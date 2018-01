Es passierte gegen 22.50 Uhr in der Waldemarstraße in Kreuzberg. Ein Rettungswagen der Feuerwehr war unterwegs zu einem Noteinsatz. Doch kurz vor dem Eintreffen am Einsatzort wurden die Rettungskräfte "mit sehr lauten Böllern" beworfen, wie die Feuerwehr am Sonnabendmorgen auf Twitter meldete.

Danach seien die Mitarbeiter beschimpft und bespuckt worden. "Patient zum Glück wohlauf, trotz verspäteter Behandlung", twitterte die Feuerwehr.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen - weitere Informationen der Polizeipressestelle folgen in Kürze.

In den Tagen um Silvester war es wie berichtet wiederholt zu teils schweren Angriffen gegen Feuerwehrleute im Einsatz gekommen. Allein in der Silvesternacht wurden acht Feuerwehrleute angegriffen und 57 Einsatzfahrzeuge beschädigt. Das hat eine Debatte um den besseren Schutz von Einsatzkräften ausgelöst.