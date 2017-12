Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israels anzuerkennen, kam es auch in Berlin zu Protesten von Palästinensern. Am Freitagnachmittag kamen über 1000 Menschen vor die US-Botschaft am Pariser Platz in Berlin Mitte zusammen.

Gegen 17 Uhr wurde die Versammlung vom Veranstalter aufgelöst, nachdem israelische Flaggen verbrannt und die Symbole der Terrororganisation Hamas und der Fatah-Partei gezeigt wurden. Die Polizei war mit Wasserwerfer waren vor Ort, es kam aber nicht zu einer Eskalation.

Am Abend meldete die Polizei dann eine spontane Demonstration aus Neukölln, an der möglicherweise auch einige der Protestierer vom Brandenburger Tor teilnahmen. Eine Gruppe von Trump- und Israel-Gegnern habe sich am Hermannplatz versammelt und sei in Richtung Reuterstraße unterwegs. An der Sonnenallee Ecke Reuterstraße sei aus der Gruppe heraus spontan eine Demonstration angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher um kurz nach 20 Uhr. Das sei wegen der Aktualität des Anlasses so kurzfristig möglich. Geplant ist nun, dass der Protestzug auf der Sonnenallee noch bis Ecke Fuldastraße weiterzieht.

In Jerusalem selbst, im Westjordanland und im Gazastreifen wurden bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär nach dem Freitagsgebet über 300 Menschen verletzt.