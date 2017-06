Vor dem Roten Rathaus, den Senatsverwaltungen, den Gebäuden von Polizei und Feuerwehr und vor allen Bezirksämtern sollen am Samstag die Flaggen auf Halbmast wehen. Anlass ist der Tod von Helmut Kohl. Das teilte der Pressesprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, am Freitagabend mit. "In der Regel werden die Fahnen zum Sonnenaufgang gehisst", erklärte Pallgen. Damit beginnt dann auch die Trauerbeflaggung.