestikuliert er lebhaft mit den Händen. Es ist 6.30 Uhr, draußen ist es noch dunkel, aber Garnier ist munter. Kein Wunder: Der Patissier ist es gewöhnt, dass sein Tag früh los geht.

Um 5 Uhr starten er und Sabine Keller-Zimmermann ihren Arbeitstag im sechsten Stock des KaDeWe. Gemeinsam leiten sie die Patisserie-Abteilung des frisch renovierten Traditionskaufhauses. Garnier ist seit 25 Jahren hier, er ist aus Frankreich für den Job hergezogen. Keller-Zimmermann hat schon 1985 im KaDeWe angefangen, damals als Auszubildende. „Es hat mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin,“ sagt die 53-Jährige und lacht.

In der Woche arbeitet das Team an rund 7.000 Kuchen und Torten, in Hochphasen sind es bis zu 11.000. „Drei- bis viermal im Jahr arbeiten wir mit unserem Team Patisserie-Kollektionen aus, Weihnachten ist natürlich besonders wichtig,“ sagt Garnier, während er eine zweistöckige „Christmas Night“-Torte dekoriert.

Die besteht aus Karamell, Birne und Haselnuss und sieht aus wie ein kleines Kunstwerk: Die untere Etage rahmt eine Schokomanschette, die mit einer Gürtelschnalle verziert ist. Obendrauf platziert Garnier eine weiße Haube, auf der eine idyllische Schneelandschaft Platz findet. Alles Handarbeit, alles aus frischen und natürlichen Zutaten - sogar die Farbstoffe. „Wir haben uns vor Jahren entschieden, keine künstliche Färbungen mehr zu nutzen,“ sagt Garnier.

Produktion in der Patisserie vom Kaufhaus des Westens (KaDeWe), in Berlin. © David Heerde / David Heerde

Der „Sweet Santa Hat“, ein Törtchen aus Mandarinencreme und Nougat-Mousse, erleuchtet dennoch in intensivem Rot und glänzt edel. Ihn kürt eine „Mirror Glaze“, eine recht neue Glasurtechnik. Sie besteht meistens aus Gelatine, weißer Schokolade, Sahne und Farbstoffen, in diesem Fall: Carmin.

Man muss mit der Zeit gehen, wissen die Patissiers im KaDeWe. „Wir schauen uns Trends an und adaptieren sie so, dass sie zu unserem Haus passen“, sagt Keller-Zimmermann. Fragt man aber nach einem Evergreen, der immer geht, ist die Antwort in der großen, hellen Küche eindeutig: „Schokolade!“ Darauf können sich immer alle einigen. Gerade an Weihnachten.

Lavinia Klemisch bei der Produktion in der Patisserie vom Kaufhaus des Westens (KaDeWe), in Berlin. © David Heerde / David Heerde

Lavinia Klemisch steht vor einem Tablett Pralinen und füllt winzige Windbeutel. Der Spritzbeutel mit der Creme liegt ihr gut in der Hand, ihre Bewegungen sind rasch. Die 22-Jährige hat im KaDeWe ihre dreijährige Ausbildung absolviert, danach wurde sie übernommen.

11.000 Kuchen und Torten produziert das KaDeWe in Spitzenzeiten pro Woche.

Während ihrer Ausbildung ist sie vegan geworden, ihre Abschlussarbeit bestand aus tierfreien Kreationen. „Und sie hat damit den Landeswettbewerb gewonnen,“ sagt Keller-Zimmermann stolz. „Es ist schwieriger, ohne Eier, Butter und Sahne zu backen,“ weiß Klemisch. Sie habe aber während ihrer Ausbildung viel gelernt, das Handwerk richtig verstanden und kann so auch diese Herausforderungen angehen.

David Garnier und Sabine Keller-Zimmermann bei der Produktion in der Patisserie vom Kaufhaus des Westens (KaDeWe), in Berlin. © David Heerde / David Heerde

Patisserie, ein Handwerk, dass, wie so viele andere, langsam ausstirbt. Haben sich 2009 deutschlandweit noch knapp 7.000 Konditor:innen ausbilden lassen, waren es im letzten Jahr nur noch gut 4.000. Man hört überall vom Fachkräftemangel, von ausbleibenden Bewerber:innen. „Also wir können uns nicht beschweren,“ sagt Keller-Zimmermann. Pro Ausbildungsjahr werden etwa zehn Kandidat:innen angenommen.

Das KaDeWe ist dieses Jahr 115 Jahre alt geworden. Es hat Krisen überlebt, hat sich weiterentwickelt - und ist immer noch eines von Berlins Wahrzeichen, mit Fokus auf Qualität und ein bisschen Luxus. Den kann man seinem Gaumen ab 10 Uhr im fünften Stock gönnen, wenn das Patisserie-Team die Vitrinen hübsch hat.

