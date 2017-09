Software-Entwickler zu Möbelbauern

Palettenmöbel bauen statt Webseiten – diesen Wechsel machten acht Software-Entwickler am Freitag in der Notunterkunft am Brebacher Weg.

Zusammen mit Geflüchteten nahmen sie ganz analoge Werkzeuge in die Hand und transformierten schnöde Paletten zu hippen Sitzgelegenheiten.



In einer Notunterkunft in Hellersdorf werden Gartenmöbel aus Paletten gebaut. Foto: Nantke Garrelts

Von 14-18 Uhr bauten Helfer und Bewohner aus gesammelten Paletten Gartenmöbel. Drei Bänke und ein Tisch kamen dabei heraus.

Die Möbel wurden vor dem Haus aufgestellt, sodass die Bewohner bei schönem Wetter die Gelegenheit haben die grüne Umgebung der Unterkunft zu genießen.

Pergola in Hellersdorf

Er ist eine Oase in der Stadt, der „Garten der Sinne“ in Hellersdorf: Trotz des eher mäßigen Sommers wachsen hier Gartengemüse, Grünflachen und ein Sandkasten laden Kinder zum Toben ein, Trauben ranken sich in grünem Überfluss eine Pergola herauf und formen ein Dach.

Eine etwas kleinere Pergola, also einen Metallbogen für Ranken, haben die Gärtner und Helfer des „Mittendrin e.V.“ jetzt am Eingang des Gartens aufgestellt – eine Spende hat es ermöglicht. Zwei kleine Rosenstauden sind links des Bogens schon gepflanzt.

Ebenfalls brandneu: Farbenfrohe Blumen mit dicken Bienen aus Holz aus der vereinseigenen Holzwerkstatt „Nadelholz“ an der Eingangspforte – die haben die Kinder bemalt, während die Erwachsenen den Rankenbogen aufstellten.