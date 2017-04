Im Streit um den Erhalt des Urban-Gardening-Projekts Himmelbeet am Leopoldplatz in Wedding konnte bei einem Schlichtungsgespräch am Freitag im Rathaus Tiergarten keine Einigung erreicht werden. Wie berichtet, droht dem Garten-Projekt das Aus, weil der Bezirk dem Fußball-Kinder-Projekt Amandla die Fläche zur alleinigen Nutzung überlassen will. An dem Treffen hatten Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksstadtrat Carsten Spallek (CDU) und Vertreter beider Initiativen teilgenommen.

Es habe schlicht die Zeit gefehlt, sagte der Leiter des Büros des Bezirksbürgermeisters, Stefan Kuschel. „Der Bezirk will aber definitiv beide Projekte erhalten“, sagte er weiter. Felix Lodes, Geschäftsführer bei Himmelbeet, äußerte sich optimistisch: „Es waren konstruktive Gespräche, aber es ist ein komplexes Themenfeld.“ Er hofft nun auf ein weiteres Gespräch, das für Ende nächster Woche geplant ist.