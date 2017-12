Nach einem LKW-Unfall ist die Stadtautobahn momentan in Richtung Wedding auf dem Abschnitt zwischen Beusselstraße und Dreieck Charlottenburg gesperrt. Zeitweilig war die A100 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Wie die Berliner Feuerwehr gegen 13 Uhr via Twitter mitteilte, gibt es keine Verletzten. Laut Berliner Verkehrsinformationszentrale müssen Autofahrer ab Wexstraße nun mit 25 Minuten Stau rechnen, außerdem staut es sich auf der Umfahrung Saatwinkler Damm Richtung Beusselstraße sowie in Richtung Flughafen Tegel.