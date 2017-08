Am Mittwochmittag ist bei einem Verkehrsunfall eine Touristin in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. An der Kreuzung Friedrichstraße/Mohrenstraße kollidierte ein PKW mit einem Notarztwagen der Feuerwehr, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel. Das Auto sei auf den Gehweg geschleudert worden und habe dabei die Frau erfasst, die wenig später ihren Verletzungen erlag. Sowohl der Fahrer des Autos wie auch der Ehemann der getöteten Touristin mussten am Mittwochnachmittag psychologisch betreut werden, sagte der Sprecher. (Tsp)