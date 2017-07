Als der Regen fast vorbei war, stürzte am Mittwochabend in Zehlendorf ein Baum aus dem aufgeweichten Erdreich auf die Trasse der S1. Ein nordwärts in Richtung Sundgauer Straße fahrender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und rammte den Baum. Bei der Notbremsung wurde laut Bundespolizei eine Person leicht verletzt. Der Zug wurde evakuiert, der Verkehr zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Botanischer Garten war unterbrochen. Tsp