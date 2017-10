Schwere Verletzungen hat ein Mann am frühen Montagmorgen bei einem Überfall in Schöneberg erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge soll es in einem Lokal in der Martin-Luther-Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 59 Jahre alten Mann und einem 42-Jährigen gekommen sein. Anschließend habe der Jüngere das Lokal verlassen.

Kurze Zeit später, gegen 4.30 Uhr, sei er erneut in das Lokal gekommen, habe den 59-Jährigen zu Boden gestoßen, ihn geschlagen und mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen. Danach habe er einen Laptop gestohlen und sei geflüchtet. Gegen 8 Uhr erschien er wiederum vor dem Lokal.

Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen den 42-Jährigen fest und beschlagnahmten das mutmaßliche Tatmesser. Der 59-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)