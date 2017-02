Eine Polizeistrefe war gegen Mittag von einem Fußgänger angesprochen worden, dass er auf dem Gelände der ehemaligen Eisfabrik an der Köpenicker einen Mann habe schlafe sehen. Auch ein Hund sei dort. Die Beamten schauten nach, konnten aber niemanden finden. Stattdessen hörten sie ein leises Grunzen. In einer kleinen Katzentransportbox fanden sie ein Hausschwein. Sie brachten das Tier, dem sie den Namen "Gustl" gaben, zunächst in eine Polizeidienststelle. Dort bekam das Schwein zu fressen und zu trinken. Da die Katzentransportbox zum Halten von Hausschweinen nicht artgerecht ist, haben die Polizisten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das Tier wurde ins Tierheim gebracht. Tsp