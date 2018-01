Nach Schilderungen von Zeugen ging der 23-jährige Mann völlig unvermittelt auf Fußgänger in der Zwischenebene des U-Bahnhofs zu, bedrohte sie und führte Stichbewegungen mit dem Messer in ihre Richtung aus. Den 50-Jährigen fragte er nach seiner Staatsangehörigkeit, bevor er ihn mit der Klinge traf und leicht verletzte. Alarmierte Polizisten nahmen den verwirrt wirkenden Mann fest und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Demnach war die Tat möglicherweise fremdenfeindlich motiviert.