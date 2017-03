Der junge Eisbär Fritz im Tierpark Berlin ist gestorben. Am Montagabend erlag er seiner Leberentzündung. Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem wirkt erschüttert, als er am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz über den Tod des kleinen Eisbären berichtet. Er selbst sei am Sonntag zufällig im Tierpark gewesen und habe bei Fritz vorbeigeschaut. Da sei ihm bereits aufgefallen, dass der Eisbär sich ruhiger als sonst verhalte. Der Krankheitsverlauf sei dann rapide vorangeschritten.

Gegen 19:30 Uhr am Montagabend sei sein Atem unregelmäßig geworden. Fritz bekam daraufhin eine Atemstimulans. Auch eine Herzdruckmassage und Sauerstoff halfen nicht, so dass der kleine Eisbär gegen 20 Uhr verstarb. "Er starb im Schlaf", sagte Knieriem. "Wir stehen vor einem Rätsel, was die Ursache ist." Fest steht, dass alle Leberwerte extrem erhöht gewesen seien. Am Ende starb Fritz an einem Multiorganversagen. "Ich bin auch Tierarzt, und nichts ist schlimmer, als wenn die Leber versagt, da kann man wenig machen", sagte Knieriem.

Mutter Tonja geht es gut

Der Eisbär werde im benachbarten Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung obduziert. Umfangreiche Untersuchungen würden nun folgen.

Eine gute Nachricht habe er immerhin, sagte Knieriem: Mutter Tonja gehe es gut, sie sei am Sonntag zwar unruhig gewesen, verhalte sich inzwischen aber wieder ruhiger.

Knieriem: "Er ist uns ans Herz gewachsen"

„Wir sind fassungslos, sehr traurig und deprimiert. Es ist unglaublich, wie schnell uns dieser kleine Eisbär ans Herz gewachsen ist. Dennoch gilt es jetzt, die Ergebnisse der Obduktion abzuwarten, um Klarheit über die plötzliche Todesursache zu erhalten“, sagte Knieriem.

Auch bei den Tierpflegern herrsche Fassungslosigkeit, so Knieriem: "Damit hat keiner gerechnet. Wir haben uns darauf eingerichtet, dass Fritz noch Ende der Woche ins Freie kommen sollte und haben die Gehege vorbereitet."

Pfleger des Eisbären hatten diesen am Montagmorgen apathisch im Stall bei Mutter Tonja gefunden. Tierärzte, Kuratoren und Pfleger entschieden anschließend, das Jungtier von seiner Mutter Tonja zu trennen, um Fritz näher untersuchen zu können.

Der Eisbär war dann im benachbarten Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) über Stunden aufwendig untersucht. Ultraschall, CT und Röntgenuntersuchungen ergaben vorerst keinen eindeutigen Befund.

Aus der Community Berlin hat einen Alten, einen Großen und jetzt auch einen Kleinen Fritz, den wir nicht vergessen werden. Grüße Knut und Andreas Dörflein, kleiner Eisbär. …schreibt NutzerIn forenjunkie

Das erste Eisbärbaby im Tierpark seit 22 Jahren

Fritz war das erste Eisbärenjunge im Tierpark seit 22 Jahren. Die siebenjährige Mutter Tonja hatte im November Zwillinge zur Welt gebracht. Ein Junges starb kurz nach der Geburt. Im März sollte er das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. (Tsp)