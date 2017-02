Am Montag geht es endlich wieder los. Ab 10 Uhr öffnen die Schalter zum größten Mysterium der Internationalen Filmfestspiele: dem Vorverkauf der mittlerweile 67. Berlinale. Schon vor dem ersten Film fragen sich die Kinofans: Welches der gut 400 Werke will ich mir tatsächlich ansehen? Und für welchen Streifen bekomme ich überhaupt Karten – wann, wo und wie geht denn das? Hier kommt unser zeitloser Ratgeber: So gelangt man in zehn Schritten ganz sicher an das richtige Ticket.

1. PROGRAMM LESEN UND VERSTEHEN

Beschreibungen aller Filme finden sich im Berlinale-Journal, das in den beteiligten Kinos und den Potsdamer Platz Arcaden zu bekommen ist. Eine gute Übersicht bietet auch die Berlinale-App. Dort kann man sich die markierten Lieblingsfilme in einer Zeittafel anzeigen lassen.

2. FILME AUSSUCHEN UND ORDNEN

Die Filme des Wettbewerbs kommen später meist ins Kino. Seltene Weltreisen bieten die Reihen „Panorama“ und „Forum“. Nehmen wir den brasilianischen Western „Rifle“. Von der Berlinale wird er so angekündigt: „Ein junger, wortkarger Ex-Soldat soll das Anwesen eines Kleinbauern schützen; als ein Agrarkonzern das Land aufkaufen will, greift er zu drastischen Mitteln.“

Nun geht’s darum, wann der Film läuft. Bei „Rifle“ ist das vergleichsweise oft der Fall, und zwar am 11.2. im CineStar am Potsdamer Platz, am 12.2. im Cubix am Alex, am 13.2. im HAU in Kreuzberg, am 14.2. im Arsenal in Mitte und am 19.2. im Colosseum in Prenzlauer Berg.

3. ERST MAL HINTEN ANSTELLEN

Der Vorverkauf beginnt für jeden Film drei Tage im Voraus (bei Wiederholungen im Wettbewerb vier Tage). Also für „Rifle“ am 11. Februar gibt es erst ab Mittwoch, den 8. Februar Karten in den Potsdamer Platz Arcaden, im Kino International und im Haus der Berliner Festspiele (Achtung, Klappstuhl mitbringen!). Ohne Festivalflair, aber mit wohl kürzerer Schlange kann man sich auch im Autohaus des Sponsors Audi am Ku’damm anstellen. Die Kassen öffnen um 10 Uhr.

Anstehen am Montag lohnt sich aber: Es gibt Karten für alle Filme im Friedrichstadtpalast (Achtung, harte Sitze!) und für den Abschlusstag – Sonntag, den 19. Februar. Mit „Rifle“ hat man da also kein Glück. Die Karten kosten ab 11 Euro.

4. GLEICH MAL SCHNELL EINLOGGEN

Unter www.berlinale.de und über die App gibt es ab 10 Uhr ebenfalls Karten, allerdings nur wenige. Die online gebuchten Tickets können entweder als print@home-Ticket zu Hause ausgedruckt oder als mobiles Ticket aufs Smartphone geladen werden. Alternativ können die Online-Tickets an einem Schalter in den Arkaden am Potsdamer Platz abgeholt werden. Leichter geht es – auch drei Tage im Voraus – an Konzertkassen. Das kostet allerdings Aufschlag.

5. AM STICHTAG EINKAUFEN

Wer am Mittwoch, den 8. Februar tatsächlich Karten für die weltweite Erstaufführung von „Rifle“ am 11. Februar im CineStar erwerben will, geht an diesem Tag besser später zur Arbeit. Und kommt besser eine Stunde vor Kassenöffnung, das spart viele Stunden Warten.

6. IN DER SCHLANGE VERNETZEN

Jeder darf zwei Karten pro Film kaufen. Also die Vorderfrau fragen: „Bringst du mir zwei Mal ,Rifle‘ mit?“ Die kann man dann tauschen oder Freunde mitnehmen.

7. FREUNDE MITMACHEN LASSEN

Je größer der Kreis an Mitkäufern und Tickettauschern, desto höher die Chance auf alle Filme, die man sehen will.

8. VORLETZTE CHANCE: DIE TAGESKASSE

Ein kleines Kontingent gibt es an der Tageskasse des Kinos, in dem der Film läuft (Achtung, jedes Kino hat eine andere Öffnungszeit!). „Rifle“ läuft erstmals am Sonnabend, den 11.2., um 19.15 Uhr im CineStar. Die Kasse hier öffnet um 10 Uhr.

9. LETZTE CHANCE: DER SPONTANKAUF

Vor Filmbeginn findet sich vor dem Kino meist noch jemand, der ruft: „Will jemand noch eine Karte für ,Rifle‘?“

10. GLEICHER FILM, NEUES GLÜCK

„Rifle“ läuft erneut am 12. Februar im Cubix-Kino. Der Verkauf dafür startet also am Donnerstag. Dann geht alles von vorn los. Und drei weitere Runden bleiben noch.