Die Berliner Polizei hat am Samstag zwei chinesische Touristen vorübergehend festgenommen, die vor dem Reichstag den „Hitlergruß“ zeigten. Zwei Mitarbeiter einer Objektschutzstreife hätten am Vormittag bemerkt, wie die beiden 36 und 49 Jahre alten Männer mit dem Reichstagsgebäude im Hintergrund den „Hitlergruß“ zeigten und sich dabei gegenseitig mit ihrem Smartphones fotografierten, teilte die Polizei in Berlin mit.

Gegen die Chinesen wurden Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Beide seien auf dem Polizeiabschnitt vernommen worden und hätten nach Zahlung einer richterlich angeordneten Sicherheitsleistung von jeweils 500 Euro das Revier wieder verlassen können. (epd)