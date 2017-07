Besuch in der Berliner Leitstelle : Regierender Bürgermeister dankt der Feuerwehr

Eine Lücke in seinem Terminkalender hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) für einen spontanen Besuch in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr in Charlottenburg-Nord genutzt.

von Cay Dobberke