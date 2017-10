Gegen 19.25 Uhr ging ein anonymer Anruf mit einer Bombendrohung im Callcenter des Friedrichstadt-Palastes ein - fünf Minuten vor dem geplanten Beginn der Vorstellung. Das Haus wurde geräumt. Als die Polizei wenig später am Revuetheater an der Friedrichstraße eintraf, hatten die knapp 1900 Besucher den Palast bereits verlassen. Wenig später entschieden die Experten der Polizei, dass die Bombendrohung keine ernsthafte Gefahr darstellt und keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssten. Laut Friedrichstadt-Palast-Sprecher André Puchta beschloss die Leitung des Theaters daraufhin in Absprache mit der Polizei, dass die Vorstellung stattfinden könne. Mit fünfzigminütiger Verspätung hob sich dann um 20.20 Uhr der Vorhang für "The One Grand Show".

Ob die Bombendrohung im Zusammenhang mit der Diskussion um die Äußerungen des Intendanten Berndt Schmidt gegen die AfD und ihre Wähler steht, ist nicht klar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat. Es ist laut Puchta das erste Mal in der Geschichte des Friedrichstadt-Palastes, dass das Haus wegen einer Bombendrohung geräumt wurde.

Erst wenige Stunden zuvor hatte Intendant Schmidt am Samstag vor der Nachmittagsvorstellung das Wort ergriffen und die Beweggründe zu seiner öffentlichen Position gegen die AfD erläutert. Denn für diese Vorstellung hatte die AfD als Reaktion auf Schmidts Schreiben zehn Freikarten für überzeugte AfD-Wähler verlost. Während dieser Vorstellung gab es keine Zwischenfälle.