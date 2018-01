Neue Sachlichkeit

Ein Bürogebäude tief im Westen der Stadt. Chef nimmt Mitarbeiterin beiseite. Beide arbeiten in technischen Berufen. „Können Sie sich vorstellen“, sagt er, „mit mir eine Affäre zu haben?“

Die Mitarbeiterin ist verblüfft. Sie weiß, dass der Chef verheiratet ist. Manchmal gehen sie zusammen in die Kantine, dort erzählt er häufig von seiner Familie. Der Chef und die Mitarbeiterin verstehen sich gut. Mit seiner Frau sei er jeden Samstagnachmittag zum Sex verabredet, erklärt er ihr jetzt. Doch das reiche ihm nicht. Deshalb habe er in seinem Hobbykeller eine Matratze liegen und eine kleine Videosammlung. Dorthin ziehe er sich oft zurück. Das sei aber nicht dasselbe. Deshalb wolle er fragen, ob sie nicht vielleicht Interesse habe.

Dieser Mann hat alles richtig gemacht. Jedenfalls wenn man Sex am Arbeitsplatz nicht grundsätzlich für falsch hält. Er hat die junge Frau nicht unter Vorspieglung falscher Tatsachen irgendwo hingelockt, hat sie nicht mal berührt. Ganz wie es die Schweden fordern, hat er ihr eine exakte Tätigkeitsbeschreibung geliefert. Jetzt kann sie Ja oder Nein sagen.

Nur: Wer wollte sich auf diese hyperpragmatische Anmache einlassen? Und ist es nicht bereits eine Grenzüberschreitung, als Chef seine Angestellte über sein Sexualleben auch nur zu informieren? Die Mitarbeiterin hat das Angebot ihres Vorgesetzten abgelehnt. Sie sagt, sie verstünden sich weiterhin gut.

Beichte

Eine Party in Steglitz. In kleiner Runde erzählt ein Gast, Schriftsteller, von einer Lesung, die nicht gut gelaufen war. Anschließend fragte ihn die Praktikantin seines Verlags, ob sie nicht noch ein Bier trinken wollten. Sie war überbordend freundlich gewesen. Das tat ihm gut. Sie unterhielten sich angeregt, fand er. Erst an ihrer Versteinerung, als er sie küsste, merkte er, dass er ihre Zugewandtheit falsch verstanden hatte. Vielleicht hatte sie nur Mitleid. Sie ist dann schnell gegangen. Wenn er jetzt von den vielen Übergriffen liest, kommt immer dieses unangenehme Gefühl in ihm hoch: Er hatte sich auch so verhalten.

Bundesverband der Frauenfreunde

In der Karl-Liebknecht-Straße 34, gleich neben dem Hofbräuhaus Berlin, hat Dag Schölper sein Büro. Schölper, Jahrgang ’77, ist Geschäftsführer des Bundesforums Männer und damit der oberste Interessenvertreter seines Geschlechts in Deutschland. Als die #MeToo-Kampagne vor ein paar Monaten „aufploppte“, erzählt Schölper, hätten sie zunächst hier in der Geschäftsstelle gedacht: „Ja, hatten wir das nicht vor fünf Jahren schon mal?“ Nur unter einem anderen Hashtag: #Aufschrei.

In den Wochen darauf gab es in Schölpers Verein Diskussionen darüber, wie sie sich zu #MeToo positionieren sollten. Ihr Dilemma: Würden sie eine Solidaritätsadresse schreiben, lenkten sie die Aufmerksamkeit womöglich auf sich und weg von den betroffenen Frauen. So ähnlich wie es die vereinzelten Männer taten, die in den ersten aufgewühlten Wochen mit „I am a feminist“ beschriebenen Plakaten auf Anti-Sexismus-Demonstrationen mitliefen und am nächsten Tag in der Zeitung abgebildet waren. Schölper und seine Mitarbeiter haben sich dagegen entschieden.

Zur Ausrichtung des Bundesforums heißt es in einem Eintrag auf WikiMANNia: Es stehe für eine Gleichstellungspolitik, die „in staatsfeministischer Tradition Frauen bevorzugt und Männer benachteiligt“. Schölper lacht. WikiMANNia sei das Lexikon der Maskulisten-Szene, einer Splittergruppe der ohnehin kleinen deutschen Männerbewegung, die im Bundesforum nicht vertreten ist.

Eines der Projekte seines Vereins heißt „Männer im Wandel“. Doch dafür, dass die #MeToo-Kampagnen das Verhalten der Männer verändert hat, sieht Dag Schölper keine konkreten Anzeichen. Es gab jedenfalls in der Geschäftsstelle am Alexanderplatz seitdem kein vermehrtes Anrufaufkommen von verunsicherten Männern.

Herr Schölper, darf man als Mann noch einen Film von Harvey Weinstein ansehen? „Der Film kann ja nichts dafür“, sagt er, zögert. Alles nicht so einfach. Man wolle ja einer Figur wie Weinstein keine weiteren Filmtantiemen zukommen lassen.

Verkehrte Welt

„Heute leider nicht.“ Diesen Satz wird der Gelegenheitstürsteher eines Kreuzberger Clubs an jenem Abend noch öfter sagen. Die Schlange ist überdurchschnittlich lang und überdurchschnittlich weiblich. Als Mann muss man hier besonders sein oder den Türsteher kennen, ansonsten wird es schwierig mit dem Einlass. Aber auch Frauen kommen nicht automatisch rein. Sie reagieren unterschiedlich. Eine schaut fassungslos, lächelt dann und sagt: „Boah, voll der krasse Joke... hätte es fast geglaubt“. Die nächste beschimpft ihn als Rassisten, weil Türsteher in ihren Augen Rassisten sind. „Die Party ist eh scheiße, meine Freunde haben mich hergeschleppt“, sagt sie beim Gehen.

Und dann ist da noch eine Abgewiesene. Als Reaktion auf die Entscheidung öffnet sie ihre Jacke, zeigt ihr Dekolleté, fährt sich mit der Hand durch die Haare. Der Gelegenheitstürsteher reagiert nicht. Auch nicht auf die Blicke, die sie ihm von hinter dem Absperrgitter zuwirft. Schließlich geht sie auf ihn zu und raunt: „Hey, da kann man doch bestimmt was machen“ und deutet mit ihrer Zunge einen Blowjob an.

Der Türsteher erlebt das häufiger. Aber diese Frau versucht noch mit ihrer Hand seinen Oberschenkel hinaufzufahren. Er findet es erniedrigend. Für sich und für sie. Er fragt sich, was für ein Männerbild diese Frauen eigentlich haben.