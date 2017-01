BELGIEN

CASSONADE



Ambiente: Kleines, sympathisches Café mitten auf der Oranienstraße.

Stolz des Hauses: Cassonade bezeichnet einen bestimmten Zucker, und so findet sich das Café eher auf der süßen Seite: Lütticher und Brüsseler Waffeln, obendrauf Eis, Kirschen, Sahne, Apfelmus. Die Crêpes werden sowohl süß als auch herzhaft angeboten, etwa mit Lachs und Olivenquark oder mit Schinken, Champignons und Emmentaler.

Nicht verpassen: Das belgische Bier, das auch auf der Karte steht.

Kontakt: Oranienstraße 199, 10999 Berlin, cassonade.de, Mo-Fr 13.30-22 Uhr, Sa 11-23 Uhr, So 12-22 Uhr.

DÄNEMARK

DER HOT DOG LADEN



Ambiente: Der Imbiss ist ein Schöneberger Urgestein, kommendes Jahr feiert er 25. Geburtstag. In dem kleinen Laden wird nur zubereitet, die Würstchen reicht der Verkäufer durch ein kleines Fenster nach draußen.

Stolz des Hauses: Die Neuland-Würstchen und das hausgemachte pikante Chilimus, das sich auf den amerikanisierten Hot Dogs „New York“ (Chili-Kraut) und „Chicago“ (Chili-Käse) findet.

Nicht verpassen: Den Klassiker. Der dänische Hot Dog (2,50 Euro) kommt mit Remoulade, Ketchup, Senf, Röstzwiebeln und süß-sauren Gurken.

Kontakt: Goltzstraße 15, 10781 Berlin, facebook.com/DerHotDogLaden, täglich 11-24 Uhr.

FRANKREICH

FRENC



Ambiente: Wer einen der wenigen Plätze im Lokal oder auf dem Gehweg davor ergattert hat, befindet sich mitten in Friedrichshain. Und isst trotzdem auf einem Stück Bretagne in Berlin.

Stolz des Hauses: Süß belegte Crêpes und ihre in Deutschland weit weniger bekannten Cousins, die herzhaften Galettes, dünne, bretonische Buchweizenfladen. Anders als Crêpes werden sie nicht zu Vierteln gefaltet, sondern nur am Rand umgeklappt. Nichts verdeckt den Blick auf ihre inneren Werte, etwa ihre Füllung aus Ziegenkäse, Walnüssen und Honig.

Nicht verpassen: Ganz stilecht kann man dazu Cidre bestellen, aber das Craft Beer spült die Galette auch gut runter.

Kontakt: Niederbarnimstr. 16, 10247 Berlin, frenc.de, Di–So 12-22 Uhr.

GRIECHENLAND

OLGAS FEINKOST



Ambiente: Sagen wir mal so, der Imbiss in der Marheinekemarkthalle ist nichts für Menschen, die Gemütlichkeit suchen.

Stolz des Hauses: Der Pistaccio-Auflauf sieht aus wie eine üppige Drei-Schichten-Torte und ist ein Seelentröster aus Nudeln, Hackfleisch, Schafskäse und viel Béchamelsoße obendrauf. Clou bei den Hackfleischbällchen: Sie sind mit Chili zubereitet und dementsprechend pikant.

Nicht verpassen: Den hauseigenen Joghurt mit Honig und Walnüssen.

Kontakt: Markthalle Marheinekeplatz, 10961 Berlin, meine-markthalle.de, Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 8-18 Uhr.

Die Spezialität des Haferkater ist Porridge. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

GROSSBRITANNIEN

HAFERKATER

Ambiente: Außen Stellplatz, innen sehr eng, war mal eine Dönerbude. Aber hier geht’s eh ums „Take-away“. Im Pfandglas hält das Porridge eine Stunde warm.

Stolz des Hauses: Liebevoll gequetschte, geröstete und gequollene Portion Getreide mit Wasser und Salz. Vegan, simpel, knapp drei Euro. Hält stundenlang satt und schützt gegen den Winter.

Nicht verpassen: „Apfelkater“ mit selbstgemachtem Apfelmus (und frischer Vanille), das sanft in den körnigen Brei hineinrinnt, und knackigen Walnüssen.

Kontakt: Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, facebook.com/Haferkater, Mo-Fr 7-16, Sa-So 8-17 Uhr.

HOLLAND

DE MOLEN

Ambiente: Am Parkplatz zwischen Lidl und Getränke Hoffmann gelegen. Innen Raststättencharme mit Windmühlen und viel Orange.

Stolz des Hauses: Fleischkroket Premium. Krachende Kruste, sämige Sauce, echte Fleischfetzen. Dazu Patat, zweimal gebacken, met Frietsaus – nicht so fett wie Mayonnaise, dafür mehr Geschmack.

Nicht verpassen: Wer Glück hat, erwischt eine frische Lieferung Chocomel.

Kontakt: Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, Friedrichshain, facebook.com/Snackbar-de-Molen, Mo 16-20, Di-Sa 14-20, So 16-20 Uhr.

ITALIEN

SIMELA

Ambiente: So schön kann Fast Food sein. Aus seiner winzigen Goldschmiede am Savignyplatz hat Nikolaos Tsavdaridis eine edle Schnell-Pizzeria mit Holzhockern und üppigen Blumensträußen gemacht.

Stolz des Hauses: Die Dinkel-Pizza, gibt's auch am Stück (für 2,80 Euro), auf dem Holzbrett serviert. Dünner, knuspriger Teig, geschmackvoll belegt, zum Beispiel mit Birne, Gorgonzola und Parmaschinken, obendrauf etwas Rucola.

Nicht verpassen: Den asiatischen Kellner mit italienischem Pass. Deutsch übt er noch, aber an Freundlichkeit hat er die Einheimischen schon übertroffen.

Kontakt: Kantstraße 46, 10625 Berlin. Neue Filiale: Koppenplatz 1, 10115 Berlin, simela.de, Mo-Sa 12-23 Uhr, So 15-22 Uhr.

NORWEGEN

OSLO KAFFEEBAR

Ambiente: Plattenbau meets Holzhütte. Der Industriecharme von gegossenem Beton und freiliegenden Kabeln wird kontrastiert vom warmen Holz, aus dem der Tresen und der wuchtige Tisch im hinteren Teil des Cafés gezimmert wurden.

Stolz des Hauses: Zum selbstgerösteten oder von norwegischen Manufakturen importierten Kaffee einen der Schoko-Cookies probieren. Der warme Teig ist zart wie Pudding.

Nicht verpassen: Den kleinen Plattenladen in der hintersten Ecke und die Kunst an den Wänden. Der Oslokaffe Art Space präsentiert wechselnde Künstler in Verkaufsausstellungen.

Kontakt: Eichendorffstraße 13, 10115 Berlin, oslokaffebar.com, Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 10-19 Uhr, So 10-18 Uhr.