Pädogogik auf dem Gipfel

Die Klassen 4a und ab der Grundschule am Buntzelberg in Bohnsdorf sind (fast) vollzählig zum Müllsammeln auf dem Buntzelberg angetreten. Für die 8- und 9-Jährigen ähnelt es einer Schatzsuche, für ihre Lehrerinnen Sahra Böhmer und Carola Borgwardt ist es angewandte Umweltpädagogik. Nach kurzer Zeit sind ein Dachziegel, ein Armiereisen, eine Socke, Schuhe, Geldmünzen, eine Jeans und eine Videokassette eingesackt, nebenbei werden Grashüpfer, Spinnen und Haselnüsse identifiziert. Luis, 9 Jahre, hat seinen eigenen Spielzeug-Greifer mitgebracht - „damit hebe ich sonst Nacktschnecken auf“. Mit einem professionellen Zweifinger-Pfiff gibt Carola Borgwardt das Signal zum Beenden der Putzaktion auf dem Berggipfel; die Klassen sammeln sich und marschieren zum nächsten Einsatzort.

Altbewährtes im Kiezclub Bohnsdorf

Die Frauen putzen Heizkörper und Fenster, die Männer frickeln an der Bühnentechnik herum oder holen Material vom Baumarkt. Diese klassische Arbeitsverteilung hinterfragt hier niemand – hat sich eben bewährt in langen Jahrzehnten des Lebens. Die meisten sind hier jenseits der 70 angekommen, aber anpacken können sie genau wie Kiezclub-Chef Karsten Schielei, der noch deutlich vor der Rente steht.

Im vergangenen Jahr ist der Klub mit viel Eigeninitiative und Geld vom Bezirk saniert worden, in diesem Jahr steht die erste Grundreinigung an. „Weißt du, wo die Gardinenhaken sind?“ Karsten Schielei beschreibt, wo er sie vermutet. Dann möchte ein Anrufer wissen, was noch einzukaufen ist. Die „Gemeinsame Sache“ kann für einzelne auch ganz schön stressig sein.

Im Kiezclub Bohnsdorf werden Fenster geputzt und technische Störungen beseitigt Foto: loy



"So lecker" in Schöneweide

In diesem Jahr hatte die Klasse 3a der Grundschule an der Wuhlheide das Glück, den "Wellnesstag", gestaltet von Freiwilligen im Kiezklub KES in der Plönzeile in Oberschöneweide, zu erleben. Gisela Jeschke, 79, engagiert sich seit 10 Jahren in der Einrichtung des Sozialamtes. "Sie gehört inzwischen zum Inventar", sagt Kiezklub-Leiterin Anke Wesphal. Gemeinsam mit ihrer Tochter und vier weiteren ehrenamtlichen Helfern schnippelte Frau Jeschke am Morgen Kräuter und rührte mit den Kindern der dritten Klasse Quark zum Frühstück an. Ein besonders gesundes sollte es werden. Und den Kindern schmeckte es. Später gab es noch ein Gesundheitsquiz und Bewegungsspiele für die 8-9 Jährigen.